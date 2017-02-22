DHA YURT BÜLTENİ-17

Başbakan Yardımcısı Şimşek: Mevcut sistem krizlere gebe bir sistem (3)

BAKAN ŞİMŞEK: ÖĞRETMENLER YENİDEN EĞİTİLMELİ

BALKANTÜRKSİAD'ın düzenlediği 17. Sinerji Toplantısı'na katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,"Referandumdan sonra eğitim öncelikli hedefimiz. Eğitimde yapacağımız reformlarla öğretmenlerimiz konumunu güçlendirmeli, yeniden eğitilmeli ve performanslarını ölçmeliyiz" dedi.

Crown Plaza'da yapılan 17. Sinerji Toplantısı'da konuşan Bakan Şimşek, "Referandum aradan çıkar çıkmaz hızlı bir şekilde bir çok alanda reform yapacağız. Eğitim bizim en öncelikli hedefimiz. Samimi olarak söylüyorum, vergi gelirlerinin neredeyse 4'te birini bu ülke eğitime harcıyor. Milletten alınan her 100 liralık verginin neredeyse 4'te biri eğitime harcanıyor. 600 bin civarında öğretmen atamışız. 300 bin civarında yeni derslik yapmışız. Fakat, nitelikte daha kat etmemiz gereken yollar var. Önümüzdeki dönemde biz okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Bütün Türkiye'nin tam gün eğitim uygulamasına geçeceğiz. Beşinci sınıftan itibaren tüm öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı okumalı. Öğretmenlerimiz konumunu güçlendirmeli, yeniden eğitilmeli ve performanslarını ölçmeliyiz." şeklinde konuştu

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ UMMADIĞI DARBEYİ YEDİ"

Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, "Türkiye'nin demokrasisi güçlenmiştir. Birlik ve beraberlik içerisinde bu tehdidi bertaraf etmiştir. Türkiye terörle mücadele de başarılıdır. DAEŞ terör örgütü şu anda Türkiye'nin sahada güçlü mücadelesi sayesinde zemin kaybediyor. Bölücü terör örgütü kalkışmanın altında kalmıştır. Hiç ummadıkları ölçüde darbe yemiştir. Türkiye o açıdan bütün bu sorunları yaşamış ve üstesinden gelmiştir" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, konuşmasının ardından iş adamlarının sorularını yanıtladı.



Görüntü Dökümü:

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-Bakan Şimşek'in açıklamaları

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FETÖ soruşturmasında 40 akademisyenin yargılanmasına başlandı



Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) ihraç edilien, aralarında profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerinin bulunduğu 8'i tutuklu, 40 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'nin OMÜ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerinin bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 32 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün başladı. Sanıkların tamamı, ilk duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren tutuksuz sanıklardan Prof. Dr. Ergün Ö., "Fetullah Gülen hareketiyle 90'lı yıllarda tanıştım. O zaman cemaat, terör örgütü değildi. Ben o dönemde yaptıklarımı bir bir anlattım. 3 yıl önce de ilişkimi kestim. Devletin yanındayım, Cumhurbaşkanının yanındayım. O dönemlerde toplantıları Mecidiye Caddesi'ndeki bir öğrenci yurdunda esnafa yönelik yapılan sohbet toplantısına 1 kez katıldım. OMÜ'de ki sohbet toplantılarına da ara ara katıldım. Murat G. ve Hakan L. bu toplantılarda etkindi. Toplantılarda Kuran okunup, hadis açıklamaları yapılır, Fetullah Gülen'in kitapları okunurdu. Toplantılarda yardım amaçlı öğrencilere burs toplanıyordu. 17-25 Aralık olayından sonra bahsettiğim toplantılara katılmadım. Diğer kişilerin toplantıya katılıp katılmadığını bilmiyorum. Ben öğrencilere verilmek üzere insani ve dini duygularla para yardımlarında bulundum. Kapatılan Bank Asya'ya da 2001 yılında hesap açtım. Örgüt liderinin talimatı üzerine hesap açmadım. Örgütün tutumundan rahatsız olduktan sonra banka şubesine gidip hesabımı kapatıp, başka bir bankaya aktardım. Ancak bir hesabımı kapatmayı unutmuşlar. Bu nedenle huzurunuzda olduğumu düşünüyorum. Himmet adı altında kesinlikle para toplamadım. Bu darbeyi kim yaptıysa, katkı sağladıysa cezalandırılmalı. Örgütle bağlantısı kesilenlerin örgüt üyesi diye değerlendirilmemesini istiyorum. Bu mahkemenin Allah için adaletli olmasını istiyorum" dedi. Diğer sanıkların da ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Turan Kaya Yazıcılar'ı etkin pişmanlık yasasından, diğer tutuklu sanık Esat Bozkurt'u ise hakkındaki tüm delillerin toplanması nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı konarak tahliyelerine, 6 tutuklu sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca tüm sanıkların yurt dışına çıkış yasakları haricindeki adli kontrol şartlarının ortadan kaldırılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Haber: Hakan ÇELİKBAŞ /SAMSUN, ()

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Malatya’da feci kaza: 2 ölü 5 yaralı

Malatya'da bir işçi servisi ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Malatya-Gölbaşı Karayolu Akçadağ yol ayrımında yaşandı. Müslüm Ü. yönetimindeki 44 NB 407 plakalı işçi servisi ile Ahmet Temel (34) yönetimindeki 44 AT 370 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Feci kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Temel ile babası Ali Seydi Temel (62) sıkıştıkları araçtan itfaiye yardımı ile kurtarıldı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan Ahmet ve Ali Seydi Temel Malatya Devlet Hastanesinde yapılan tüm mudahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 3 yaralı Turgut Özal Tıp Merkezine 2 yaralı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken acı haberi duyan ölenlerin yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber: Mikail PELİT/MALATYA, ()

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Eczaneden bilgisayar hırsızlığı kamerada



Adıyaman’da, Murat Deniz T.'nin kapısını zorlayarak girdiği eczaneden bilgisayar çaldığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah eczaneye gelen işyeri sahibi, kapının açık olduğunu ve bilgisayarının yerinde olmadığını fark edince polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası kayıtlarından bilgisayarı çalan kişinin Murat Deniz T. olduğunu belirledi. Polis, kent merkezindeki evinde Murat Deniz T.'yi gözaltına aldı.

Çalınan bilgisayar sahibine teslim edilirken, şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelinin işyerine girmesi

- Bilgisayarı toplaması

- Bilgisayarı götürmesi

- Güvenlik kamerası

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-)