DHA YURT BÜLTENİ - 17

Cumhurbaşkanı'na suikast timi davası Muğla'da başladı (6)



"CEZASI İDAMDA OLSA, DARBECİYİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin yargılanmasında, Binbaşı Şükrü Seymen de savunmasına başladı. Darbe öncesinde darbe gecesi öldürülen Tuğgeneral Semih Terzi'nin kendisini aradığını anlatan Şükrü Seymen, “14 Temmuz günü Semih Paşa rahmetli beni aradı. 12 kişilik tim kurmamı istedi. Gökhan Paşa ile de görüşmemi söyledi. Özel Kuvvetlerde verilen emri sorgulamak yoktur. Ben de emri yerine getirdim. Semih Paşa'yı da teğmenliğimden beri tanırım. Kendisi kahraman bir komutanımızdı" dedi.

"DARBEYİ BİLİYORDUM"

Gökhan Şahin Sönmezateş'in kendisine TSK'nın emir ve komutası içerisinde darbe yapacağını da söyleyen Şükrü Seymen, “Biz Gökhan Paşa'mla aynı uçakta İstarbul'a gelmişiz. Ama bizim aynı karede görüntümüz yok. Ben biletimi eşimin kredi kartıyla aldım. İddianamedeki gibi bir durum yok. Gökhan Paşa buluşmamızda, ekibimle 15 Temmuz günü havalimanında olmamı istedi. Biz de limana gittik. Uçağı beklemeye başladık. Ancak uçaklar gelemedi. Bunun üzerine B planına geçildi ve helikopterle İzmir'e Çiğli'ye ulaştık" dedi. Telefonlarını da evde bıraktıkları için gelişmelerden haberdar olmadıklarını anlatan Şükrü Seymen, “Ancak benim plan yaptığım söylendi. Gökhan Paşa bize tuzak kurulduğunu söylüyor, kimin yaptığını bilmiyorsa, ben binbaşı nasıl bileyim ben bu işin nasıl yöneticisi olurum. Evet ben darbeciyim. İdam da olsa cezası vicdanım acımaz. İntihar olmasa kendim idam sandalyesine vururum. Ama hangi darbeyi planlamışım. Gökhan Paşa ve Semih Paşa'nın verdiği emri yaptım. Korgeneralin orgeneralin işin içinde olduğunun tartışıldığı ortamda bir binbaşı olarak ben neresindeyim" dedi. Çiğli'de plansızlık yaşadıklarını da ifadesinde anlatan Şükrü Seymen, “Bu tür olaylarda ayrıntılı planlama, provaya ihtiyaç vardı. Burada olmadı. Plansızlık vardı. Bu arada Osman Kılıç Albay beni aradı ve görevin iptal olduğunu söyledi. Ben de bunu Gökhan Paşa'ya anlattım. Gökhan Paşa, 'Ankara'ya dönelim' teklifinde bulundu. Ben de kabul ettim ama sonra da göreve devam denildi. Havalanıp Marmaris'e gittik" dedi.

HAKARET İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Gökhan Şahin Sönmezateş gibi Cumhurbaşkanı'nın sağ olarak ele geçirilmesi talimatının kendilerine verildiğini ileri süren Şükrü Seymen, “Suikastın ne olduğunu bir asker olarak biliyorum. Ancak Kuzgun ve Şapka gibi gizli tanıklar da ifadelerinde suikasttan bahsetmiyor. Gökhan Paşa da suikast olmadığını söyledi. Zaten suikastın mantığı da tutmuyor. Bunu da kayda geçmesi için söyledim" dedi. Marmaris'e otelin olduğu bölüme indikten sonra otelin içerisinde girdiklerini ifade eden Şükrü Seymen, “Cumhurbaşkanı korumalarının bulunduğu bölüme gittik. Burada birkaç kez havaya ateş açıldı. Ben hemen ateşi durdurdum. Ben zaten biliyorum Cumhurbaşkanı'nın orada olduğunu neden küfür edeyim. Vatandaşlara sadece burada mı kalıyor diye sorduk. Ama tehdit etmedim. Bu sırada korumalar kapılarını kapatıp ateş etmeselerdi. Yerlerini tespit etme durumumuz yoktu. İlk ateşi polisler açmasaydı, yerlerini bulma ihtimalimiz sıfırdı. Biz de buna karşılık baskı ateşi ile hedef gözetmeden karşılık verdik. Bizim silahlarımızda gece görüşü yoktu. Bu nedenle hedef gözeterek ateş etmem mümkün değil" dedi.

"CUMHURBAŞKINANA HAKARET ETMEDİM"

Cumhurbaşkanı'na ve koruma polislerine hakaret, küfür ettiğine yönelik iddiaları kabul etmeyen Şükrü Seymen, “Polislerin cüzdanlarının alınması ve kelepçelenmesiyle ilgim yok. Ben sadece silahları bırakıp uzaklaşılması talimatı verdim. El bombasını da İsmail Yüzbaşı, personel dışarıya çıktıktan sonra camın kenarına bıraktı. Polisler zarar görmesin diye de patladığı sırada üzerlerine kapandı. Polislere Cumhurbaşkanı'nın ne zaman gittiğini sordum. Ancak hakaret etmedim. Hakaret ettiğim iddiasını şiddetle reddediyorum. Ben kimsenin de darp ettiğini görmedim. Cumhurbaşkanı'nın olmadığını söyledim. Gökhan Paşa'ya çekileceğimizi söyledim. Çekildiğimiz sırada polislerin atışlarından bizim yerimizi tespit edemediklerini anladım. O yüzden mala zarara verme suçlamasını da kabul etmiyorum. Hatta ben iki sebepten dolayı, otelin içerisinde camlar olduğu ve yerimizin tespit edilmesini istemediğim için timin ateş etmemesi konusunda emir verdim. Biz oraya adam öldürme kastıyla gitseydik kimse canlı çıkamazdı. Bugün 2 şehitten bahsedilmezdi daha fazla olurdu. Darbe yaptım mı? Evet yaptım. Oturup çocuk gibi ağlayacak mıyım? Tabi ki hayır. Ancak en çok üzüldüğüm konu 2 polisin şehit olması" dedi. Şükrü Seymen, helikoptere ateş ettiğini iddialarını da kabul etmedi. Şükrü Seymen, arazide yanlarındaki tüm paralarını bir araya toplayıp üçe böldüklerini, bu sırada Zekeriye Kuzu'nun cüzdanları aldığını öğrenince de çok kızdığını anlattı. Şükrü Seymen'in ifadesinin tamamlanmasından sonra, duruşma yarına ertelendi.



Haber: Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN/ MUĞLA, ()

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AK Parti Milletvekili Şahin: Mitinge 100 bin kişi katıldı

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitap ettiği toplu açılışa, Emniyet Müdürlüğü ve Valilikten kendilerine verilen bilgiye göre 100 binin üzerinde kişinin katıldığını söyledi. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitap ettiği toplu açılışa, Emniyet Müdürlüğü ve Valilikten kendilerine verilen bilgiye göre 100 binin üzerinde kişinin katıldığını söyledi. Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da katıldığı toplu açılış törenine çok büyük ilginin olduğunu belirtti. Katılım gösteren vatandaşlara teşekkür eden Şahin, şunları dile getirdi: "Emniyetimizin ve Valiliğimizin bize vermiş olduğu bilgiye göre 100 binin üzerinde kişi katıldı. Kahramanmaraş ve Gaziantep mitingleri de dahil olmak üzere Cumhurbaşkanı'nın yaptığı mitinglerde tabloya baktığımız zaman 16 Nisan'da yapılacak referandum un rengini en bariz şekilde göstermekte. Bu referandum da eminim yüzde 70'lerin üzerinde bir evet desteğiyle inşallah yeni bir anayasa sürecini başlatmış olacağız." AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise mitingin düzenlenmesine katkı sağlayan teşkilat üyelerine teşekkür ederek, miting sonrası parti teşkilatı olarak yapacakları çalışmaları planladıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı'nın açılış töreninde sadece bariyerlerle çevrili alanda 90 bin kişinin bulunduğunu ve bariyerin dışındakilerle sayının 100 bini aştığına işaret eden Kahtalı, "Bu güne kadar yapılan en güzel mitingti, Malatyalılar göğsümüzü kabarttı.Seçmen listeleri muhtarlara verildi, askıda. Listede ismi olmayan vatandaşlar 26 Şubat'a kadar seçim kuruluna bildirebilir. Vatandaşlarımız seçmen listelerinden isimlerini kontrol ettirmeliler." diye konuştu. Toplantıya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder ile partililer katıldı.

GÖRÜNTÜLÜ

Haber: Mikail PELİT/MALATYA, ()

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Tekirdağ Valisi Ceylan, El Bab gazisini ziyaret etti



TEKİRDAĞ Valisi Mehmet Ceylan, Suriye'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda teröristlerin saldırısında yaralanan uzman çavuş Yasin Kaplan'ı Çerkezköy İlçesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab'da DEAŞ'lı teröristler bir süre önce Türk askerlerine yönelik havanlı saldırıda bulundu. 2 askerin şehit olduğu saldırıda, yaralanan 6 asker arasında bulunan 30 yaşındaki uzman çavuş Yasin Kaplan, Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavi ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'ndeki ailesinin yanına geldi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ve askeri yetkili ile evinde ziyaret ederek 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.



Haber: Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-

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Şırnaklı çocuklar, futbol maçında polisleri yendi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü, "Yanınızdayız" projesi kapsamında Şırnak'taki öğrencilere bin 200 futbol topu ile satranç takımları dağıldı. Dağıtım törenin ardından çevik kuvvet polisleri ile çocukların oynadığı futbol maçında çocuklar, polisleri 2-0 yendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şırnak il merkezinde, terör örgütü PKK karşı yapılan operasyon sonrası, terör örgütlerine karşı yapılan mücadeleyi bilgilerdirme ve önleme faaliyetleri ile desteklemek, terör örgütlerinin başlıca eleman kaynağı olan kentteki ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin, terör örgütü mensuplarının yönlendirmesiyle istismar edilmesini önlemek, provokasyonlara karşı duyarlı olmalarını sağlamak, gençlerin devlete olan güvenlerini pekiştirmek amacıyla hayata geçirdiği, "Yanınızdayız" projesi başlattı. Proje kapsamında Şırnaklı çocuklar için gönderilen bin 200 futbol topu ve satranç takımları Vali Ali İhsan Su ve Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy'un katımıyla yapılan törenle çocuklara dağıtıldı. Vali Ali İhsan Su, çocukları mutlu etmek amacıyla böyle bir projenin uygulandığını dile getirerek, "Emniyet Genel Müdürlüğümü'zün çocuklarımıza yönelik 'Yanınızdayız' projesi kapsamında yavrularımıza onları mutlu etmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümü'zce temin edilen topları ve satranç takımları çocuklarımıza dağıttık. Bu amaçla çocuklarımıza bin 200 top, bin 800 adet satranç takımı dağıtıyoruz. Bizim geleceğimiz çocuklarımızdır. Onların güzel yetişmesi, mutlu olması, huzurlu olması, geleceğe güvenle bakması hepimizin görevidir. Bu amaçla da hep birlikte bütün eğitim camiası ve ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz"dedi. "Yanınızdayız" projesi kapsamında öğrencilere futbol topu ve satranç takımlarının dağıtılmasından sonra çevik kuvvet polisleri ve çocuklar okul bahçesinde Vali Su'nun başlama vuruşuyla çift kale futbol maç yaptı.10 dakika oynanan maçta öğrenciler çevik kuvvet polislerini 2-0 yendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali Su'nun okula gelişi

-Vali'nin öğrencilerle sohbet etmesi

-Hediyelerin dağıtılması

-Vali Su'nun açıklamaları

-Polis ve çocukların maç oynamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()

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Temizlik işçisinin örnek davranışına altın ödül

Yalova'da sokakta temizlik sırada yerde biri 30 bin, diğeri 20 bin olmak üzere toplam 50 bin liralık çek bulan ve bu çekleri sahibine teslim eden Yalova Belediyesi’nde görevli Ayhan İnatlı, Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman tarafından iki çeyrek altınla ödüllendirdi. Yalova Belediyesi’nin temizlik işleri personeli olan Ayhan İnatlı, geçen ay çalışırken yerde biri 30 bin diğeri ise 20 bin olmak üzere toplam 50 bin liralık çek buldu. Ayhan İnatlı, sahibini bularak çekleri iade etti. Duyarlı personeli makamında ağırlayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Ayhan İnatlı ile gurur duyduklarını söyledi. Salman, "Ayhan belediyede bizim mesai arkadaşımız ve yaptığı işin hakkını veren, evine götürdüğü ekmeği alın teriyle sonuna kadar hak eden arkadaşlarımızdan bir tanesi. Öbür taraftan Ayhan benim 35- 40 senelik dostum. Aramızda zaman zaman güzel diyaloglar, espriler de olmuştu. Ben de haberi okuyunca duygulandım. Benim için de sürpriz olmadı. Ayhan verdiği sözü sonuna kadar tutmuş bir insan. İnsanlık erdemi neyi gerektiriyorsa yapmış birisi. O yüzden iki tane bulduğu 30 binlik ve 20 binlik çeki iade etmesi beni şaşırtmadı. Kendisine yakışan bir hareketti" dedi. Ayhan İnatlı'yı hem yılın personeli hem de ayın personeli seçtiklerini söyleyen Başkan Salman, "Biz belediyede her ayın personelini seçiyoruz. Benim için bu davranışıyla Ayhan hem ayın hem de yılın personeli çünkü yaptığı davranış Yalova’ya değil Türkiye’ye örnek bir davranış. Kendisi ‘Allah bana haram para nasip etmesin’ demiş. Bu sözü de çok güzeldi. Bir, ayın personeli biri de yılın personeli için ödül veriyoruz" diye konuştu. Ayhan İnatlı da Başkan Salman’a teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Başkanın konuşması

-Ödül



Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

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Gökyüzünde 'evet' pankartı açtı

Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan, yamaç paraşütüyle havalanan AK Parti Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Sinan Çengil, gökyüzünde 'İnadına değil, inandığımız için evet' yazılı pankart açtı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'ın 1200 metre pistine çıkan AK Parti Fethiye Gençlik Kolları Başkanı Sinan Çengil, yamaç paraşütü pilotu eşliğinde tandem (ikili) atlayış yaptı. Çengil, Ölüdeniz semalarında paraşütün arkasına bağladığı ve kalkış sırasında kucağında taşıdığı 'İnadına değil, inandığımız için evet' yazılı pankartı serbest bıraktı. Paraşütün arkasında dalgalanan pankartla 16 Nisan'da gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandumuna 'evet' desteği isteyen Çengil, 20 dakika havada kaldıktan sonra Belceğiz Plajı'na sorunsuz iniş yaptı. Çengil'i plajda, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan ve bir grup partili karşıladı.

Sinan Cengil referanduma 'evet' desteği vermek için gençlik kolları üyeleriyle farklı bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Mesajlarını gökyüzünden verdiklerini belirten Çengil, uçuştan büyük keyif aldığını da sözlerine ekledi.

AK Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan ise kampanyaya verdikleri destekten dolayı partililere teşekkür etti. Meselenin oy değil, memleket meselesi olduğunu söyleyen Sarıhan, "İnadına değil, inandığımız için 'evet' diyoruz. Anayasa değişikliğindeki maddelerden bir tanesi de AK Parti'nin öngörmüş olduğu, gençlere vermiş olduğu değerdir. 57 ülkede seçme ve seçilme yaşı 18. Bu referandum ile birlikte ülkemde neden olmasın? 18-25 yaş arasında yaklaşık 1 milyon gencimiz oy kullanacak. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan için, 'evet' diyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Paraşüt kamerasından gökyüzündeki Sinan Çengil'in görüntüsü

-paraşütün arkasında dalgalanan pankartın görüntüsü

-Havadaki paraşütün plajdan görüntüsü

-Sinan Çengil ve Kadir Sarıhan ile röportaj

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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Vatan Partisi "Hayır" diyecek

Vatan Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin Malatya İl teşkilatında partilileri ile bir araya geldi. Gültekin Cumhurbaşkanlığı Sistemini eleştirerek referandumda hayır diyeceklerini belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin il binasında partililerle buluştu. Genel Başkan Yardımcısı referandum sürecini değerlendirerek hayır oyu kullanacaklarını söyledi.

AK PARTİYE KURULMUŞ BİR TUZAKTIR

Genel Başkan Yardımcısı Gültekin Cumhurbaşkanlığı sisteminin ABD'nin bir projesi olduğunu iddia ederek şöyle konuştu: "Türkiye, bugün ABD tarafından kendisine kurulan bir tuzak içinde çırpınmaya başlamıştır. Başkanlık Sistemi bir ABD tuzağıdır. Daha bugünden devletin en yetkili isimleri milletin en az yarısını terörist olmakla, teröre destek vermekle suçlamaya başladı. Bundan daha tehlikeli bir bölücülük olabilir mi? ABD, 1980'lerden itibaren her vesileyle Türkiye için Başkanlık Sistemini önerdi. Turgut Özal, Tansu Çiller ve başından beri AKP tarafından dillendirilen Başkanlık Sisteminin, ABD tarafından telkin edildiği bilinen bir gerçektir. Bölünme ve iç çatışma nedeni Türkiye bugün ABD ile savaş sahasında karşı karşıya gelmiştir. Suriye'de PKK bölgelerinde 6 adet askeri üs kurmuştur. PKK'ya zırhlı araç ve tanklara karşı kullanılan ağır silahlar vermeye başlamıştır. ABD'nin bugün için stratejik hedefi PKK'yı kullanarak Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e bir terör koridoru açmaktır. Buna engel olabilecek en büyük güç olan Türkiye'nin içten karışması bu hedefe ulaşabilmesinin tek yoludur."

16 NİSAN GÜNÜ MİLLETİMİZDEN GEREKEN CEVABI ALACAKLARDIR

Hayır diyenleri teröristlerle yan yana düşmekle suçlayanlara söylemek istediklerini belirten Gültekin cümlelerine şöyle devam etti: "Abdullah Öcalan'ı yargılayan ve idama mahkum eden hakim sayın Turgut Okyay 'Hayır' diyor. Turgut Okyay mı teröristlerden yana? Abdullah Öcalan'ı yargılayan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur 'Hayır' diyor. Hasan Atilla Uğur mu teröristlerden yana? Kardak kayalarına Türk bayrağını çeken Emekli Albay Ali Türkşen 'Hayır' diyor. Vatanı savunmak için hayatını ortaya koyan kişiler mi teröristlerden yana oluyor? Daha yakın zamanda birileri FETÖ ile beraber memleketi koalisyon ortağı gibi yönetirken, veya PKK ile açılım masasında oturan oturup açılım görüşmeleri yaparken, bu terör örgütleri karşı bedel ödeyerek mücadele eden Vatan Partisi 'Hayır' diyor. Türkiye'de hiç kimse Vatan Partisini terörle ve teröristlerle yan yana gösteremez hiçbir vicdan bunu kabul etmez. Şimdi bu tablo herkesin gözünün önündeyken 'Hayır' diyenleri, üstelik en sağdan en sola milletimizin bütün kesimlerini 'Hayır'da' birleşen kesimlerini terörle yan yana göstermek, teröristler yan yana göstermek gerçeklerle savaşmaktır. Milletimiz bunu görüyor ve bunun taktirini yapıyor. Asılsız suçlamalarla halkı aldatabileceklerini düşünenlerde 16 Nisan günü milletimizden gereken cevabı alacaklardır."

GÖRÜNTÜLÜ

Haber: Mikail PELİT/MALATYA, ()

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Babasının tabancasıyla oynayan çocuk kendini vurdu

Şanlıurfa'da, kurcaladığı babasına ait tabancanın ateş almasıyla bacağına kurşun isabet eden 11 yaşındaki Muhammed Fadıl A. yaralandı.

Olay, bugün öğleden Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Fadıl A., evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait tabancayı kurcaladı. Tabancanın ateş almasıyla sol bacağına kurşun isabet eden çocuk yaralandı. Silah sesi duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık görevlileri, çocuğu ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servise gelen ambulans

- Yaralı çocuğu ambulanstan indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-()

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Sevdiği kadını paylaşmak istemediği için liseli Ahmet'i katletmiş (3)

ACILI ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

İzmir'in Menemen İlçesi'nde kaybolduktan sonra Manisa'da bir su kuyusunda cansız bedeni bulunan lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un katil zanlı olarak gözaltına alınan üvey babası M.M.'nin adliyeye sevk edilmesinin ardından, liseli gencin annesi Elif M. ile katil zanlısının arkadaşı sağlık kontrolü için Menemen Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acılı anne Elif M. Hastaneye alınırken baygınlık geçirdi, polislerin tuttuğu ve adım atmasını istediği talihsiz kadın, "Ben yavrumu kaybettim kaç gündür böyleyim" diyerek gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katil zanlısının arkadaşı

- Acılı anne elif m.



Haber: Tufan HAMARAT /İZMİR ()