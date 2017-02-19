DHA YURT BÜLTENİ - 17

Eşini boğarak öldüren Suriyeli tutuklandı



KAYSERİ’de, 7 aylık hamile eşi Suriye uyruklu Fatma El Muhammed’i boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmed El Muhammed tutuklandı.

Merkez Kocasinan İlçesi Yeşilmahalle Kayalı Sokak'ta, tek katlı gecekonduda yaşayan Suriye uyruklu 25 yaşındaki Fatma el Muhammed'den haber alamayan yakınları, dün kapıyı kırarak içeri girdi. Muhammed'i yerde hareketsiz bulunan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma el Muhammed'in öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının eşi 23 yaşındaki Ahmed El Muhammed’i gözaltına aldı. Olayın şokuyla kendine de zarar veren Muhammed'in eşini boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed El Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () -

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CHP’li İnce’den yeni anayasa eleştirisi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin düzenlediği panelde halk oylamasına sunulacak olan yeni anayasa paketini eleştirdi.

CHP Yalova İl Başkanlığı tarafından Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Neden Hayır Diyoruz' isimli panel CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce katıldı. İnce burada yaptığı konuşmada, “550 milletvekili 600 olacak. Bu ülkenin 80 milyonun 80 milyonu milletvekili maaşını konuşur. Haklıdırlar da. Asgari ücretle geçinen insan ne yapacak, konuşacak tabi. Neden milletvekili sayısı 600’e çıkarıyoruz, bunu birisi anlatsınö dedi.

Milletvekili seçilme yaşının 18 yaşına düşürülmesini de eleştiren Muharrem İnce, “18 yaşında lise son sınıf öğrencisini milletvekili yaptık. Ey benim aziz milletim, acaba senin çocuklarından birisi mi olacak, yoksa genel başkanın arkadaşlarının çocuklarından birisi mi olacak? Sonra ne olacak, askerlikten muaf yapacakmışız onu. Fakirin çocuğu Gabar’da, Cudi’de El Bab’ta şehit olacak, genel başkanların arkadaşlarının çocukları 18 yaşında milletvekili olup, 20 bin lira da maaş alacak öyle mi? Yok ya. Hayır diyorum onun içinö ifadesini kullandı.

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () -

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Afyonkarahisar’da silahlı kavga: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR’da tartıştığı kişilerce bacağından vurulan 33 yaşındaki Murat B., yaralandı.

Yeşil Park yakınlarında saat 20.00 sıralarında Murat B. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Gruptan 3 kişi, tartışma sonrası bir otomobille, yaya olarak olay yerinrden ayrılan Murat B.'nin peşine düştü. Dumlupınar Mahallesi Osman Atilla Caddesi’nde Murat B.'nin önünü kesen gruptan, Yahya K. tabancayla Murat B.ye ateş etti. Murat B., bacağından yaralanırken, rastgele çevreye de birkaç el ateş açan şüpheliler, otomobille olay yerinden uzaklaştı. Murat B., çevredekilerin yardımıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, otomobilin kiralık olduğunu tespit etti, araç kiralama şirketiyle irtibata geçti. Yer belirleme sistemiyle otomobilin bulunduğu noktayı tespit eden polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Yerdeki bıçaktan görüntü

- Polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: AFYONKARAHİSAR, ()