DHA YURT BÜLTENİ - 17

Karacadağ’da 200 kişi mahsur kaldı (1)

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'ne kayak yapmaya gidenler, dönüşte tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 200 kişinin mahsur kaldığı bölgeye jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri kurtarılmaları için yönlendirildi.

Çoğunluğu Diyarbakır’dan olmak üzere, Siverek'e 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'ne, kayak yapmaya giden yaklaşık 200 kişilik grup, dönüşte kar ve tipi nedeniyle kapanan karayolunda mahsur kaldı. Otobüslerde bekleyen çoğunluğu çocuklardan oluşan grup, telefonla yardım istedi.

Çocuklarının mahsur kaldığını öğrenen ailelerin endişeli bekleyişi devam ederken, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bölgeye jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleriyle birlikte iş makineleri sevk edildiğini açıkladı.

Haber: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, () -

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Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı sistemi şahsımın projesidir (3)



VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Vahdettin Özkan ve çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören mangasını selamladıktan sonra valilik makamına çıktı.



Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kentte 'Işıklı tosun baba' olarak tanınan 60 yaşındaki Mehmet Ağagürbüz tarafından karşılandı. Ellerinde Türk bayrağı, kafasında Erdoğan'ın resimlerinin bulunduğu ışıklı şapkası olan Ağagürbüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, valilik önünde bekleyen vatandaşları selamladıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere Kahramanmaraş Havaalanı'na hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kahramanmaraş Valiliği

- Cumhurbaşkanı'nın gelişi

- Cumhurbaşkanı'nı karşılanması

- Tören mangası

- Cumhurbaşkanı'nın çıkışı

- Fotoğraf çektirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ-Kamera: Metin Faruk TAMER-KAHRAMANMARAŞ- )