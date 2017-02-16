DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bakan Eroğlu: Güçlü bir yönetim için 'evet' diyeceğiz (3)

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Hatay ziyaretinin ardından Osmaniye'ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Korkut Ata Üniversitesi'nde düzenlenen toplu temel atma ve sertifika törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek başlayan Bakan Eroğlu, "Devlet adamalığını her zaman gösteren Devlet Bahçeli'ye buradan teşekkür ediyorum. Bu anayasayla ilgili yıllardan beri 'anayasanın değişmesi gerekir' deniyor. Biz dedik ki, Meclis'te birinci partiyiz, ama önemli değil, bütün partilerden eşit sayıda, oranına bakmadan, temsilci katılsın dedik ve buna tamam dediler, katıldılar. 59 madde üzerinde mutabık kaldılar. Sonra devam etmekten vazgeçtiler. Devlet Bahçeli bir araya gelelim, belli sınırlı bir anayasa değişikliği yapalım dedi, Başbakanımızla oturdular, çalıştılar ve çok kısa bir sürede anayasa değişikliği hazırladılar. Bu ne için, milletin geleceği, istiklali, istikbali için" dedi.

'16 NİSAN DÖNÜM NOKTASI OLACAK'

Türkiye'de çok sık seçimlerin yapıldığı ve hükümetlerin değiştiğine değinen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye gibi istikrarsız bir ülke yoktu. Düşünebiliyor musunuz 1923'ten 2013'e kadar olan sürede çok hükümet kurulmuş. Şu anda 65'inci hükümet. Bu hükümet kaç yıl sonra kurulacaktı, biliyor musunuz? Bir hükümetin ömrü ortalama 16-17 aydı. 16-17 ayda hükümetin değişmesi, sürekli seçim yapılması, memlekette istikrar olduğunu gösterir mi, göstermez. Ben eğer işi bilen bir adam olsam bile, 17-18 ayda ne yapabilirim. Buna son vermek gerekir. Bakın Almanya 2'nci Dünya Harbi'nde yıkıldı. Ama istikrar olduğu için ne oldu, yıkılan bir Almanya'dan harpten çıkmış olmasına rağmen, dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girebildi. Biz ise hala arzu ettiğimiz yerde değiliz. Bize 17'nci sırada olmak yakışır mı, biz büyük bir milletiz. Dolayısıyla büyük Türkiye için, milletimizin istiklali ve istikbali için, büyük hedeflerin gerçekleşmesi için anayasa değişikliği şart. Bu bakımdan gerçekten 16 Nisan Milletimizin tarihinde bir dönüm noktası olacaktır."

'İTİRAZ ETTİKLERİ TEK ŞEY, TEK ADAM'

Anayasa değişikliğinin niteliği konusunu da değerlendiren Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu rejim değişikliği falan değil. Asla, Cumhuriyet devam etsin. Bu sadece hükümet sistemi değişikliği. Çok başlılıktan, tek başlı bir yönetim. Peki tek başlı yönetimde ne olacak? Bugüne kadar cumhurbaşkanı ile başbakan arasında bugüne kadar hep bir sürtüşme olmuştur, kavga olmuştur. Netice itibariyle bu şekilde vesayet sistemi ile bir yere gidilmez. Neye itiraz ediyorlar, buyursunlar. İtiraz ettikleri şey tek adam. Kardeşim, şu anda cumhurbaşkanı hiçbir şekilde sorgulanamaz. Devlete ihanet suçu haricinde. Şimdi cumhurbaşkanına sorumluluk getiriyoruz. Hesap sorulacak. 18 yaşındakilere seçim hakkı verilmesine karşı geliyorlar. Allah aşkına itiraz eden varsa, bir maddeleri okusun teker teker. Kılıçdaroğlu da bir vakit ayır da sende bir maddeleri oku Allah aşkına. Maddeleri hiç kimse bilmiyor, sadece rejim değişikliği, tek adam, yok yasama organı etkinsiz hale getirilecekmiş. Büyük Türkiye için, istikrar için evet diyeceğiz." Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu 64 milyon lira yatırım bedelli 8 adet tesisin temelini attı.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Veysel Eroğlu'nun makam aracıyla gelişi

- Bakan Eroğlu'nun araçtan inmesi Vali Al ve protokol ile selamlaşması

- Bakan Eroğlu'na çiçek verilmesi

- Bakan Eroğlu için salonda bekleyen kalabalık

- Bakan Eroğlu'nun salona girişi ve selamlaşması

- Katılımcıların ellerindeki pankartlardan görüntü

- Bakan Eroğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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Faslı DEAŞ üyesi tutuklandı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ve resmi belgede sahtecelik yaptığı öne sürülen Fas vatandaşı 25 yaşındaki Rıdvan Loussi, tutuklandı.

DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Fas vatandaşı Rıdvan Loussi'nin 4 Şubat günü Suriye'den kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Adana'ya geldiğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Loussi, düzenlenen operasyonla İstanbul'a gitmek için bindiği otobüste gözaltına aldı. Sahte kimlik ve pasaportla yakalanan üzerinden çıkan cep telefonu ve dijital veriler incelemeye alınan Loussi, Emniyet Müdürlüğü'nde 12 gün sorgulandı. DEAŞ üyesi olduğunu kabul etmeyen şüpheli, işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği çıkarıldığı mahkemece 'DEAŞ üyesi olmak ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının polis aracından indirilmesi

- Zanlının sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Salğık kontrolünün ardından zanlının polis aracına bindirilmesi

Haber - Kamera: ADANA, ()

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Kayseri'de cinayet işleyen 3 Suriyeli adliyede (2)

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Kayseri'de 3 gün önce Mehmet Akkoyun'u çıkan kavgada öldüren, Yusuf Yurdakul'u da ağır yaralayan Suriyeli 3 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, ()

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İş bulamayınca intihara kalkıştı, emniyet müdür yardımcısı ikna etti

ŞANLIURFA'dan, Adıyaman'ın Kahta İlçesi'ne çalışmak için gelip iş bulamayınca çıktığı 9 katlı inşaatın çatısında intihara kalkışan 37 yaşındaki İbrahim Halil T., İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Özkan tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi meydana geldi. Yapımı devam eden 9 katlı binanın çatısına çıkıp atlamak istediğini söyleyen İbrahim Halil T.'yi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipmleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, İbrahim Halil T.'nin atlama ihtimaline karşı havalı yatak açarak önlem aldı. İlçe Emniyet Müdür Vekili Durmuş Ali Özkan, inşaata çıkıp İbrahim Halil T.'yi ile konuştu. İbrahim Halil T., yaklaşık bir saat boyunca kendisini ikna etmeye çalışan Özkan'ın iş bulması konusunda yardımcı olacakları sözünü vermesinin ardından intihar girişiminden vazgeçip aşağıya indi. İbrahim Halil T., olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İnşaatın üstüne çıkan adam

- Toplanan kalabalık

- Sağlık ve itfaiye ekipleri

- İbrahim Halil T.'nin indirilmesi

- Ambulansa alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)