DHA YURT BÜLTENİ - 17

HDP'li Ferhat Encü cezaevinden tahliye edildi

KOCAELİ F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tahliye edildi.

Terör soruşturması kapsamında Şırnak'ta nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 4 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan ve Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde bulunan Ferhat Encü akşam saatlerinde tahliye edildi. Cezaevi çıkışında Ferhat Encü kendisini bekleyen HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yakınları ve partililerle kucaklaştı. Cezaevi çıkışında açıklama yapan ve ülkede barış ve huzur içerisinde yaşamak istediklerini söyleyen Ferhat Encü, "Bu tahliyeye sevinecek değiliz. İki eş başkanımızın içeride olması, diğer milletvekili arkadaşlarımızın içeride rehin tutulması ve 70'e yakın belediye eş başkanları ve parti yöneticilerimizin bir çok il başkanlarımızın siyasi kararla içeride olması Türkiye'de hukuk sisteminin iktidara ne kadar endeksli olduğunu ve nasıl bir siyasi kararla rehin tutulduğunun göstergesidir. Referandum süreci içerisinde bizi çalıştırmamak istemeleri, halkımıza baskılar, tutuklamalar, gözaltılarla referandumda evet çıkarmak istemeleri bunun açık göstergesidir. Biz bu saçmalığın bir an önce son bulup tüm arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını ve bu ülkenin barış ve huzur içerisinde gelecekte bütün etnik yapıların ve farklı inançların bir arada yaşamasını istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Siyasi bir kararla buradayız. Dosyalarımız incelenirse sırf halkımızın taleplerini dillendirdiğimizden içeride rehin olduk. Kimseden çekindiğimiz ve korktuğumuz yoktur. Bu ülkenin barışa ve huzura kavuşmasını istiyoruz. Başta eş genel başkanlarımız olmak üzere ve tüm arkadaşlarımız umarım özgürlüğüne kavuşurlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Cezaevi çıkışı

-Cezaevinden detaylar

-Açıklama

Haber: HABER:ERGÜN AYAZ-Faruk KIYAK/KAMERA:ORHAN UZUN / KANDIRA(Kocaeli), () -

=========================================

Bakan Tüfenkci: Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok farklı noktalara taşınacak



GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye gelişmişlik yolunda ve refah düzeyini artırma yolunda gerçekten cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok farklı noktalara taşınacak. İç ticaretin vermiş olduğu canlılık, mutlaka dış ticarete de yansımış olacak" dedi.

Eskişehir'e gelen bakan Bülent Tüfenkci, ilk olarak Tornacılar ve Oto Tamircileri Sanayi Sitesi'ni gezdi, esnafla sohbet etti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tüfenkci, "Türkiye'de işsizlik oranları yükselirken esasında işçi açığının da arttığını gözlemliyoruz. Bunu giderme adına hükümetimiz, geçen hafta Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla TOBB'da yaptığı istihdam çağrısı seferberliği ile bu iki kesimi bir araya getirip, buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

'2017 YATIRIM YILI OLSUN'

KOBİ'lerin istediği sicil affını getirdiklerini anlatan bakan Tüfenkci, bunun uygulamalarını da takip etiklerini söyledi. Tüfenkçi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bankaları buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bankaların zimmet maddelerini de bu nedenle düzeltmiştik, yeniden yapılandırmadan dolayı bir sorumluluk gelmemesi noktasında bir düzenleme yapmıştık. Bunun da etkisiyle beraber sicil affının işleyebilir hale gelmesi noktasında gözlemlerimiz var, izliyoruz. İnşallah piyasadan gelen tepkilerle beraber yeni bir yol haritası çizmek gerekiyorsa onu da çizeceğiz. Biz istiyoruz ki 2017 yılı hem küçük işletmelerimiz için, hem orta büyüklükteki işletmelerimiz için kısaca kamu ve özelde bir yatırım yılı olsun. Yatırım hamlesi olsun. Almış olduğumuz tedbirlerle de bunu sağlamış durumdayız. İnşallah uygulamaları da sahada gözlemleyerek göreceğiz."

'CANLILIK MUTLAKA DIŞ TİCARETE DE YANSIMIŞ OLACAK'

Bakanı Bülent Tüfenkci bir gazetecinin "Referandum süreci Türkiye'nin iç ve dış ticaretini nasıl etkileyecek?" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin belki önümüzdeki 100 yılını etkileyecek bir referandum sürecini yaşıyoruz. Bir karar verme arifesindeyiz. Bildiğiniz gibi meclisten geçerek referandum tarihi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesiyle beraber Türkiye'nin yakalamış olduğu güven ve istikrarla birlikte ticaretin olduğundan daha fazla gelişeceğini, Türkiye'de de bu potansiyel var. Yeter ki siyasi istikrar sağlansın, güven sağlansın, oluşan terör ortamı bitirilsin: hükümetimiz gerçekten son aylarda ciddi anlamda terörün üzerine gidiyor. İnşallah referandumdan sonra, referandumda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edildiğinde Türkiye'nin bekasına yönelik bu terör örgütleriyle mücadele cumhurbaşkanlığı sisteminde daha etkin olacağı muhakkak. Çünkü bürokrasi azalacak, kararlar daha hızlı bir şekilde alınacak. Aynı şekilde ekonomide de kararların hızlı bir şekilde alınıp, sahaya yansıması gerekir. Biz Ankara'da almış olduğumuz bir çok kararın buralara geldiğimiz de daha insanlarımızın uygulamadan haberdar olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla etkin bir şekilde bu bürokratik süreçlerin azalmasıyla beraber Türkiye gelişmişlik yolunda ve refah düzeyini artırma yolunda gerçekten cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok farklı noktalara taşınacak. İç ticaretin vermiş olduğu canlılık mutlaka dış ticarete de yansımış olacak."

ARA ELEMAN İHTİYACI

İşletmelerin ara elemana ihtiyacı olduğunu da vurgulayan bakan Tüfenkci, "Bir yandan insanlar diyor ki iş yok, bir yandan da ustam diyor ki ben eleman arıyorum. Ara eleman dediği bu işleri yapabilecek arkadaşlar arıyorlar. Biz hükümet olarak çeşitli teşvikler getirdik. Meslek edindirme kursları getirdik onların ücretlerini bir yıl hükümet olarak bizler karşılama imkanı getirdik, sigortalarını karşılama imkanı getirdik ama insanlar yine de buralara gelmekten ya da meslek eğitimi almaktan imtina ediyorlar" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak olan 2 tesisin temel atma törenine katıldı.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Bakanın gelişi ve karşılanması,

-Bakanın oto sanayici esnaflarını ziyareti,

-Ziyaret sırasında konuşması,

-Temel atma töreni,

-Basın mensuplarının sorularını yanıtlaması,

-Eskişehir Sanayi Odası'ndaki törene katılımından çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR,()-

==============================================================

Caminin çatısı alev alev yandı

KONYA'da bir caminin çatı katı henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.

Yangın, saat 20.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Zencefil Sokak içerisinde bulunan Şükrü Ersoy camiinde meydana geldi. İddiaya göre cemaatin yatsı namazından çıkmasından kısa süre sonra caminin çatı katından alevler yükseldi. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına hemen müdahale etti. Ancak alevler şiddetli rüzgarında etkisiyle büyeyerek tüm çatıyı sardı. Birçok itfaiye erinin farklı noktalardan müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saat sonra söndürülerek kontrol altına alındı. Elektrik arızası nedeniyle çıkmış olabileceği tahmin edilen yangın sonrası caminin çatısı tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-----------------------------

- Caminin çatı katının yanması

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Yangını söndürme çalışmaları

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))