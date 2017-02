DHA YURT BÜLTENİ - 17

Samsun'da şehit ateşi düştü

HATAY'ın Amanos Dağları'nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışma şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın acı haberi memleketi Samsun'un Ladik İlçesi'nde baba ocağına ulaştı.

Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışma şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın memleketi Samsun'un Ladik İlçesi Doğankaş Mahallesi'ndaki baba evine ateş düştü. Askeri görevliler tarafından şehidin annesi Nariye Kayan'a oğlunun acı haberi verildi. Acı haberi alan şehidin annesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken yakınları taziye için eve koştu.

Şehidin baba evinin önünde ambulans bekletildi. Jandarma Uzman Çavuş Kayan'ın babası Yaşar Kayan'ın 17 yıl önce vefat ettiği 5 kardeşten 4'üncüsü olduğu ifade edildi. Şehit Kayan'ın görev yerinin Ankara olduğu geçici görevle Hatay'a gittiği ifade edildi. Öte yandan 1 yıllık eşi Büşra Kayan'ın da hamile olduğu ve acı haberi Ankara'daki evinde aldığı belirtildi. Şehit jandarma Uzman Çavuş Kayan'ın 3 ay önce izin alarak memleketine geldiği bir süre baba evinde kaldığı belirtildi. Şehidin 2011 yılında göreve başladığı ifade edildi.

Kocaeli'de terör operasyonu: 4 kişi tutuklandı

KOCAELİ'de PKK/KCK terör örgütüne eleman temin ettikleri iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Örgütün gençlik yapılanması içersinde bulunan ve Marmara Bölge sorumlusu olduğu iddia edilen aynı zamanda da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranması bulunan İ.D.'yi takip altına aldı. Yapılan operasyonda İ.D., A.K., E.A., S.T., M.A.G. ve S.Y. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen S.T., A.K. adli kontrol ile serbest bırakılırken, İ.D., E.A., S.Y. ve M.A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: İZMİT (Kocaeli), ()-

Ayvacık'ta 3 konteyner okul eğitime hazır

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesinde, 6 Şubat Pazartesi gününden bu yana devam eden depremler nedeniyle ara verilen eğitime, Gülpınar Köyü, Babakale Köyü ve Paşaköy'de kurulumu tamamlanan konteyner okullarda yarın yeniden başlanacak.

Ayvacık'ta 24 yerleşim yerinde hasara yol açan depremler nedeniyle 7 Şubat Salı gününden itibaren Gülpınar, Babakale, Paşaköy, Tuzla, Kösedere ve Korubaşı köylerinde okullar tatil edilmişti. Depremlerin devam etmesi nedeniyle bu köylerde eğitim bugüne kadar yapılamadı. Bu süreç içinde depremzede öğrenciler için konteyner okul kurulması için çalışma başlatıldı. Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesi ile Babakale Köyü ile Paşaköy'de İlkokul bahçelerine konteyner okul kurulumu tamamlandı. Bu üç okulda eğitime yarın sabah yeniden başlanacak. Gülpınar Köyü'ndeki konteyner okulun saat 09.00'daki açılış törenine Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin de katılacak. Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Çalışkan ise yaptığı açıklamada, bahçeye konteyner okulun kurulumunun tamamlandığını söyledi. Çalışkan, "7'si sınıf, 2'si de idari kısım olmak üzere toplam 9 konteynerden oluşan okula, yarınki eğitime hazırlanmak için sıra ve okul tahtası gibi ana temel malzemeleri yerleştirdik. Okulumuzda 1'i özel eğitim olmak üzere 85 öğrencimiz var. Bütün eksiklerimiz tamamladık. Bilgisayar laboratuvarımız bile kuruldu" dedi.

Depremden etkilenen Tuzla Köyü, Kösedere Köyü, Yukarıköy, Korubaşı Köyü ile Gülpınar Köyü'nün ilk ve ortaokulunda ise konteyner okulların kurulumu devam ettiği için, buralarda eğitime çalışmalar tamamlandığında başlanacak. Yetkililer, önümüzdeki hafta sonundan itibaren ise mevzuat gereği Cumartesi günleri öğrencilere telafi eğitimi verileceğini belirtti.

Sevgililer Günü'nde kadın cinayetlerine dikkat çekildi

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bir araya gelen kadınlar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, sevgilileri ya da eşleri tarafından öldürülen kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Bodrumlu kadınlar, 14 Şubat Sevgililer Günü eylem yaptı. Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyelerine, CHP'li kadınlar da destek verdi. Eyleme katılan yaklaşık 30 kadın 'Tek taşını al kafana çal', 'Eşitsiz aşka hayır', 'Eşitlik yoksa aşk da yok', 'Aşk dediniz dediniz, beynimizi yediniz', 'Eşitsiz aşka da hayata hayır', 'Erkeklerin sevgisi her gün 3 kadın öldürüyor', 'Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa', '2016 yılında en az 261 kadın en yakınları tarafından öldürüldü. Öldüren sevgiye hayır' yazılı pankartlar taşıdı.

"BİZE HEDİYE DEĞİL, CAN GÜVENLİĞİ GEREKİYOR"

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği adına konuşma yapan Figan Erozan, Bodrum'da 14 Şubat'ta eski sevgilisi tarafından öldürülen hemşire Yağmur Çırpan'ı anmak ve kadınlara aşk uğruna öldürülebilecekleri anlatmak için toplandıklarını söyledi. Erozan, "Biz 14 Şubat'ta hediye kabul etmiyoruz. Kadınlara aşk uğruna, kadınların nasıl öldürüldüğünü anlatan eylemler yapıyoruz. Bunu anlatmak için buradayız. 14 Şubat'ta öldürülen Yağmur Çırpan için sokaklara çıkarız. 14 Şubat'ta kadın metalaştırılarak, bu sistem içinde bizi hediye verme aracı olarak görüyorlar. Hediyeleri istemiyoruz, bunu da kabul etmiyoruz. Bize hediye değil, can güvenliği gerekiyor. Tacize tecavüze karşı her türlü şiddete hayır demek istiyoruz. Her gün 3 kadın öldürülüyor maalesef, biz bunu gündeme taşımak istiyoruz. Yaşama hakkımızı elimize almak için hayır diyoruz. Bize öğretilen sevgi ve aşk rollerini reddediyoruz. O roller bizi ölüme götürüyor, bunun için sokaktayız. Tabi ki aşk, sevgi olacak. Ama bunlar eşit olmalı. Eşit olmayan sevgiyi hayatlarımızda istemiyoruz. Kendi hayırlarımız ile yaşamak istiyoruz" dedi.

Sokaktaki bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

KÜTAHYA'da Afgan uyruklu 18 yaşındaki Nematullah Yoghoubi'nın bıçakla yaralandığı kavga olayı bir işyerinin güvenlik karası tarafından saniye saniye kaydedildi. polis, olayın şüphelisi 15 yaşındaki İ.Y. ile arkadaşı 17 yaşındaki A.E.'yi yakaladı.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Marketten çıkan 3 genç ile yaya kaldırımında yürüyen 3 genç arasında tartışma çıktı. Bir işyerinin güvenlik kameralarının kaydettiği olayda gençler arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Afgan uyruklu Nematullah Yoghoubi çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinde kaçarken Nematullah Yoghoubi'nin arkadaşları bereyle kanamayı durdurmaya çalıştı. Nematullah Yoghoubi 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nematullah Yoghoubi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren İ.Y. ile arkadaşı A.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Gasp zanlısı kafede otururken yakalandı

İZMİT'te, bıçakla tehdit ettiği kadının çantasını gasp eden zanlı kardeşi ile kafede otururken yakalandı. Cemil G'nin sağlık raporu alındıktan sonra hastaneden çıkarken gülerek kameralara poz vermesi dikkat çekti.

Olay, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Emine Y. yolda yürürken yanına yanaşan Cemil G. iddiaya göre bıçakla tehdit ederek çantasını gasp ederek içerisinde bulunan 95 lirasını aldı. Cemil G. olayın ardından koşarak olay yerinden kaçtı. Emine Y. çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Emine Y'den gaspçının eşkalini alarak çevrede arama yaptı. İl Asayiş Şube Müdürlüğü ile İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cemil G. bir kafede kardeşi ile birlikte kafede otururken yakalandı. Cemil G.'nin dün yine aynı mahallede bir kadının çantasını gasp ettiği iddia edildi. Gözaltına alınan Cemil G. hastanede alınan sağlık raporunun ardından araca götürülürken gülümsemesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tartıştıkları genci öldüren Suriyeliler ülkelerine kaçmak isterken yakalandı

KAYSERİ'de, yan bakma meselesi nedeniyle tartıştıkları Mehmet Akkoyun'u öldüren Suriyeli 3 zanlı ülkelerine kaçmak isterken Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Önceki gün Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşanan olayda, yan bakma meselesi nedeniyle Mehmet Akkoyun'u (20) bıçakla öldüren, kavgayı ayırmaya çalışan Yusuf Yurdakul'u ise (38) yaralayan Suriye uyruklu İ.E.H. (22), S.O. (19) ve M.M. (17) İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışması neticesinde yaklaşık 200 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı. Zanlıların olayın ardından geceyi dışarda geçirdiği ve yakalanmamak için cep telefonlarının sim kartlarını çöpe attıkları öğrenildi. Şüphelilerin ülkeleri olan Suriye'ye kaçış hazırlığında oldukları bildirildi.

Yakalanan zanlılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplikteki sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kayseri'de yaşayan yaklaşık 40 vatandaş olayı gerçekleştiği parktan Cumhuriyet Meydanına yürüdü.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ereğli İlçesi'nde Muzaffer K.'nın mağazada pompalı tüfekle ateş etmesi ve polislere teslim olması güvenlik kameralarına yansıdı.

Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Muzaffer K.'nın elindeki pompalı tüfekle içeri girdiğini gören çalışanlar panikle etrafa kaçışıyor. Muzaffer K.'nın ateş etmesiyle çalışanların bazılar yere yatarak kendilerini korumaya çalışıyor. Etrafa rastgele ateş eden saldırgan ardından kapıya gelen polislerin 'teslim ol' çağrısı üzerine tüfeği kıyafetlerin üzerine bırakarak ellerini kaldırıyor. Polis, saldırganı yere yatırarak gözaltına alıyor.

