DHA YURT BÜLTENİ - 17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'a gelecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan tarihinin açıklanmasının ardından referandumla ilgili miting yapmak üzere 17 Şubat Cuma günü Kahramanmaraş'ta miting yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, referandumun partiler üstü bir konu olduğunu belirterek her partiden Kahramanmaraşlıyı cuma günkü mitinge davet etti.

Başkan Fatih Mehmet Erkoç, cuma günü saat 14.00'de Müftülük Meydanı'nda halk hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente gelişiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Belediyede; Ak Parti milletvekilleri Celalettin Güvenç ve İmran Kılıç ile ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda Başkan Erkoç, vatandaşları mitinge davet etti. Erkoç, şunları söyledi:

"Referandum tarihinin açıklanmasından sonra ilk ziyaretini Kahramanmaraş'a yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımız burada hem toplu açılış yapacak, hem de halkımıza hitap edecek. Bu vesileyle tüm halkımızı cuma günü öğleden sonra Müftülük Meydanı'na davet ediyoruz. 16 Nisan tarihi çok önemli tarih. Kahramanmaraş halkı 97 yıl önce bu ülkenin istikbali için nasıl kahramanca durmuşsa, bu ülkenin istikrara kavuşması, Türkiye'nin güçlenmesi için Kahraman ecdadın torunları da hep kahramanca davranmışlardır. 16 Nisan'da da inşallah Kahramanmaraş aynı tavrı gösterecektir ve biz inanıyoruz ki Türkiye genelinde evetlerde Kahramanmaraş'ın yine birinci olacağı inancındayız."

Erkoç ayrıca, referandumun parti meselesi olmadığını ifade ederek, "16 Nisan'daki bu halk oylamasıyla halkımız yeni bir anayasa yapıyor. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız '367 ile de geçse biz bunu referanduma götüreceğiz' diye açıklama yapmıştı. Halk, kendi anayasasını kendisi yapacak ve halkın önüne geldi. mitinge herkesi davet ediyoruz. Tüm parti tabanlarını, 1 milyon 111 bin Kahramanmaraşlı hemşerimiz var her bir vatandaşımızı meydana bekliyoruz. Bu, partiler üstü, partiler ötesi bir duruştur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Erkoç'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () -

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AK Partili Nihat Öztürk'den referandum değerlendirmesi



AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, yapılacak olan referandumla yeni bir şey icat etmediklerini belirtip, "Milletimizin seçim hakkını, seçme hakkını güçlendiriyoruz. Milletimiz daha önceden sadece yasamayı seçerken tek sandıkta, tek oy vererek artık bundan sonra Türk milleti, 80 milyon ile beraber bir günde hem yasamayı hem de yürütmeyi seçecek" dedi.

AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı tarafından Ulusal ve Yerel Gündemi Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Toplantıya Milletvekili Nihat Öztürk'ün yanı sıra AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu, teşkilat üyeleri ve birçok partili de katıldı. Önce Bodrum'un yerel gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Öztürk, "Bodrum'da Türk turizminin gözbebeğindeyiz. Sadece Bodrum değil Marmaris ve Fethiye'de de şu an ciddi bir şekilde denizlerimiz kirlenmekte. Önlem alması gerekenlere ve bu konuyla alakalı esas öncülüğü oraya vermesi gerekenlere bakıyorum, hala otobüsçüler, dolmuşçularla hala rutin işlerle uğraşmaktalar. Bodrum kimsenin atını oynatacağı bir yer değil. Bodrum hepimizin. Dolayısıyla Bodrum'un problemleri de hepimizin. Çözüm noktasında da belediyenin gücü yetmiyorsa iktidar olarak hükümet olarak biz bu konuda destek vermeye hazırız" dedi.

16 Nisan'da yapılacak referanduma da değinen Milletvekili Öztürk, "Konuştuğumuz insanların kafalarının karışık olmadığını ve bilinçli bir şekilde yönlendirildiklerini gördük. Referandumda yeni bir şey icat etmiyoruz. Milletimizin seçim hakkını, seçme hakkını güçlendiriyoruz. Milletimiz daha önceden sadece yasamayı seçerken tek sandıkta, tek oy vererek artık bundan sonra Türk milleti, 80 milyon ile beraber bir günde hem yasamayı hem de yürütmeyi seçecek. Türk milleti, 80 milyon kendi hür iradesiyle kendi vicdanı ile baş başa kalıp kendi Cumhurbaşkanını yani Cumhurbaşkanlığı seçmiş olacak. Bu yeni sistemde yürütmenin başı olan Cuhurbaşkanına ve dolayısıyla onu oluşturacak Bakanlar Kurulu'na da oy vermiş olacağız. Yani yetki karmaşası yok, her şey net. Seçim bitecek ve o akşam kimin başkan kimin milletvekili olduğu belli olacak. Tek adamlık diye bir sistem söz konusu değil" dedi.

"EN UFAK SÖZ SÖYLEME LÜKSÜMÜZ YOK"

Referandum konusunda 'evet diyen de 'hayır' diyen de olacağını belirten Öztürk, "Bizim buna en ufak bir söz söyleme lüksümüz yok. Aynı şekilde başkalarının da yok. Bizim, nasıl 'hayır' diyenleri ayrı bir yere koyup, toplumu bölme hakkımız yoksa 'evet' diyenlerin de ayrı bir yere koyulup sanki yapıyormuş gibi muamele görmesine ve başka işler yapmasına tahammülümüz yok. Tam tersine bu referandum olacak. 16 Nisan'da da Allah izin verirse bir referandum yapacağız, milletimiz 'evet' veya 'hayır' diyecek. Ne oy verilirse verilsin milletimiz bizim başımızın tacı, bu konuda en ufak bir şeyimiz yok" dedi.

"KİMSENİN SOSYAL YAŞANTISI İLE PROBLEMİMİZ YOK"

Ne Cumhuriyet ile ne de cumhuriyetin değerleri ile ne de laiklik ile problemlerinin olmadığını öne süren Milletvekili Öztürk, "Ne Bodrum'da ne de Marmaris ve Fethiye'de yaşayan kardeşlerimizin sosyal yaşantısı ve onların düşünceleri ile alakalı bir problemimiz var. Biz, bunları zenginlik olarak görüyoruz. Farklılıklarımız bizim zenginliklerimiz. Bazen toplantılara gittiğimde bakıyorum, gösterdiğimiz tahammülü karşı taraftan göremiyorum. Bu beni üzüyor" dedi.

"GENÇLERE GÜVENİYORUZ"

En çok konuşulan 18 yaş meselesi ile ilgili de konuşan Öztürk "Biz milletimizin gençliğine güveniyoruz. Seçme hakkı verdiğimiz insanların seçilme hakkı olması gerektiğini düşünüyoruz. Milletin önüne çıkmış gençlerin ölünün açılıyor olması bizim için önemli" dedi. Sivil toplum kuruluşlarının özellikle de Mimarlar Odasının çok yanlı davrandığını belirten Öztürk, özellikle yargı ile olan kısmının çok yanlış anlatıldığını vurgulayarak, "Bakın Danıştay, Yargıtay Anayasa Mahkemesi, Sayıştay bunlarla ilgili en ufak bir değişiklik yok yeni teklifimiz olan Anayasa değişikliğinde. Sadece HSYK'nın yapısı ile ilgili bir değişiklik var" dedi.

"CEMİL BAYIK İLE ADIMIN ANILMASINI İSTEMEM"

PKK'nın referandumda 'hayır' oyu kullanacağını açıkdığının hatırlatılması üzerine Öztürk, "Cemil Bayık'ın o teröristin yapmış olduğu videoyu izlemeyen var mı aranızda. Çok açık net diyor adam, bu PKK'nın iki numaralı adamı. 'Bu referandum MHP ile AK Parti'nin PKK'yı bitirme planıdır' diyor. Nihat Öztürk olarak, milletvekili olarak 'Cemil Bayık mıdır Bıyık mıdır?' ne ise onun ile aynı yerde doğru bile olsa aynı yolda adımın anılmasını istemem, FETÖ'cülerle adımının olmasını istemem" dedi.Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Öztürk ve ilçe teşkilatı üyeleri Bodrum'daki muhtarlar ile görüşmek üzere ilçe binasından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk'ün açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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15 Temmuz gazileri darbe gecesini anlattı

KOCAELİ Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda 'Tecrübe konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar' projesi kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi gazileri yaşadıklarını anlattı.

İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılan 'Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar' etkinliğine Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 15 Temmuz gecesi gazi olanlar ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kumdan resimler çizen Veysel Çelikdemir'in sunduğu "15 Temmuz" temalı gösterisi izleyicilerin beğenisini topladı. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu halkın canını seve seve ihanetin karşısında dik durduğunu belirterek, "İmanı silah yaparak, tanka topa tüfeğe karşı çıkan Türk milleti hem Türk tarihinin, hem de demokrasi tarihinin anlatılacak destansı mücadelesini o akşam sergiledi. Canını seve seve akıtacak bu millet o gün hiç beklemediği, hiç tahmin etmediği ihaneti gördü. Bu milletin birliğini yok etmek isteyen tüm hainler o akşam 40 yıllık çalışmaları sonucunda bu milleti yeneceklerini düşündüler. Hesap etmedikleri şey bu milletin söz konusu vatan, söz konusu millet ve söz konusu devlet olduğunda hiçbir fark gözetmeksizin 7'den 70 ine kadar herbiri bu ihanetin karşısında dimdik durdular" dedi.

ÜZERİM KAN OLUNCA HELALLİK ALMAYA BAŞLADILAR

15 Temmuz gecesini İstanbul'da yaşadığını söyleyen Orçun Şekercioğlu, "Askeri kalkışma olduğunu öğrenince hemen ayağa kalktık. Arkadaşlarımızla iletişime geçip hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın konutunun bulunduğu yerde görev aldık. Yaklaşık 1 saat içerisinde 5 bin kişi toplanarak konut önünde tertibat aldı. Memleket işgal altındaydı. Köprü ve devletin binalarının kurtarılması gerekiyordu. Köprüye doğru ilerledik. Yaklaştığımızda acımasızca ateş etmeye başladılar. Elimizde taşlar vardı. Elimizdeki taş darbeyi püskürtmeye yetti. Dizimin üzerinden mermi isabet etmesi sonucu vuruldum. Bacağıma tampon yapmaya çalışıyorlardı. Üstüm başım kan olunca tanıdığım arkadaşlarım benden helallik almaya başladılar. Hastaneye nasıl gittiğimi bilmiyorum. Doktorların sakat kalacağı dediği bir noktada bugün huzurunuzdayız.

Abdullah İrgin ise kendisinin vatan delisi olduğunu belirterek, "Edirne'de yaşıyorum. Fakat o geceyi Ankara'da yaşadım. Uçaklar alçaktan uçmaya başlayınca polis arkadaşım Genelkurmay Başkanlığı içerisinde rehine krizi olduğunu söyledi. Yürüyerek oraya gittim. İnsanlar Genelkurmay'ın demir parmaklıklarını yıktılar. Camlardaki demir parmaklık yerinden çıkıp üzerime devrildi. Camı kırıp içeriye girdik. Genelkurmay Başkanımızı aramaya başladık. O sırada silah sesleri duymaya başladım. Hainler aşağıdan yukarıya çıkıp insanları katletmeye başladılar. Kendi askerimiz nasıl ateş ederler derken bir patlama duyduk. Onların o gece yapmak istedikleri vatanı bölmek ve bayrağı indirmekti. Bu millet ona izin vermedi" dedi.

ÇOCUKLARIM VATANSIZ BÜYÜYEMEZDİ

Ayla Kasarcı, "Benim çocuklarım annesiz ve babasız büyürdü, fakat vatansız büyüyemezdi. Eşim, görümcem ve ben Bağlarbaşı'ndan yürümeye başladık. Bankamatikler ve marketler doluydu. Biz imanı zırh yapıp yürümeye başladık. Köprüye doğru ilerlemeye başladık. Köprü girişinde bize ateş açmaya başladılar. Bizim askerimiz olduğunu düşünüyorduk ateş edince onların vatan haini olduğunu öğrendik. Yaralananlar oldu. Her bir motokuryenin arkasına bir yaralı koyduk ve motosikletler ambulans vazifesini gördü. Etrafta şehit olan ve vurulmuş kardeşlerimiz vardı. Silahlardan, vurulmaktan ve ölümden korkmadım. Ölümün kıyısından döndük, oradakilere daha fazla yardım edemedik. Her 20 dakikada bir bizim silahlarla bizim üzerimize ateş ediyorlardı. Okuyup bir yerlere gelebilir veya okumayıp boş gezen birisi olabilirsiniz ama ne olursa olsun vatan haini olmayın ve vatanınıza sahip çıkın" dedi.

TANKLAR HASTANE GİRİŞLERİNİ KAPATMIŞTI

Eşi ve kendisinin vurulduğunu söyleyen Ahmet Yasin Kasarcı, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi köprüye çok yakındık. Geri dönmek aklımızın ucundan geçmedi. Yaralıları araçlara taşıdık. O arada eşim 'ben vuruldum' deyince bana da bir mermi saplandı. Hastaneye bizi götürecekler, ancak hastaneye giden tüm yolları tanklarla kapatmışlardı. Özel bir hastaneye götürmüşler beni. İlk ameliyatta dalağımı aldılar. İkinci ameliyatta mermiyi çıkarttılar. Böyle bir geceyi yaşadık"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Güzeloğlu konuşması

-15 Temmuzu anlatan gaziler

-İzleyenlerden detaylar

Haber: Ergün AYAZ-Orhan UZUN/İZMİT(Kocaeli), () -