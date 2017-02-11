DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bakan Ağbal: İcracı hükümetlere ihtiyacımız var (2)

"SİYASİ BELİRSİZLİK YATIRIMCIYI ETKİLİYOR"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Burada valilik şeref defterini imzalayan Bakan Ağbal, Vali Davut Gül'den Sivas'a yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldı. Vali Gül ziyaretin anısına Bakan Ağbal'a üzerinde Selçuklu motifi çiftbaşlı kartalın bulunduğu tablo hediye etti.

Bakan Ağbal ziyaretin ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen 'Cazibe Merkezi Sivas Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Ağbal'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım ve işadamları katıldı. Burada konuşan Bakan Ağbal, 16 Nisan'da yapılacak referanduma ve sonucun ekonomiye olacak etkisine değirenek, "16 Nisan, 15 Temmuz'dur. 16 Nisan'da sandığa giderken 15 Temmuz'u unutmayın. Son 14 yıldır demokraside bu kadar olağanüstü başarı elde ettik. Türkiye içeride de, dışarıda da güvenilen bir ülke oldu. Ama geriye doğru 14 yıla bakın her birisini zorluklarla ve badirelerle buraya getirdik. Onun için diyoruz ki 16 Nisan'da önümüze konulan sandıkta 'evet' veya 'hayır' diyeceğimiz konu sadece basit ve teknik madde düzenlemeleri değil. Bu ülkenin bir kulvar daha yukarı çıkmasını sağlayacak bir değişiklik önerisidir. Kimse buradan demokrasi dışı bir çözüm çıkacağını iddia etmesin, doğru değil. Kimse burada yasama organının zayıflayacağını iddia etmesin, doğru değil. Kimse burada ipe, sapa gelmez böyle korku rüyaları üretmesin bunlar doğru değil. Peki doğru olan ne? Türkiye'nin önü açıktır. Ben yıllardır ekonominin içinde olan bir insanım. Bunu en iyi de siz bilirsiniz. Şimdi herkes oturdu yatırım yapmak için 16 Nisan'ı bekliyor. Dolayısıyla siyasi belirsizlik yatırımcıyı etkiliyor. 16 Nisan'da eğer ülke olarak 'evet' dersek ki inşallah diyeceğiz. Türkiye'nin siyasi istikrarı uzun dönemde, kalıcı bir şekilde tesis edilmiş olacak" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAGIZ'

Yeni sistemin siyasi istikrarı kalıcı bir şekilde üreteceğine dikkat çeken Ağbal şöyle devam etti:

"Bütün yabancı yatırımcılarla oturuyoruz, konuşuyoruz. Her zaman yabancı yatırımcıların bize ileriye dönük sordukları soru veya tereddüt ettikleri konu siyasi bir belirginlik olacak mı olmayacak mı? Dolayısıyla 16 Nisan'da yapacağımız oylama aslında 1 Kasım'daki yaptığımız oylama gibi bir oylama. Biz burada siyaseten Türkiye'nin önünü açacağız. Siyasi belirsizlikleri ortadan kaldıracağız. Yepyeni bir sisteme geçeceğiz. Ondan sonra inşallah yeni sistemle birlikte Türkiye'de siyasi istikrar kalıcı bir şekilde tesis edilmiş olacak. Onun için 16 Nisan'da referandum sürecinde tabi ki vatandaş haklı anayasa değişikliğinin getirdiği düzenlemeleri görmek istiyor, anlamak istiyor, bilmek istiyor bu talepler doğru. Biz de hükümet olarak bu konuda her türlü çalışmayı yapacağız. Ama meseleyi tek tek madde bazında hukuki bir mesele olarak görmeyin. Bu Türkiye'nin bir beka meseledir. 16 Nisan geldiğinde 'evet' çıktığında göreceksin ki ondan sonra artık Türkiye'nin demokrasisi daha da güçlenecek. Hukuk devleti ileriye dönük çok daha güçlenecek. Özellikle ülkemiz üzerinde son üç yılda ortaya konulan oyunlar bir daha asla oynanamaz bir noktaya gelecek."

Görüntü Dökümü:

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-Valilik ziyareti

-TSO toplantısına katılması

-Buradaki konuşmaları

Haber-Kamera: SİVAS, )

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Bakan Akdağ: Millete güvenin (2)

İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezi’nde partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Anayasa değişikliği ve referandum konusunda hazırlanan slayt gösterisini izleyen, ardından da konuşmaları dinleyen Sağlık Bakanı Akdağ’ın oturduğu koltukta bir süre gözlerinin kapandığı ve zaman zaman da uyumamak için gözlerini oğuşturduğu gözlendi.

BU KİTABI GÜZELCE OKUMAK LAZIM

Partisi tarafından hazırlanan ve Anayasa değişikliğine ilişkin bilgilerin yer aldığı, 'Kararımız evet' yazılı kitabı eline alan Bakan Akdağ, “Bu kitap, bizi çok da yoracak bir kitap değil. Bu kitabı güzelce okumak lazım. Her bir oyun peşine düşmek lazım. Türkiye’de ana muhalefet partisinin başındaki kişi Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının işi gücü yalanla, dolanla milletin kafasını karıştırmaya çalışmak. Yapabilecek başka bir şeyleri olmadığını da biliyorlar. Yakın bir zamanda Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi’ne veryansın etti. Hâlbuki öteden beri bunların işleri Anayasa Mahkemesi’ne gitmek. Öyle değil mi? Başbakanımızın, ‘Millet AVM’ye gidiyor, bunlar AYM’ye gidiyor’ şeklinde bir ifadesi var. Çok beğendim. Bu sefer taleplerinin yüzde yüz hukuksuz olduğunu bildikleri için, Anayasa Mahkemesi’nin üzerine gitmeye çalışıyorlarö dedi.

'BUNLARIN ASIL PROBLEMİ MİLLETLE'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen, HDP, PKK ve FETÖ ile yan yana durmaktan vazgeçmesi tavsiyesinde bulunan Bakan Akdağ şunları söyledi:

“Yahu arkadaş, sen milletin önüne götürülecek olan bir referandum için neden Anayasa Mahkemesi’ni, ya da başka tarafları zorluyorsun ki? Sonuçta buna millet karar vermeyecek mi? Dün o Anayasa Mahkemesi’nin kurulmasına, ‘Evet’ diyen, Anayasayı da oylayan bu millet değil miydi? O zaman milletten korkuyorsun arkadaş. Bu milletin feraseti ak ile karayı birbirinden ayırmaya yeter. Sen ne merak ediyorsun? Anayasa Mahkemesi’ne yükleneceğine, git millete meseleni anlatmaya çalış. Bir çaresizliğin içerisindeler aslında. Bu çaresizliktir ki; onları yalana ve dolana itekliyor. Hayırcı cephenin en büyük yalanlarından birisi de şu; ‘Bu Türkiye’nin üniter devlet yapısını bozar ve ülkeyi parçalar.’ Peki bu sistem Türkiye’nin üniter yapısını ve bu Türkiye’nin birliğini parçalıyorsa, Kandil’den Cemil Bayık neden buna karşı? Onlar memleketi parçalamaya, bölmeye çalışmıyorlar mı? Sayın Kılıçdaroğlu, Bayburt’tan sana sesleniyorum. HDP ile PKK ile ve FETÖ ile yan yana durmaktan vazgeç. Sadece kendine zarar veriyorsun. Millete güveneceğiz. Millete itimat esastır. Bunların problemi neyle biliyor musunuz? Bunların asıl problemi milletle, ama bunu söyleyemiyorlar.ö

Türkiye’de sağlık alanında birçok gelişmenin kaydedildiğini anlatan ve bu gelişmelerin süreceğini dile getiren Bakan Akdağ, güçlü bir Türkiye için 16 Nisan’da yapılacak olan referanduma ‘evet’ diyeceklerini ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmasının ardından Bakan Akdağ’a, Bayburt Ak Parti İl Başkanı Hakan Kobal tarafından bakır işlemeli tepsi hediye edildi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, daha sonra da Erzurum'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıdan genel görüntüler

-Bakan’ın uyuması

-Bakan Akdağ’ın konuşması

-Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN/BAYBURT, ()

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ÖĞRENCİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SERVİS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI



MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde, evinin önüne bıraktığı ilköğretim öğrencisi 11 yaşındaki Mert Şeker'i bir anlık dalgınlıkla ezip ölümüne neden olan servis şoförü M.B., tutuklandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. 75'inci Yıl Aysun Karalar İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Mert Şeker, kendisini evinin önüne bırakan M.B. yönetimindeki 45 HA 1744 plakalı okul servisinin altında kalarak öldü, Durumu anlayan servis şoförü M.B., araçtan diğer öğrencileri indirip, kaza yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 2 saat sonra jandarma ekiplerine teslim olan M.B., gözaltına alındı. Mert Şeker'in cesedi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., tutuklandı. Mert Şeker ise Akhisar'daki Hasköy Camii'nde öğlende kılınan namazın ardınan Hasköy Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber: Barış GEZİCİ/AKHİSAR(Manisa), ()-

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MHP’nin 'referandum toplantısı' Konya’da başladı (2)

HAYIRCI MİLLETVEKİLLERİNİN DURUMU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bugün düzenlenen toplantıların sona ermesinin ardından açıklamada bulundu. Karakaya, bugün iki oturumun gerçekleştiğini, güncel süreçle ilgili değerlendirmelerin yapıldığını, konunun uzmanı komisyonda çalışanların, bilgilendirmede bulunduğunu söyledi. Karakaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de süreçle ilgili ipuçları verdiğini ifade etti. Karakaya, referandum kampanyası çalışmalarının önce teşkilat içinde sonra kamuoyuna yönelik olacağını belirtti.

Hayırcı milletvekillerin durumuyla ilgili de açıklama yapan Karakaya, şunu söyledi:

"Şu anda MHP 'evet' kampanyası yürütüyor. Bu 'evet' kampanyası yürütülürken, bazı milletvekilleri başka partilerle bir araya gelerek, hatta arayış içerisine girerek kurumsal yapı içerisinde ayrı bir baş çekip bir kampanya yürütmesi, bunun siyasetle, partiyle, kurumsal yapıyla, disiplinle, bağdaşacak hiçbir tarafı yok. Dolayısıyla bizim açımızdan bugünden itibaren bu tarz bir girişimin affedilecek bir tarafı da söz konusu değil. Herhalde gerekli disiplin işlemleri yapılır diye düşünüyoruz. 'Hayır' kampanyası yürütmelerinin bir etkisinin olacağını da düşünmüyorum. MHP, vatan, millet, Türklük için, Türklüğün bekası için 'Evet' diyor. Dolayısıyla MHP’yi bir partiye, bir şahsa destek vermek gibi algılama ve algılatma çalışmaları şu an itibariyle etkisini yitirdi. Çünkü Türkiye zor durumda."

AK PARTİ VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK VERMİYORUZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, "Bize 'eskiden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hep karşı duruyordunuz. Bugün niye destek veriyorsunuz?' diye soruyorlar. Bir defa bu soru değil. Biz MHP olarak, ne Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, ne de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermiyoruz. Yaptığımız şeyi destek olarak yorumlayan, yorumlayabilir. Onlar kendi taktirleridir" dedi.

Karakaya, MHP'nin ülkenin içinde bulunduğu şartları dikkate alarak hareket ettiğini ifade ederek, "Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin savrulduğu yeri dikkate alarak, 3 terör örgütüyle ciddi bir şekilde bir mücadelenin yapıldığı bir ortamda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın her gün Anayasayı çiğnediği ve hukukun üstünlüğüne riayet edilmediği bir görünümü, sırf hükümet sistemindeki çarpıklıktan dolayı ortadan kaldırmanın derdindeyiz. Bunu belki, bugün anlamayanlar, ilerde anlayacaklar. MHP’nin kaderi de hep böyle. O anda değil de, daha sonradan anlaşılıyor. Söylenenler, bizim için yapılan bu ithamlar kabul edeceğimiz şeyler değil. Onun için onlara da takılacak değiliz. MHP olarak bizim, bu ülke için yeminimiz var dedik. O yeminden de vazgeçemeyiz. Onun için de evet diyeceğimizi söylüyoruz" diye konuştu.

'DÜNKÜ ANAYASA TASLAĞINDA FEDERASYON, ÖZERKLİK VARDI'

Anayasa değişikliğine daha önce niçin karşı olduklarını da açıklayan Karakaya, şunları söyledi:

"Dün HDP ile anayasa taslağı hazırlıyorlardı. Dünkü, hazırlanan anayasa taslağında federasyon, özerklik vardı. Oralara gidiş vardı. Ülkeyi bölecek, parçalayacak girişimler vardı. Onun için karşıydık. Bugün terörle bir mücadele var. Bugün de aynı şey yapılmaya kalkışılsın, yine aynı tepkiyi gösteririz. Dolayısıyla biz kişiler üzerinde, ya da olayları, ülkenin geleceğini, kişiler ve partiler üzerinden değerlendirmiyoruz. Biz izlenen politikalar üzerinden değerlendiriyoruz. Bugün PKK ile terör örgütlerle mücadele ediliyor. Biz de hükümetin arkasındayız. Eğer tekrar müzakereye yarın sabah dönsünler, yarın sabah yine bizi karşılarında bulurlar."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise toplantının ardından otelin lobisinin özel bölümünde milletvekilleri ve partilileriyle sohbet etti. Partilileriyle yakından ilgilenen Bahçeli, röportaj yaptığı bir derginin kapak fotoğrafı içinde kırmızı koltuğa oturdu.

Haber: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ / KONYA, ()

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