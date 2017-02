DHA YURT BÜLTENİ - 17

Kozan'da 3.9 büyüklüğünde deprem

ADANA'nın Kozan İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, merkez üssü Kozan'a bağlı Kızıllar Köyü olduğu belirlenen depremin bugün saat 19.15'de olduğunu açıkladı. Yerin 5,8 kilometre derinliğindeki depremde herhangi bir hasar olmadı.

3 METREDEN KANALA UÇAN SURİYELİ YARALI KURTARILDI

HATAY'ın merkez Antakya ilçesindeki Reyhanlı-Antakya karayolu Güzelburç Mahallesi ayrımında hatalı dönüş yapan TIR'a çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı araç yol kenarındaki 3 metre yükseklikteki kanala uçtu.

Reyhanlı-Antakya karayolunun Güzelburç Mahallesi yol ayrımında hatalı dönüş yapan TIR'a çarpmak istemeyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 79 MA 466 plakalı hafif ticari araç yol kenarındaki yaklaşık 3 metre yükseklikteki kanala uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü kurtarmak için merdivenlerle kanala indi. İlk müdahalesi ekipler tarafından yapılan yaralı sürücü, sedyeye sabitlendikten sonra vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla merdivenlerden yukarı çıkarıldı. Yaralı sürücü Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada polis ekipleri de kazanın yaşandığı alanda inceleme yaptıktan sonra olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bakan Müezzinoğlu: İşsizlik oranında hedef yüzde 9.5-10.5 (3)

MÜEZZİNOĞLU: ATATÜRK'ÜN GÖLGESİNDE YAN GELİP YATARAK ATATARÜKÇÜLÜK OLMAZ

İzmir'de bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kısa süre önce yeni hizmet binasına taşınan AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Delican, doğum gününün 16 Nisan olduğunu, referandumun da bu tarihte yapılacak olmasından dolayı ayrı bir heyecan duyduğunu söyledi. Başkan Delican, herkesin değişikliği istenen 18 maddeyi en az 1 kez okuduktan sonra oy vermesini istedi. Yeni hizmet binasını çok beğendiğini dile getiren Bakan Müezzinoğlu, “Teşkilatlara gittiğimde, 'aslan yattığı yerden, AK Partililer çalıştığı yerden belli olur' diyorum. Yeni il binasına gelen ilk bakan olarak, çok beğendim. Bu güzel mekanlar, ayrı sorumluluklar gerektiriyor. Bu mekanlar o çalışmalara altlık oluşturuyor. İzmir'in önde gelen STK'ları, üniversiteleri, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleriyle kentin ekonomisini dinamiklerini, talep ve sorunlarını paylaştık. İnanıyorum ki İzmir'in de ülke insanımızın da dinamikleriyle bu ülke büyük önder Mustafa Kemal Atatarük'ün muassır medeniyetin üstündeki hedeflere taşıyacağız. Birileri seçim garantisi olsun diye İzmir'den aday oldu, İzmir'den başbakan çıkartacağını söyledi. Ara sıra doğru söylüyor, İzmir gerçekten başbakan çıkarttı" diye konuştu.

“BEN 2002'YE GÖRE DAHA KÖTÜYÜM DİYEN YOKTUR"

2016 yılının olağanüstü sıkıntılı geçtiğini dile getiren Bakan Müezzinoğlu, “Sıkıntıları, dik duruşuyla, cesaretiyle bu milletin DNA'sında olan karakteriyle hainlerin karşısında dimdik durarak atlattık. Bugün artık geleceğe umutla bakıyoruz ve muasır medeniyet üstündeki o büyük Türkiye'ye daha yakınız. Çatıştıran olmadık, ayrıştıran olmadık olmayacağız. Bu ülke insanının yarınlarını bugünden daha iyi yapmak için çalışıyoruz. Bu ülke insanının tamamı bizim için değerlidir ama ancak hainler hariç. Hiçbir vatandaşımız ben 2002'ye göre daha kötüyüm demiyordur. Bazı gözü kör, kalbi mühürlü olanlar, havaalanlarını, hastaneleri, tünelleri görmeyebilir ama birazcık vicdanı olan mutlaka diyor ki güzel hizmetler oldu. Sıkıntılarımız var ama daha büyük hedeflerimiz var" diye konuştu.

CHP'YE YÜKLENDİ, “ATATÜRK'ÜN GÖLGESİNDE YATMAKTAN VAZ GEÇİNö

Zaman zaman CHP'lileri uyardığını kaydeden Bakan Müezzinoğlu, milletin değerlerinin yok sayılarak laikçilik, Atatürk'ün ilkelerini yok sayarak Atatürkçülük yapılamadığını belirtti. Atatürk'ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünü hatırlatan Müezzinoğlu, “O CHP'li arkadaşlara diyorum ki 'Atatürk'ün gölgesine yatmaktan, onu kullanmaktan vazgeçin'. Çünkü o milletten hiçbir zaman korkmadı. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni, milletine güvenerek yaptı. Bakıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi halktan korkuyor. Sistemin bu hale gelmesinin sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 2007 yılında Sayın Kılıçdaroğlu da dahil '367 olmadan Cumhurbaşkanı seçemezsiniz' dediler. Milletin ümüğünü sıkan sistem o zaman vardı, o zaman Anayasa Mahkemesi arka bahçeleriydi, oraya gittiler. Bugün tek bir üyesinin vicdanı varsa o kararı kabul edeceğini sanmıyorum. Cumhurbaşkanı seçimi belirli güç odaklarının, milletin ümüğünü sıkan belirli bir zümrenin elinde olmasına karşı çıktık ve Cumhurbaşkanı'nı milletimizin seçmesi gerektiğini söyledik. Son değişikliğin ardından artık sistemde ilk defa, ipin ucu milletin elinde olacak. Bu sistemle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sayın Başbakanımız, bu sistemin başkanlık veya cumhurbaşkanlığı sistemi olarak şekillenmesini istediğini söyledi. Eğer bunları kabul etmiyorsanız güçlü bir parlamenter sistemin hazırlığını yapın getirin birlikte milletimize gidelim denildi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden tıs yok. Hangisi olursa olsun milletten korkuyor. Milleti merkeze alan bir parlamenter sistem önerisi bile getiremedi. Bu ülkede millete inanan, güvenen asla kaybetmez. Yeter ki samimi ol ve millete güven. Ama kendine güvenemediği için milletten de korkuyor. Utanmadan, sıkılmadan milletin kürsüsünü işgal ediyor, milletin kürsüsünü bizden koruyorlarmış edep yahu. Biz milletin iradesini vesayet odağına götürmek için getirmedik o anayasa değişikliğini, Anayasa Mahkemesi veya başka bir mecraya götürmek için getirmedik o değişikliği, millete götürmek için getiriyoruz ya, senin bunu desteklemen lazım. 'Ey millet şunun şu şu yanlışları var siz hayır deyin' de başımın üstünde yerin var. Ama millete gitmesinin önünde, hem öneri, hem alternatif getirmiyorsun hem millete götürmüyorsun hem de kürsüyü işgal ediyorsun. Onun için diyorum ki CHP milletten korkuyor, cumhurla yürümeyi başaramadı, onun için diyorum ki Atatürk'ten geçinmekten vazgeçin. Atatürk'ün gölgesinde yan gelip yatarak Atatürkçülük olmaz. Atatürk millete güvendi, asla korkmadı, bakınız bunlar hep korku cümlelerini söylüyor. Bakın milleti korkutuyorlar. 'Yargı siyasallaşacak' diyorlar, peki bu millet 20-30 yıldır, yargının nasıl siyasallaştığını, milli iradenin ümüğünü nasıl sıktığını millet yaşamadı mı? Bedellerini sen ödemedin, millet ödedi millet ey Kılıçdaroğlu" dedi.

“16 NİSAN 80 MİLYONUN HAYALLERİYLE İLGİLİ"

AK Parti hakkında 2007 yılında açılan kapatma davasını hatırlatan Bakan Müezkinoğlu, “Yüzde 47 oy almış siyasi partiye dava açanlar, o dönem yaşananların hesabını verdi mi? 1 oyla kurtuldu, kurtulan AK Parti miydi, Erdoğan mıydı? Milletin vicdanı, kaderi kurtuldu. Ama vesayet odakları kaybetti. Şimdi artık ipin ucunun tamamen milletin elinde olacağı günlerin arifesindeyiz. 16 Nisan'la ilgili yapacağımız çalışmaların hiç biri partimiz veya şahısla ilgili değil, 80 milyonun umutları ve hayalleriyle ilgidir" diye konuştu.

“TARİHİN KARANLIK SAYFALARINA GÖMELİM"

Gençlerin referandumda 'hayır' oyu kullanması için etkilenmeye çalışıldığını savunan Bakan Müezzinoğlu, “Korkutmak isteyenleri, gelin hep beraber milletçe korkutalım ve onları tarihin karanlık sayfalarına gömelim. Her anayasa değişikliğinde bu ülkenin gençlerine değer verelim diyoruz. Bu dinamizmi bu ülkenin kaderiyle ilgili kullanmamız lazım. Bu kişilere seçme hakkı verdiysek seçilme hakkı da verelim diyoruz. Beni seçerken çocuk değil, kendisi seçilmeye kalktı mı çocuk. 1 milyon 200 binin arasında 1 tane 23 yaşında TBMM'ye gelse 1 dönem tecrübe kazansa 2'nci dönem Türkiye'nin vizyonuna katkı sağlar. Şimdi gençlere 'Hayır' dedirtmeye çalışıyorlar, ya kardeşim al hakkını koy cebine yarın ne olur ne olmaz lazım olur. Bunlar şimdi gençleri de saf zannediyorlar, onları hayırcılığa itiyorlar, gençler cesurdur. 65 yaşındaki geleceğine sahip çıkıyor da sen önündeki onca yıla niye sahip çıkmayasın. Bu milletin gelecek seçimi, milli iradenin vesayetten kurtulma seçimidir. Ondan sonra da millet kimi istiyorsa onu getirsin. Bakın hayırcıları analiz edin, milletten korkanlardır, 'Hayır' diyecek vatandaşıma bir şey demem, ama 'hayırcı' kampanyalarının liderlerine bakın ya milletten korkuyorlardır ya da bu büyük milletle farklı hesapları vardır. Bunu iyi analiz edin. Önümüzde 2 ay 1 hafta var. Gece gündüz durmadan çalışıp ayrıştırmayacağız, kimseyi suçlamayacağız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni milletten korktuğu için eleştiriyorum. 16 Nisan akşamı Türkiye inşallah bir çok prangasından kurtulacaktır. İşte o zaman o muasır medeniyetlerin üstündeki hedeflere nasıl gidiliyor o zaman görünö dedi. Konuşmanın ardından Bakan Müezzinoğlu, il binasından ayrıldı. Bakan Müezzinoğlu, programının ilerleyen saatlerinde İzmir Balkan Çalıştayı'na katılacak.

BAKAN AKDAĞ: GEREKSİZ SEZARYEN YAPANLARA HAKETTİĞİ MUAMELEYE GÖSTERECEĞİZ

SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'de yapılan her iki doğumdan birinin sezaryenla olduğuna dikkati çekerek, "Her annenin kendisi açısından, bebeği açısından normal doğum yapmaya hakkı vardır. Kim aradaki bilgi farklılığından yararlanarak anneleri gereksiz sezaryene götürüyorsa, bunun için hak ettiği muameleyi göstermeye kararlıyız. Elimizdeki kanuni düzenleme, mevzuat neyi gerektiriyorsa bunu yapacağız" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için Erzurum'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu’nu ziyaret etti. EYOF'un tanıtım için önemli bir fırsat verdiğini vurgulayan Bakan Akdağ, oyunların sporun birleştirici ve kaynaştırıcı etkisiyle uluslararası dayanışma ve barışa katkı vereceğine inandığını dile getirdi.

Valilikteki konuşmasında bugün sabah yaptıkları bir toplantıyı hatırlatan Bakan Akdağ, Türkiye’de yapılan her iki doğumdan birinin sezaryenle olduğuna dikkat çekti. Bilim adamlarının birkaç gün boyunca bunun sebeplerini tartışacak ve çözüm yollarını aramak için toplandıklarını ifade eden Akdağ, şunları söyledi:

"Ben de onun açılışındaydım. Orada da ifade ettim. Anne ve bebek sağlığı son derece önemli. Her annenin kendisi açısından, bebeği açısından normal doğum yapmaya hakkı vardır. Kim aradaki bilgi farklılığından yararlanarak anneleri gereksiz sezaryene götürüyorsa, bunun için hak ettiği muameleyi göstermeye kararlıyız. Bu konuyu paydaşlarıyla görüştük. Görüşmeye de devam edeceğiz. Elimizdeki kanuni düzenleme, mevzuat neyi gerektiriyorsa bunu yapacağız. Gereksiz sezaryenler bir taraftan annenin hayatını riske sokuyor, sonraki doğumlarını zorlaştırıyor. Öbür taraftan bebeğin beden ve ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Anne ve bebeklerimizi korumak zorundayız. Anayasamız bu görevi veriyor. Sağlık Bakanlığı olarak doğrudan bu görev bana veriliyor. Önümüzdeki günlerde bu adımları atacağız."

Bakan Eroğlu'ndan referandum çağrısı (2)

"CUMHURİYET ÇOCUĞUYUZ, REJİM YERİNDE DURUYOR"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Isparta programından sonra bazı tesislerin temel atma törenine katılmak için Burdur'a geçti. Ulu Camii'nde cuma namazı kılan Bakan Eroğlu, Valiliği ziyaret etti. Burada basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, Burdur'da müjdelerle geldiğini, 2 sulama tesisi ve 17 dere ıslah projesinin temelini atacaklarını söyledi. Bu tesislerin toplam bedelinin 67 milyon TL olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Burdur'a daha önce 109 müjde vermişim. Burdur'a bugüne kadar verdiğimiz 124 müjdenin toplam bedeli 606 milyon TL" dedi.

Burdur Gölü'nün korunması için hazırladıkları eylem planıyla ilgili de çalışmaların sürdüğünü anlatan Bakan Veysel Eroğlu, "Burdur, dünyanın en güzel mekanlarından, saklı bir cennet. Antalya'daki turistlerin en azından yüzde 10-20'sini Burdur'a çekelim istiyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar bunun için master planı hazırladı. İnşallah Burdur'u bütün dünyaya tanıtacağız" dedi.

Bakan Eroğlu daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Veysel Eroğlu, 15 Temmuz'daki darbe girişimini hatırlattı. Millet kalkışmaya karşı destan yazdığını belirten Eroğlu, "Başta alçak terör örgütü FETÖ, PKK ve DEAŞ olmak üzere Allah bizi terörün şerrinde muhafaza etsin" dedi.

"BESLENME REJİMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecini de değerlendiren Eroğlu, güçlü, büyük bir Türkiye için, istikrarsızlıkların son bulması için milletin değişikliğe 'evet' diyeceğini söyledi. Anayasa değişikliğine bazı çevrelerin 'rejim değişikliği' dediğini kaydeden Eroğlu, "Ne rejim değişikliği arkadaşlar, biz Cumhuriyet çocuğuyuz. Cumhuriyet yerinde, bayrağımız yerinde, her şey yerinde. Anayasanın ilk dört maddesi yerinde. Rejim falan değişmiyor. Değişse değişse biz inşallah gıda rejimini, beslenme rejimini değiştireceğiz" diye konuştu. Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte 19 tesisin temelini attı.

DİVAN TOPLANTISINA KATILDI

Veysel Eroğlu, partisinin öğretmenevindeki Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na da katıldı. Partililere seslenen Bakan Veysel Eroğlu, 16 Nisan'da referandum yapılacağını hatırlatarak, 'evet' çıkması için partililerden çalışmaları istedi.

İstinaf mahkemeleri için yasa değişikliği geliyor (2)

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Antalya'da yarın Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışı yapılacak olan Bölge Adliye Mahkemesi'ni ziyaret etti. Bakan Bozdağ burada Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yöneticileri ve yargı mensuplarıyla bir toplantı yaptı.

Bakan Bekir Bozdağ, "İstinaflar gerçekten Türk tarihinde büyük bir yargı reformunun adıdır. 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Türk yargısı cumhuriyetin başında yapılan büyük devrimden sonra ikinci tarihi reformu hayata geçirmeyi başarmıştır. Bunun adı istinaf reformudur. Çok net söylüyorum, istinaf mahkemeleri Türk yargı sistemi içerisinde sahip olduğu yasal yetki ve görevler bakımından ele alındığında Yargıtay ve Danıştay'dan daha etkin mahkemelerdir" dedi.

REFERANDUM 16 NİSAN'DA

Bekir Bozdağ, Türkiye'nin 16 Nisan'da gerçekleştireceği referandum kapsamında yargı alanında yapılan büyük değişikliklerden kısaca bahsetmek istediğini belirterek, şöyle dedi:

"Anayasa değişikliğine ilişkin maddeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün onaylamasıyla da halk oylaması süreci başladı. Esasında bu değişiklik bir yandan çift başlı bir yürütmeyi ortadan kaldırıp, yasama ve yürütmeyi birbirinden tam ayırıp, birbirine karşı tam bağımsız hale getirirken yargı alanında da çok büyük bir tarihi adımı içermektedir. Yargıda da çift başlılığı ortadan kaldırmaktadır. Türk yargısı, Türk yürütmesi gibi çift başlı bir yapıdaydı. Bildiğiniz gibi bir yandan Askeri Yargıtay var, bir yandan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi var, bir yandan adli Yargıtay ve Danıştay var. Sanki Türkiye iki ayrı devlet, iki ayrı yargılama, iki ayrı yargılama usulü, iki ayrı mahkemesi olan bir ülke görünümünde. Askerler suç işlediğinde onları yargılayacak ceza mahkemeleri ayrı, onlara uygulanacak usul ayrı. Siviller suç işlediğinde onları yargılayacak ceza mahkemeleri, onlara uygulanacak usul, bunun temyiz mercii ayrı. Anayasa tek, yargıya baktığınızda tek yargı yok. Hukukta yargı birliğini sağlamak hukuk devletinin en önemli vasıflarından biridir."

HSYK'DA CUMHURBAŞKANINA VERİLEN YETKİ YENİ DEĞİL

En önemli değişikliklerden birinin de HSYK üyelerinin sayısı, seçim usulü ve yüksek kurulun çalışmasındaki yapılan değişiklikler olduğunu anlatan Bozdağ, "Seçim iki türlü olacak. 4 üye sayın cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. 3'ü adli, 1'i idari yargıdan seçilecek. Geri kalan üyelerden 7'si TBMM tarafından seçilecek. Bunların 3'ü avukatlar ve yüksek öğretim üyeleri arasından, 3'ü Yargıtay, 1'i de Danıştay üyeleri arasından seçilecek. Cumhurbaşkanı mevcut 22 HSYK üyesinin bugün 4 üyesini seçiyor. Dolayısıyla cumhurbaşkanına verilen seçim yetkisi yeni değil ve öncekinden kapsamlı değildir" dedi.

TBMM'DE 7 ÜYE EN AZ ÜÇ PARTİNİN UZLAŞMASIYLA SEÇİLEBİLİR

Değişikliğin TBMM'nin seçimi şeklinde olacağını belirten Bakan Bozdağ, “Burada da büyük bir yanlış anlama var. 'İktidar çoğunlukta, cumhurbaşkanı 4'ünü atayacak, zaten mecliste de çoğunluğu var kalanını da oradan seçecek. HSYK üyelerinin tamamı cumhurbaşkanının dediği kişilerden oluşacak.' Bunu söyleyenler yalan söylüyor. TBMM'nin seçeceği üyeleri 3'te 2 oy çokluğuyla seçme zorunluluğu var. Parlamento 600 kişiden oluşuyor, 3'te 2'si yani 400 kişi. Anayasa değişiklik oranı da 400 kişi. 400 kişiyi bulursanız anayasayı baştan sona değiştirebiliyorsunuz. Parlamentoda şu an için en az üç parti anlaşmadan HSYK üyelerinin seçimi mümkün değil" diye konuştu.

YARGI YOLU AÇILIYOR

Bakan Bozdağ, yeni Anayasa paketinde cumhurbaşkanının yargılanmasına ilişkin düzenlemeleri de anlattı. Şu anda cumhurbaşkanının resen imzaladığı emir ve kararlara karşı yargı yolunun kapalı olduğunu belirten Bozdağ, "Bu düzenleme cumhurbaşkanının resen imzaladığı emir kararlara karşı yargı yolu açıktır diyor. Artık imzaladığı ne kadar emir ve karar varsa yargının denetime açık olacak" dedi.

HESAP SORULAN CUMHURBAŞKANI

Bugün Türkiye'de cumhurbaşkanının bir sorumluluğu olmadığını da anlatan Bakan Bozdağ, şöyle dedi:

"Anayasanın 105'inci maddesinin son fıkrası, cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten dolayı TBMM üye tam sayısının 4'te 3'ünün kararıyla suçlandırılabilir. Yani bugün itibariyle 413 milletvekilinin kararıyla. Vatana ihanet suçları hangi suçlar, onu bilen var mı, o da yok. Cumhurbaşkanını suçlandırdınız, yüce divanda yargılandı ve ceza aldı. Cumhurbaşkanlığından düşecek mi düşmeyecek mi. O da belli değil. Ne kadar sürede yargılama bitirilecek o da belli değil. Şimdi hesap sormayı getiriyoruz, hesap vermeyi getiriyoruz. Bunu da sandıkta halk yapacak."

MERSİN ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİ OP. DR. AYDIN: 6 AY İÇİNDE İYİ BİR SAĞLIK TURİZMİ MERKEZİ OLACAĞIZ

MERSİN Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Aydın, hastanenin 5 günlük süreçte verdiği hizmetleri açıkladı. Sağlık turizmi açısından önemli konumda olduklarını belirten Op. Dr. Aydın, "Şehir Hastanesi önümüzdeki 6 ay içinde iyi bir merkez olacak" dedi.

Günlük ortalama 4 bin hastanın, giriş yaptığını ifade eden Başhekim Op. Dr. Recep Aydın, "Bir günde maksimum 4 bin hastaya baktık. Yatış oranı zamanla arttığı için, günlük 100-115 civarı. Şu an yatan hasta sayımız 470 civarında, yoğun bakımlarımız dahil. Bu bizim için ciddi bir rakam. 8 günde 470 yatış olması güzel. Demekki bu bir ay içerisinde bin yatak dolacak ve biz hedefimize yüzde 80 oranında ulaşacağız. Şu an 25 ile 45 ameliyat arası alıyoruz. İlk gün 25 ameliyat aldık. Sonra 35, dün 50 civarı aldık. Ciddi ameliyatları önümüzdeki hafta itibariyle başlatmayı düşünüyoruz. 5-6 ay sonra muhtemel ameliyat sayımız günde 150 ile 200 arasında olacak" dedi.

SAĞLIK TURİZMİ MERKEZİ OLACAĞIZ

Sağlık turizmi açısından önemli konumda olduklarını kaydeden Op. Dr. Aydın, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar'da birçok ülkenin sağlık hizmetleri çok pahalı olduğu için, o ülkenin vatandaşlarının da tedavi amaçlı Mersin'e geleceğini söyleDİ. Op. Dr. Aydın, "Mersin dünyaya iyi bir örnek oldu. Kaliteli hizmeti çok yakın zamanda yurt dışına açıp sağlık turizmini başlattığımızda, helikopter pistimize ambulanslar indiğinde biz ülkemizle gurur duyacağız. Buna eminim ve bu hayal değil. 6-7 ay sonra bunu yaşayacağımıza inanıyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Irak, Suriye, Libya, İran, bu insanlar çok mağdur. Kafkaslar'da çok ciddi paralara ameliyatlar yapılmakta. Türkiye'de böyle şeyler olmayacağını biliyor insanlar. Şehir Hastanesi önümüzdeki 6 ay içinde iyi bir merkez olacak. Sağlık turizminde biz bunun önemini göstereceğiz" diye konuştu.

TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

KAHRAMANMARAŞ'ta, 31 yaşındaki Dursun Demir, tartıştığı arkadaşı 33 yaşındaki Murat Uzunca'yı av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.

Serintepe Mahallesi Mağralı Ökkeş Caddesi'ndeki bir ara sokakta sabah saatlerinde yerde kanlar içerisinde yatan kişiyi gören çevre sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, öldüğü belirlenen kişinin birçok suçtan kaydı olan işsiz Murat Uzunca olduğunu saptadı. Başından av tüfeğiyle vurulan Uzunca'nın olaydan bir saat önce arkadaşı Dursun Demir ile tartıştığı belirlendi. İşsiz ve birçok suçtan kaydı olan Demir, olaydığı kullandığı tespit edilen av tüfeğiyle Karacasu Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Dursun Demir, "Beni tehdit edip, küfretti. Görüşmeye gittiğimde yanımda tüfek vardı, rastgele ateş ettim. Pişmanım" dedi. Dursun Demir, sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

