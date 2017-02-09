DHA YURT BÜLTENİ - 17

Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi

HAKKARİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Oğul Köyü kırsalında yapılan operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Oğul Köyü kırsalında PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışma yaptığı vurgulanırken şöyle denildi:

Çalışmalar kapsamında;İlimiz Merkez Oğul Köyü kırsal alanı Bedarik Mevkiinde bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmat bulunduğu değerlendirilmiş, yapılan operasyon neticesinde; 2 adet anti tank RPG-7 mühimmatı, 3 adet RPG-7 mühimmatı sevk fişeği, 1 adet anti personel roket mühimmatı, 100 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablo, 4 adet İHA/İKU’dan korunmaya yarayan şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Oğul köyü kırsalında tespit edilen sığınak

-Sığınağı anlatan Jandarma görevlisi

-Sığınaktaki ele geçirilen silah ve mühimmatlar

Haber: HAKKARİ, ()



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Kanser hastası çift otel odasına not bırakıp denizde intihar etti

İZMİR'in tatil için geldikleri Çeşme ilçesi'nde, kaldıkları otel odasına intihar mektubu bırakarak ortadan kaybolan 70 yaşındaki Ülker ve 72 yaşındaki Altan Çetin çiftinin cesetleri, Mavikent Sitesi sahilinde bulundu. Çiftin, kaldıkları otel odasına bıraktıkları nottan sonra birlikte denize girerek, intihar ettikleri belirlendi.

Mersin'den geçen hafta tatil için Çeşme'ye gelen Ülker Çetin ve eşi Altan Çetin, kaldıkları beş yıldızlı otel odasına bıraktıkları intihar mektubunun ardından ortadan kayboldu. Sabah çiftin odasında temizlik yapan görevlilerinin bulduğu iki zarftan birisinde intihar mektubu ortaya çıkarken, diğer zarftan da otel görevlilerine bıraktıkları 2 bin lira bahşiş çıktı.

ÇOCUKLARINDAN YAKINDILAR

İntihar mektubunda, kanser hastası olduklarını ifade eden yaşlı çiftin, çocuklarının da kendileriyle ilgilenmediklerinden yakındıkları belirtildi. Çift, mektuplarında Çeşme'yi çok sevdiklerini, bu nedenle hayatlarına da burada son vermeyi seçtiklerini belirtti. Ülker ve Altan Çetin çifti ayrıca, tüm mal varlıklarını hayır kurumlarına bıraktıklarını belirterek, cesetlerinin de kadavra olarak değerlendirilmesini istedi.

Otel görevlileri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, bunun üzerine otelin kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında, çiftin 6 Şubat Pazartesi günü, gece 01.30 sıralarında odalarından çıkarak, otelin plajına doğru gittikleri görüldü. İntihar notunun ardından araştırmalarını sürdüren emniyet ekipleri, kamera kayıtlarında çiftin denize doğru gittiklerinin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinden de yardım isteyerek denizde araştırma yaptırdı. Denizde yapılan araştırmalarda çiftin izine rastlanamadı. Çeşme kıyılarında araştırmalarını sürdüren emniyet ekipleri, bugün 14.30 sıralarında, kaldıkları otele yakın olan Sakarya Mahallesi'ndeki Mavikent Sitesi Plajı'nda Çetin çiftinin cesetlerini buldu. Çetin, çiftinin cesetleri, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OTEL GÖREVLİSİ: KENDİLERİNİ ÇOK SEVMİŞTİK

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, bir hafta tatil yaptıktan sonra, kaldıkları otel odasına intihar mektubu bırakıp el ele girdikleri denizde yaşamlarına son veren 70 yaşındaki Ülker Çetin ile 72 yaşındaki eşi Altan Çetin çift için otel görevlileri konuştu. Yaşlı çiftin mutlu bir tatil geçirdiklerini söyleyen otel görevlisi, “Kendilerini çok sevmiştik" dedi. Bu arada olayla ilgili olarak yaşlı çiftin cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaşlı çiftin en son el ele yürüyüp deniz kıyısına gittiklerinin görüldüğü oteldeki güvenlik kamerası kayıtlarına polis incelenmek üzere el koydu. Bunun yanı sıra, yine çiftin yakınlarına ulaşmaya çalışan polis, odadaki eşyalarını da adli emanete teslim edilmek üzere aldı. Polisin ayrıca, otel görevlilerinin yanı sıra, çiftin cenazelerini teslim almaya gelecek olan yakınlarının da ifadesine başvuracağı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otelden görüntü

- Kumsaldan görüntü

- Kumsalda anons

Haber: Taylan YILDIRIM Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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Sivassporlu futbolculardan şehit ailesine ziyaret

SİVASSPOR teknik direktörü Mesut Bakkal ile bazı futbolcular, geçen yıl Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehit düşen özel harekat polisi Ömer Güney'in ailesini ziyaret etti.

Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten, teknik direktör Mesut Bakkal, yardımcı antrenör Muharrem Canlı ile futbolcular Adem Koçak, Burhan Eşer, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ahmet Cebe, Emre Kılınç ve Ergin Keleş, 31 Ocak 2016 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesindeki operasyonda çatışma sonucu şehit düşen özel harekat polis memuru 24 yaşındaki Ömer Güney ailesini ziyaret etti. Teknik direktör Mesut Bakkal burada şehit Güney'in babası Sami Güney ile bir süre sohbet etti. Ardından Kuran okunarak şehit Güney için dua edildi. Teknik direktör Bakkal, şehit babası Güney'e Allah'tan sabır dileyerek, "Çok zor bir durum. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz de futbolcularımızla birlikte acınızı paylaşmak istedik" dedi. Şehit babası Güney ise, "Zaman her şeyin ilacı. Ömer'imiz gitmesi gereken en güzel şekilde gitti. Biz de zor olsa da metanetimizi korumaya, ayakta durmaya çalıştık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sivassporluların aileyi ziyareti

-Kuran okunup dua edilmesi

-Mesit Bakkal'ın konuşması

-Şehit babasının konuşması

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()

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Eskişehir'de akademisyenlere destek eylemleri



ESKİŞEHİR'de, Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki (ESOGÜ) görevlerinden ihraç edilen akademisyenler için Tabip Odası, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde, Eğitim-Sen ise Porsuk Bulvarı'nda basın açıklaması yaptı.

Tabip Odası'nın ESOGÜ Tıp Fakültesi önünde düzenlediği basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, ihraç edilen ESOGÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. 'Hayır. Hocama dokunma' yazılı pankart açan Tabip Odası üyeleri, 'Akademi susmayacak' ve 'Cem hoca onurumuzdur' sloganları attı. Basın açıklaması sırasında kadın öğretim elemanlarından bazılarının gözyaşı dökmesi dikkat çekti.

Üniversitedeki görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ben yalnızca binlerce üniversitelerden uzaklaştırılan, atılan öğretim üyesinden, araştırma görevlilerinden biriyim. Bizler Tıp Fakültesi'nde doğanın bir parçası olan insan bedeninin hakikatini araştırıyoruz. İnsan ruhunun hakikatini araştırıyoruz. Neden? Sağlık için, hastalıkları tedavi etmek için. Daha sağlıklı insan için, daha sağlıklı ruh sağlığı için bunu yapıyoruz. Bunun dışında toplumsal sağlıkla ilgili üretilenler var sosyal bilimlerde. Toplumsal anlamdaki hakikati üretiyorlar. Bir Sosyal bilimler öğretim üyesi toplumsal hakikatlerden söz etmezse neden söz edecek? Ben toplumsal ruh sağlıktan, ruh sağlığı ile ilgili yapılması gerekenlerden söz etmezsem neden söz edeceğim? Cinayetlerin olduğu, hırsızlığın doğal karşılandığı, çocuklara tecavüz etmenin olağan hale getirildiği bir ülkede bunların yanlış olduğunu söylemek, bu hakikatleri söylemek ne yazık ki üniversitelerden atılma nedeni."

Eskişehir Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, "Üniversitelerden ihraç edilenler sadece akademisyenler değil, aynı zamanda onların onurla taşıdıkları akademik ve hekimlik alanına ait evrensel değerlerdir. Hocalarımız ait oldukları yere, akademiye geri döneceklerdir. Bizler de görevlerine dönene kadar bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Eğitim-Sen Eskişehir Şubesi tarafından da İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anadolu Üniversitesi'nden ihraç edilen akademisyenlerden Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kasım Akbaş ile sendika üyeleri katıldı. Eğitim-Sen Şube Başkanı Serkan Demir "İhraç edilen bu insanlar; eğitimci ve bilim insanıdır. Olayı farklı noktalara çekme çabanız boşunadır. Bu cezalar; toplumun onurlu birer ferdi olmamızı ve bu toplumun hak ettiği demokratik hayatı yaşaması inancımızı engellemeyecektir. Nereden ya da kimden gelirse gelsin, örgütlü mücadelemizi hedef alan, her türlü yasa dışı girişim ve saldırıya rağmen hukuksal ve örgütlü mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Tıp Fakültesi Hastanesi önünde basın açıklaması yapan Tabip Odası üyelerinin,

-İhraç edilen Prof.Dr.Cem Kaptanoğlu'nun konuşması,

-Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer'in konuşması,

-Eğitim-Sen'in düzenlediği basın açıklamasına katılanların,

-Eğitim-Sen Şube Başkanı Serkan Demir'in konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()

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Denizli'de tarihi çarşıda kuruyemiş hırsızlığı

DENİZLİ'deki tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yer alan bir ayakkabıcıdan çalınan örsle kuruyemiş dükkanının camını kırarak deposuna giren 3 hırsız, çoğunluğu Antep fıstığı 120 kilo kuruyemiş çaldı. Hırsızların o anları işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Geçen pazar günü akşam tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yaşanan hırsızlıkta; 3 hırsız, önce Kaleiçi Açık Pazar yerindeki bir ayakkabıcı dükkanından örs çaldı. Çaldıkları örsle 23 yaşındaki Serdar Çıralı'ya ait kuruyemiş dükkanına giren hırsızlar, dükkanın yanında bulunan camı kırarak depoya ulaştı. Deponun duvarını da yine örs vasıtasıyla kırarak yaklaşık 40 santimetrelik bir delik açan soyguncular, dükkanın içerisine girip çoğunluğu Antep fıstığı 120 kilo kuruyemiş çaldı. 5'er kilogram ağırlığındaki 25 poşet kuruyemişi iki çuvala dolduran hırsızlar, girdikleri delikten çıkarak kaçtı. Hırsızların çarşıdan çıkış anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili 1 kişinin yakalandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İşyeri sahibi Serdar Çıralı, "3 hırsız ayakkabıcıdan çaldıkları örsle camımızı kırarak içeri girmiş. Deponun duvarını kırarak delik açıp dükkana girmişler. Raflardan 90 kilosu Antep fıstığı olan toplamda 120 kilogramlık kuruyemişi çuvallayarak dükkandan çıkmışlar. O kadarlık delikten nasıl girip çıkmışlar şaşılacak şey. Çaldıkları malların piyasa değeri 5 buçuk 6 bin lira tutarında" dedi.

GÖMMÜŞLER

Olaydan sonra 1 kişinin yakalandığını söyleyen Çıralı, "Polisler, Gümüşler Mahallesi'nde hırsızlardan birini yakaladı. Daha sonra hırsızların paket halindeki kuruyemişleri mahallede bir çukur kazarak içine gömdükleri ortaya çıktı. Kazının yapılmasının ardından 15 poşet kuruyemişimiz bulundu ve bize teslim edildi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerası kaydı

- Çarşıdan detay

- Hırsızların açtıkları delik

- İşletme sahibi Serdar Çıralı röp.

Haber- Kamera: DENİZ TOKAT / DENİZLİ, ()