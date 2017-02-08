DHA YURT BÜLTENİ - 17

El Bab'dan acı haber: 4 şehit, 15 yaralı (4)

2 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

Suriye'nin El Bab bölgesinde dün geceden bu yana terör örgütü DEAŞ ile süren çatışmalarda öğleden sonra 2 asker daha şehit oldu. Gün içerisinde şehit olan asker sayısı 4'e yükselirken, 169 gündür devam eden harekattaki şehit sayısı ise 60 oldu. Şehit askerlerin cenazeleri helikopter ile otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu

- Adli Tıp önünde bekleyen askerler

- Cenaze Aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÖZER-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

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İhraç edilen Prof. Dr. Kaboğlu: Bu karar yanlıştır, ayıptır



OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Ömrüm darbelere karşı mücadeleyle geçti. Bu yapılan yanlıştır, ayıptır" dedi.

Adana Barosu'nca düzenlenen bir panele katılmak üzere Adana'ya gelen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, ihraç kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Darbe girişimi sonrası OHAL ilan edildiğini anımsatan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Bununla Türkiye'de yapılan darbe girişiminin faillerinin cezalandırılması ve darbe girişiminin kalıntılarının temizlenmesi amaçlanıyordu. Bu çerçevede çok sayıda KHK çıkarıldı. Bu KHK'ler darbe girişimi ve suçlularının çerçevesinin çok dışına çıktı" diye konuştu.

'KABUL EDİLEMEZ'

KHK'lerin anayasallığı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygunluğu sorunu bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, şöyle devam etti:

"Darbe girişimiyle ilgisiz çok uygulama yapıldı. Bu uygulamalardan biri üniversitelere yönelik kıyım harekatı oldu. Bu da onlardan biridir. Türkiye'de sadece bilim yapan, uluslararası alanda bilim üzerine emek harcayan ve kendi alanlarından çok iddialı olan, bunlardan biri de benim, bu kişilerin bu şekilde, anayasaya ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı bir biçimde bir yaptırım uygulanması kesinlikle kabul edilemez. Bunlar anayasal düzene aykırıdır. Büyük bir yanlış yapılmıştır. Umuyorum ki, bu yanlıştan yargı süreçleri beklenmeksizin hükümetin kendisinin vazgeçmesi, dönmesi, bu yanlışı görmesi ve Türkiye'yi daha fazla yanlışlar zincirinde krize sürüklenmekten alıkoyması."

'YANLIŞTAN DÖNMELERİNİ BEKLİYORUM'

İhraçla ilgili kendisine bir gerekçe sunulmadığını anlatan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, şunları kaydetti:

"İhraç edilmeyi beklemiyordum. Çünkü suçlu biri değilim. Ben ömrü darbelere karşı, cemaatlere karşı mücadeleyle geçen, bütün yazdıklarım, konuştuklarım hepsi hukuk ve hukuk devleti için oldu. Demokrasi, insan hakları için oldu. Adana'ya geliş nedenim de anayasadır. Türkiye'nin mutlu, barışçıl geleceği içindir. Benim hesap veremeyeceğim hiçbir mercii yoktur. Kesinlikle bu yanlıştır, büyük bir ayıptır. Bunu İbrahim Kaboğlu sorunu olarak yapmıyorum. Buna maruz kalan meslektaşlarımın hiç birisi bunu hak etmiyor. Bu uygulamaya karşı benim temennim öncelikle hükümetin yani bu kararnamenin altında imzası bulunan kişilerin yani Bakanlar Kurulu üyelerinin, kararname yoluyla görevden alınan kişilerin gerçekten suçlu olup olmadıklarını araştırmaları ve bu hatadan bir an önce dönmeleridir. Hukuki girişimde bulunmadan önce ben onlardan bekliyorum. Çünkü ben hiçbir şey yapmadım. Ben tamamen kendi görevini titizlikle yapan bir hukuk ve bilim insanıyım. Dolayısıyla bu yanlışı yapanlardan bu yanlıştan dönmelerini bekliyorum."

Görüntü Dökümü

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-Prof. Dr. Kaboğlu'nun açıklamaları

Haber: Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, ()-

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Hastanede 'Bir şeyi yok' denilerek eve gönderilen çocuk öldü

ADIYAMAN Besni İlçesi'nde, boğaz ağrısı şikayetiyle dün gece götürüldüğü hastanede "Boğazında iltihaplanma var, bir şeyi yok" denilerek ilaç yazıldıktan sonra eve gönderildiği ileri sürülen 5 yaşındaki Cuma Aksu, kurtarılamadı.

Köseceli Beldesi'nde işsiz Salih Aksu, dün gece boğaz ağrısı şikayeti olan oğlu Cuma'yı Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste muayene edilen küçük Cuma'ya, iddiaya göre "Boğazında iltihaplanma var, bir şeyi yok" denilerek ilaç yazılıp eve gönderildi. Salih Aksu'nun aldığı ilaçları kullanan küçük Cuma, sabah uyanamayınca ailesi sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Cuma Aksu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümüyle ailesini yasa boğan küçük Cuma'nın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp morguna gönderildi. 8 yaşında bir de kızı olan Salih Aksu, oğlu için tahlil yapılmadığını ve hastaneden ilaç yazılarak eve gönderildiğini ileri sürerek, "Çocuğumu hastaneye getirdim. Doktorlar yaptığı muayeneden sonra 'Boğazında iltihaplanma var' diyerek ilaç yazıp gönderdiler. Herhangi müdahale, tahlil falan yapmadılar. Eve gittik sabah kalktığımızda da çocuğumuzun ölüsünü bulduk" dedi.

Cuma'nın amcası Hicabi Aksu ise yeğenini hastaneye götürdüklerini ancak sabah kurtarılamadığını ifade ederek ihmali olanların cezalandırılmasını istedi.

Besni Devlet Hastanesi yetkilileri suçlamalarla ilgili açıklama yapmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Besni Devlet Hastanesi

- Acil servis

- Çocuğun bekleyen yakınları

- Morg önündeki cenaze aracı

- Amca Hicabi Aksu ile röp.

- Baba Salih Aksu ile röp.

- Jandarmanın hastaneye gelmesi

- Cenazenin götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)

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Polis aracı, TIR'a çarptı: 1 yaralı

AKSARAY'da kontrolden çıkan polis aracının park halindeki TIR'a çarpması sonucu sürücü 25 yaşındaki polis memuru Murat Aydın, yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Paşaçık Mahalles Atatürk Bulvarı'ndan meydana geldi. Görevden Emniyet Müdürlüğü'ne dönen Murat Aydın yönetimindeki 68 A 3811 plakalı resmi polis aracı, kontrolden çıkıp park halindeki 20 KN 268 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurda yığınına dönerken sürücü Aydın da başından hafif yaralandı. Yaralı Aydın, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Araç ve TIR'dan detay

- Polisin inceleme yapması

- Yaralı polisten detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))

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Bingöl Valisi Köşger: Türkiye kominist modeli hiçbir zaman benimsemedi

BİNGÖL ValiSİ Yavuz Selim Köşger, cazibe merkezi programı bilgilendirme ve istişare toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomik moddeleri hakkında bilgi vererek, Türkiye'de kominist modelin hiç bir zaman benimsenmediğini belirterek, "Türkiye çok şükür ki baştan itibaren bu komünist modeli hiçbir zaman benimsemedi. Belli bir süre karma ekonomik model ile yürütmeye çalıştı" dedi.

Bingöl Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bingöl Valisi Köşger, Başbakan Binali Yıldırım'ın 24 Ocak tarihinde cazibe merkezleri yatırım programını hatırlatarak, "24 Ocak Türkiye'nin küresel güç haline gelmesi, geri kalmışlıkları varsa onların izole edilmesini ortadan kaldırılarak ileriye taşınmasında sembolik bir tarih olacaktır. Ülkelerde bir takım kalkınma modelleri var. Planlı kalkınma modeli, komünist model var, devletin her alana hakim olduğu model, liberal ve karma ekonomik model var. Türkiye çok şükür ki baştan itibaren bu komünist modeli hiçbir zaman benimsemedi. Belli bir süre karma ekonomik model ile yürütmeye çalıştı. Ülkemizin geldiği noktada hem sosyolojik, hem ekonomik durum itibari ile liberal bir kalkınma modeli ile belli bir plan, proje çerçevesinde ülkeyi daha iyi bir noktaya götürme çalışması devam ediyor. Vatandaşlarımız bunları daha çok hak ediyor. Bingöl ile ilgili dezavantaj dediğimiz tek şey güvenlik algısı ile alakalıdır. Bingöl'deki yatırımcıların buranın güvenliği ile ilgili bir kaygısı yok. Burada yaşamayan yatırımcılar, buraya sermaye getirme konusunda tedirgin oluyorlar. Ancak yapılan anketlerde Bingöl, Türkiye'de güvenli iller bakımından 20'inci il. Bizim insanlarımız buradaki güvenlik hizmetlerinden Ankara veya İstanbul'da olduğundan daha memnunlar. 'Fabrika binası yapacağız' diyorsunuz, bina için 20 bin metre kareye kadar 10 Milyon TL destek var. Yani 10 milyon TL'lik binayı size verdiği zaman tapusunu vermiyor. 15 yıl çalıştıracaksınız, 15 yılın sonunda siz taahhüt ettiğiniz işçi miktarını tamamladıktan sonra fabrika da artık sizin oluyor. 2 milyon TL'ye 30 kişiye istihdam garantisi vereceksiniz. Devlet bunun sizden yüzde 30'unu bekliyor. 2 milyon TL'nin üstünü devlet tamamlayacak. Kısacası bir daire parasına yatırım yapacak durumda olacaksınız ve sizin olacak. Bingölümüz'e, yatırımcılarımıza, bölgemize hayırlı olsun" dedi.

Toplantıda yatırımcılara ve ilgili kurum temsilcilerine bilgi veren Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi yetkilisi İsa Telimen, Bingöl'de yatırım yapacak, yada yatırımlarını buraya taşıyacak girişimcilere tanınan kolaylıkları şöyle açıkladı:

"Bingöl'ün de içinde bulunduğu 23 ilde uygulanacak olan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, Bingöl'de yeni yatırım yapacak, mevcut yatırımını yenileyecek veya diğer illerdeki mevcut yatırımını ilimize taşımak isteyen yatırımcılarımıza faizsiz yatırım kredisi, düşük faizli işletme kredisi, arsa tahsisi, fabrika binası yapımı, yatırım taşıma desteği gibi birçok desteğin yanı sıra yatırım öncesi fizibilitelerin yapılması gibi danışmanlık hizmetleri de verilecektir. Yapılacak yatırımlar için Bingöl OSB'deki boş parsel ve binalardan faydalanılabileceği gibi, OSB'de uygun parsel bulunmaması durumunda OSB dışındaki hazine arazileri de yatırımlara tahsis edilebilecektir."

Programa Vali Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, ilgili yatırımcılar ve kurum temsilcileri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İsa Telimen Konuşması

-Valilik Toplantı Salonundan Detaylar

-Vali Köşger'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()-

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Kayıp kişi başından vurulmuş halde bulundu

DENİZLİ'de ailesinin dün (salı) hakkında kayıp başvurusu yaptığı 32 yaşındaki Veli Çandır'ın cesedi, bugün otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. İlk belirlemeye göre Çandır'ın, av tüfeğiyle intihar ettiği sanılıyor.

Çamlık Mahallesi'ndeki pazaryerinde peynir satan, evli ve 1 çocuk babası Veli Çandır için ailesi, dün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi ve polisin arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Ancak kötü haber, denetim yapan Pamukkale Belediyesi Zabıta ekiplerinin, Pamukkale'nin Karakurt Mahallesi'nde tarla yolunda, 35 HAY 81 plakalı otomobilin içinde, sürücü koltuğunda başından vurulmuş Çandır'ın cesedini bulmasıyla duyuldu. İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yeri güvenlik şeridiyle çevrildikten sonra polisler inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre; Çandır'ın, otomobilde bulunan av tüfeğiyle intihar ettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çandır'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polisin, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

- Otomobilden görüntü

- Polislerin inceleme yapmasından görüntü

- Veli Çandır'ın fotosu

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()