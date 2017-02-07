DHA YURT BÜLTENİ - 17

Nusaybin’in 2 köyündeki sokağa çıkma yasağı bugün kaldırıldı



MARDİN’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı kırsal kesimdeki Çalıköy ile Kuyular Mahallesi'nde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 17.00 itibariyle kaldırıldı.

Nusaybin'e bağlı kırsal kesimdeki Çalıköy ve Kuyular Mahallesi'nde düzenlenen operasyon öncesi dün saat 16.00'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gün saat 17.00'den itibaren kaldırıldı. Mardin Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle dedi:

"İlimiz Nusaybin İlçesi'ne bağlı Çalıköy ve Kuyular Mahalleri Mevki'inde olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği ve operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla da; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 06 Şubat 2017 Pazartesi günü saat:16.00 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan, Çalıköy ve Kuyular mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. Yukarıda belirtilen yerde icra edilen operasyonlar sona erdiğinden, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 07.02.2017 Salı günü Saat 17.00 itibari kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz."

Haber: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), ()-

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Çanakkale güne yine depremlerle başladı (5)

DEPREM UZMANINDAN AÇIKLAMA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Özden, merkez üssü Ayvacık BÖLGESİ OLAN depremlerle ilgili değerlendirme yaptı. Depremin en çok yıkıma neden olduğu Ayvacık İlçesi'nin Yukarıköy Köyü'ne gelerek incelemelerde bulunan Prof. Dr. Süha Özden, dün (pazartesi) 5'in üstünde 2 kez, bugün ise 1 kez olmak üzere bölgede çok sayıda meydana gelen sarsıntıların nedenleri anlattı. Bölgede 15 Ocak'ta başlayan bir sismik etkinliğin olduğunu belirten Özden, "Kuzey Ege'nin hemen hemen orta kesimlerinde bir yerdeyiz. Buradaki jeolojik olay şu; Ege Denizi içerisinde ve Biga yarımadası içerisinde devam eden fay silsilelerinin burada da bir uzantısını görüyoruz. Bu faylar büyüklükleri 6'ya kadar depremlere ulaşabilen faylar, daha Kuzey'e geçtiğiniz zaman Saros'ta, Ganos'ta, Bozcaada açıklarında veya Gökçeada açıklarında ise daha büyük depremleri görebiliyoruz. Her zaman daha büyük, 7'ye yakın depremler üretebiliyor. Bunun da temel nedeni Kuzey'de yanal kayma hızının daha yüksek olması. Güney'e geldikçe, Ege açılma sistemine yaklaştıkça, bu yanal kayma hızının düşmesi, onun yerine de düşey atımlı fayların almasıdır. Bulunduğumuz bu noktada depreme kaynaklık eden fay sisteminin de yapılan deprem odaklı mekanizması çözümlerine bakacak olursak ki, birçok merkez bu çözümlemeleri yaptı. Normal faylanmaya yakın, çok küçük ölçekli doğrultu atım bileşeni olan normal faylar olarak tanımlanır. Kısa bir segment, tuzla segmenti olarak tanımlayabileceğimiz bir segment. Bu segment üzerinde gelişen bir deprem olarak karşımıza çıkmıştır" dedi.

6'NIN ÜSTÜ PEK OLASI DEĞİL

Akıllara "Dprem acaba devam edecek mi? Ne kadar sürecek? Hangi büyüklükte olacak? Ve ne zaman duracak" gibi soruların geldiğini belirten Süha Özden, "Depremlerle ilgili tahmin yapmak oldukça zor. Bunu tüm dünyada tahmin etmek zor. Ama görünen şu ki 6'ya yakın, 5 gibi depremler bu bölgenin en büyük depremleri gibi gözüküyor. Bunun olasılığı yüksek. Bundan daha büyük depremlerin olasılığı çok çok düşük. Çok büyük sürpriz olur. Dolayısıyla 5'lik depremleri de zaten doğası gereği şuanda yaşıyoruz. Belki birkaç gün içinde sonlanacak. Belki daha büyük depremlerden daha küçük artçı depremlere geçeceğiz. Etkinlik yanılmıyorsam, düşecek gibi gözüküyor" dedi.

Bölgede 5'in üstündeki depremlerin normal olup olmadığı yönündeki soruya ise Özden, şu yanıtı verdi:

"Olabilir. Bir fay üzerinde sırasıyla bir ucundan diğer ucuna kadar, aşağı yukarı aynı büyüklükte depremler görebiliriz. Bu onun için aşağıdaki kırılmayı anlatıyor. Yüzeye kadar uzanmıyor. Yüzeyde bir kırık göremiyoruz. Çünkü 6 büyüklüğünde bir deprem olmalıydı ki biz yüzeyde bu kırılmayı görelim. Göremedik. Yerin içerisinde 5 kilometre, 10 kilometre arasındaki derinlikteki kırılmalar mevcut. Silsile bir ucundan bir ucuna kadar tamamlanabiliyor gözüküyor. Ancak bu söylediğim gibi denizin içerisindeki devamı bilemeyince bir yerde kalmak durumundasınız."

AYVACIK'TA 3 GÜN OKULLAR TATİL

İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, ilçe merkezi ve köylerde bugün tatil edilen ilk ve ortadereceli okullardaki eğitime, 10 Şubat Cuma günü de dahil olmak üzere ara verildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yukarıköy Köyü'ne kurulan çadır kentten görüntü

- Yukarıköy Köyü'ndeki deprem bölgesinden görüntü

- Süha Özden açıklama

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Sefa Sirmen tahliye oldu

İZMİT Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve CHP eski Kocaeli Milletvekili Sefa Sirmen, İzmit Gaz A.Ş. şebekesinin yapılmasında görevini kötüye kullanmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye oldu. 24 Haziran'da cezaevine giren Sefa Sirmen, cezaevinden tahliye olur olmaz parti binasına giderek partililerle kucaklaştı.

İzmit Gaz A.Ş. şebekesinin yapımında görevini kötüye kullanmak suçundan yargılanan Sefa Sirmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl 24 Haziran'da Kocaeli T Tipi Cezaevi'ne konulan Sefa Sirmen, denetimli serbestlikten yararlanarak bugün tahliye oldu. Sefa Sirmen'i cezaevinin önünde partililer karşıladı. Sefa Sirmen daha sonra parti binasına geçerken, parti binasının önünde toplanan yüzlerce kişi sevgi gösterisinde bulundu. Sefa Sirmen'i karşılayanlar arasında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da yer aldı. Davullar çalınırken, çiçeklerle karşılanan Sefa Sirmen partililerle kucaklaştı. Sefa Sirmen partililere teşekkür ederek, "Bugün yeniden doğdum. Bana bu güzelliği yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ayrı kaldım, cezaevi hayatını yaşattılar bize. İzmit, Kocaeli bugün bizim yarattığımız projelerle hayat buluyor. Yuvacık Barajı 36 yıl devletin temel atıp bıraktığı projeydi. Biz 30 ayda tamamladık. Orada bizi cezaevine attıramadılar, doğalgaz projesinden cezalandırdılar. İzgaz iftar ettiğimiz ödül alan bir projeydi. Depremde hiç yara almadan sorunsuz bir biçimde devam etti. Kamu zararı var diye 7,5 aydır cezaevindeyim. Bana ceza veren hakim savcılar içerdeler, adalet yerini bulacak" dedi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin her yerinde Sefa Sirmen'i tanırlar. Bizler de onların gittiği yoldan gitmeye devam ediyoruz" diye konuştu. Daha sonra parti binasının önünde lokma ikramında bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sefa Sirmen'in gelişi, partilerle kucaklaşması

-Sefa Sirmen'in konuşması

-Lokma dağıtılması

-Vefa Salman'ın konuşması

Haber: HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli), () -

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Kahta’da şoförlerin yolcu kavgası: 4 yaralı

ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde, şoförler arasında yolcu konusunda çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine yolcu taşıyan iki firma şoförleri arasında yolcu taşımayla ilgili tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede iki firma şoförlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavga, ihbar üzerine gelen polisin müdahalesiyle bastırıldı. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları taş ve sopa darbeleriyle yaralanan; Hamza Fırat, Hekim Dirici, Gaffari Bulaca ve Osman Kil, çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bazı şoförlerin gözaltına alındığı kavgaya ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kahta Devlet Hastanesi

- Tedavi altına alınan yaralılar

- Olay yeri ve alınan önlemler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)

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Kadınların makam otomobili keyfi

MERSİN'in merkez Mezitli İlçesi'nde Belediye Başkanı Neşet Tarhan, düzenlediği halk günü sonrası mahalleli kadınları makam otomobili ile gezdirdi.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan, geleneksel hale getirdiği halk günü toplantısını Esenbağlar Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Esenbağlar Gönüllü Evi önündeki halk gününde vatandaşlardan gelen dilek ve talepleri daire müdürleri ile birlikte dinleyen ve sorularını yanıtlayan Başkan Tarhan, daha sonra bazı vatandaşlara ev ziyaretinde bulundu. Halime Övendir'in (76) evine kahve içmek için giden Başkan Tarhan, bir sürpriz yaparak makam aracıyla gezme teklifinde bulundu. İlk kez makam aracında gezen kadınlar, yaşadıkları mutluluğu aracın camından el salladıkları komşuları ile paylaştı.

Halk gününe gelen yaşlı kadınları makam aracıyla eve götürmeyi teklif ettiğini kaydeden Tarhan, "İstiyoruz ki halkımız bir başkan ne yapar, işler nasıl yürür onu görsünler. Bunun için bizi sık sık ziyaret etmelerini imkanlarımızdan yararlanmalarını istiyoruz. Çünkü burası onların belediyesidir. Bugünde kendilerine bir sürpriz yaparak, evlerine makam aracımızla ulaşmalarını sağladık"dedi.

Görüntü Dökümü

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- Halk günü toplantısından görüntü

- Bir vatandaşın sorununu anlatması

- Belediye başkanı ile tokalaşan köylüler

- Belediye başkanı köylülerle birlikte yürürken

- Yaşlı köylü kadınların makam aracına binmesi

- Aracın gidişi

- Makam aracının içindeki köylü kadının el sallarken görüntüsü

- Belediye başkanı ile köylü kadın arasındaki diyalog

- Genel ve detay görüntüler

Haber:-Kamera:Mustafa ERCAN/Mersin,()