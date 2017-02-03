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DHA YURT BÜLTENİ - 17

BOLU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş, 2 büyükbaş hayvanda kuduz hastalığı görülen 2 köyde karantina uygulaması yapıldığını söyledi. Bolu'nun Çamyayla ve Okçular köylerindeki iki büyükbaş hayvanda kuduz...

DHA YURT BÜLTENİ - 17
BOLU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş, 2 büyükbaş hayvanda kuduz hastalığı görülen 2 köyde karantina uygulaması yapıldığını söyledi.

Bolu'nun Çamyayla ve Okçular köylerindeki iki büyükbaş hayvanda kuduz hastalığına rastlanmasının ardından İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köyü karantinaya alarak aşılama çalışması yaptı. Ekipler tarafından 2 köyde bulunan büyük ve küçükbaş hayvanlara kuduz tehlikesine karşı aşı yapıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail Taş, "Çamyayla ve Okçular köylerinde iki adet kuduz hastalığı çıkışı yapılmış olup, köylerin yayla sezonunda hayvanlarını aynı bölgede otlatmaları nedeniyle hastalığın yabani bir hayvan ya da hayvan gurubu tarafından bulaştırıldığı düşünülmektedir. Hastalığın son portörlerinden biri olan sığırda çıkmış olup sığırdan sığıra bir bulaşma söz konusu değildir. Hastalığa karşı en etkili korunma yöntemi aşılamadır. Kuduz hastalığıyla ilgili dezenfeksiyon, karantina, hayvan hareketlerinin kısıtlanması, aşılama, idari ve fenni tedbirler kesintisiz ve düzenli olarak uygulanmaktadır" dedi.

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