DHA YURT BÜLTENİ - 17

Çanakkale'de kar maskeli ve silahlı market soygunu

ÇANAKKALE'de, kar maskeli ve silahlı 4 kişi, girdikleri markette kasadaki bir miktar parayı alıp kaçtı.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki markete giren yüzleri kar maskeli 4 kişi, ellerindeki silahlarla kasiyeri tehdit edip kasadaki paraları alarak yaya olarak kaçtı. Çalışanların ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

- Marketten görüntü

- Olay yeri inceleme ekibinin incelemesinden görüntü

- Polislerin çevrede eşgale uygun çalışma yapması

- Bölgede tüm araçların incelenmesi görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,()

==================================

'Olanlar oldu' filminin galası Bodrum'da yapıldı

ÜNLÜ Komedyen Ata Demirer'in yeni filmi 'Olanlar Oldu'nun galası Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yapıldı. Filmini sanatseverlerle birlikte izleyen Ata Demirer, "Bodrum'a olan bir borcum vardı, bu film ile hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum" dedi.

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Ata Demirer'in başrolünü Tuvana Türkay ile paylaştığı Olanlar Oldu filminin galası bugün Bodrum Cinemarin Sinemaları'nda yapıldı. Gösterime Ata Demirer, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven, Renan Bilek ve Toprak Sergen katıldı. Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ata Demirer, "Babam Bodrum'da yaşıyor, benim de hayatımın yarısı neredeyse burada geçiyor. 1991 yılında Bodrum'da animatörlük yaparken hayalim Halikarnas Balıkçısı'nın yaratığı bu şirin balıkçı kasabasında şimdinin turizm kentinde mavi yolculuğu, eğlenceleri, koylarını anlatmak, burada yaşanan aşkları yörenin insanının yaşadığı olayları film haline getirmekti. Tam 25 yıllık hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Burada ayrıca son süngerci Aksona Mehmet başta olmak üzere çok değerli Bodrumlularla tanıştım onlarla birlikte oldum" dedi.

Ata Demirer basın mensuplarının referandum oyu ile ilgili açıklama yapacakmısınız, sorusuna ise "Şimdilik değil" yanıtını verdi.

SON SÜNGERCİ HEYKELİ ARMAĞAN EDİLDİ

Demirer, sanatçı arkadaşları ile birlikte salonları dolaşarak izleyici ile selamlaştı, hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İzleyicilerin arasında Demirer'in babası Orhan Demirer, sanatçılardan Zeynep Kasalini, Şevval Sam da yer aldı. Bodrum'un ünlü son süngercisi Aksona Mehmet Lakaplı Mehmet Baş, Demirer'e bronzdan yapılan son süngerci heykelciğini armağan ederek sürpriz yaptı. Aksona Mehmet "Bodrum'un değerleri gün geçtikçe azalıyor, bu güzellikler gelecekte çocuklarımıza miras kalırken, çocukluğundan beri Bodrum'da tanıdığımız Ata'nın mavi yolculuğu ve Ege'nin insanını anlatan, kıyılarımızın güzelliklerini ortaya koyan bu filmi yapması bizleri çok mutlu etti. Bu nedenle Ata'ya derin mavinin isimsiz kahramanları olan sünger avcılarını anlatan bu heykeli armağan ediyorum. Ata gerçek bir Bodrumlu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

- Ata Demirer ile röportaj

- Hayranları ile birlikte görüntü

- Aksona Mehmet ile konuşması

- Filmden görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER-Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla),()

================================

Midibüsün çarptığı 17 yaşındaki Alihan öldü

BURDUR’da yolun karşısına geçmeye çalışırken midibüsün çarptığı lise öğrencisi 17 yaşındaki Alihan Çağan, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Burdur- Tefenni karayolu Suludere Köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova İlçesi-Burdur arası yolcu taşımacılığı yapan 53 yaşındaki Mehmet D. yönetimindeki 15 LK 815 plakalı midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan lise 1’inci sınıf öğrencisi Alihan Çağan'a çarptı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Alihan Çağan'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Suludere Köyü'nde oturan, kaza sonrası olay yerine gelen Çağan'ın aile bireyleri, acı haberi alınca yıkıldı. Çağan'ın fenelaşan yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Alihan Çağan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Midibüs sürücüsü Mehmet D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Aynı bölgede sürükle kazalar yaşandığını belirten Suludere Köyü Muhtarı Hüsamettin Şahin, “Bu yol bir an önce duble olmalı. Sürekli kazalar meydana geliyor. Yetkililer sesimizi duysun. Artık yeter. Canımızdan can gitti. Daha kaç can gidecekö diye tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------

- Kaza yerinden detay

- Çarpan minibüsten görüntü

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Cenazenin götürülmesi

- Yakınlarının ağlaması

- Muhtar Hüsamettin Şahin’in konuşması

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR ()

=============================

TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, TIR ile çarpışan kamyonetteki 1'i çocuk, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Salihli-Gölmarmara Karayolu Taytan Kavşağı'nda meydana geldi. Alaşehir'den, Gölmarmara yönüne giden Ömer Aral yönetimindeki 64 SH 704 TIR ile Salihli yönünden gelen Bilgin Erdel (34) yönetimindeki 35 PJV 79 plakalı oksijen tüpü yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücü Erdel ile yanındaki 11 yaşındaki Esmagül Özdemir yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ(Manisa),()

=============================

Kocaeli'de rehabilitasyon merkezleri ve engelli memurlara kar tatili

KOCAELİ Valiliği kar yağışı nedeniyle Cuma günü özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verirken, kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlara idari izin verdi.

Kocaeli'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı aralıklarla etkili olmaya başladı. Kocaeli Valiliği, "Kar yağışının İlimizde etkili olması beklenmektedir. Bu nedenle Kocaeli genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel rehabilitasyon merkezlerinin Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün ara vermeleri uygun görülmüştür. Aynı gün kamuda çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacaktır" açıklamasında bulundu.

İZMİT(Kocaeli),()

==============

Bolu'da FETÖ şüphelisi 13 kişi adliyede (2)

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 14 kişiden aralarında 2. Sınıf emniyet müdürü E.G.'nin de bulunduğu 8'i polis 12 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BOLU,()

========

İzmir'de terör operasyonu: 6 gözaltı

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'in Ömerli İlçesi'nde Beşikkaya Jandarma Karakolu'na terör örgütü PKK/KCK tarafından yapılan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İZMİR,()

========

Motosikletin çarptığı genç kız yaralandı

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde yol kenarında yürüyerek evine giden Neslihan Bozdemir'e ters yönden gelen motosiklet çarptı. Yaralanan Neslihan Bozdemir tedavi altına alındı.

Kaza, D-100 Karayolu Hasanpaşa Mahallesi Çalık Sokak'ta meydana geldi. Ayhan K. idaresindeki 41 K 6835 plakalı motosiklet ters istikamette seyrederken, yol kenarında yürüyerek evine giden Neslihan Bozdemir'e çarptı. Motosikletin altında kalan Neslihan Bozdemir yaralandı. Bozdemir'in yanında bulunan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi genç kıza müdahalede bulundu. Ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neslihan Bozdemir tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Faruk KIYAK/KARTEPE(Kocaeli),()

============================

Toprağa gömülü erkek cesedi bulundu (2)

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Aydın'da zeytinlik alanda toprağa gömülü bulunan erkek cesedinin kendisinden yaklaşık 2 aydır haber alınamayan 20 yaşındaki Salih Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Ekipler, 27 Kasım günü kayıp başvurusu yapılan Yılmaz'ın ağabeyi Onur Yılmaz'a ulaştı. Morga gelen ağabey, kardeşi Salih Yılmaz'ı teşhis etti.

FOTOĞRAFLI

Haber: Cem ULUCAN/AYDIN,()

======================