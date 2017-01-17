DHA YURT BÜLTENİ - 17

FETÖ'DEN YARGILANAN 4 ASKERE TAHLİYE

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY davasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botta görevli 4'ü tutuklu 11 personelin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu bulunan 4 askerin tahliyesine karar verdi.

Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı'na bağlı olarak Zonguldak Limanı'nda görev yapan TCSG-86 botunda görevli 2'si subay, 6'sı astsubay ve 3'ü uzman erbaş olmak üzere 11 kişinin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanmalarına devam edildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle 4'ü tutuklu, 7'si tutuksuz tüm sanıklar duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanık bot komutanı yüzbaşı Oskay M.'nin 15 Temmuz gecesinde telefon görüşmesi yaptığı komutanlar ve bir polis memuru Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) tanık olarak dinlendi. Marmaris'te görevli TCSG 82 Bot Komutanı Yüzbaşı Mevlüt M., tutuklu yüzbaşı Oskay M.'nin devresi olduğunu olay akşamı telefon görüşmesi yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Oskay bana sıkıyönetim direktifi başlıklı emrin geldiğini, kendisinin limana döndüğünü, hatta grup komutanının da limana dönüş yönünde emir verdiğini söyledi. Bizim denize çıkış amacımız farklıydı. Cumhurbaşkanına suikast iddiaları vardı, Cumhurbaşkanının Marmaris’ten ayrıldığını öğrenmiştik. Helikopterlerin yani Cumhurbaşkanına saldırıya gelen helikopterleri görmüştük. Olası saldırıları engellemek maksadıyla grup komutanımızın emriyle ve onun kaymakamlık ve emniyet müdürü ile olan eşgüdümlü görüşmesiyle çıkılmıştır."

TÜMAMİRAL HAKAN ÜSTEM 'TSK YÖNETİME EL KOYMUŞTUR' DİYE ARAMIŞ

Tanık Albay Murat Ö. ise 15 Temmuz gecesinde kendisini Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem’in aradığını belirterek, "Bana, 'Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur, biz de asker olarak gereğini yerine getireceğiz’ dedi. Ben de o an tam algılayamadım. Ancak 'anlaşıldı komutanım' diyerek telefonu kapattım. Harekat Şube Müdürüm Albay Hakan K. ile görüştüm. O da bana ne olduğunu anlayamadığı bir takım reaksiyonlar olduğunu söyledi. Hakan Üstem beni yeniden arayarak Ankara Harekat Merkezi’nin bizim harekat merkezimize sözlü olarak ilettiği liman giriş çıkışlarının yasaklandığı, hudut kapılarının kapatılması yönündeki emri sözlü olarak bana tekrar etti." dedi.

Tutuklu sanıklardan Yüzbaşı Oskay M. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Terörist damgasıyla yargılanmak bir deniz subayı için onur kırıcıdır. Biran önce görevime dönmek istiyorum." diye konuştu.

4 ASKERE TAHLİYE

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar yüzbaşı Oskay M., üsteğmen Oğuzhan Ö., astsubaylar Görkem Ö., ve Samet B.'nin yurt dışı yasağı ve adli kontol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, ertelendi.

Görüntü Dökümü:

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-Cezaevi aracının gelmesi

-Tutuklu sanıkların cezaevi aracından inip adliye binasına girmeleri

-Adliye binası

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()

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MİNİBÜS YOLA KONTROLSÜZCE ÇIKAN OTOMOBİLE ÇARPTI: 8 YARALI

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde minibüsün yola kontrolsüzce çıkan otomobile çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hıdır Kahraman idaresindeki 34 ZD 6002 plakalı minibüs yola kontrolsüzce çıkan Orhan Öztürk idaresindeki 54 KD 784 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Orhan Öztürk ile Ahmet Öztürk, minibüste bulunan işçiler Dilek Kılıç, Gökhan Yazıcı, Nurcan Kara, Mücahit Kara, Nur Sevim Şeker ve Sibel Yıldız yaralandı. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Yaralıların hastane getirilişi



Haber: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), () -

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HEYELAN KARAYOLUNU KAPATTI

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Olay, bugün akşam saatlerinde Marmaris-Muğla Karayolu Çetibeli mevkiinde meydana geldi. Aşırı sağanak yağış nedeniyle 20 metrelik yamaçtan toprak kayması oluştu. Heyelan nedeniyle karayolu tamamen trafiğe kapanırken, olay sırasında herhangi bir aracın yoldan geçmemesi can kaybını önledi. Olayı gören çevredekiler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma çevre güvenliği alarak sürücüleri heyelan bölgesinden uzaklaştırdı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve karayolları ekipleri yolu açmak için yoğun çaba harcıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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919 GÜN SONRA UÇMAYA BAŞLADILAR

ERZURUM'daki Kayakla Atlama Kulelerinde 15 Temmuz 2014 günü yaşanan göçük sonrası Türk sporcular EYOF ve Kıtalar arası yarışlar için gökyüzünü 919 gün sonra yeniden renklendirdi. Kayakla Atlama Milli Takım Sporcularının antrenmanlarını Vali Seyfettin Azizoğlu ve çok sayıda vatandaş büyük bir heyecan içinde izledi.

Erzurum'un 2011 yılında ev sahipliği yaptığı 25’inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için 100 milyon liraya yaptırılan Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama kulelerin rampaları 15 Temmuz 2014 günü saat 15.00 sıralarında göçtü. Pistlerin onarılması için iki ayrı ihale yapıldı. Birinci ihalede zeminin güçlendirilmesi için her biri yaklaşık 40 metre boyunda 950 fore kazık çakıldı. İkinci ihalede ise zemin üzerindeki ana arterler yapıldı. Yaklaşık 60 milyon lira harcanan kayakla atlama tesisleri 4-5 Şubat Kıtalar arası ve 11- 18 Şubat 2017'de düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Kış Spor Oyunları (EYOF) için 2016'nın Aralık ayında hazır hale getirildi. Pistlerde oluşan hasar nedeniyle antrenmanlarını yurt dışında yapmak zorunda kalan Kayakla Atlama Türk Milli Takımı 17 Ocak günü bu özlemini giderdi. Yaklaşık 919 gün sonra kulelerden atlayarak gökyüzünü yeniden renklendirmeye başlayan sporcuları Vali Seyfettin Azizoğlu ve çok sayıda spor sever büyük bir heyecan içinde izledi.

Göçükten iki gün önce Kayakla Atlama Kulelerinde faaliyetlerinin bulunduğunu belirten Türkiye Kayak Federasyonu Vekili ve EYOF 2017 Spor Direktörü Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, bu nedenle sporcuların antrenmanlarını yurt dışında yapmaya başladığını söyledi. Kıyı şöyle dedi:

"Kulelerin rampalarında çalışmaların tamamlanmasından sonra ülkemize gelerek 17 Ocak günü ilk atlayışımızı yaptık. 6 milli sporcumuz çalışmalarına sürdürerek Kıtalar arası ve EYOF hazırlıklarına başladı. Evimizde antrenman yapmanın avantajını sağlayacağız. Çökmeden sonra Finlandiya'ya gittik. İlk yıl çalışmalarımızı orada yaptık. Sporcularımız daha sonra Orta Avrupa, Slovenya ve Avustralya'da antrenmanlar sürdürdü. Sporcularımız üst düzey yarışmalara katıldığı için uluslararası kayak federasyonun takvimine bağlı olarak dünyanın her yerinde antrenman ve yarışmalara gidiyor. Kayakla Atlama Kuleleri ilk yapıldığında açılışını yapan sporcumuz Samet Karta yapmış ve talihsiz bir kaza geçirerek ağır şekilde yaralanmıştı. Ama kısa sürede kendini toparlayan Samet Karta Amerika'da yapılan FIS yarışmasında birinci oldu ve bayrağımızı göndere çekti. Sporcularımız bu dalda çok başarılı."

Kayakla Atlama Milli Takım sporcusu Muhammet İrfan Çintimar, göçükten sonra yapılan kulelerden ilk olarak kendisinin atladığını belirtti. Evinde atlamanın gurur verici olduğunu belirten Çintimar, "Özellikle kendi seyirci önünde atlamak diğerlerine kıyasla çok daha iyi. Bizdeki rampaların Avrupa'daki rampalarla bir farkı yok. Bazılarından daha iyi diyebilirim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Atlama Kulelerinden detay

-Sporcuların atlama yapması

-Fatih Kıyıcı ile röp

-Muhammet İrfan Çintimar ile röp.

-Sporculer ile röp.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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MALKOÇ: BM'YE KAYITLI MÜLTECİLERİN YARISINDAN FAZLASINI TÜRKİYE BARINDIRIYOR (3)

CEMEVİNİ ZİYARET ETTİ

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Suriyelilerin kaldığı konteyner kentte incelemelerde bulunduktan sonra, Terolar Mahallesi'ne geçerek buradaki cemevini ziyaret etti. Denetçi Celile Özlem Tunçak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz ve kurum amirlerinin eşlik ettiği Malkoç, cemevi yetkilileri ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. Vatandaşların sorunları ve taleplerini de dinleyen Şeref Malkoç, Başkan Erkoç'a gerekenin yapılması için talimat verdi.

STK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Şeref Malkoç daha sonra bir otelde sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileriyle bir akşam yemeğinde buluştu. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın da katıldığı yemekte konuşan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, göç ve mültecilerle ilgili rapor hazırladıklarını ve raporun önemli bir aşamaya geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye 3 milyon Suriyeli misafire hizmet veriyor. Bu hizmeti de konteyner kenti gördükten sonra tekrar müşahede ettik ki, 5 yıldızlı olarak veriyor bunu. 75 bin insan Kahramanmaraş'ın mahalle ve sokaklarında rahat geziyor, geçimini temin ediyor, barınıyor ve çok şükür bir sorun da yok. Suriyeli misafirlerimizin 500 bin öğrencisini Milli Eğitim Bakanlığı'nın dersliklerinde okutup kitap veriyoruz. Söylerken 500 bin kolay söyleniyor ama bu rakam, fert başına gayri safi milli geliri bizden çok daha yüksek olan ülkelerde, örneğin Finlandiya'da toplam 370 bin civarında ilköğretim öğrencisi var. Ama biz 500 bin misafire bakıyoruz. Biz arzu ediyoruz ki bu çalışmalarımızı dünyaya en güzel şekilde duyuralım. Bu çalışmalar esnasında eksiğimiz, noksanımız varsa bunları tespit edip daha iyisini yapalım. İşte bütün bunları değerlendireceğimiz bir rapor hazırlayacağız. Ardından Allah nasip ederse bu raporla birlikte 2 Mart 2017'de uluslararası bir sempozyum düzenleyeceğiz. Kamu denetçiği kurumunun dünyadaki temsilcilerini bu sempozyuma davet edeceğiz. 2 gün sürecek ve açılışı da Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı'ndaki Millet Kongre Merkezi'nde yapılacak."

STK temsilcilerini sempozyuma davet eden Şeref Malkoç, "Kahramanmaraş'taki bu misafirlerimizin önemli yükünü sizler çekiyorsunuz. Bunların her ihtiyacına koşuyorsunuz, elinizden gelen yadımları yapıp alakayı gösteriyorsunuz. Bu ayrı memnuniyet verici bir şey. Arzu ettik ki sizin bu konudaki görüşlerinizi ve önerilerinizi de alalım, inşallah raporumuzu yazarken sizin de katkınız olsun, sizin de güzelliğiniz bu rapora yansısın." dedi. Daha sonra STK temsilcileri, Suriyelilerle ilgili önerilerini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Malkoç'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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MUAVİN HAMİLE KADINI TEKME TOKAT DÖVDÜ

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde yaşayan ve 2 aylık hamile olan 26 yaşındaki Özbekistan uyruklu Olesya Kalyujina otobüste koltuktaki televizyonda sinyal olmadığını söylediği muavinin küfür edip vurduğunu, "hamileyim vurma" demesine rağmen tekme tokat saldırdığını söyledi.

2 yıl önce Rusya'da tanıştığı 24 yaşındaki Vahit Duran ile evlenerek Gölcük'e yerleşen Olesya Kalyujina ilk evliliğinden olan 7 yaşındaki Yaroslav Kalyujina'nın geçici ikamet belgesinin bulunması nedeniyle yurt dışına giriş çıkış yapması gerekti. 6 Ocak tarihinde çocuğunu yanına alarak Gürcistan'a giden ve yaklaşık 2 saat sonra da tekrar Türkiye'ye giriş yapan Olesya Kalyujina, Sarp sınır kapısından servis aracıyla Hopa Otogarı'na gitti. Buradan Metro Turuzm'e ait otobüse binen Olesya Kalyujina koltuğundaki televizyonda sinyal olmadığını görünce muavini çağırıp durumun düzeltilmesini istedi. İddiaya göre çıkan tartışmada E.Y. adlı muavin Olesya Kalyujina'yı tekme tokat atarak dövdü. Olesya Kalyujina'nın şikayeti üzerine muavin hakkında soruşturma başlatıldı.

Muavinin kendisine ağır hakaretler ve küfürler ederek tekme tokat vurduğunu iddia eden Olesya Kalyujina, "Otobüs koltuğundaki televizyonda sinyal olmadığını görünce muavine durumu söyledim. O da bana 'Zaten üç kuruş para alıyorum. Bir de seninle uğraşamam" diyerek tepki gösterdi. Ben de muavinin ismini ve soyadını söylemesini istedim. Daha sonra bağırarak ismini ve soyadını söyledi ve şoför tarafına gittikten bir süre sonra yeniden yanıma gelerek ismini ve soyadını niye aldığımı sorarak bağırmaya ve vurmaya başladı. Ağlayarak hamile olduğumu vurmamasını söyledim. Tokat atıp yere düştükten sonra da karnıma tekmeler attı. Otobüsteki diğer yolcular araya girdi. Polisi arayarak yardım istedim. Fındıklı mevkiinde otobüs durduruldu. Polisler tarafından ve hemen hastaneye gitmem gerektiğini düşük olabileceğini söyledim. Ambulansla hastaneye götürüldüm ve düşük olmadığını öğrendim. Muavinden şikayetçi olduk" dedi.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Vahit Duran hakkında şikayetçi oldukları muavinin cezalandırılmasını istediklerini söyleyerek, "Eşim 'hamileyim vurma' demesine rağmen defalarca yüzüne tokatlar, karnına tekmeler atılmış. Bir kadını dövmeyi geçiyorum, bir hamileyi tekmeliyor. Biz çocuk bekliyorduk, bizim için yıkıcı bir durum oldu. Bu insanın en büyük cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olesya Kalyujina ve eşi Vahit Duran ile röp

-Çocuğu ile birlikte detayları

HABER: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK/KAMERA: Orhan UZUN / GÖLCÜK(Kocaeli), () -