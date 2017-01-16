DHA YURT BÜLTENİ - 17

Diyarbakır'da polise bombalı tuzak; 4 şehit, 2 yaralı (5)

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Dicle Üniversitesi kampüs alanında zırhlı polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada hastanede tedavi gören 3 polisten biri daha, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Patlamada şehit olan polis sayısı 4'e yükseldi. Yaralanan 2 polisin tedavisi devam ediyor.

Haber: Diyarbakır, ()

=====================================

KIRGIZİSTAN'DA DÜŞEN KARGO UÇAĞINDA HAYATINI KAYBETTİ

KIRGIZİSTAN'da düşen kargo uçağında uçuş teknisyeni Eskişehirli emekli astsubay 53 yaşındaki İhsan Koca da hayatını kaybetti. Koca'nın Eskişehir'de oturan yakınları gözyaşına boğuldu.

Eskişehir'de oturan Zeki Koca, Kırgızistan'da düşen kargo uçağında kardeşi İhsan Koca'nın da bulunduğunu belirtti. Havayolu şirketi aracıyla kardeşinin durumu hakkında bilgi almaya çalıştıklarını ifade eden Zeki Koca, kardeşinin evli ve biri subay diğeri astsubay olan 2 oğlunun bulunduğunu söyledi. Zeki Koca, "Kardeşim hava uçak bakım astsubayı idi. 2005 yılında emekli oldu. 2006 yılında da kargo uçağı şirketinde uçuş teknisyeni olarak işe başladı" dedi.

Yenibağlar Mahallesi Aygen Sokak'ta oturan İhsan Koca'nın yakınları, cenazenin ne zaman Türkiye'ye getirileceğini bilemediklerini söyledi.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Ölen teknisyenin sağlık fotoğrafları,

-Ölen teknisyenin Eskişehir'de oturduğu apartmanı dışından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()

=====================================

ŞANLIURFA’DA TÜP PATLAMASI PANİĞE NEDEN OLDU

ŞANLIURFA’da, İbrahim Damdam’a ait evin mutfağındaki tüpün patlaması paniğe yol açtı. Kimsenin yaralanmadığı patlama hasara neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde bulunan İbrahim Damdam’a ait evin mutfağında meydana geldi. İddiaya göre mutfaktaki piknik tüpünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle camları kırılan mutfakta hasar oluştu ve küçük çaplı yangın çıktı. Ev ve mahalle sakinlerinin panik yaşamasına neden olan patlama nedeniyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalesiyle kısa sürede yangını söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Evde çıkan yangın

- İtfaiye ekiplerinin gelmesi

- Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

- Toplanan mahalle sakinleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

======================================

EVDE DOĞALGAZ SIZINTISINDAN PATLAMA: 2 YARALI

BURSA’nın İnegöl İlçesinde müstakil bir evde doğalgaz sızıntısından meydana gelen patlamada anne ve oğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 20 yaşındaki Ahmet Pala'nın hayati tehlikesi bulunurken, annesi 37 yaşındaki Fatma Pala'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay bugün öğlen saatlerinde Cerrah Mahallesi'ndeki mütakil evde meydana geldi. Fatma Pala, sobayı yakmak isterken patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın da çıkarken Fatma Pala ile çekyat üzerinde uyuyan oğlu Ahmet yaralandı. Fatma Pala evlerinin yakınında bulunan eşi Mehmet Pala'yı cep telefonu ile arayıp yardım istedi. Kısa sürede eve gelen Mehmet Pala, eşi ve oğlunu dışarı çıkardı. Gelen ambulanslarla anne ile oğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Pala'nın sağlık durumunun daha ağır olduğu bildirildi.

Müstakil olan evin duvarının zarar görmesine neden olan patlama sonrası çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Ekipler, patlamanın doğalgaz sızıntısından kaynaklandığını belirledi.

Görüntü dökümü

-----------------------

-Evden görüntü

-Yaralının görüntüsü

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () -

========================================

MUŞ’TA FETÖ OPERASYONU 4 TUTUKLAMA



MUŞ'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamısında, 2'si Milli Eğitim müfettişi, 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından 6-13 Ocak günleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Hazineye ait arazide okul ve spor tesisleri yapmak şartı ile tahsis edilen ama gerçekleşmeyen projeyi usulsüz müfettiş raporu ile gerçekleştirilmiş gibi göstermek suretiyle usulsüzlük yaparak Bank Asya'dan tapu ipoteği karşılığı kredi kullanılması ile ilgili olarak 8 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 2 Milli Eğitim Müfettişi, 2 FETÖ/PDY terör örgütüne ait şirket üyesi tutuklandı. Olayla ilgili 1 öğretmen adli denetim şartı ile 3 kamu görevlisi serbest bırakıldı. FETÖ/PDY'ye ait el konulan okullardaki 2 yönetici hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Yine Valilikten yapılan açıklamada, "Muş’un Bulanık ilçesindeki geçtiğimiz hafta yapılan 'Teröre Hayır' yürüyüşüyle ilgili olarak sosyal paylaşım sitesinde hakaret içerikli, halkı kin ve nefrete sürükleyecek ve PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren yorumlar yaptığı tespit edilen 2 kişiden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı" denildi.

Haber: Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ, ()-

========================================

MARMARİS'TE HÜKÜMETİ SUÇLAYAN BİLDİRİYE GÖZALTI

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 44 yaşındaki C.U. (Cemalettin Uslu), AK Parti'yi terörle suçlayan bir bildiri dağıttığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Öncesinde emniyete gitmemek için 20 dakika boyunca elindeki kırık şişe ve bardak ile kendine zarar vereceğini söyleyen C.U., daha sonra teslim oldu.

Bugün saat 15.30 sıralarında Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önüne gelen ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen C.U., elinde tuttuğu A4 kağıdına yazılı bildiriyi vatandaşlara vermeye başladı. Kağıdı alan bir kişi, AK Parti aleyhine yazılar olduğunu okuyunca 155 polis ihbar hattını aradı. Bunu fark edince alandan uzaklaşan ve elindeki diğer kağıtları havaya savuran C.U., bir kafeteryaya oturarak soda ve bira istedi. MOBESE kameraları tarafından izlendiğinden habersiz C.U., bir süre olay yerine gelen terörle mücadelede görevli sivil polis ekipleri tarafından izlendi. Ardından polis, C.U.'yu emniyete götürmek istedi. Ayağa kalkarak kendisine kimlik gösteren sivil polislere yaklaşmamasını söyleyen C.U., elindeki soda ve bira bardağını cam masaya vurarak kırdı. Polise, AK Parti yetkililerine ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirtilen C.U., elindeki kırık bardak ve şişeyle kendine zarar vereceğini söyleyerek 20 dakika boyunca direndi. Daha sonra elindeki kırık bardak ve şişeyi bırakarak teslim oldu. O anları görüntüleyen muhabirin "Niye bildiri dağıttınız" sorusuna "Kanuni hakkımı komple engelliyorlar, benim hakkım" diyen C.U., emniyete götürüldü. C.U. hakkında 'Polisin görev yapmasını engellemek, izinsiz bildiri dağıtmak, devlet büyüklerine hakaret, toplumun güvenliğini bozmak' suçlarından işlem yapıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yola atılan bildirileri toplayan sivil ekipleri genel görüntü

- Kafeteryada kıstırılan C.U.'nun polis ile haberde geçen diyalogları

- C.U.'nun elinde ki soda şişesi ve bira bardağını kırması, polisle küfürlü-hakaretli konuşması

- C.U.'nun kaçamayacağını anlayarak teslim olması

- C.U.'nun kamerasına kısa açıklaması

- C.U.'nunekip otosuna bindirilişi

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

============================================

PARK EDİLEN OTOMOBİL UÇURUMA DEVRİLDİ: 1 YARALI



GAZİANTEP'te, arazide park halindeyken bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başlayan otomobil 30 metrelik uçuruma devrildi. Kazada, otomobilin sürücü ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Şurzan Acar yönetimindeki 27 E 6091 plakalı otomobille şehirden uzak kayalık bir araziye gitti. Burada yanında getirdiği yiyecekleri yiyen Acar'ın içinde bulunduğu otomobil bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Kayalıklara çarpan otomobil daha sonra taklalar atarak 30 metre derinliğindeki uçuruma devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobilden savrulan Acar'ı ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavisine başlanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen polisler ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Kazanın meydana geldiği yer

- Uçurumdan devrilen otomobil

- Otomobilin çarptığı kayalar

- Polislerin olay yerindeki incelemeler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, ()-

============================================

MARMARİS'TE CHP'LİLERDEN AYAĞA KALK EYLEMİ

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bir grup CHP üyesi, partinin ülke genelinde anayasa değişikliğine karşı başlattığı 'Türkiye için 1 dakika ayağa kalk' eylemini gerçekleştirdi.

CHP Genel Merkezi'nin anayasa değişikliğine karşı başlattığı 'Türkiye için 1 dakika ayağa kalk' eylemi, Marmaris'te Eşref Girginç Parkı aile çay bahçesinde gerçekleştirildi. CHP üyeleri yanı sıra çok sayıda vatandaş, üzerlerine giydikleri 'Türkiye'yi seviyorum hayır diyorum' yazılı tişörtleriyle çay bahçesinde toplandı. Ellerinde 'Darbeye, diktaya, egemenliği halktan alıp saraya veren anayasaya karşı ayağa kalkıyoruz', 'Ülkemizin geleceği için ayağa kalkıyoruz' ve 'Ülkemiz seviyorum anayasaya hayır diyorum' yazılı dövizler taşıyan grup, saat 16.00'da ayağa kalkarak 1 dakika sessizce bekledi. Ardından "Anayasaya hayır diyorum" sloganı atan grup, alkışlarla tempo tuttu.

Eylem hakkında konuşan CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, "Ülke genelinde genel merkezin başlattığı eylemdir. Bugün 16.00'da, yarın 17.00'de Çarşamba günü saat 18.00'de Türkiye için bir dakika ayağa kalk eylemidir. TBMM de anayasaya karşı verilen mücadeleye bizlerde Marmaris'ten destek veriyoruz" dedi. Açıklama ardından CHP'li üyeleri ve vatandaşlar polis yoğun güvenliği altında sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Eşref Girginç Parkı'na gelen CHP üyeleri ve vatandaşlardan görüntü

- Oturdukları yerde döviz açan CHP'lilerden görüntü

- Ayağa kalkarak 1r dakika sessizce bekleme görüntü

- Eylem sonrası alkışlarla slogan atılması görüntü

- Marmaris CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü açıklaması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

================================================

İZMİT KÖRFEZİ'NDE YAKITA BULUNAN KARABATAKLAR TEDAVİYE ALINDI



KOCAELİ'nin Dilovası İlçe Limanı'ndan sızan yakıt İzmit Körfezi'nde kirliliğe yol açarken, yakıta bulanan karabataklar tedavileri için Darıca'da bulunan hayvanat bahçesine getirildi. Üstlerinden hala yakıtların damladığı karabataklar yakıttan temizlenerek karantinaya alındı.

Dilovası'nda bulunan limandaki tanktan sızan fuel- oil İzmit Körfezi'ne sızarken, körfezde kirliliğe yol açtı. İzmit Körfezi'nde bulunan su kuşları yakıttan etkilendi. Simsiyah olan onlarca karabatak telef oldu. Körfez İlçesi'nde müteahhitlik yapan İsa Göksu, Körfez sahilinden topladığı 15 karabatağı Darıca'da bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'na getirdi. Karabataklar hayvanat bahçesinde bulunan hastaneye taşınırken, bulundukları kaplardan çıkarılırken hala üstlerinden yakıtın damlası dikkat çekti. Hayvan hastanesinde üstlerinde bulunan yakıttan arındırılan karabataklar karantinaya alındı.

Hayvanat bahçesindeki görevliler, daha önce de bazı vatandaşların karabataklar getirdiklerini belirterek, "Kuşların gözeneklerini tıkayan yakıtı temizliyoruz. Kuşlar bir süre karantinada kaldıktan sonra yeniden bulundukları yere bırakılacak" dedi.

Müteahhit İsa Göksu ise, "Körfez sahilinde denizdeki kirlilikten etkilenen karabatakları görünce arkadaşlarımla birlikte hayvanları kaplara aldık. Tedavileri için hayvanat bahçesindeki yetkililerle görüştük. Hayvan hastanesine kuşları teslim ettik. Kuşların bir kısmını da olsa kurtarabildiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kuşların getirilmesi

-Kuşlardan görüntü

-Açıklamalar

-Temizlenen karabataklar

-Hastaneden görüntü

Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()-