DHA YURT BÜLTENİ-17

Kayseri 14 askerin şehit olduğu saldırının 26 zanlısı adliyede

(EK)SALIVERİLEN 4 ŞÜPHELİDEN BİRİ, BOMBACININ ANNESİ



Kayseri'de 17 Aralık'taki bombalı saldırı olayının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 26 kişiden, savcılık tarafından serbest bırakılan 4 şüpheliden biri olan Hürriyet Y.'nin, patlamayı gerçekleştiren PKK'lı terörist 'Çektar' kod adlı Kasım Yıldırımçakar'ın Van'da gözaltına alınan annesi olduğu belirtildi.

Salıverilen diğer 3 zanlının Sedat D., Mehmet E. ve Ali B. olduğu ifade edildi



Haber: Oktay ENSARİ/ KAYSERİ ()

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KAZADA YARALANAN POLİS MEMURUNUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ



AYDIN'da dün otoyoldaki buzlanma yüzünden 2'si otomobil 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan polis memuru 44 yaşındaki İbrahim Karaaslan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların organ nakli konusunda aileyle görüştüğü öğrenildi.

Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınlarında dün meydana geldi. 2'si otomobil, 1'i hafif ticari araç ve son olarak bir midibüs olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kaza yerinde görev yapan polis memuru İbrahim Karaaslan, otomobilin çarpması sonucu araçla bariyer arasına sıkışarak ağır yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan 2 çocuk babası 22 yıllık polis memuru İbrahim Karaaslan'ın bugün beyin ölümü gerçekleşti. Makineye bağlı olan Karaaslan'ın, ailesiyle doktorların organ nakli için görüştüğü öğrenildi.



MAKİNAYA BAĞLI YAŞATILACAK

Aydın'da dün görev başındayken trafik kazasında ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede ise beyin ölümü gerçekleşen polis memuru 44 yaşındaki İbrahim Karaaslan, makinaya bağlı yaşatılıyor. Polisin eEşi ve annesinin, yaşayabildiği kadar makinaya bağlı da olsa hayatta kalmasını istediği öğrenildi.



Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), ()

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Yeşil başlı ördekler Kars'ta mola verdi

Sıcak ülkelere gitmek için göç eden yeşil başlı ördekler, Kars'ta mola verdi. Göl ve nehirlerin buzla kaplanması üzerine göç eden yeşil başlı ördekler ihtiyaç molası için indikleri Kars Çayında buz tutmayan kesimlerinde avlandılar. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü de Kars Çayının kenarına ördekler için yem bıraktı. Yüzlerce yabani ördek, ihtiyacını giderdikten sonra göç kervanına katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ördeklerin Kars çayı içerisinde beslenmesi

-Ördeklerin buzlu zeminde güneşlenmesi

-Yemleme çalışması

-Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Murat Doğanay ile röp.

Haber-Kamera: KARS, ()