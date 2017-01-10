DHA YURT BÜLTENİ - 17

Fırat Kalkanı'nda 379 DEAŞ hedefi vuruldu, 19 terörist ölü (2)

12 HEDEFE DAHA HAVA HAREKATI

Suriye'de 140 gündür yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Kabbasin, Suflaniah ve Bzaghah bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ'a ait 12 hedefe daha Türk Hava Kuvvetleri tarafından hava harekatı düzenlendi. Harekat kapsamında terör örgütü DEAŞ'a ait 3 barınma yeri ve 9 savunma ile silah mevzisi bombalanarak imha edildi. Görevlerini tamamlayan uçakların üslerine döndüğü belirtildi.

Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, ()

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İşhanının 20 metrelik beton gölgeliği çöktü

ANTALYA'da sağanak yağmur, bir işhanının 20 metrelik beton gölgeliğinin çökmesine neden oldu. Olay anında kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay saat 16.30 sırasında Muratpaşa İlçesi Sinan Mahallesi Hüsnü Karakaş Caddesi'nde bulunan Tankerler İşhanı'nda meydana geldi. Yaklaşık 40 yıllık olan ve zaman zaman modernize edilen işhanının beton gölgeliğinin bir bölümü, şiddetli yağmura dayanamayarak çöktü. Çevredeki esnaf hemen durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye caddeyi yaya trafiğine kapattı. Çöken blok etrafında inceleme yapan itfaiye ekibi, herhangi bir yaralı olmadığını belirledi. Beton bloğun düştüğü yerdeki 7 dükkân ise büyük zarar gördü. Bazı işyeri sahipleri tehlikeye rağmen çöken beton bloğun üstünden dükkânlarına girdi.

Olayın şokunu atlatamayan işyeri çalışanlarından Fatih Kalaycı, "Bitişikteki kirişlerden ses gelmeye başladı. İlk önce ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra bir anda çöktü. Cama doğru parçalar geldi. İçeri kaçtım. Normalde burası çok kalabalık olurdu. Havadan dolayı kimse yoktu" dedi. Esnaftan bazıları beton bloğun çürük olduğunu söylemelerine rağmen işhanı sahibinin önlem almadığını ileri sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çöken çatının görüntüsü

- İtfaiye araçlarının görüntüsü

- Vatandaşların görüntüsü

- Esnafla röportajlar

- Detaylar

HABER-/KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-)

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Ak Partili Serdivan Belediye Başkanı: Bu ülkede bir laiklik sorunu yoktur

SAKARYA'nın Serdivan İlçesi Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, CHP'li gençlerin alışveriş merkezinde eylemlerinin ardından, "Türkiye laiktir laik kalacak gibi söylemler ancak teröre destek olmaktır" paylaşımı ile dikkat çekti. Yusuf Alemdar laikliği farklı anlamlara çekmeye kimsenin hakkı olmadığını belirterek, "Bu ülkede bir laiklik sorunu yoktur. Herkes laiktir bu ülkede. Bunu farklıymış gibi, farklı anlamlara çekmek için hiçbirimizin haddi ve hakkı yoktur" dedi.

Ak Partili Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan AVM'de 'Türkiye laiktir, laik kalacak' yazılı pankart açan CHP'li gençlerin saldırıya uğramasının ardından twitter adresinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Yusuf Alemdar, "Serdivan AVM'de yaşananları tek kelimeyle siyasi sorumsuzluk olarak addediyorum. Vatandaşlarımızın huzurunu kimsenin bozmaya hakkı yoktur. Türkiye laiktir laik kalacak gibi söylemler ancak teröre destek olmaktır. Türkiye'de laiklik gibi bir sorun yoktur. Ancak birileri Türkiye'de iç karışıklık çıkarmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Bize düşen bu oyuna gelmemektir. Aksi durumda teröre tevessül edenleri memnun etmiş oluruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Siyaset ile uğraşanlar bu tarz provakatif eylemlerden uzak durmalıdır. Keza her ne olursa olsun AVM'ler siyasi propaganda yerleri değildir. Serdivan AVM'de gerçekleşen olayı cehaletle açıklıyorum. Huzur şehrimizde böyle şeylerin tekrar gerçekleşmemesini temenni ediyorum. CHP Gençlik Kollarındaki arkadaşlar siyaset yapacaklar tabi, ancak siyaset zeminini ve söylemleriyle ilgili daha dikkatli olmaları gerekir" paylaşımında bulundu.

Yusuf Alemdar twitter paylaşımlarının tartışılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Gençlerin siyaset yapmalarının, siyasete katılmalarıyla ilgili endişelerinin, herhangi bir art niyetlerinin olmadığını söyleyen Alemdar, ülkede bir laiklik sorunu olmadığını, laiklikle ilgili kimsenin bir derdi olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu tür sloganları atarak, afişleri asarak sizler bu memlekette farklı bir ortam yaratmaya çalışmayın, gençlerimizin siyaset yapmasıyla ilgili herhangi bir endişemiz, katılmasıyla ilgili herhangi bir art niyetimiz yoktur. Her türlü siyasi faaliyette bulunabilirler, her türlü siyasi çalışmayı yapabilirler. Ancak son günlerde terörün azdığı, insanlarımızın huzursuz olduğu bir süreçte kalabalık olan toplulukların olduğu yerlerde çıkarak ötekileştirmek, dışlamak ya da farklı bir harekete geçmek gibi bir çalışma içinde olmalarının doğru olmadığını ifade ettik ve dedik ki bu ülkede bir laiklik sorunu yoktur. Herkes laiktir bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu gün anayasaya bağlı, kurucu değerlerimize bağlı bir çalışma içinde görevlerimizi yapıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Bunu farklıymış gibi, farklı anlamlara çekmek için hiçbirimizin haddi ve hakkı yoktur. Biz de bu açıklamayla birlikte gençlerimizin yapmış oldukları siyaseti, daha sağduyulu, daha sakin yerlerde, zaman ve mekanı iyi seçerek yapmalarının daha doğru olacağını, halkı rahatsız edecek yerlerden uzak durmaları gerektiğini ifade ettik. Bu konuda bizim düşüncemiz budur. Oradan sadece laiklik kelimesini kullanarak, terörist anlamı çıkarmaya çalışanların doğru iş yapmadığını ve bunların art niyetli olduğunu düşünüyorum. Bizim açıklamamızın tamamını okuduklarında, ne söylediğimizi ve neye hizmet ettiğimizi herkes çok iyi anlayacaktır diyorum"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başkanın açıklamaları

-Twitter paylaşımları

Haber: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya), () -

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Elbiselerim Yandı Diyerek Yardım İstedi, O İsteği Fazlasıyla Karşılık Buldu

YEŞİLYURT BELEDİYESİ EVİ YANAN MERCEDES KADİR’İN YARDIMINA KOŞTU

Renkli kişiliği sayesinde Malatya’da tüm kesimler tarafından tanınan Fatih Kaydı (Mercedes Kadir) ve ailesinin ikamet ettiği Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Musa Sokaktaki evinde çıkan yangın nedeniyle zarar gören eşyaları için Yeşilyurt Belediyesi, yardımda bulundu.

Yangından sonra evden oluşan zarardan ziyade elbiseleri yandığı için üzülen Mercedes Kadir, Başkan Polat’a seslenerek, ‘elbisem yandı, bana elbise alın’ çağrısı üzerine Başkan Polat bugün yanan evde inceleme yaparak, Mercedes Kadir’e takım elbise hediye etti.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ MERCEDES KADİR’İN YARDIMINA KOŞTU

Malatya’da renkli kişiliği bilinen ve herkes tarafından sevilen Mercedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı ile aile fertlerinin yaşadığı Tecde Mahallesi Musa Sokaktaki evde elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıkmıştı. Zamanında müdahale ile kontrol altına alınan yangın nedeniyle Kaydı Ailesinin evinin içindeki tüm malzemeler zarar görmüş ve kullanılamayacak hale gelmişti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimatı sonrasında Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Mercedes Kadir ile ailesinin yaşadığı evde gerekli bakım ve onarım başta olmak üzere iç ve dış temizliği yapıldı. Yangın nedeniyle zarar gören ve kullanılamayacak hale gelen eşyalar evin dışına çıkartılırken, havaların soğuduğu bugünlerde ev eşyası başta olmak üzere bazı temel gıda malzemelerine ihtiyaç duyan Fatih Kaydı ve ailesinin ihtiyaçları giderildi.

Toplumdaki tüm kesimlerin zor günlerinde yanında olmayı görev olarak kabul ettiklerini sık sık vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ile birlikte Fatih Kaydı ( Mercedes Kadir)’nın yaşadığı Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Musa Sokaktaki evine gittiler.

Yangın nedeniyle evde meydana gelen zararları yakından inceleyen AK Parti İl Başkanı Kahtalı ile Belediye Başkanı Polat, Fatih Kaydı’nın evindeki tüm zararları karşılayacaklarını ve gerekli yardımı yapacaklarını söylediler.

POLAT, “MERCEDES KADİR’İ BİZLER ÇOK SEVİYORUZ, ÇOK İYİ ŞOFÖRDÜRö

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya’nın renkli simalarından olan Fatih Kaydı (Mercedes Kadir) ile ailesinin yaşadığı evde çıkan yangın sonrasında evin temizlendiğini, gerekli incelemelerden sonra evin iç ve dış boyasının yapılacağını ayrıca kanepe, çamaşır makinesi, televizyon, buzdolabı başta olmak üzere diğer temel ihtiyaçları karşılayacaklarını ifade etti.

Mercedes Kadir’in Malatya’nın bir değeri olduğunu ifade eden Başkan Polat, “Sadece Malatya’da değil, Türkiye ve Dünya’nın çeşitli yerlerinde yaşayan insanlar tarafından yakından tanınan ve bilinen Fatih Kaydı nam-ı değer Mercedes Kadir’i bizler çok seviyoruz. Çok iyi şofördür, gün içerisinde şehir içinde aracıyla sürekli dolaşıyor. Malatya’nın bir değeri olan Mercedes Kadir ve ailesinin yaşadığı evde elektrik kontağındaki bir arızdan dolayı yangın çıkmıştı. AK Parti İl Başkanımız Hakan Kahtalı ile birlikte Mercedes Kadir’in evini ziyaret ederek hem geçmiş olsun dilemek hem de evin ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik. Mahalle Muhtarımız Ali Yiğit’te mahallenin her türlü sıkıntısı ve sorunuyla yakından ilgileniyor. Onun yönlendirmesi neticesinde ekiplerimizi buraya yönlendirdik ve gerekli çalışmaları yaptılar. Ekiplerimize çalışmalarını yapıyor, tüm zararları karşılayacağız. Yangın nedeniyle evin bozulan yerlerini tamiratını yapacağız, bunun yanı sıra aile bireylerinin hayatını sürdürdüğü evin içindeki diğer ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Evin inşaatındaki sorunları gidereceğiz, elektrik hatlarını yeniden kontrol edip tamiratını yapacağız. Pencerelerin bakımını yapıp, evin iç tefrişatındaki eksiklikleri yerine getireceğiz. İlçe Kaymakamlığımız ve Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın da yardımları ve destekleri olacak. Kadir bizim kardeşimiz her zaman yanındayız.

KADİR’İN ÇAĞIRISINA KARŞILIK, BİR TAKIM ELBİSE BAŞKAN POLAT’TAN, BİR TANEDE İL BAŞKANI KAHTALI’DAN GELDİ

Başkan Polat AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte gittiği Mercedes Kadir’in evinde hem inceleme yaptı, hem de isteğini yerine getirdi. Başkan Polat, “Kadir kardeşimiz ayrıca bizden takım elbise istedi, bu talebini de hemen yerine getirdik. Bir takım elbisede Sayın Başkanımızdan geldi. Takım elbiseler Kadir kardeşimize hayırlı olsunö dedi.

POLAT, “BİR YANDAN HİZMET, DİĞER YANDAN DUA, BUNDAN DAHA KIYMETLİ NE OLABİLİRö

Yeşilyurt Belediyesinin zor günde olan herkesin yardımına koştuğunu sözlerine ekleyen Başkan Polat, “Bizim görevimiz vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanında olmaktır. Bir yandan hizmet yaparken diğer taraftan dua alıyoruz bundan daha kıymetli bir şey olamaz. Devletimiz zaten bu dualarla ayakta kalıyor. Mercedes Kadir ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorumö dedi.

İL BAŞKANI KAHTALI, “MERCEDES KADİR MALATYA’NIN SEMBOLÜö

Mercedes Kadir ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, “Hepimizin çok yakından tanıdığı ve sevdiğimiz kardeşimiz Mercedes Kadir’in evinde çıkan yangına gerçekten çok üzüldük. Muhtarımız Ali Yiğit’te durumu hemen bize iletti. AK Belediyeciliğin gereği olan yardımları Kadir kardeşimize ve ailesine ulaştıran Belediye Başkanımıza hassas yaklaşımından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımız hem Kadir’in özel isteği takım elbiseyi hem de evin ihtiyaçlarını karşılama sözü verdi. Kadir Malatya’nın sembolüdür, kendisine has bir aracı var, şehrimizin her tarafını bu aracıyla gün boyunca dolaşıyor. Malatyalı hemşerilerimizde büyük ilgi gösteriyorlar. Cenabı Allah bu tür kazalardan bizleri esirgesin. Gereken yardımlar hem Yeşilyurt Belediyesi hem de Sosyal Yardımlaşma Vakfımız tarafından karşılanacak. Belediye Başkanımıza ve mahallenin sorunlarıyla yakından ilgilenen Muhtar Ali Yiğit’e teşekkür ederimö dedi.

Yapılan yardımlardan dolayı mutluluğu gözlerinden okunan Fatih Kaydı ( Mercedes Kadir ) ise “Başkanlarıma çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Takım elbiseden dolayı Hacı Uğur Polat Başkanıma ayrıca teşekkür ederim bizi çok mutlu ettilerö dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Mikail PELİT/MALATYA, ()-

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Eve yıldırım düştü

ANTALYA'da yıldırım düşen bir evde büyük hasar oluştu. O sırada evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi Lal Sitesi'nde Fahriye Işık ile Süleyman Tezcan çiftinin evine öğle saatlerinde yıldırım düştü. Dubleks evin çatısına isabet eden yıldırım, çatıda büyük bir delik oluşturdu. Evin içerisine kadar ulaşan yıldırım, yatak odası ve giyinme odasındaki eşyaları kullanılamaz hale getirdi. Asena Giyim'in sahibi Fahriye Işık ile mali müşavir Süleyman Tezcan'ın sahibi olduğu eve düşen yıldırım, elektrik tesisatı ile tüm elektronik cihazları yaktı.

Paratonerin bulunduğu sitelerindeki evlerine yıldırım çarpmasının şaşkınlığını yaşadıkların söyleyen Fahriye Işık, "En büyük tesellimiz evde olmamamız. Sitede paratoner var ama neden çalışmadığı araştırılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yıldırım düşen evin içinden detay görüntüler

- Görgü tanığı röp

- Sitenin dış plan görüntüsü

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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Edirne'de kar etkisini arttırdı

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren aralıklarla hafif şekilde süren kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı kısa sürede 6 santime ulaşırken, trafikte aksamalar meydana geldi. Belediye ve karayolları ekipleri yolların kapanmaması için tuzlama ve ka kürüme çalışmalarına başladı.

Edirne Valiliği kriz merkezi verilerine göre, yoğun yağışın ardından Uzunköprü ve Meriç ilçelerinin köyleri ağırlıklı olmak üzere 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri sürücülerin kar lastiği yada zincirle yola çıkılması konusunda uyarılarda bulundu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kentte kar yağışının yoğun şekilde devam edeceği belirtildi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 günlük ara verildiğini, resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamile personelinde 1 gün idari izinli olacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araç içinden yoldan kar yağışı

-Selimiye Camii

-Mimar Sinan heykeli

-Karda öz çekim yapan çift

-Ali Can ZERAY anons

-Vatandaş detay

-Kardan genel detay

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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Yaralı dağ keçisi yavrusuna Pülümür Belediyesi sahip çıktı

Tunceli'nin Pülümür İlçesi Turnadere Köyü yakınlarında, köylüler tarafından yaralı olarak bulunan 7 aylık dağ keçisi yavrusuna, Pülümür Belediyesi sahip çıkarak tedavi ediyor.

Pülümür İlçesi'ne bağlı Turnaderek Köyü yakınlarında 2 gün önce yaban havanlarının saldırısı sonucu ağzında ve karnında yaralanan, 7 aylık dağ keçisini bulan köylüler, yavru keçiyi Pülümür Belediyesi'ne getirdi.

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Tunceli halkı tarafından kutsal kabul edilen dağ keçilelerinin korunması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi. CHP'li Belediye Başkanı Tosun, yavru dağ keçisinin tedavisi ve iyileşmesi için hertürlü çabayı göstereceklerini, iyileştikten sonra da bulunduğu yere götürülerek tekrar doğaya bırakılacağını kaydetti.

Belediye hizmet binası içindeki boş bir odada tedavi altına alınan yavru dağ keçisiyle bizzat ilgilenen Başkan Tosun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Şefliği ile irtibata geçerek tedavi olmasını sağladı. Yaralı dağ keçisi yavrusunun tedavisi ile ilgili gazetecilere bilgi veren Başkan Tosun, "İlçemize bağlı Turnedere Köyü yakınlarında köylüler, bu yavru dağ keçisini yaralı halde bulup bize getirdiler. Biz de derhal tedavisine başladık. Özellikle ağzı çok fazla kanıyordu ve karnında yara vardı. Sanıyorum bir yırtıcı havyan saldırısından kurtulmuş yaralı olarak. Sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube şefliği yetkililerine haber verdik. Onlar da gelip gerekli müdahaleyi yaptılar. Şu an belediyemize ait bir odada besleniyor ve tedavisi yapılıyor. İlimizde bu dağ keçileri kutsal kabul ediliyor. Halkımız nerde görse koruyor ve sahipleniyor. Biz de bu yavru dağ keçisinin iyileşerek kendi doğal ortamına dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim doğamız bunlarla daha güzel" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı rağ keçisi yavrusu

-yaralı keçi yavrusunun görüntüsü

-Başkan Tosun'un yavru keçiyi kucağına alması

-Başkan Tosun'un konuşması

-Yavru keçi yakın plan görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()-

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Çelikhan'da kış lastiği denetimi

ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle polisler, oluşturdukları uygulama noktalarında araçlarda kar lastiği kontrolü yaptı.

3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yapılan yol uygulamasında emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyarırken yoğun kar yağışı nedeniyle olası kazaların önüne geçebilmek için polisler kış lastiği kontrolü yapıldı. Emniyet ekipleri yapılan yol uygulamasında toplam 50 araca bakarak 127 kişinin kimlikleri sorguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yol uygulaması

- Polislerin emniyet kemeri uyarısı

- Kış lastiği denetimi

- Kimlik sorgulaması yapılması

- Vatandaşlar ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-)

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Bir gecede iki kantin ve bir marketten hırsızlığa iki tutuklama

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir gecede iki okul kantini ve bir markette kapı kilitlerini zorlayarak girip, hırsızlık yaptıkları belirlenip, poluis tarafından bir internet kafede oyun oynarken yakalanan biri 15 diğeri ise 16 yaşındaki iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Beldibi Mahallesi'nde bugün yanyana olan Sıtkı Zaralı İlkokulu ve Ahmet Gençalioğlu Anadolu Lisesi'nin kantinleri ile 100 metre ilerdeki bir markete gece yarısı kapı kilitlerini zorlayarak giren hırsızlar, kasalardaki toplam 500 liralık bozuk para, bir dizüstü bilgisayarı, sigara ve bir miktar gıda maddesi çaldı. Hırsızlık olayı kantin işletmecileri ve market sahibinin işyerlerine gelmeleriyle ortaya çıktı. Şikayet üzerine harekete geçen

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki okul ile marketteki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtlardan hırsızlık olayına karışan iki şüphelinin, benzer suçlardan poliste 20 suç kalydı bulunan 15 yaşındaki D.K. ve 17 suç kaydı olan 16 yaşındaki R.B., olduğu belirlendi. Hırsızlık için girdikleri okul kantinlerinde, tost yapıp karınlarını doyurdukları da tespit edilen iki şüpheli, aynı mahalledeki bir internet kafede bilgisayar oyunu oynarken polis tarafından yakalandı. Hırsızlık suçundan yattıkları cezaevinden geçen 25 Aralık'ta tahliye oldukları ancak 6 gün sonra iki motosiklet çalıp, bir marketten hırsızlık yaptıkları belirlenerek gözaltına alındıkları ve ertesi gün sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenilen D.K. ve R.B., polisteki, ifadelerinde görüntülere rağmen kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşı küçük iki şüpheli, 'nitelikli hırsızlık' ve 'adli kontrol şartını' bozdukları gerekçesiyle tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İki şüphelinin adliyeye getirilişi

-İki şüphelinin fotoğrafı

-Adliyeden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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İzmir'de okullara kar tatili

İZMİR'de etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden don ve buzlanma uyarısı geldi. Kent genelinde okullar yarın için 1 gün tatil edildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, tatil haberini twitter adresinden duyurdu.

Son yılların en sert kış koşullarını yaşayan İzmir'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışının ardından don ve buzlanma beklendiğini açıklaması üzerine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, okullarda eğitime 1 gün (Çarşamba) süre ile ara verilmesine karar verdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, tatil haberini twitter adresinden duyurdu. Yahşi attığı tweet'te şu ifadeler yer verdi:

'Kar yağışı dolayısıyla oluşan don ve buzlanma nedeniyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir.'

ÖĞRENCİLERDEN İLGİNÇ YORUMLAR

İl Milli Eğitim Müdürü'nün attığı tweete öğrencilerin yaptığı yorumlar da ilginç oldu. Öğrencilerin yaptığı yorumlardan bazıları şöyle:

'Sonunda bizim de bir Vasip Şahin'imiz var', 'Sana baba diyebilir miyim', 'Yarın 3 sınavım vardı seni bize Allah gönderdi', 'İzmir'de de kar tatili olmadı demeyiz artık, çocukların duası tuttu.'

Tatil kararı ile ilgili açıklama yapan Ömer Yahşi, "Meteoroloji'den alınan bilgilerle yarın don ve aşırı buzlanma beklenmesi nedeniyle Valimiz Erol Ayyıldız, eğitime bir gün süre ile ara verilmesine karar verdi. Ulaşım güvenliğinin tehlikeye düşeceğini değerlendiren Valimiz, yavrularımızın güvenliği için bu kararı aldı. Hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak" dedi.

VALİLİK DE İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDU

İzmir Valiliği de tatil kararını resmi web sitesinden duyurdu. Valilik açıklamasında, "Aşırı don ve buzlanmanın ve de kar yağışının araç ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak İzmir il genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullarda 11 Ocak 2017 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 (bir) gün ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Haber: Timur TARLIĞ/İZMİR, ()-

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Kumluca'da şiddetli rüzgar seraları yıktı

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle seralar yıkıldı.

Kumluca'da öğleden sonra meydana gelen şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle Hacıveliler Mahallesi'ndeki seralar zarar gördü. Mavikent, Beykonak, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde bazı seraların çatıları uçtu.

Sera üreticisi 74 yaşındaki Osman Kılıç, "Evde uyuyordum. Bir anda gürültüyle uyandım. Daha başımı yastıktan kaldırmadan olan oldu. Evin balkonuna çıktığımda sera yıkılmıştı. Bu seranın içinde biber vardı. Cuma günü hasat edecektik. Artık seramız yerle bir oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- RÖP: Osman Kılıç (Sera sahibi)

- Yıkılan seradan

- Detaylar

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()

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Çelikhan'da karda kapanan yollar açıldı

ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesi'nde karla kapanan yollar iş makineleriyle açıldı.

3 gündür aralıksız süren kar yağışı nedeniyle kapanan Çelikhan- Malatya karayolu İl Özel İdare ekiplerince açıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle tamamen kapanan yol ekiplerin sabah saatlerinde başladığı yol açma çalışmaları akşam saatlerinde kardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çelikhan- Malatya karayolu

- Karla kapanan yol

- İş makineleri yol açma çalışması

- Sürücülerin uyarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-)