DHA YURT BÜLTENİ - 17

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda kaybolan askerin şehit olduğu haberi geldi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekâtı'nda yaklaşık 1,5 ay önce kaybolan Adanalı Astsubay Muhammed Duran Keskin'in şehit olduğu haberi, ailesine verildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 29 Kasım 2016 Salı günü kaybolan Astsubay Muhammed Duran Keskin'in şehit düştüğü öğrenildi. Keskin'in şehadet haberi, merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde oturan annesi Elif Keskin'e verildi. Acı haber karşısında yıkılan Elif Keskin'e hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Yaklaşık bir yıl önce kendisi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile evlenen Muhammed Duran Keskin'in, ne zaman, nerede ve nasıl şehit düştüğü bilgisi ise açıklanmadı.

Şehit Astsubay Muhammed Duran Keskin'in cenazesinin sabah saatlerinde havayoluyla Adana'ya getirileceği ve öğle namazına müteakiben yapılacak törenle defnedileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şehidin annesi Elif Keskin'in evinden görüntü

- Evin önündeki ambulans ve sağlık görevlileri

- Evin önüne kurulan taziye çadırı ve taziye gelen yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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Fırat Kalkanı Harekâtı'nda kaybolan Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu öğrenildi

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 98'nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile irtibatı kesilen 2 askerden biri olan ve 1,5 aydır kendisinden haber alınamayan Çanakkaleli Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 98'nci gününde kaybolan ve kendisinden 1,5 aydır haber alınamayan Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu öğrenildi. Acılı haberi, Çanakkale Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'nde oturan ailesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten ve Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel verdi. Haberin ardından baba ocağı derin bir sessizliğe büründü. Yoğun kar yağışına rağmen şehidin yakınları ve arkadaşları da ailenin acısına ortak olmak için eve geldi.

Evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletilirken, acılı haberi alan baba Ramazan Kaşıkçı fenalaşınca ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evine ise dev Türk bayrağı asıldı.

Bu arada en son bayramda ailesi ve yakınlarıyla görüştüğü öğrenilen şehit Kaşıkçı'nın cenazesinin Kilis'e getirildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin evinden görüntü

- Şehidin evine asılan dev Türk bayrağından görüntü

- Şehidin evinin önündeki kalabalıktan görüntü

- Şehidin babasının fenalaşarak ambulansa taşınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()

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İzmir'de kar tatili

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Bergama Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildi.

İZMİR,()

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Okulun musluklarını çaldılar

KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde okula giren hırsızlar vanayı kapatarak tuvaletlerdeki 28 musluğu çaldı.

Olay, Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu'nda meydana geldi. Okula giren hırsızlar su vanasını kapatarak, 2 ve 3'üncü katlarda bulunan tuvaletlere girerek 15 lavabo ile 13 tuvalette bulunan muslukları çaldı. Muslukların çalınmasıyla ilgili incelemede bulunulurken, soruşturma başlatıldı. Okul yönetimi ise çalınan muslukların yerine yenilerini taktırdı.

Haber: Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli),()

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Bursa Valiliği: 10 Ocak'ta kar tatili haberleri asılsız

BURSA Valiliği, il merkezindeki okulların yarın tatil olduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ve eğitime devam edileceğini bildirdi.

Valiliğin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "10 Ocak Salı günü itibarıyla il merkezinde bulunan anaokullar, ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime devam edilecek. Sosyal medyada yaygın bir şekilde kullanıldığı görülen asılsız tatil haberlerine öğrenci ve velilerimizin itibar etmemelerini, ayrıca il merkezi dışındaki ilçelerde tatil yetkisinin kaymakamlarda olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

BURSA,()

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