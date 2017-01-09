DHA YURT BÜLTENİ - 17

Saldıran pitbulu bıçakladı

KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde köpeğini gezdiren 18 yaşındaki Volkan Akbaba köpeğine saldıran pitbul cinsi köpeği bıçakladı. Köpek telef olurken, yaşananları gören bir kadın iddiaya göre silah çekerek tehditte bulundu. Volkan Akbaba ve kadın polis merkezine götürülürken, birbirlerinden şikâyetçi olmadı.

Olay akşam saatlerinde, Başiskele Körfez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Akbaba Cane Corso cinsi 'Tyson' isimli köpeğini gezdirirken, 'Baron' isimli pitbul cinsi köpek saldırdı. Volkan Akbaba panik yaparak üzerindeki bıçağı çıkartarak, köpeğine saldıran pitbula sapladı. Koşarak uzaklaşan pitbul cinsi köpek aldığı yara ile telef oldu. İddiaya göre yaşananları gören bir kadın silah çekerek Volkan Akbaba ile yanında bulunan Abdullah Eren Keskin'e tepki gösterdi. Volkan Akbaba ile kimliği öğrenilemeyen kadın polis merkezine götürülürken, birbirlerinden şikâyetçi olmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Volkan Akbaba pitbul cinsi köpeğin sahibini tanıdığını ve köpeğin genelde bağlı bulunduğunu belirterek, "Köpeği kovmaya çalıştım. Benim köpeğim parkta bağlıydı. Bende köpeğimi o panikle çözmeye çalıştım. Tam çözdüğüm anda bana doğru geldi. O anki refleksle bıçağımı çıkardım köpeğe sapladım. O anda benim köpeğimi ısırdı. Ondan sonra bir kadın geldi. Kadın bize silah çekti tehditler savurarak. Köpeğe yazık değil mi? dedi, tamam o köpeğe yazıkta köpek beni parçalasa ne olacaktı. Benim köpeğimin sağ patisi tutmuyor şu an. Sırtında da yaralar var, çok feci şekilde dişlemiş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Volkan Akbaba ile röp.

Haber: Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN / BAŞİSKELE(Kocaeli),()

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Mardin'de terör suçlamasıyla 15 öğretmen gözaltına alındı

MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyduğu ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 15 öğretmen gözaltına alındı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyarak derslere girmediği ve sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yaptığı belirtilen öğretmenlere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()

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Demiryolu kenarında ölü bulundu

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, yaşayan Mustafa Keskin demiryolu kenarında ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Hasalan Mahallesi Tabak Çayı mevkiinden geçen demiryolu rayları kenarında meydana geldi. Rayların kenarında hareketsiz halde yatan bir erkeği görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolden yerde yatanın öldüğü belirlendi. Jandarmanın yaptığı araştırmada ise ölenin Mustafa Keskin olduğu anlaşıldı. Başında yara izine rastlanılan Keskin'in tren çarpması sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ekrem ÇAĞLAR / SALİHLİ-MANİSA,()

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Buzlanma nedeniyle 7 araç birbirine girdi

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, yoldaki buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kaza sonrası ekipler tuzlama çalışması yaptı.

İzmir'de hava sıcaklığının eksi dereceleri düşmesiyle kentin birçok caddesinde buzlanmalar meydana geldi. Sürücülerin zor anlar yaşamına neden buzlanma nedeniyle Hasan Güven Caddesi üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan sürücülerden Mete Çam, "Cadde üzerindeki inşaat şantiyesi yola su saldığı için buzlanma olmuş, hava zaten soğuk. Burada can da verilebilirdi. Gördüğünüz gibi araçlar ne halde, araçlar birbirine girdi. Ölümlü kaza da olabilirdi" dedi. Yine buzlanma nedeniyle kaza yapan araç sürücüsü Metin Kesoğlu ise, "Biz işten eve giderken yoldaki buzlanma nedeniyle kaza yaptık. Araçlar birbirine girdi. Hava soğuk ama şantiyenin akıttığı su nedeniyle buzlanma olmuş" diye konuştu.

Öte yandan Gürçeşme Caddesi ve Homeros Bulvarı üzerinde de buzlanmalar meydana gelirken, ekipler tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Sürücülerden Mete Çam ile röportaj

- Sürücü Metin Kesoğlu ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR,()

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Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 2 yaralı

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşillik Caddesi Semt Garajı Kavşağı'nda meydana geldi. Karabağlar'dan Gaziemir yönüne seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 24 yaşındaki Erkan S. yönetimindeki 35 TUV 06 plakalı hafif ticari araç, 26 yaşındaki Mustafa Nazlı'nın kullandığı 35 TOE 31 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki Mustafa Nazlı ile 22 yaşındaki eşi Tuğçe Nazlı yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Nazlı çifti ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tuğçe Nazlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası Erkan S. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR,()

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