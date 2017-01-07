DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bitlis'te PKK sığınakları imha edildi



BİTLİS kırsalında yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar bulunarak imha edildi.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri, 5-6 Ocak tarihlerinde merkeze bağlı Çayırbaşı Mahallesi kırsalında 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Kılıç-3' adlı operasyon düzenledi. Operasyonda kırsal alanda yapılan arama tarama çalışmalarında farklı noktalarda sığınaklar tespit edilerek imha edildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () -

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Bursa'da kar yağışı etkili oluyor (9)

YOLDA MAHSUR KALAN HAMILE KADINI BOYLE KURTARDILAR

Bursa'da sabah saat 10.00'da kar ve tipi nedeniyle iki yolcu otobüsünün yan yatması sonrası kapanan ve saat 16.30 sıralarında tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açılan Burzsa-İzmir Karayolu TIR'ların kayması nedeniyle sık sık kapanıyor. Yolda mahsur kalan ihamile kadının doğum sancıları tutunca AKUT Bursa ekibi kadına kar motoru ve ATV cihazları ile ulaştı. Araçtan alınan ve 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kadın daha sonra Uludağ Üniversitesi TIp Fakültesi HAstanesi'ne kaldırıldı.

IZMIR YOLUNDAKI ARACLAR GERİ GÖNDERİLİYOR

Bursa'da bu sabah kapanan İzmir Karayolu'nun gidiş istikametinde, kar ve tipi yüzünden görüş mesafesinin düşmesi ve TIR'ların yolu kapatması sonucu buradaki araçlar polis ekipleri tarafından Bursa istikikametine geri gönderiliyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Fuat KARS / BURSA, ()

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Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (4)

SERHAT BOYLARI ŞEHİTLER İÇİN NÖBET TUTTU

Kars Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız ve Karsspor taraftarları Sarıkamış Harekatının 102’inci. yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında Allahu Ekber dağlarının eteklerinde nöbet tuttu. Tören alanında kurulan çadırların etrafında ateş yakan grup, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 soğukta Türkiye ve Tür-ki Cumhuriyetlerin bayraklarını açarak saygı nöbeti tuttu. Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı okudu ve dua etti. Kars Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız, “Sarıkamış Harekatının 102'inci yılında Serhat Boyları Derneği olarak şehitlerimizin huzurundayız. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. 102 yıl Türk milletini tarih sahnesinden silmek istiyorlardı. O zaman göğüs göğüse bir muharebe vardı. Bugün yine aynı emperyalist devletler Türk milletini bertaraf etmeye ve Türk milletini diz çöktürmek için gayret içerisindeler. Emperyalist devletlere diyoruz ki ‘siz başaramayacaksınız, siz kaybedeceksiniz. İçimizde hain bulsanız da siz terör örgütleri kursanız da terör örgütlerini destekleseniz de kaybeden siz olacaksınız’ Çünkü aziz Türk milleti örgütlerle, fitneyle fesatla değil, kardeşçe, bir arada, Kürdü, Türkü Alevi'si, Sünnisi hepsi bir arada, devletinin, milletinin ve seçilmiş iradenin yanında ve demokrasinin yanında yer alarak mücadele etmeye hazırdır. Sizlerden korkmuyoruz. O günkü kahraman ecdat buraya gelirken Üzerlerinde yazlık elbiseleri vardı eksi 40 dereceleri görmüşlerdi. Onlar soğuğa dayanamadı ve çetin kış şartlarında burada şehit oldular. Fakat biz burada üzerimizde kalın giysiler olmasına rağmen, yaktığımız ateşin etrafında ısınmamıza rağmen üşüyoruz. Ama üşürken de sizleri unutmuyoruz. Simdi sizlere minnet borçluyuz ve sizin açtığınız yoldan aziz millet devam etmeye hazırdırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ateş yakılması

-Dernek üyelerinin ateş etrafında bayraklarla durması

-İstiklal Marşının okunması

-Dua edilmesi

-Muharrem Yıldız’ın konuşması

-Vatandaşların konuşması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (3)

ŞEHİTLER ANISINA MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ

SARIKAMIŞ Harekatı’nın 102’inci yıldönümü etkinliklerinin ikinci günü havanın kararmasıyla birlikte meşaleli kayak gösterisine sahne oldu. Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından şehitler anısına hazırlanan meşaleli kayak gösterimi renkli görüntüler oluşturdu. Ellerindeki meşalelerle Sarıkamış Kayak merkezinde kayak yaparak aşağı inen JAK time kayak takımlarını giyerek yukarı çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valisi Rahmi Doğan, protokol mensupları ve vatandaşlar karşıladığı Bakan Kılıç ve JAK timi ellerindeki meşalelerle hazırlanan ‘Ruhunuz Şad Olsun’ yazısını ateşlediler. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ateşli yazının önünde fotoğraf çektirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakanların gelmesi

-Kardan heykellerin açılışı

-Karangillerin bırakılması

-Meşaleli kayak gösterisi

Haber-Kamera: / KARS, ()

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Bayburt’ta zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

BAYBURT’ta buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 27 yaşındaki Mihraç Akbaş, 20 yaşındaki Çağlayan Halit Şahin ve 24 yaşındaki Mehmet Gürhan hayatını kaybetti, kazada 5 kişi de yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde, Turgut Özal Bulvar'ındaki köprülü kavşakta meydana geldi. Bayburt’tan Erzurum istikametine seyir halinde olan 69 AK 108 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkınca takla attı. Kazaya sağlık ve kurtarma ekiplerinin müdahalesi sırasında aynı yöne seyreden ancak sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 06 DK 4226 plakalı TIR, sürücünün kazayı görünce frene basması sonrasında buzlu yolda duramadı ve kontrolden çıktı, aynı yöne seyreden 69 AE 111 plakalı minibüse çarptı. Arkadan gelen 61 TK 492 plakalı otomobil ise TIR’ın altına girdi.

Feci kazada 61 plakalı otomöbilde bulunan 27 yaşındaki Mihraç Akbaş ve 20 yaşındaki Çağlayan Halit Şahin olay yerinde, 24 yaşındaki Mehmet Gürhan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Gürsoy Kadakal, Nurcan Seyhan, Eda Seyhan, Alperen Seyhan ve Serkan Altınay ise Bayburt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçlardan görüntüler

-Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN / Bayburt, ()



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Bodrum Küçük Millet Meclisi toplantısında, terör ve güvenlik ele alındı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Bodrum Küçük Millet Meclisi toplantısında, terör ve güvenlik konusunda alınacak önlemler konusunda sivil toplum örgütü üyelerinin ile vatandaşların görüşleri konuşuldu.

Bodrum'da gazeteci Ayhan Ongun'un yönetiminde gerçekleşen Bodrum Küçük Millet Meclisi toplantısı, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk'ün konuşmacı olarak katılımı ile yapıldı. Toplantıya, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, AK Parti Bodrum İlçe Yönetimi, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Terör ve güvenlik konusunun masaya yatırıldığı toplantıda, Milletvekili Öztürk, önce vatandaşların görüşleri ve sorularını dinledi. Vatandaşların görüşlerini ve sorularını not alan Öztürk, daha sonra açıklamasını yaptı.

"KİLİS'TE, ANTEP'TE, ADANA'DA GÜVENLİĞİ SAĞLAMADAN BODRUM'UN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAMAZSINIZ"

Vatandaşların Suriye'deki savaşa değinmeleri üzerine, Öztürk, "Dünyanın hiçbir yerinde terör olayı olmasın istiyoruz. Ama terör dediğiniz şey Adem'den başlayan insanoğlunun yaradılışından bu yana gelen bir hadise. Bugünün meselesi değil, bugünün meselesi gibi görmek hatalıdır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne, Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadeleyi biliyorsunuz. Biz kolay gelmedik bu günlere, ülke açısından kolay gelmedik, geçmişten bu yana mücadele ediyoruz. PKK dediğimiz olayda dünün, bugünün meselesi değil, 40 yıllık bir mesele. Suriye meselesi, o da bugünün meselesi değil. Bizim ne işimiz var Suriye'de? Bana kalırsa 'Ne işimiz var Suriye'de' demek işin en basiti. Ama eğer Kilis'e düşen füzeyi engelleyemiyorsanız, Antep'te bir düğünde 2-3 DEAŞ'lının gelip hain saldırı yapmasını engelleyemiyorsanız bir şekilde güvenlik tedbiri almak zorundasınız. Sonuç itibariyle hiçbir kimse Mehmetçik Suriye'nin içerisinde kendi kendine girip bu mücadeleyi yapmıyor. Bunun tek sebebi var, 80 milyon insanımızın bir şekilde güvenliğini sağlamak, derdimiz bu. Bunun için uğraşıyoruz, ama başka bir yol başka bir çözüm varsa üretelim. Ama şuna inanıyorum siz Kilis'te, Antep'te, Adana'da güvenliği sağlamadan Bodrum'un güvenliğini sağlayamazsınız" dedi.

"DAHA ÖNCE SURİYE'YE GİRİLMESİ GEREKİYORDU"

Öztürk, Türkiye'nin çıkarlarını korumak için Suriye'ye girildiğini belirterek, "Suriye'ye atılan bombaları, füzelerimiz biz atmıyoruz. Sonuçta orada bir bela var ve orada başkaları bize destek olmadığı için biz oradayız. Türkiye'nin ulusal çıkarlarını korumak için, kendi gücümüze güvenerek girdik. Bana göre daha önce girilmesi gerekiyordu. Yani bu olaylar bu hale gelmeden önce daha önceden girip, en azından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarının güvenliğini daha önceden sağlamamız gerekiyordu. Türkiye jeopolitik konumu gereği, enerji, ulaşım koridorunun ortasında yer aldığı için, birçok konuda insanların gözünün önünde" dedi.

"BARIŞ SÜRECİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Öztürk, Barış süreci ile ilgili olarak, yapılan terör saldırılarına kadar, süreci korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Barış gerekiyordu, bunun için elimizden geleni yaptık. Onu da ayakta tutmak kolay değildi. Elimizden geleni yapmaya çalıştık sonuç itibariyle. Barış'ı da istemeyenler var. İyi ki yaptık, iyi ki o barış süreci vardı. Biz elimizden geldiğince barışı zorladık. Suruç'taki, Kobani'deki katliamlar, Barış'ı sürdüremez hale gelince, artık ondan sonra yapacağınız başka bir şey yok. Vatandaşımızın ve polisimizin, askerimizin güvenliğini savunmaktan başka çare bırakmadılar bize" dedi.

"TERÖRE KARŞI BİRLİK OLMALIYIZ"

Öztürk, "Terör kimden gelirse gelsin, terör kim olursa olsun, masum Türk milletine karşı yapılmış haince saldırılardır. Bunun siyasi partisi olmaz, seni beni de olmaz. Hep birlikte bir olmamız lazım. Birlikte mücadele etmemiz lazım. Bu mücadeleden kastım şu. Yani Gelin, hükümette AK Parti var, destek olun, biz bunu başkalarının siyasi fikirleri ile özdeşleştirmiyoruz. Herkesin kendi siyasi fikri ve eleştirisi olacak, çözüm önerisi olacak. Ama Çözüm önerisi şu değil. Biz bunu konuşalım. Konuşarak hallolacak olsa çözüm sürecinde çok konuştuk. Ölen her teröristin bir ailesi var. Doğu için söylüyorum. Bunun bölgede yansımaları var. Bu mücadeleyi yaptık. Mecliste konuşarak halledebilseydik, 15 Temmuz olmazdı, konuşarak olmuyor bazı şeyler. Eyleme geçmeniz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bana göre hem ordusuyla, hem halkıyla, milleti ile büyük bir devlet. Büyük bir devlet olmanın gereğini yapıyor şu anda o yüzden Suriye'deyiz. O yüzden doğudaki mücadelemiz sürüyor" dedi.

Öztürk, hiç kimsenin böyle oluşumlarla ortak olmayacağını belirterek, "PKK 40 yıldan beri bu milletin canına kastetmiş milletin birliğine beraberliğine kastetmiş bir örgüt. DEAŞ dediğiniz hadise onlar PKK'dan daha kalleş. Neden biliyor musunuz? Dünya üzerindeki Müslümanların ahengini bozdular, birliğimizi beraberliğimizi bozdular. Mücadelemizi dünya üzerinde farklı yere getirdiler. O açıdan onların da PKK'dan bir farkı yok bana göre. Onlar PKK'dan da daha hainler. FETÖ dediğiniz hadise de bunların izdüşümü. Yani bu iki yapıyı da yönetmiş, zaman gelmiş DEAŞ ile işbirliği yapmış, zaman gelmiş PKK ile işbirliği yapmış. Özellikle devletin içene sızması, devletin içerisinde bir takım bilgileri sağa sola göndermesi, İşte bunları yaşadık biz. Hiçbir güç kendine böyle bir ortak yapmaz. Kimse kendi kendine millete zarar verecek bir oluşumla yan yana yürümez. Biz ne zaman fark ettik, o zaman çıktık bunun gereğini yaptık. Ama 17-25 Aralık'tan sonra gidip bunlarla, o yapıyla işbirliği içerisine girmedik ve bunun bu devlete ve millete nasıl zarar verdiğini benim cumhurbaşkanım saatlerce anlattı" dedi.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ise, "Ülke olarak sıkışmış durumdayız. Herkesin birlik içinde olması gerekiyor. Bir defa dillerimizi değiştirmemiz gerekiyor, ayrımcılık yapmamamız gerekiyor. Teröre karşı tek vücut olmamız lazım diye düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Toplantıdan görüntüler

- Nihat Öztürk'ün konuşmalarından açıklama

- Recai Seymen'in açıklamaları

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()