DHA YURT BÜLTENİ-17

(YENİDEN) - İZMİR ADLİYESİ ÖNÜNDE PATLAMA: 2 ŞEHİT, 6 YARALI - EK

ADLİYEYE SİBER SALDIRI

İzmir Adliyesi önündeki bombalı saldırının ardından bir de siber saldırıda bulunulduğu belirtildi. Bu nedenle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bilgi işlem personelini, bilgisayar sistemindeki dosyaları yedeklemek için adliyeye çağırdı.

BARO BAŞKANINDAN YARALILARA ZİYARET

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, adliye önündeki terör saldırısı sonrası yaralananları, tedavi gördükleri Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Özcan, yaralıların durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Yaralılardan avukat Bülent Karagöz, ameliyat oldu. Durumu iyi, hayati tehlikeyi atlattı. Diğer yaralı adliye çalışanları Funda Işık, Cansu Güler ve Gökhan Mertol'un da hayati tehlikesi yok. Yaralıların tedavisi sürüyor. Ben olay anında adliyede değildim, yakın bir yerdeydim. 15 gün önce İzmir sosyal medyada hedef gösteriliyordu. 'Neden patlama olmuyor' deniyordu. Tekrar benzer paylaşımlar olduğu bilgisini aldım. Ülke çapındaki tüm savcıları göreve çağırıyorum."

Öte yandan, yaralılardan Bülent Karagöz'ün, Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı olduğu öğrenildi.

KOCAOĞLU ADLİYEYE GELDİ

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da terör saldırısının gerçekleştiği İzmir Adliyesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Kocaoğlu, Adliye'den ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Terörü lanetliyoruz. Terör İzmir'de, İzmir Adliyesi'nde de hain yüzünü gösterdi. Bir polisimiz ve bir adliyle görevlisini şehit verdik. Polisimizin fedakarca çarpışması, hayatını feda etmesi Adliyemizi İzmirimizi çok büyük felaketten kurtardı. Aziz hatırası önünde hem kendim hem İzmirliler adına eğiliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Her zaman söylüyorum. Birlik beraberlik içinde olmadığımız müddetçe, küçük hesapları bir kenara bırakmadığımız, içerden dışarıdan çıkar odaklarının etkisinde kaldığımız müddetçe terörü yenemeyeceğiz. Biz hep birlikte 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı terörü yenmek istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz İzmirliler ve Ulusumuzun başı sağolsun" dedi.

Askeri araç ile minibüs çarpıştı: 1 asker şehit (EK)

ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTI

Çorum'un Laçin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araç ile, Laçin-Çorum karayolunun 1'nci kilometresinde 54 yaşındaki İsmail Aydın'ın kullandığı 19 M 4030 plakalı yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıxşması sonucu meydana gelen kazada şehit sayısı ikiye çıktı. Kazada askeri araçtaki Uzman Jandarma Çavuş Bilal Ekinci olay yerine şehit oldu. Yaralanan askeri araçtaki Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gençer ile minibüsteki 14 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan ve Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Astsubay Çavuş Gençer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Kezban Kantar (28), Dürüye Evkaya (32), Mehmet Uçak (63), Halime Baldam (44), Saliha Sünnetci (57), İsmail Atalay (76), Kemal Şen (33), Gülüşen Şahin (51), Hüseyin Bektaş (20), Ercan Aktaş (15), Funda Baldam (23), İsmail Kızıltepe (61) ve Gözde Kırış'ın (25) tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

NÖBETÇİ ASTSUBAYA 'UZMAN ÇAVUŞU DARP ETTİ' SUÇLAMASI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Turgutreis Jandarma Karakolu'nda çıkan kavgada Astsubay Kıdemli Başçavuş E.A.'nın (Erdal Ateş) (44), Uzman Jandarma 5 Kademeli Çavuş O.C.'yi (Oğuz Ceyhan) (35) darp ettiği ileri sürüldü. Uzman Çavuş O.C.'ye 30 gün iş göremez raporu verilirken, Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, Bodrum Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak üzüntüsünü dile getirip, olayın sorumlusu astsubayın en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

Bodrum'a gelen EMUJAD Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, geçen 3 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında Turgutreis Jandarma Karakolu'nda çıkan kavgada, Astsubay Kıdemli Başçavuş E.A.'nın, Uzman Jandarma 5 Kademeli Çavuş O.C.'yi darp ettiğini öne sürdü. Olayla ilgili daha detaylı bir açıklama yapmayı düşündüklerini, ancak OHAL nedeniyle bunun uygun olmayacağını kanaatine vardıklarını belirten EMUJAD Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, "Bu olay maalesef hiç uygun olmayan, camiamız açısından da sıkıntı yaratan bir durum. Bunun camiamız ile ilgisi yok. Jandarma teşkilatı çok onurlu ve gurur verici bir teşkilattır. Ancak kamu görevini yapan bir Astsubay'ın personeline bu olayı icra etmesi bizleri çok derinden üzmüştür. Bu olaya sebebiyet veren astsubayın en ağır şekilde cezalandırılacağını bekliyoruz ve buna ümidimiz tamdır. Kendi personeline bunu yapan bir kişi, düşünün bir vatandaşın şikayeti olduğu zaman veya bir sıkıntısı olduğu zaman ona ne yapar bu kamuoyunun taktiridir. Arkadaşımız O.C.'nin başına sandalye ile vurulması nedeniyle hem omuz çıkmış hem de kolunda iki yerinden kırık meydana gelmiştir. Olayın adli ve idari soruşturmasında arkadaşımızın yanındayız. Hukuki sürecini avukatımız ile birlikte takip edeceğiz. Ankara'dan bu olay ile ilgilenmek için geldik. Konunun takipçisiyiz. Arkadaşımız, nöbetçi astsubay tarafından bu olaya maruz kalmıştır. Nöbetçi astsubaylık demek aynı zamanda karakol komutanının görevini yerine getiren kişi demektir. Yani oradaki bütün yetki o an görevli olan ve saldırıyı yapan astsubaya aittir. Tim komutanı olan uzman çavuş arkadaşımız görev çıkmaya hazırlanırken çıkan tartışmada darp edilmiş. Yere düşmesinin ardından da vurmaya, hırpalamaya devam edilmiş. Diğer timlerde görevli arkadaşlar araya girip, kavgayı ayırmıştır. Uzman Jandarma 5 Kademeli Çavuş O.C.'ye olayın ardından gittiği hastanede 30 gün iş göremez raporu verildi. Evinde istirahat edecek, daha sonra ise savcımızın talimatı doğrultusunda harekete edecek" dedi.

Askeri mahkemelerin kaldırıldığının hatırlatılması üzerine Çayırtepe, "Sivil mahkemede yargılanmaktan onur duyarız. Bu bizim yıllarca beklediğimiz bir karardı. Bu olayın daha adil ve kamuoyunun önünde yargılanacağından da şüphemiz yoktur. Bu olayın bir idari bir de adli boyutu var. İdari boyutu kurum içerisinde kaymakamımızın talimatı ile yapılacak olan bir tahkikat" diye konuştu.

Açıklamaya mağdur O.C.'nin avukatı Hamdi Can Yılmaz ve EMUJAD Genel Başkan Yardımcısı Erbil Türkmen de katıldı.

AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI SERGİSİ ADANA'DA AÇILDI

AYDIN Doğan Vakfı'nca bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilemeye değer görülen 110 karikatürün yer aldığı sergi, Adana'da izlenime açıldı. Kentin kurtuluş günü olan 5 Ocak kutlamaları çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediyesi 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde açılıp büyük ilgi gören sergi, 20 Ocak'a gezilebilecek.

Her yıl kentin kurtuluş gününde geleneksel olarak izlenime sunulan serginin açılışına, ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen, ABD Adana Konsolosu Linda Specht, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rana Dal ile çok sayıda sanatsever katıldı. Ünlü yönetmen Ali Özgentürk'ün de gezdiği sergide konuklara, Doğan Haber Ajansı Adana Bölge Temsilcisi Orhan Apaydın ile Aydın Doğan Vakfı Temsilcisi İlhan Artar eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları da sergiye katılanlara müzik dinletisi sundu.

AYDIN DOĞAN VAKFI'NA TEŞEKKÜR

Konuklara seslenen Doğan Haber Ajansı Adana Bölge Temsilcisi Orhan Apaydın, serginin geleneksel hale geldiğini anımsatarak, "Sanata bu yönden bir katkı sunabildiğimiz için gururluyuz. İlginize ve Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyoruz" dedi. Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, sanata ev sahipliği yapmanın Adana'ya çok yakıştığını söyledi. Aydın Doğan Vakfı'nca düzenlenen yarışmanın öneminden söz eden Sözlü, "Aydın Doğan Vakfı'nca düzenlenen bu yarışma çok kabul görmüş ve saygın bir etkinlik. Emek verenlere teşekkür ediyorum. Adana'nın gurur gününde bu etkinlikte buluştuğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu. CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen de, sergi dolayısıyla Aydın Doğan Vakfı'na teşekkür ederken, sanatın eleştirel yönüyle topluma ışık tuttuğunu vurguladı. Konuşmaların ardından protokol üyelerine , Karikatür Yarışması ile ilgili hazırlanan kitap armağan edildi.

2521 ESER YARIŞTI

Otoritelerce 'dünyanın bir numaralı karikatür yarışması' olarak nitelendirilen Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'na 2016'da 68 ülkeden 752 sanatçı, 2 bin 521 karikatür ile katıldı. Karikatürleri farklı ülkelerden 11 kişiden oluşan seçici kurul değerlendirdi. Değerlendirme sonunda ise Marco De Angelis (İtalya) birinci, 'Cau' Claudio Antonio Gomes (Brezilya) ikinci, Doğan Arslan (Türkiye) üçüncü oldu. Ayrıca 12 karikatür Başarı Ödülü'ne layık görülürken 'Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya' başlığıyla verilen özel ödülü ise Türkiye'den Emrah Arıkan aldı.

