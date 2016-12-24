DHA YURT BÜLTENİ - 17

Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız // ek

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN İZMİR'DEN AYRILDI

İzmir'e çeşitli açılışlar gerçekleştirmek üzere gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, programlarının sona ermesinin ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelerek buradan hava yoluyla İzmir'den ayrıldı.

Haber: İZMİR,()

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Bakan Işık: 3 askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, 3 Türk askerinin terör örgütü DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgi bulunduğunu belirterek, "Ancak bundan öteki tüm yorumlar, teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı 95'inci Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Terör örgütü DEAŞ'ın elinde 3 Türk askerinin bulunduğuna yönelik bilgilerinin olduğunu belirten Bakan Işık, "Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimiz DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

Bölgede kartların yeniden karıldığını ve bu dönemde herkesin sorumlu davranması gerektiğini ifade eden Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir konunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu ülkede bu kritik süreçte bölgemize bütün dengelerin değiştiği, bütün kartların yeniden karıldığı bu dönemde herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Bir taraftan terör örgütünün ve örgütlerinin Türkiye'yi çekmek istediği tuzaklara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız, diğer tarafta da birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak hiçbir harekete girişmemeliyiz, tevessül etmemeliyiz, hatta hukuk çerçevesinde müsaade etmemeliyiz. Bu Türkiye için çok önemli. Bu Türkiye için çok önemli. Sorumluluk sahibi olmanın tam zamanı. Aklı selim ile hareket etmenin zamanı, sağduyuyu elden bırakmamanın zamanı. Zira terörle mücadelenin en kritik dönemindeyiz.

'EL BAB'IN EN KRİTİK YERİ DEAŞ'TAN TEMİZLENDİ'

Bir yanda El Bab'da askerlerimiz kahramanca mücadele ediyor. Şu anda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Allah'a hamd olsun El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'ni DEAŞ'tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Işık'ın konuşması

KOCAELİ,()

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Malatya'da kaza: 6 yaralı

Malatya'da akşam saatlerinde Çöşnük Kavşağında Mehmet Çitil yönetimindeki 44 T 1231 plakalı ticari taksi ile sürücü ismi öğrenilemeyen 34 PU 8471 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirirken olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi.

Ticari taksi içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken Ali Ş. (21), Mehmet G., (71) ve Remziye G., (54) 112 Acil Ambulansları ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken Ticari taksi sürücüsü Mehmet Çitil ve araçta müşteri olarak bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.G

ÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Mikail PELIT/MALATYA, ()

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Burdur'da trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

BURDUR'da, 38 yaşındaki Gültekin Dizman'ın kullandığı otomobil ile 28 yaşındaki Abdullah Tekel yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Burdur'un Hacılar Köyü'ndeki kaza, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Gültekin Dizman'ın kullandığı 01 DRP 70 plakalı otomobil ile Abdullah Tekel yönetimindeki 15 AB 194 plakalı otomobil, Burdur-Karamanlı karayolunun 30'uncu kilometresi Hacılar Köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Gültekin Dizman'ın kullandığı araç, şarampole yuvarlanarak ters dönerek durdu. Kazada, sürücüler Gültekin Dizman ve Abdullah Tekel ile 26 yaşındaki Zaman Gül Tekel, 9 aylık olan Muhammet Emir Tekel, 4 yaşındaki Ali Tekel ve 17 yaşındaki Huriye Er çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazaya karışan araçlar,

- Yoldaki trafik,

- Jandarma ve polis ekiplerinin incelemesi

Haber- Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,()

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Mahalle sakinlerinden el fenerli eylem

MANİSA'da, sokak lambalarının dört gündür yanmadığını belirten mahalle sakinleri ele fenerleriyle eylem yaptı.

Manisa Valiliği binasına yüz metre uzaklıkta yer alan Nişancıpaşa Mahallesi'nde dört gündür yanmayan sokak aydınlatma lambaları mahalle sakinleri zor durumda bıraktı. Günlük işlerini yapmak için sabah saatlerinde evinden çıkan mahalle sakinleri, akşam saatlerinde eve dönüşte karanlıkta yürümek durumunda kalıyor. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri el feneri ve telefonlarının ışıklarını açarak, dilekçe vermelerine rağmen yetkililerin herhangi bir çalışma yapmadığını öne sürerek eylem yaptı. Akşam saatlerinde mahalle sakinleri olarak korktuklarını belirten Nişancıpaşa Mahalle Muhtarı Nevin Becerikli, "Göreve seçileli 2 buçuk yıl oldu. Manisa Valiliği'ne, Şehzadeler Kaymakamlığı'na, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş'ye dilekçe verdim ama yine cevap gelmedi. 4 gündür mahallemizde çok sayıda sokak böyle. Manisa Valiliği ile Şehzadeler İlçe Kaymakamlığı'nın bulunduğu bölgenin bu şekilde olmasından dolayı üzgünüm. Kadınlar evlerinin anahtarlarını göremiyor. Araçlar arasında madde bağımlıları var. Karanlık diye sevgililerini alan bu sokağa geliyor. Nişancıpaşa Mahallesi bunu hak etmiyor. Artık yeter ya bu sonuçlanacak ya da sonuçlanacak. Çocuklar okuldan gelince zorlanıyor, fabrikadan evine gelen kadınlar evlerine girmekte zorlanıyor. Bu durum gerçekten acı verici" diye konuştu. Eylem yapan grup bir süre sonra olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mahalle sakinleri el feneri ve cep telefonları ışıkları ile dolaşırken görüntü

- Mahalle sakinlerinden görüntü

- Nişancıpaşa Mahalle Muhtarı Nevin Becerikli açıklama

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

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Suriye'de şehit olan Astsubay Ökkeş Karaca, Kahramanmaraş'a defnedildi (2)

DESTİCİ'DEN TAZİYE ZİYARETİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, El Bab'da DEAŞ terör örgütünün saldırısında şehit olan astsubay kıdemli çavuş Ökkeş Karaca'nın Kale Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti. Destici'ye, Avrupa Türk Birliği Genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu, Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan ve BBP İl Başkanı Hasan Kızıldağ ve partililer eşlik etti. Aileye başsağlığı dileyen Mustafa Destici, daha sonra Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

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3 PKK'lı tutuklandı

ADANA'da terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Farklı tarihlerde araç kundaklama, korsan gösterilerde polise ve bir okula el yapımı patlayıcı (EYP) atılması ve narenciye bahçesinde 31 el yapımı patlayıcı (EYP) bulunması olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si 18 yaşından küçük, 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpehililerden Y.G., R.Ş. ve B.G. tutuklandı, A.Y. hakkında ev hapsi kararı verildi, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zanlıların adileyeden çıkartılması

- Zanlıların polis minibüsüne bindirilmesi

- Minibüsün gidişi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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Çakar lambalı otomobilde 5 bin 600 paket kaçak sigara ele geçti

ŞANLIURFA'da yol kontrolü sırasında durdurulan çakar lamba' takılı otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 5 bin 600 paket ele geçirildi, sürücüsü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa- Mardin karayolunda oluşturulan kontrol noktasına yaklaşan 'çakar lamba' takılı Serdar A. yönetimindeki 06 EV 6004 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde gümrük kaçağı 5 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis sürücü Serdar A.'yı gözaltına aldı.

Otomobildeki 'çakar lamba'nın kaçak sigara sevkiyatı sırasında yakalanmamak için takıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ömer PINAR / ŞANLIURFA,()

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Adana'da 1600 polis ile asayiş uygulaması

ADANA'da 1600 polis ile yapılan asayiş uygulamasında 13 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla kent giriş-çıkışları ile 35 sabit noktada asayiş uygulaması yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra, ilçe emniyet müdürlükleri, KOM, Narkotik, TEM ve Trafik şubelerinden polislerin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Uzun namlulu silahlarla güvenliğin alındığı uygulama noktalarında araçlardaki vatandaşların kimlik sorgusu yapıldı.

Uygulama genelinde 1057 araçta arama yapıldığı, 13 aranan kişinin yakalandığı belirtilirken, 9 aracın trafikten men edildiği, toplam 3 bin 769 lira para cezası kesildi ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin, yolda giden araçları yönlendirmesi

- Uygulama noktasındaki polisler

- Polisin durduğu otomobildeki şahısların üstünü araması

- Otomobilde arama yapan polisler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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Cinayet zanlısı, çocuklarını görmeye gelince yakalandı

NİĞDE'nin Çiftlik İlçesi'nde 5 ay önce arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga ettiği 22 yaşındaki Hasan Erten'i öldürdüğü gerekçesiyle aranan 30 yaşındaki Ethem Hıncer, çocuklarını görmek için evine gelince yakalandı.

Çiftlik İlçesi Azatlı Kasabası'nda geçen 31 Temmuz günü arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Hasan Erten, tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olayın faili olarak aranan 4 çocuk babası Ethem Hıncer, geçen süre içerisinde yakalanamadı.

Hıncer'in çocuklarını görmek için bugün kasabadaki evine geldiği bilgisine ulaşan jandarma harekete geçti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Hıncer, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği Çiftlik Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Hakkında ayrı bir suçtan da 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Ethem Hıncer, tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, ()

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