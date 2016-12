DHA YURT BÜLTENİ - 17

Suriye şehitleri Özüpek ve Acar'ın cenazeleri memleketlerinde

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün teröristlerin saldırılarında şehit olan askerden Astsubay Göktan Özüpek ile Uzman Çavuş Akın Acar'ın cenazeleri bu akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Havalimanı'na getirildi. Şehit Özüpek, yarın toprağa verileceği Kırklareli'ne götürülürken, şehit Acar'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorlu Havalimanı'na askeri uçakla getirilen şehitler Astsubay Göktan Özüpek ile Uzman Çavuş Akın Acar'ın cenazelerini Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Kırklareli Valisi Esengül Civelek , 5'inci. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Ak Parti Milletvekili Metin Akgün, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, şehit aileleri ve yakınları ile askeri erkan karşıladı.

"BEN SENİ BÖYLE Mİ KARŞILAYACAKTIM"

Şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın annesi Hanife Acar, karşılaması sırasında gözyaşları dökerek, "Ben seni böylemi karşılayacaktım. Ben nasıl buna dayanacağım. İçim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Astsubay Göktan Özüpek'in eşi Merve Özüpek ise, "Aşkım canım, bir tanem" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Uçaktan tören mangaları tarafından indirilen şehitlerin naaşları cenaze araçlarına bindirildi. Şehit astsubay Göktan Özüpek'in cenazesi memleketi Kırklareli'ne gönderildi. Şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın cenazesi ise Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Özüpek, yarın Kırklareli'de, şehit Acar da Çorlu'da toprağa verilecek.

FETÖ'nün Kayseri imamı ve 2 kişi adliyede (1)

KAYSERİ'de Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda toplantı halinde yakalanan FETÖ'nün Kayseri imamlığına atandığı belirtilen Habib Bıçakcı ve 2 örgüt üyesi çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Haber: Oktay ENSARİ / KAYSERİ,()

=========================

Gaziantep'te, taşımalı ve özel okullara kar tatili

GAZİANTEP'te, taşımalı sistem ve özel eğitim verilen okullar Cuma günü için tatil edildi.

Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan eğitim-öğretim hizmetleri değerlendirme toplantısında kent genelindeki taşımalı sistem ve engellilere eğitim verilen okulların 23 Aralık Perşembe günü tatil edilmesi kararı alındı. Toplantıda ayrıca hava muhalefeti olmadığından bugün tatil edilen ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim ve öğretime Cuma günü devam edileceği kararı da alındı.

Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,()

===========================

Suikastçı polis Altıntaş'ın 6 yakını serbest bırakıldı (3)

SUİKASÇİ POLİSİN AİLESİNİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesi Hamdiye Altıntaş ve babası Esrafil Altıntaş'ın ifadelerinin ayrıntıları ortaya çıktı. Baba Altıntaş, oğlunun Ankara'daki ev arkadaşı Sercan B. ile yakınlaştıktan sonra davranışlarında değişiklik yaşandığını söyledi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren ve olay günü oğluyla konuştuğunu ifade eden baba Esrafil Altıntaş, "Bugün çalışıyor musun diye sorduğumda bana izinli olduğunu, çarşıda gezdiğini, yemek yiyeceğini söyledi. Kendisi annesini ve beni her gün olmasa da 2 günde bir arardı. Dolayısıyla, bu arama da öylesine bir konuşmaydı. Konuşmasında anormal bir durum söz konusu değildi. Benim oğlumun böyle bir olayı yapması aklımın ucundan bile geçmez. Hala onun yaptığına inanmıyorum. Benim oğlum böyle bir şey yapmaz" dedi.

"POLİS OLDUKTAN SONRA İBADETLERİNE DAHA DÜŞKÜN OLMAYA BAŞLADI"

Oğlunun İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandıktan sonra Sercan B. isimli öğrenciyle samimiyet kurduğunu dile getiren baba Altıntaş, "Benim bildiğim kadarıyla herhangi bir terör örgütüne, bir cemaate veya dini gruba mensup değildir. Ancak polis olduktan sonra ibadetlerine daha düşkün olmaya, içine kapanmaya ve sessizleşmeye başladı. İzmir'de polis okulunda okuduğu esnada en samimi arkadaşı Sercan B. isimli şahıstı. Hatta polis okulundan mezun olurken seçme imkanın varsa İzmir'de kalmasını söylememe rağmen Sercan'ın Ankara'ya gitmesinden dolayı Ankara'yı seçmiş, bu şahısla Ankara'da aynı evde kalmışlardır" şeklinde ifade verdi.

Anne Hamidiye Altıntaş'a "Mevlüt Mert Altıntaş'la ne zaman görüştükleri, olayla ilgili kendilerine bilgi verip vermediği ya da imada bulunup bulunmadığı, herhangi bir terör örgütü, dini grup ve cemaatle bağlantısının olup olmadığı" soruldu.

Anne Altıntaş, saldırının olduğu gün saat 16.30 sıralarında oğlunun aradığını belirterek, ifadesini şöyle sürdürdü:

"O ara misafirlikte idim. Kendisi bana 'anne ne yapıyorsun' diye sordu. Ben de misafirlikte olduğumu, müsait olunca kendisini arayacağımı söyledim. 'Tamam anne Allah'a emanet ol, hakkını helal et' diyerek telefonu kapattı. Eve gelince, ailemle birlikte yemek yedik. Aradığımda Mevlüt'ün telefonuna ulaşılamıyordu. Bu esnada saat 19.30 gibiydi. Sonra Ankara'da oğlumun daha önceki evde birlikte kaldığı, Çevik kuvvette polis memuru olan Sercan B.'yi aradım ancak Sercan telefon çalmasına rağmen bana cevap vermedi"

Oğlunun polislik sınavlarına hazırlanırken herhangi bir dershaneye gitmediğini belirten anne Altıntaş, ifadesinde "Oğlum Mevlüt Mert'in herhangi bir şekilde terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu ben bilmiyorum. Benim çocuğum içine kapanık sessiz sakin bir çocuktu. Bu suikast olayının gerçekleşeceğine dair tarafıma önceden bilgi verilmedi, bir imada da bulunulmadı. Böyle bir olayın olacağını kesinlikle bilmiyordum. Eğer böyle bir şeyden bilgim olsaydı, önlemek için her şeyi yapar, polise bilgi verirdim" dedi.

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

=========================

Çukura girip baz istasyonunu protesto etti

ÇORUM'da, baz istasyonu kurdurmak istemeyen bir mahalle sakini çevik kuvvet polislerinin yanında çukura girerek eylem yaptı. 67 yaşındaki Haydar Demir, "Kepçeler gidecek ya da burası benim mezarım olacak" dedi.

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi İpekli Sokak'ta yaşayan Fatih Ö., evinin bahçesini bir GSM operatörüne ücret karşılığında kiraladı. Bunun üzerine şirket tarafından gönderilen işçiler baz istasyonu direği kurmak için bahçeyi kazmaya başladı. Bu sırada mahalle sakini Haydar Demir, kazının yapıldığı çukura girerek işçilere engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine mahalledeki vatandaşlar kazı çalışmasının yapıldığı alana toplandı. Çevik Kuvvet ekipleri tarafından mahallede yoğun güvenlik önlemi alınırken, çukura girerek kazı çalışmasını durduran Haydar Demir, baz istasyonunu mahallede istemediklerini, kendilerinin bu konuyla ilgili muhatap bulamadığını ifade etti. Demir, "Buraya baz istasyonu kuracaklar. Bize sahip çıkan yok. Valiliğe gittik, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gittik, bizimle ilgilenen olmadı. Burası gecekondu semti, ilgilenen olmaz. Biz de elimizden geldiği kadar engel olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın sağlığı için bunu buraya yaptırmayacağız" diye konuştu.

İpekli Sokak'a gelen Bahçelievler Muhtarı Hasan Kızıltepe ise yetkililerin konunun bilirkişi raporuyla çözülebileceğini söylediğini belirtti. Çukura giren Haydar Demir, kepçelerin ve kamyonların mahalleyi terk etmesinin ardından çukurdan çıktı.

Sakarya'da 2 hakim ve 1 savcı tutuklandı

SAKARYA'da, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından meslekten uzaklaştırılan 2 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı gözaltına alınırken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, HSYK 2'nci Dairesi tarafından görevden uzaklaştırılan Hendek Adliyesi'nde görev yapan hakim Samet Kaya ile Hendek Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Özbay ve Geyve Hakimi Hurşit Özkaya hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 2 hakim ve 1 savcı bugün adliyeye sevk edildi. 2 hakim ile 1 savcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Zafer TOKUŞ / ADAPAZARI(Sakarya),()

================================

ŞEHİDİN CENAZESİ ORHANGAZİ'YE ULAŞTI

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El Bab'da şehit düşen Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesi akşam saat 20.00 sıralarında Orhangazi'ye ulaştı. Askeri Uçak ile Yenişehir Havaalanındaki Askeri Hava Meydanı'na getirilen Şehit Bülent Albayrak'ın cenazesi buradan ambulans ve konvoy eşliğinde Orhangazi'ye getirildi. Şehidi Havaalanında şehidin yakınları ile birlikte Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Ak Parti Orhangazi İlçe Başkanı Mustafa Kaya, MHP Orhangazi İlçe başkanı Necati Güneş ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Havaalanından ambulans ve kortej eşliğinde Orhangazi'ye getirilen Bülent Albayrak'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Orhangazi Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan vatandaşlar şehidin kız kardeşinin Siteler bölgesindeki evinin önünde kurulan taziye çadırına geçerek burada aileye taziyelerini iletti.

Şehit askerler Samsun'da gözyaşlarıyla karşılandı

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen askerlerden Samsunlu Uzman Çavuş Hasan Kavuz ve Tokatlı Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın Türk Bayrağı'na sarılı cenazeleri, askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen askerlerden Samsunlu Uzman Çavuş Hasan Kavuz ve Tokatlı Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi bu akşam askeri uçakla Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Vali İbrahim Şahin, protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar tarafından karşılanan Şehit Uzman Çavuş Kavuz ve Yalçın'ın Türk Bayrağı'na sarılı cenazeleri uçaktan askerlerin omzunda indirildi.

Karşılama törende Samsunlu Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un annesi Safiye Kavuz, "Canım oğlum. Canım yavrum. Geldin mi Hasanım" diyerek ağladı. Anne Safiye Kavuz'u akrabaları ve diğer oğlu Umut Kavuz sakinleştirmeye çalıştı. Tokatlı Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın annesi Asuman Şerbetçi ise oğlunun tabutuna bakarak, "Benim canım yandı onların da canı yansın. Yandı yüreğim yandı" diye ağladı.

Havalimanında karşılanan cenazelerden Samsunlu Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un naaşı karayoluyla yarın toprağa verileceği baba ocağı olan Çarşamba İlçesi'ne gönderilirken, Tokatlı olan Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı ise karayoluyla yarın toprağa verilmek için Tokat'ın Erbaa İlçesi'ne gönderildi.

Sürücü koltuğundan düşen TIR sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA'nın İnegöl İlçesinde bir su fabrikasında meydana gelen olayda TIR'ın sürücü koltuğundan beton zemine düşen sürücü Rahmi Yerli hayatını kaybetti.

Olay Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde bağlı Hilmiye Mahallesi'nde bulunan bir su fabrikasında meydana geldi. 60 yaşındaki sürücü Rahmi Yerli yönetimindeki 16 KAV 23 plakalı TIR malzeme yüklemek için fabrikanın depo bölümüne geldi. TIR'ı depoya yaklaştırmak isteyen sürücü bir anda fenalaşarak kapıyı açtığı sırada yaklaşık 2 metrelik yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Rahmi Yerli'yi kanlar içinde gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Yerli burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

