DHA YURT BÜLTENİ-17

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, önceki gün Şemdinli İlçesi Zirvintepe üs bölgesi yolunda PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu hayatını kaybeden İlhami Çelik'in (26) taziyesine katılarak, acılı aileye başsağlığı diledi.

Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ile birlikte, 2 gün önce Zirvintepe üs bölgesi yolunda PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu hayatını kaybeden İlhami Çelik'in Günyazı köyüne bağlı Yeşilöz mezrasındaki taziyesine katılıp, acılı aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Vali Akbıyık, Çelik'in babası Çetin Çelik'i, kendi cep telefonuyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü. Bakan Soylu, acılı babaya başsağlığı dileklerini iletip, teselli etmeye çalıştı.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra sırasıyla Belediye Başkanı Tahir Saklı ile İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanını makamlarında ziyaret edip, bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

İkinci kez lösemiye yakalanan Şebnem Köseoğlu için bağış seferberliği

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir üniversitede öğretim görevlisi olan Şebnem Köseoğlu, ikinci kez lösemiye yakalandı. Köseoğlu'nun internette yaptığı kök hücre bağışı çağrısının ardından binlerce kişi kan vermek için seferber oldu.

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, geçen yıl eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından ocak ayında hastalığı yendi. Köseoğlu 2 hafta önce rutin kontrolleri sırasında kan verdi ve hastalığının nüksettiğini öğrendi. İstanbul'a tedaviye giden Köseoğlu sosyal medyadan çağrı yaparak Alanyalıları kök hücre bağışında bulunmaya davet etti.

'MASKELİ ŞEBNEM'

Hastalığa savaş açan Şebnem Köseoğlu sosyal medyada açtığı 'Maskeli Şebnem' kullanıcı ismiyle paylaştığı videoda Alanyalılara seslenerek, "Merhaba Şebnem ben, son zamanda en bilinen adımla maskeli Şebnem. Şu anda lösemiyle savaşıyorum ve ilik nakli gerekmekte. Benim maskemden kurtulmam için yardımına ihtiyacım var. Yapman gereken tek şey Kızılay'a gidip 3 tüp kan vermek ve bir imza atmak. Yani toplamda 5 dakikada benim ve benim gibilerin hayatını kurtarabilirsin. Hadi bakalım desteklerini bekliyorum" mesajını yayınladı.

BİNLERE ULAŞTI

Çağrı sonrası geçen salı günü 4 gün sürecek kampanya başlatılarak Atatürk Anıtı önünde kurulan Kızılay çadırına kök hücre bağışı için Alanya halkı davet edildi. Lösemi hastası Şebnem Köseoğlu'na uygun ilik bulunması için başlatılan kampanyaya duyarsız kalmayan ilçedeki vatandaşlar Kızılay çadırına akın etti. İlçe protokol üyelerinin de katıldığı kampanya sosyal medya üzerinden de ses getirerek Türkiye'nin birçok yanından da destek buldu.

MESLEKTAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİ DE YALNIZ BIRAKMADI

AHEP Rektörü, öğretim görevlileri ve öğrenciler de Şebnem Köseoğlu'na destek için Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulundu. AHEP Rektör vekili Mehmet Durdu Öner, "Şebnem bizim ilk akademik personelimiz. Üniversitemiz için çok değerli, kıymetli bir arkadaşımız. Yıllarca kendisi de sosyal yardım konularında üniversitemiz adına çok çalıştı. Maalesef bu hastalığa yakalanması üzücü. Şebnem çok dirayetli, bu hastalığı yeneceğine inanıyorum. Morali çok yüksek, Alanya'mızın da desteğiyle bu hastalığın üstesinden gelecek" dedi.

HERKESE KÖK HÜCRE

Kök hücre bağışı yapmak için Kızılay çadırına gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de "Türk milletinin her zaman hayırsever ve yardımsever olduğu çok iyi biliyorum. Kampanya kapsamında sadece Şebnem değil, Şebnem gibi kök hücre bekleyen herkese destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de bugün vatandaşlık görevimi yaparak bağışta bulundum. Alanya'da yaşayan herkesi bu kampanyaya davet ediyorum. Şebnem kardeşime de Allah'tan acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

GAZETECİLERDEN DESTEK

Kampanyaya gazetecilerle birlikte katılan Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ise şöyle dedi: "Şebnem Köseoğlu için gazeteciler olarak kan bağışı bulunmaya geldik. Şebnem başından beri, yani bu hastalığını öğrendiği günden ve ilk tedavi sürecinden bu yana pozitif, umut dolu, hep hayat dolu bir tablo çizdi. Öyleydi de gerçekten. Belki de bu süreci atlatmasındaki en önemli etken buydu. Ben öncelikle Şebnem'in bu mücadelesine destek vermek için buradayım ama bütün gazeteciler olarak aynı zamanda biz bugün kan vermeye geldik. Çünkü biliyoruz ki yapacağımız küçük bir hareketle birçok insanın yaşamına dokunabiliriz. Biz insanlara bunu anlatırken aynı şeyi yapmamış olmak bizim için doğru değil o yüzden buradayız. Kızılay kan merkezindeyiz. Kök hücre formalarını doldurduk biraz sonra da bağışımızı yapacağız. Bütün hastalara geçmiş olsun."

Kampanyanın cuma akşama kadar süreceği belirtildi.

LÖSEV İyilikler Tırı, İzmirli aileler ile buluştu

LÖSEMİLİ Çocuklar Derneği'nin (LÖSEV) Türkiye'nin dört bir yanındaki hasta ailelerine yardım ulaştırmak amacıyla başlattığı projesi İyilikler Tırı bugün Menderes ilçesindeki Gümüldür semtinden sonra İzmir'e ulaştı. İzmirli aileler kuru gıda, kırmızı et, giysi, temizlik malzemesi, oyuncak dağıtımı yapan İyilikler Tırı'nı yoğun ilgiyle karşıladı.

LÖSEV Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardım ulaştırmaya devam ediyor. Dikili, Foça, Urla, Çeşme (Alaçatı) ve Menderes (Gümüldür)'den sonra 25 Temmuz'da Gündoğdu Meydanı'nda hasta aileleri ile buluşan İyilik Tırı, birçok ailenin yüzünü güldürdü. Bağışlarla LÖSEV'e ulaştırılan oyuncak, bebek bezi, ayakkabı, giysi, takı, kırtasiye malzemesi, mobilya gibi birçok ürünü ailelere ulaştıran LÖSEV İyilikler Tırı, aynı zamanda ailelere içlerinde kırmızı et ve kuru gıda olan kolileri teslim etti. Uzun kuyrukların oluştuğu eşya ve koli stantlarında 20 kişilik bir LÖSEV İzmir ekibi, yaklaşık 100 ailenin ihtiyaç duydukları ürünlerden yararlanmalarını sağladı. Bazı aileler çocuklarıyla gelerek kolileri ellerinde taşıdı, bazıları da yardım olarak aldıkları eşyaları yanlarında getirdikleri valizlere doldurdu. Öte yandan, tırla beraber kurulan şişme oyuncak alanında çocukların eğlenebileceği bir alan oluşturuldu, bağışçı bir firma tarafından da ailelere pişmiş makarna dağıtımı yapıldı. Gönüllü zumba eğitmenleri tarafından dans gösterisinin de sunulduğu alanda aileler hem yardımlarını aldı, hem de eğlendi. İzmirli ailelere yardım dağıtımını tamamlayan İyilik Tırı, Kuşadası, Bodrum, Marmaris ve Fethiye'deki ailelere iyilik taşımak üzere yoluna devam edecek. İyilikler Tırı'nın büyük bir ilgiyle karşılandığını söyleyen LÖSEV İzmir İl Koordinatör Yardımcısı Gökçe Demirtaş, "Ailelerimiz LÖSEV'e kayıt oluyorlar, maddi yardımlardan ve İyilik Tırı gibi etkinliklerden faydalanıyorlar. Bugün burada İzmirli ailelere farklı ürünlerin çeşitlerini sunuyoruz. İstedikleri ürünleri ücretsiz şekilde alıyorlar. Daha sonra kuru gıda paketleri ve et yardımlarını iletiyoruz. Bu onlara moral vermek, onlara keyifli vakit geçirmek ve yardım etmek için yaptığımız bir etkinlik. Bizler de bir araya geldiğimiz için çok mutlu oluyoruz. Hem çocuklar hem de aileler keyifli vakit geçiriyor. Tırımız Ege Bölgesi içinde toplamda 6 ilin birkaç ilçesinde ilerleyecek. Aynı zamanda kurban çalışmalarını yürütüyoruz. Kurban Bayramı için yapılan et yardımlarını da tırımız ile ailelere ulaştırıyoruz. Kurban'da yapılan bağışlarımız sayesinde 12 ay boyunca ailelerimize protein kaynağı olan taze et dağıtıyoruz" diye konuştu.

Edirneli köylülerden 'kömür ocağı' tepkisi

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı 6 köyün ortasındaki 840 hektarlık arazide patlatmalı linyit kömür ocağı kurulmak istenmesine köylüler tepki gösterdi. Birinci sınıf tarım arazisi ve orman vasfı taşıyan alanda kurulacak kömür ocağının başta su kaynakları olmak üzere, tarım ve hayvancılığı bitireceğini savunan köylüler, buna karşı topladıkları bini aşkın imzayı Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Karacaali, Altıntaş, Çobançeşme, Karasatı, Maltepe köyleri ile Paşayiğit Mahallesi'nin ortasında yer alan 840 hektarlık alana patlatmalı linyit kömür ocağı kurulmak istenmesi köylüleri harekete geçirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED gereklidir kararı vererek internet sitesinde yayınladığını gören köylüler, başta su kaynağı bulunan, tarım ve hayvancılık yaptıkları alanın kömür ocağı kurularak yok olmaması için harekete geçerek binin üzerinde imza topladı. Söz konusu alanda yaklaşık 26 yıllık kömür rezervi bulunduğunu belirten köylüler, ilerleyen süreçte oluşan tozuşma ve çevresel etkilerle köylerinde yaşanmayacak duruma geleceklerini belirtti. Konuyla ilgili topladıkları imzayı Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne getiren 6 köyün muhtarı, burada basın açıklaması yaparak kurulmak istenen kömür ocağına tepki gösterdi.

'KÖYÜMÜZ BÜYÜK ZARAR GÖRECEK'

Çobançeşmesi Köyü Muhtarı Serhat Esatçı, patlatmalı linyit kömür ocağı projesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Projenin köylerine yüksek derecede zarar verebileceğini söyleyen Hesapçı, "Biz bu projeye karşıyız. Köyümüzde tarım ve hayvancılığa büyük zararlar verebileceğini düşünüyoruz. İnsan sağlığına çok daha fazla zarar verebileceğini düşünüyoruz. Olabilecek patlatmayla ilgili tozlanma, titreşim, sarsıntının köyümüze yüksek derecede hasar verebileceğini düşünüyoruz. Çünkü patlatma sahası köyümüz sahasına çok yakın. Bunun için imza topladık. Sadece benim köyümde 200 imza topladık. Umarız yetkililer sesimizi duyar" dedi.

Altıntaş Köyü Muhtarı Ali Aktaş da patlamadan kaynaklı olarak köylülerin geçim kaynağı olarak tarım ve hayvancılığın biteceğini söyledi. Aktaş, "Patlatmalı kömür çıkarma işleminden 6 köyümüz etkilenecek. Biz köylüler olarak 5 köyden binin üzerinde itiraz dilekçesi topladık. Bu 6 köyümüzün en birincisi tarım olmak üzere geçim kaynakları hayvancılık ve arıcılık. Bu patlatmadan dolayı bu gelirlerimizi kaybedeceğiz. Buna şiddetle karşıyız. Gereğini yetkililere bildireceğiz" diye konuştu.

'BÖLGEDE TARIM VE HAYVANCILIK BİTECEK"

Konuyla ilgili teknik bilgi veren Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ise patlatmalı kömür çıkarma işleminin Trakya'da ilk defa denenmek istendiğini belirterek, sonuçlarının köylü için çok kötü olacağını ifade etti. Karagöz, "Patlatıldığında 6 - 7 şiddetinde depremden söz ediliyor. Tozuşmadan kaynaklanarak bir defa tarım bitecek, hayvancılık bitecek. Geniş bir tarım arazisi, verimli bir yer ve aynı zamanda ormanlık alan. Milyonlarca canlı söz konusu burada. Bir de Karasatı Göleti var 200 metre mesafede. Bu patlatmada o gölette su falan kalmaz. Karacaali köyünün içme suyunun kaynağı bu alanda. Patlatıldığında o köy içme suyunu kaybeder" dedi.

'TOPRAĞIN ÜSTÜNDEKİ DAHA DEĞERLİ'

Dünya ölçeğinde açık işletmeyle kömür çıkarılan yerlerde belli süre sonra nüfusun asgari yüzde 40'ının o bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını kaydeden Karagöz, "Patlamadan kaynaklı her türlü tozuşmadan dolayı hastalığın da önü açılmış olacak. Dolayısıyla bu duruma olumlu bakan bir kişi yok. Şu anda toprağın altından çıkarılacakla üstündekini kıyasladığımızda üstündeki altındakinden katbekat daha değerli. İşin gerçeği bu" dedi.

Karagöz, süreci hukuki anlamda sonuna kadar takip edeceklerini de belirterek, "Süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ola ki ÇED'le ilgili bu kararı geri çekmezler ve ÇED halkın katılım toplantısı olursa ona da aynı şekilde bütün köylüler olarak karşı durulacak. Oradan da olumlu bir şey çıkarsa yargı yoluna gidilecek. Hukuksal anlamda ne hak varsa sonuna kadar bu mücadele sürdürülecek" dedi.

Köpeklerin saldırdığı yavru domuz koruma altına alındı

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, yemek için mahalleye inen ve köpeklerin saldırısında yaralanan yavru domuz koruma altına alındı.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta Huzurlu Yaylası eteklerindeki Tandır Mahallesi'ne inen domuz yavrusu köpeklerin saldırısına uğradı. Çiftçilikle uğraşan Veysel Günay, köpeklerin saldırdığını fark ettiği domuz yavrusuna sahip çıktı. Günay, 6 aylık olduğu düşünülen domuz yavrusunu korumaya alarak İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Mahalleye gelen yetkililer, yaralı yavru domuza ilk müdahaleyi yaparak koruma altına aldı.

Yavru domuzun tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

