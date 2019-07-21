DHA YURT BÜLTENİ-17 

2 vatandaşın yaşlı kadını selden kurtarma anları kamerada

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sel felaketinde yaşlı bir kadının 2 vatandaş tarafından kurtarılma anları amatör kameraya yansıdı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde geçen Çarşamba günü sel meydana geldi. Selde Esmahanım köyünden 7 kişi sulara kapılıp kayboldu. Kaybolanlardan iki kişinin cesedi bulundu. Tam anlamıyla felaketin yaşandığı köyde yaşlı bir kadının 2 kişi tarafından kurtarılma anları amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde, sel sularının ortasında mahsur kalan bir kadının el ele tutuşarak yanına giden 2 kişi tarafından kurtarılmaları yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kurtarma anı

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Murat KÜÇÜK/DÜZCE,()

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Selden kurtardıkları eşyalarla evlerinin bahçesinde yaşıyorlar

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki sel felaketinin ardından evleri büyük hasar gören Çalış ailesi, eşyalarını çıkardıkları evlerinin bahçesinde yaşamaya başladı. Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinde Çalış ailesinin evi de sel suları nedeniyle büyük hasar gördü. Evde yaklaşık 50 santimetre derinliğinde çamur olurken, eşyalar da büyük hasar gördü. Başkalarına ait birçok eşyası ve dışarıdaki bank da evin içine girdi. Evin hali sel felaketinin boyutunu gösterdi. Çalış ailesi suların çekilmesiyle evlerinden kurtarabildikleri eşyaları dışarıya çıkardı. Balçıkla dolan evlerinden çıkardıkları eşyalarla birlikte 3 gündür dışarıda yaşayan aile, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından tekrar evlerine dönecekleri günü bekliyor.

Sel olduğu sırada evde olduklarını söyleyen Emirhan Çalış (15), "Evimiz bataklıkta. Bugün kepçelerle açtırabildik. Sel olduğunda evdeydik. Yağdığı akşamdan sabaha kadar dışarıdaydık. Evimizin etrafını korumaya çalışıyorduk. Bir anda yağmur bastırmaya başladı. Kapılarımızdan sular geldi. Yattığımız yerde sırtlarımız su oldu. Bir anda kalktık. Evde bir de hamile ablam vardı. Pencereye kadar suydu. Aşağı atladığımızda su göğsümüze geliyordu. Boğulma riskimiz de vardı. Zorla kendimizi dışarı çıkardık ve komşuya sığındık. Evimizi de böyle bıraktık. 3 günden beri temizlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Anne Nilüfer Çalış ise, "Yan taraftan gelirken evdekilere çıkın dışarı diye bağırdım. Yükseklere gidin sel geliyor dedim. Felaket geldi. Evleri, arabaları, insanları sel aldı gitti. Bizi de Allah korudu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devlet de yapabildiği kadarını yaptı ama evlerimizi kullanamıyoruz, eşyalarımızı kullanamıyoruz. Dışarıda kalıyoruz. Başka bir yerimiz olmadığı için mecbur dışarıda kalıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köyden görüntüler

-Bahçede yaşayan aile

-Evin içinden görüntüler

-Röportajlar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/DÜZCE,()

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Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları doldu

Tekirdağ'da hava sıcaklığının 33 derece, hissedilen nem oranının yüzde 50 olarak ölçülmesiyle birlikte halk mavi bayraklı plajlara akın etti.

Bunaltıcı sıcakların yaşandığı Tekirdağ'da hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar mavi bayraklı plajlara sahip Altınova, Kumbağ, ve Şarköy ilçelerindeki plajlara akın etti. Plajlar yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Bölgedeki sosyal aktivitelerden de faydalanan vatandaşlar, İstanbul'a yakın olması nedeni ile de hafta sonlarında Tekirdağ'a gelerek halk plajlarında güneşin tadını çıkıp, denizde serinledi.

Akın akın gelen tatilciler nedeniyle Tekirdağ ve çevre ilçelerinde yoğunluk yaşanmasına da neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Plajlardaki insanlarla dolu şezlong ve şemsiyeler

-Kuma kendini gömen vatandaş

-Deniz içinde yüzen kalabalık

-Kumsalda eğlenenler

-Vatandaşlarla röp.

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Eski meclis üyesi iş yerinde kalbine yenildi

Burdur'da inşaat malzemeleri satan Burdur Belediyesi eski meclis üyesi Ak Partili iİbrahim Tekin 63), işyerinde kalp krizi geçirerek öldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Mahrukatçılar Sitesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemeleri satan işyerindeki ofisinde yüzüstü hareketsiz yatan İbrahim Tekin'i fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 4 çocuk babası İbrahim Tekin'in cenazesi, incelemelerden sonra Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ATekin'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bina detay

- Polis ve sağlık ekipleri

- Cenazenin çıkarılması

Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Gölde boğulan kuzenler Neslihan ve Buse'nin öğretmeninden duygusal mesaj (2)

KUZENLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, serinlemek için girdikleri gölde boğulan kuzenler Buse Öztamur (15) ile Neslihan Öztamur'un (14) cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınıp Sarıderesi köyündeki evlerinin önüne getirildi. Bu sırada Neslihan ve Buse Öztamur'un babaannesi Durkadun Öztamur torunlarının tabutuna sarılarak, "Busem gitme yavrum, nereye gidiyorsun. Neslihan gitme kızım. Bizi bırakma" diye feryat etti.

Neslihan'ın tabutunun üzerine gelinlik örtülürken, Buse'nin tabutunun üzerine ise eşarp örtüldü. Buse'nin annesi Zahide babası Hüseyin ve Neslihan'ın annesi Döndü ile babası Zeki, yakınları tarafından teselli edildi. Buse ve Neslihan'ın cenazeleri daha sonra mezun oldukları Sarıderesi Ortaokulu bahçesine getirildi. Okul bahçesinde kılınan cenaze namazına Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kurucaşile Kaymakamı Şeyma Polat, Ulus Kaymakamı Zeynep Acar, Bartın Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, kuzenlerin öğretmenleri ve sınıf arkadaşları katıldı. Cenaze namazının ardından Buse ve Neslihan yan yana gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kuzenlerın boğulduğu göl

-Cenazelerin getirilmesi

-Babaanne Durkadun’un feryatları

-Cenazelerin evden alınması

-Mezun oldukları okulun önünde cenaze namazı

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

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Kahramanmaraş'ta kaçak kazıya 5 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, jandarma ekiplerince define bulmak için kaçak kazı yapanlara düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, kaçak kazı için kullanılan malzemelere el konuldu.

Olay, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Helete Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri arazide define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, bölgede yaptığı araştırmada arazide kazı yapan H.A. (42), Ş.K. (40), S.B. (40), B.D. (43) ve H.D.'yi (43) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, birer ahşap saplı kazma, dedektör, siyah renkli malzeme çantası, kulaklık, başlık, mavi çift eldiven, mavi çanta, el feneri ve 12 pil ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmada sorgulanmasına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ele geçirilen malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, ()

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Alaşehir'de 13 yaşındaki ikizler gölette kayboldu (2)

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yanında oynadıkları Kemaliye Göleti'ne düşen 13 yaşındaki Efe Birol ile kendisini kurtarmak için suya atlayan ikizi Eren Birol'un suya düştükleri yerde balçığa saplanmış cansız bedenleri bulundu. Dalgıç polisler tarafından önce Efe Birol ardından ikizi Eren Birol'un cesetleri sudan çıkarıldı. İkizlerin cansız bedenleri sudan çıkarılırken babaları Ahmet Birol gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi evde alan anne Aliye Birol ise sinir krizi geçirdi. İkizlerin sudan çıkarılan cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İkizlerin cesetlerinin sudan çıkartılmasından görüntü

-Baba Ahmet Birol'un ikizlerinin ardından gözyaşı dökmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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2 aylık bebeği sevip, cami avlusuna bıraktılar



Adıyaman'da, cami avlusuna bırakılan erkek bebeği vatandaşlar buldu. Bebeğin camiye bırakılma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece geç saatlerde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazında Kap Camisi'ne gelen cemaat avluda bebeği gördü. Vatandaşlar ve cami imamı Fetih Erdil, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri camide bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında biri kadın 2 kişinin, bebeği bir süre sevdikten sonra cami avlusuna bırakarak ayrıldıkları görüntülendi. Polis, bebeği alarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Ekipler 2 aylık olduğu düşünülen bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kap Camii

- Güvenlik kamerası

- Kadın ve erkek ile bankta kucağında çocuk ile oturması

- Çocuğu bırakmaları

- Kadının ve erkeğin ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

