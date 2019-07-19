DHA YURT BÜLTENİ-17

CHP HEYETİNDEN AYAZ VE NUPELDA KARDEŞLERİN AİLESİNE ZİYARET

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da aralarında bulundu heyet, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, geçen pazartesi günü terör örgütü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu (8) kardeşlerin ailesini ziyaret ederek, başsağlığında bulundu.

CHP Genel Merkezi'nce görevlendirilen Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile milletvekilleri Polat Şaroğlu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Tahsin Tarhan, Murat Emir, Burhanettin Bulut ve Yüksel Mansur Kılınç'ın yer aldığı heyet, Ovacık ilçesine bağlı Çakmaklı köyüne giderek, çocukları Ayaz ve Nupelda'yı, terör örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu kaybeden acılı anne Cevriye ve baba Ekber Güloğlu'ya başsağlığı ziyaretinde bulundu.

'OLAYIN ARAŞTIRILMASI İÇİN KOMİSYON KURULMASINI TEKLİF EDECEĞİZ'

Ziyaretleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Özgür Özel, Ayaz ile Nupelda kardeşlerin hayatını kaybettiği olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacaklarını belirtti. CHP olarak terörü lanetlediklerini anlatan Özel, "Bu olay bizleri ve bütün Türkiye'yi yasa boğmuştur. CHP olarak terörü lanetliyoruz. Bu olayın faillerinin derhal ortaya çıkarılarak gerekli olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyoruz. CHP, bu olayın sonuna kadar takipçisi olacaktır. Nupelda ve Ayaz kardeşlerimizin yaşam haklarını ellerinden alan bombayı oraya koyanları lanetliyoruz. Terör masum insanlarımızı, çocuklarımızı acımasızca aramızdan alıyor. Ankara'ya döndüğümüzde buraya gelen milletvekili heyetinin hazırlayacağı raporu genel başkanımıza sunacağız. TBMM'de bu olayın araştırılması için komisyon kurulmasını teklif edeceğiz" dedi.

'PATLAYICILARA KARŞI İLKOKULLARDA EĞİTİM VERİLSİN'

Özel, Milli Eğitim Bakanı ile görüşüp, ilkokulda okuyan çocukların patlayıcılara karşı eğitilmesi için ders olarak okutulmasını talep edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Her yıl bölgede arazide bulunan patlayıcılara basan ya da oynarken patlayan bombalardan dolayı birçok küçük yaştaki çocuk hayatını kaybediyor. Artık çocuklar ölmesin diye özgürce yaşasınlar diye CHP olarak bir öneri hazırladık. Milli Eğitim Bakanı ile görüşüp, ilkokullarda acil olarak bir ders konulmasını talep edeceğiz. İlkokul çocuklarının patlayıcılara karşı ve arazide bulunabilecek her türlü patlayıcıya karşı eğitilmesi, bilgilendirilmesi için bu konuda bir ders okutulmalı. Ayrıca TBMM'ye ilkokullarda çocukların patlayıcılara karşı eğitilmesi için zorunlu ders okutulması amacıyla kanun teklifi vereceğiz."

Görüntü Dökümü

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CHP heyetinin taziye evine gelişi

Heyetinin aileye başsağlığı dilemeleri

Ziyarette yapılan konuşmalar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 20 MB

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CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, EŞİNİ TÜFEKLE VURDU



SAMSUN’un Bafra ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Mevlüt T. (45), tartıştığı eşi Ayla T.’yi (35) sokak ortasında tüfekle ateş ederek ağır yaraladı. Bisikletle kaçmaya çalışan şüpheli, saklandığı otoparkta polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 15:30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Eyüp Sultan Sokak üzerinde meydana geldi. Cezaevinden dün izinli olarak çıkan Mevlüt T. sokakta tartıştığı eşi Ayla T.’ye tüfekle ateş etti. Saçmaların vücuduna isabet ettiği kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen acil servis ekiplerince ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi süren kadın, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Olay yerinden bisikletle kaçan şüpheli, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan bir otoparkta araçların arasına gizlenirken, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Mevlüt T., polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri detayı

Şüphelinin yakalanma anı

Detaylar

Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR SAMSUN-

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OKULLARIN KORKULUKLARINI ÇALMASI KAMERADAN BELİRLENEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

GAZİANTEP'te, iki okulun bahçe duvarındaki demir korkulukları çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek polis ekiplerince yakalanan A.N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Şahinbey ilçesindeki 2 okulun bahçe duvarındaki demir korkulukların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, okullardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin esneterek demir korkulukları yerinden çıkardığını ve ardından kamyonet ile götürdüğünü belirledi. Kamyonetin plakasının belirlenmesinin ardından polisler, şüphelinin A.N.G. olduğunu belirledi. A.N.G., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan A.N.G. emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin okulun demirlerini esnetmesi

- Şüphelinin demirleri kamyonetle taşıması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-

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VALİ SEYMENOĞLU: KALKINMA AJANSLARI, BAKANLIĞIN İL MÜDÜRLÜĞÜ OLMA YOLUNDA

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, kalkınma ajanslarının bazı projelere destek vermek amacıyla oluşturulduğunu belirterek, "Ancak son yıllarda maalesef kalkınma ajansları bakanlığın il müdürlüğü olma yolunda" dedi.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı, Burdur'un Yeşilova ilçesi, Salda Gölü kıyısındaki bir otelde yapıldı. BAKA dönem başkanı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki toplantıya, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile BAKA Genel Sekreteri Abdullah Madenci ile uzmanlar katıldı.

BAKA Dönem Başkanı Vali Ömer Seymenoğlu, kalkınma ajanslarının bakanlığın il müdürlüğü gibi çalıştığını söyledi. Vali Seymenoğlu, "Ajanslar görev ve sorumluluk alanı içerisindeki önceliklere göre bazı projelere destek vermek amacıyla oluşturuldu. Ancak son yıllarda maalesef kalkınma ajansları bakanlığın il müdürlüğü olma yolunda" dedi.

PROSEDÜR ÇOK UZUN

Gündemdeki 18 maddeyi görüşmek için toplandıklarını belirten Vali Seymenoğlu, "Antalya, Isparta ve Burdur bölgesi için olumlu, olumsuz ne kadar katkı verdiğini görüşüp gündemimizde yer alan yeni projelere destek verecek miyiz, vermeyecek miyiz, vereceksek hangi oranlarda katkı sağlayacağız onları görüşeceğiz. Ama bir il valisi olarak küçük de bir serzenişimiz var. Kakınma ajansıyız ancak herşeyi Ankara'ya sormaya devam ediyoruz. Biz şu anda Ankara tarafından verilecek kararların altlığını yapıyoruz. Ajans olarak 30 bin liraya kadar serbestliğimiz var. Isparta Valisi olarak 9'uncu aydayım. Halen bir tek proje yapamadık. Prosedür uzun. Köy gezilerinde vatandaşa 'Kalkınma ajansı var, proje yapın geçirelim' diye öneriyorum. Vatandaş, 'Bunu 5 ay önce de söylemiştin Sayın Valim, bir proje vermiştik halen sonucunu görmedik' diyor. Bu söylediklerimiz inşallah Ankara'ya gider" diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıya katılanlar

-Seymenoğlu'nun açıklaması

-Detay

Mesut MADAN/BURDUR, ()

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BODRUM'DA MEZARLIKTA ZEHİRLENEN 2 KÖPEKTEN 1'İ TELEF OLDU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Türbe Mezarlığı'nda birer gün arayla zehirlenmiş olarak bulunup, veterinere götürülen 2 köpekten 1'i telef oldu. Diğer köpeğin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Cevat Şakir Mahallesi'ndeki Türbe Mezarlığı'nda, dün (perşembe) öğle saatlerinde, vatandaşlar tarafından acı içinde kıvranan ve ağzından köpükler gelen bir sokak köpeği bulundu. Bir veterinere götürülen köpeğin zehirlendiği belirlenip, tedaviye alındı. Bugün aynı mezarlıkta benzer şekilde bir sokak köpeği daha bulunarak, aynı şekilde veterinere götürüldü. Ancak tedaviye alınan bu köpek veterinerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, telef oldu.

Hayvanseverler ve mahalle sakinleri, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin tesit edilip, hakettikleri cezayı almalarının sağlanması için mezarlığın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini, polis ekipleri ve belediye yetkilileri tarafından konuyla ilgili ciddi bir araştırma başlatılmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zehirlenen ve getirildiği veterinerde tedaviye alınmasına rağmen telef olan köpeğin görüntüsü

BODRUM, (Muğla), ()

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GAZİANTEP’TE, 112 ÖĞRENCİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında (GASMEK) eğitim gördükten sonra katıldıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS), Türkiye sıralamasında ilk 50 bine girmeyi başaran 112 öğrenciyi törenle ödüllendirdi.

GASMEK’te hazırlandıkları sınavda başarılı olan 112 öğrenci için Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımı ile tören düzenlendi. Törende Türkiye sıralamasında derece elde eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinerek, belediye olarak eğitim alanında bu konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Sizler bizim yarınlarımızsınız dolayısıyla sizleri çok iyi yetiştirmemiz lazım. Artık altyapı belediyeciliği bitti. Artık sosyal ve kültürel belediyecilik var. En büyük yatırım artık insana yapılıyor. Dolayısıyla eğitime yönelik attığımız bu adımlar ile sizlere dokunduğumuz zaman başarının geldiğini görüyoruz. Bu aslında sizlerin başarısıdır. Bize sadece sizlere uygun ortam sağlamak düşüyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Fatma Şahin'in konuşması

- Öğrencilere ödül verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 243 MB

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