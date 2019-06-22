DHA YURT BÜLTENİ - 17

İnegöl'de 2 kişinin öldüğü kazada, intihar şüphesi



BURSA'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 kişi öldü. Araçta, bulunan nottaki yazılanlar intihar şüphesi doğurdu.

Olay Bursa- Ankara karayolu, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 16 Y 6746 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobil iki parçaya ayrılırken, sürücü ile yanında bulunan kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İkiye bölünen araç çekicilerle kaldırılarak yol trafige açıldı. Araçtaki 'Ben ve Güven' başlıklı not intihar şüphesini ortaya çıkarırken, kazayla iligi soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,()-

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Dinlenme tesisinde 17 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantayı çalan 3 şüpheli tutuklandı

BİLECİK’in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisinde, içinde 17 bin liralık ziynet eşyası bulunan bir kadının çantasını çaldığı öne sürülen 2’si kadın 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir’den 10 gün önce bir otomobil kiralayan H.M. (45), S.U. (43) ve D.A. (46), Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisine gitti. Tesise yemek yemek için gelen İ.Ç. isimli kadını takip eden 3 şüpheli kafe bölümünde kadının çantasını çalarak ortadan kayboldu. İ.Ç. çantasının çalındığını fark ederek polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin H.M., kadınlar S.U. ve D.A. olduğu belirledi. Yaklaşık 10 gün çalışmaların ardından şüpheliler Eskişehir kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Ancak çalınan ziynet eşyaları bulunamadı.

Şüphelilerden D.A. isimli kadının 4.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilerek Bozüyük ilçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 2’si kadın 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin tesiste görüntüsü

-Adliyeye sevk edilmeleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,()-

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Kazmalı kavgada tarafları polis ayırdı

ÇORUM'da, birinin kazmayla diğerine saldırdığı kavgayı gören trafik ekipleri olaya müdahale etti. Olay yerine takviye asayiş ekibi sevk edildi. Polisler, ikiliyi güçlükle ayırdı.

Olay, öğlen saatlerinde Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Saat Kulesi çevresinde, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönmesiyle taraflardan biri, çevredeki iş yerinden aldığı kazma ile kavga ettiği kişiye saldırdı. Bu sırada bölgede olan trafik polisleri, kavgaya müdahalede etti. Polisler, takviye ekip istedi. Kavga eden iki kişi, gelen asayiş ekiplerinin de müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi. Birbirlerinden şikâyetçi olan kişiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Trafik polislerinin gözü önünde kavga ettiği kişiye kazma ile saldırması

- Trafik polislerinin kazmalı şahsa müdahalesi

-İki kişinin polis otolarına bindirilmesi

-Detaylar

(SÜRE 1 dk 30 sn ) (BOYUT 175 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR– Serkan BARIŞ ÇORUM ()

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Bursa Şehir Hastanesi'nde sona gelindi

Türkiye'nin hizmete açılacak 10'uncu şehir hastanesinde hazırlıklar son aşamaya geldi. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ve beraberindeki heyet, Bursa Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Kabul süreci devam eden hastanede son hazırlıkları yerinde incelemek üzere Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Arslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ve beraberindeki heyet, Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tüm birimleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Bursa Şehir Hastanesi'nin acil servis, yoğun bakım, ameliyathaneler, poliklinikler ve genel servislerini dolaşan İnceöz ve Prof. Dr. Ataseven, hastanede verilecek hizmetlerle ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldı. Daha sonra Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, kentte verilen sağlık hizmetleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

SAĞLIKTA HİZMET KALİTESİNİ ZİRVEYE TAŞIYACAK

Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Bursa Şehir Hastanesi'nin bin 355 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Şehir hastanemiz, Bursa ve civar illere en yüksek kalitede sağlık hizmetini sunan sağlık tesisi olacak. Hastanemiz son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatıldı. Hasta odaları, poliklinik odaları, ameliyathaneleri, laboratuvarları, her birimiyle uluslararası standartlarda en yüksek konfor ve kalitede sağlık hizmetini vatandaşlarımıza sunacağızö dedi.

6,5 MİLYONLUK HİNTERLANDA SAĞLIK HİZMETİ

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da, Bursa Şehir Hastanesi'nin, Bursa ve çevre illerle birlikte 6,5 milyonluk hinterlanda nitelikli sağlık hizmeti sunacağını dile getirerek, "Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastane'miz kentin doğusunda nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir merkez görevi üstlenirken, şehir hastanemiz kentin batısında yanık merkezi, inme merkezi, el cerrahisi, palyatif bakım merkezleri, reimplantasyon, kapsamlı onkoloji merkezi gibi özellikli planlama gerektiren birimleri ile nitelikli sağlık hizmetlerinin bir arada verileceği merkez konumunda yer alacakö dedi.

6 HASTANE AYNI KAMPÜSTE

Bursa Şehir Hastanesi, genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastaneden oluşuyor. Branşlara göre yatak dağılımı farklılık gösterecek. Genel hastanede 308, kadın doğum çocuk hastanesinde 222, kalp damar hastanesinde 271, onkoloji hastanesinde 254, FTR hastanesinde 200, YGAP hastanesinde 100 yatak olacak.

YÜKSEK HİJYEN, ULUSLARARASI STANDARTLAR

Hastanede her branştan toplam 403 poliklinik yer alacak. Yüksek hijyen seviyesinde şartlandırılmış, uluslararası standartlara sahip ameliyathane sayısı 49. Hasta parametrelerinin en yüksek seviyede takip ve ölçümüne olanak sağlayan yoğun bakım ünitesi ise 23'ü yenidoğan, 194'ü çocuk ve yetişkin olmak üzere 217 yatak kapasitesine sahip.

MODERN, KONFORLU HASTA ODALARI

İçinde tuvaleti, banyosu, televizyonu, buzdolabı bulunan, refakatçisinin de yanında rahatlıkla kalabileceği tek kişilik, en fazla iki kişilik hasta odaları bulunacak. Ana hastanede 454 adet tek kişilik, 192 adet çift kişilik, FTR'de 72 adet tek kişilik, 64 adet çift kişilik, YGAP'ta 100 adet tek kişilik odalarda sağlık hizmeti sunulacak.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden ARŞİV görüntüler

Haber: Muammer İRTEM/BURSA, ()-

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İstanbullu tatilciler, Çeşme'den ayrıldı

İZMİR'in gözde turist kenti Çeşme'deki plajlar, İstanbullu tatilcilerin oy kullanmak için kentten ayrılmasının ardından Almanya ve nedeniyle İzmirlilere kaldı.

En çok İstanbul'dan turist alan Çeşme'de, İstanbullu seçmen 23 Haziran'da yenilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tatilini yarıda kesti. 31 derece hava sıcaklığına sahip kentte kum, güneş ve deniz keyfi yapan tatilciler, stres atıyor. İstanbullu seçmen oy kullanmak üzere kentten ayrıldı. Dünden itibaren kentteki İstanbulluların çoğu, memleketlerine döndü. Ancak Çeşme plajları, boş kalmadı. İstanbullulardan boşalan odalara, hafta sonu ilçeyi tercih eden başta İzmirliler olmak üzere yurt dışından kente gelen tatilciler yerleşti. Bu nedenle Çeşme plajlarındaki yoğunluk azalmadı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, İstanbulluların Çeşme'de tatil yapanların en az yarısını oluşturduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için İstanbulların kentten ayrıldığını kaydeden Demir, "Ancak Çeşme'deki yoğunluk azalmadı. Hafta sonu nedeniyle İzmir'den girişler var. Almanya gibi ülkelerde yaşayan tatilciler, kente giriş yaptı. Ayrıca İstanbullu tatilcilerin, önümüzdeki pazartesi günü tekrar Çeşme'ye rezervasyon yaptırdıkları görüldü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Plajlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü



Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Kahraman DURAK / İZMİR, ()

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Silifke'de rafting heyecanı

MERSİN'in Silifke ilçesinde 46’ncı Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında rafting tutkunları tur attı.

Göksu Nehri’nde gerçekleştirilen Selefkos Turizm tarafından organize edilen rafting turu Silifke Barajı civarında başladı. Rafting öncesi katılımcılara botlarda güvenle rafting heyecanı yaşanması için gerekli bilgileri de aktarıldı. Heyecan dolu anların yaşadı rafting etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Irmak boyunca kent merkezi içinden geçen raftingciler fotoğraf çekenlere poz vermeyi ihmal etmedi.

Turizm şirketi Sahibi Ozan Yel, rafting için Göksu Nehri’nin uygun bir yapıda olduğunu belirterek, “Silifke için alternatif bir spor ve tatil imkanı sunuyoruz. Tatil sadece denizden ibaret değildir. Bu nedenle biz em doğa hem spor ve heyecan sunuyoruz. Raftingin için özellikle yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerimize hafta sonları isteğe göre hafta için hizmet veriyoruz. Normal güzergahımız olan Mut-Hocalı mevkiinden yoğun çamur akışı nedeniyle yapamadık. Bu nedenle baraj ağzından başlayarak Silifke kent içinden geçerek raftingimizi yapmış bulunuyoruz. Güzel görüntülere ve heyecana sahne oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Rafting yapacak ekibin hazırlanması

- Botların şişirilmesi

- Görevlilerin bilgilendirme yapması

- Botların nehre indirilişi

- Botların Atatürk köprüsünden girişi görüntüsü ve Karayolları Atatürk köprüsünde botların durması

SÜRE: 05.00 BOYUT: 76,5 MB

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), ()