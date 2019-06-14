DHA YURT BÜLTENİ - 17

Otomobil ormana uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin ormana uçması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, sedyeye koydukları yaralılara halatlara tutunarak yukarı çıkarırken, sürücü, “Ben bu acı ile nasıl yaşarım?" diyerek ağladı.

Kaza öğle saatlerinde, Zonguldak-İstanbul yolunun Soğanlı rampaları mevkiinde meydana geldi. Devrek ilçesinden Ereğli'ye düğün alışverişi yapmaya gelen Okan Altunay (29) idaresindeki 67 YD 565 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormana uçtu. Yaklaşık 15 metreden aşağı düşerek ağaçlara takılan otomobili görenler, durumu polis ve 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri otomobilin bulunduğu yere indi. Kazada, otomobilde bulunan Güler Aksakal (50) yaşamını yitirirken, yaralanan Okan Altunay, Selahattin Aksakal (54), Halime Köroğlu (32), Oktay Köseoğlu (32) ve Mürvet Altunay (53) itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sedyeye konulan yaralılar halata tutunan itfaiyeciler tarafından yola çıkarıldı. Hafif yaralanan Okan Altunay, "Ben bu acı ile nasıl yaşarım?" diye feryat ederek, ağladı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekiplerin aracın yanına inmesi

Yaralıların yola çıkarılması

Araç sürücüsünün feryatları

Yaralıların ambulansa alınması

Cenazenin yola çıkarılması

Hurdaya dönen otomobil

İtfaiye ekiplerinin araç içinde ve çevresinde inceleme yapması

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

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Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, o anlar kamerada

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü, daha sonra geri gelip, yaralılara yardım etti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kumköy'de yaşandı. Kumköy'den D400 Karayolu yönüne giden Ahmet Yanar'ın kullandığı 07 LM 030 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fikret Dursun'un kullandığı 07 L 4676 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan Dursun, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Dursun'un arkasında oturan annesi Sümeyra Dursun ise yola savruldu. Başında kask bulunan Fikret Dursun ile kask takmayan annesinin yaralandığı kazanın ardından otomobil sürücüsü Ahmet Yanar, sağlık ve jandarma ekiplerini aradı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Anne ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, karşı yönden gelen motosiklet ile otomobil çarpışıyor. Fikret Dursun'un otomobille bir süre sürüklendiği görülen görüntülerde anne Sümeyra Dursun devrilen motosikletten yola düşüyor. Otomobil sürücüsü Ahmet Yanar ise aracını durdurup, aşağıya iniyor. Tampona takılan motosiklet parçasını alıp, atıyor. Ardından otomobiliyle olay yerinden kaçıyor. Kısa süre sonra koşarak, geri gelip, yaralılara yardım ediyor.

Otomobil sürücüsü Ahmet Yanar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Araçların çarpışması

- Kadının yerde yatması

- Motosikletin devrilmesi

- Aracın durması

- Sürücünün motosiklet parçasını atması

- Araca binip gitmesi

- Koşarak gelmesi

- yaralılara yardım etmesi

- Aracının alıp gelmesi

Haber: Mithat ABAKAN- Kamera: ANTALYA-)

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Şikayet nedeniyle tayin edilen öğretmen için eylem



ZONGULDAK'ta, Fener Anadolu Lisesi'nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Murat D.'nin, öğrencilerinden İslami dönem Türk edebiyatı ile İslamiyet öncesi Türk edebiyatını karşılaştırmalarını istemesi ve ders sırasında ezan okunurken, pencereyi kapattırdığı ileri sürülerek hakkında şikayette bulunuldu. Murat D. idari soruşturma kapsamında Çankırı'ya tayin edilip, meslekte kademe ilerleme cezası verilirken, öğretmeni destekleyen öğrenci ve veliler, okul önünde protestoda bulundu.

Fener Anadolu Lisesi'nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Murat D., iddiaya göre, öğrencilerinden İslami dönem Türk edebiyatı ile İslamiyet öncesi Türk edebiyatını karşılaştırmalarını isterken, farklı bir zamanda da ders sırasında ezan okunurken pencereyi kapattırdı. 'Halkı din ve mezhep ayrımcılığına sürüklediği' yönündeki şikayet üzerine öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından Murat D., Çankırı'ya tayin edilirken, meslekte kademe ilerleme cezası da verildi. Murat D.'nin suçlamaların ardından verdiği ifadede, "İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile İslami dönem Türk edebiyatı müfredatta yer alan konulardır. Öğrencilerimden bunları yorumlamaları ve karşılaştırmalarını istememden daha doğal bir şey olamaz. Türklerin nasıl Müslüman olduğu sorusunun ise bana değil, tarih öğretmenlerine sormaları gerektiğini, konuyu onların daha iyi anlatacağını öğrencilerime söyledim ve doğru olan da budur. Okulun hemen karşısında camimiz var ve ders esnasında ezan okundu. Ben de öğrencilerimin dikkati dağılmaması için camı kapattırdım. Bu her zaman olan ve olağan bir durumdur. Uzun yıllardır aynı okulda öğretmenlik yapıyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

SENDİKA TEPKİ GÖSTERDİ

Bugün, öğrenci, veliler ve eğitim sendikaları, okul önünde toplanarak karara tepki gösterdi. Eğitim Sen Şube Başkanı Orhan Yılmaz, öğretmen hakkında 'Halkı din ve mezhep ayrımcılığına sürüklediği' yönünde CİMER üzerinden şikayette bulunulduğunu, Milli Eğitim tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında Çankırı'ya tayin edildiğini, meslekte kademe ilerleme cezası da verildiği söyledi. Murat D.'nin yapılan haksız şikayetler sonrası sürgün edildiğini belirten Orhan Yılmaz, "Türk milli eğitiminin amaçlarından ve görevlerinden birisi de öğrencilerinin düşünsel ve bilimsel fikirlerine katkıda bulunacak her türlü fırsat eğitimi ile özgürce yorum yapabilmelerinin önünü açmaktır. Kaldı ki Türk Dili ve Edebiyatı branşında olan bir öğretmenin şikayet edildiği gibi İslamiyet öncesi ve sonrası dönem edebiyatını anlatması ve öğrencilerinden de iki dönemin karşılaştırılması yönünde yorum beklemesi kadar doğal bir şey olamaz. Halkı din ve mezhep ayrımcılığına sürüklediğine kadar dayandırdığınız iddialarınızı Murat D. asla kabul etmezken, uydurulan bu iddiaların bile demokratik bir ülkede normal eleştiri sınırları içerisinde sayıldığını görmüyor musunuz? Henüz çok geç değildir. Bu suça ortak olmayın. Fener Anadolu Lisesi'nin çimentosu olan Murat öğretmeni okulundan, öğrencilerinden, arkadaşlarından ve Zonguldak'tan kopartmayın" dedi.

Murat D.'nin okulun en iyi öğretmenlerinden olduğunu ifade eden lise son sınıf öğrencisi Zeynep Şener, "Murat hoca gibi donanımlı öğretmenleri gerçekten okulumuzda görmek istiyoruz. Okuldan ayrılsak bile burada görmek istediğimiz için bütün bu çabalarımız. Murat hoca burada olması gereken bir insan. Gerçekten öğretmenlik ve kişilik bilgi ve donanımlarıyla bizlerin hayatlarına dokunan bir insan oldu. Murat hoca sürgün edilmemeli, Fener Lisesi'nde kalmalı" diye konuştu.

VALİ İLE GÖRÜŞTÜLER

Okul önünde toplanan sendika üyeleri ve beraberindeki öğretmen ve öğrenciler, Murat D. hakkında verilen kararla ilgili olarak Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile görüştü. Vali Bektaş'ın makamına kabul ettiği heyet, Murat D. hakkındaki kararın gözden geçirilmesini istedi. Öğrencilerle, valilik önünde karşılaşan Vali Erdoğan Bektaş, konuyla yakından ilgileneceğini ve öğrencilerin üzülmemesini isteyerek, onlarla fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Okul önündeki basın açıklaması

-Basın açıklamasından detaylar

-Öğrencilerle röportaj

-Öğrencilerden ve karnelerinden detaylar

-Murat Durmuş'un fotoğrafı

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, ()

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Adıyaman'da, 153 bin 352 öğrenci karne aldı

ADIYAMAN merkez ve ilçelerinde, 153 bin 352 öğrenci, karnelerini alarak, yaz tatiline başlamının sevincini yaşadı.

Kentteki Menderes İlkokulu'nda, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Vali Aykut Pekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Sınıfları dolaşan ve öğrencilerle sohbet edip, karne dağıtan Vali Pekmez, yaz tatilini verimli geçirmeleri için kitap okumalarını önerdi. Kentte 153 bin 352 öğrenci karne aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okul ve öğrenciler

- Karne dağıtılması

- Vali Pekmez'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-)

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Muratlı, 22 milyon kazanan talihliyi merak ediyor

SÜPER Loto'nun 22 milyon 527 bin 637 lira 15 kuruş büyük ikramiyesinin çıktığı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde paranın kime çıktığı merak ediliyor. İkramiye kuponunun oynandığı bayii Hakan Çamur, paranın ihtiyaç sahibi birine çıkmasını istediğini belirterek, "Büyük ikramiye bayiimizinden çıktı. Çok mutluyuz.İnşallah ihyaç sahibidir. Küçük ilçede şu an gündem milyoner kim. Biz buradayız" dedi.

Süper Loto'nun dün gece yapılan çekilişinde 14,18,20,38,41,50 numaraların yer aldığı kupona 22 milyon 527 bin 637 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyenin kuponu Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bayiden yatırılmasının ortaya çıkmasıyla ilçede, paranın kime çıktığı büyük merak konusu oldu. Büyük ikramiyenin oynandığı bayiinin çalışanı Hakan Çamur, "Büyük ikramiye bizim bayiimizden çıkmıştır .Şanslı kişi daha gelmedi. Biz de merakla bekliyoruz. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Biz şans dağıtmaya devam edeceğiz. İkramiyenin çıktığının duyulmasının ardından gerek sosyal medya, gerekse dükkana gelip bizzat bize kime çıktığını soran çok oluyor. Muratlı'da bir sürü efsaneler dönüyor. Bir roman vatandaşa çıktığı söyleniyor. 21 yaşında olduğu ve adı soyadına kadar her şeyi söylüyorlar ama öyle bir şahıs yok ortada. Öyle bir şahıs burada yaşamıyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. İnşallah ihtiyacı olan bir arkadaşa çıkmıştır. Bizde buradayız inşallah bizi unutmaz. Bir beklentimiz yok.İyi günlerde kullansın parasını. Ama bize de ufak bir şey olursa memnun oluruz" diye konuştu.

'MURATLIYA YATIRIM YAPSIN'

Muratlı ilçesinde çay bahçesi işleten Mustafa Kır, talihlinin parayı ilçede kullanmasının Muratlı için büyük bir şans olacağını belirterek,

"Büyük ikramiyenin Muratlı'ya çıktığını öğrendik. İnşallah Muratlı'mız için hayırlı olur. Parayı Muratlı'da kullanır. Burası küçük bir yer, Muratlı'ya can ve hayat verir. Kime çıktığını merak etmiyorum. Bana çıkmadığı sürece merak etmiyorum. Ama bu kadar büyük para burayı canlandırır. Büyük işler yapabilir" dedi.

İlçede sabah erken saatlerde milyoner heyecanı yaşandığını ve milyonerden sokak hayvanları için bir şeyler yapmasını isteyen kuaför Şebnem Güday, "Muratlı küçük bir ilçe. Gerçekten büyük ikramiyenin kime çıktığını merak ediyoruz. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır.Birde ondan tek istediğim birşey var.Lütfen sokak hayvanlarını unutmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bayiden detaylar

-Bayi Hakan Çamur ile röp.

-Sokaktan görüntü

-İlçe Tabelası

-Mustafa Kır ile röp.

-Şebnem Gülday ile röp.

-Genel ve Detaylar

-Kahvede oturanlar

Haber- Kamera Mehmet YİRUN/MURATLI(Tekirdağ),()

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Çocuklar hayatlarında ilk defa denize girdi



MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, hayatlarında hiç denize girmemiş çocukları deniz ile buluşturdu. İlk defa denize girmenin heyecanını yaşayan çocuklar hayalilerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sayesinde, 9-15 yaş grubu arasında toplam 40 çocuk deniz ile buluşurken, Erdemli İlçesi Kumkuyu sahilinde gerçekleştirilen aktivite ile Gündoğdu Mahallesi ve İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan çocuklar denizde doyasıya eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından organize edilen etkinlik ile çocuklar hayatlarında ilk defa denizle buluşurken, aktivite sayesinde güzel dostluklar da kuruldu. İlk defa denize girmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, kendilerine bu imkânı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini iletti.

Yazın sıcakta denize girmenin tadını doyasıya çıkaran çocuklar, akranları ile bir arada olmanın keyfini yaşadı. Suyla buluşmanın heyecanına varan çocuklar, gönüllerince eğlenerek suda olmanın sevincini yaşarken Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sahilden görüntü

Denize giren çocuklar

Çocuklar aileleri ile otururken

Çocuklar gruplar halinde sahile inerken

Yüzenlerden genel ve detay

Çocuklar ve aileleri ile yapılan röportajlar

(BOYUT:537 MB) (SÜRE:4,47 DK)

Haber-Kamera: MERSİN; ()



