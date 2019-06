DHA YURT BÜLTENİ - 17

Gebze'de depo alev alev yandı - Yeniden

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir şirkete ait depoda yangın çıktı. Alevler deponun her yanını sararken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Öğle saatlerinde, Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki depolama şirketine ait depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodan alevler yükselirken, haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. İtfaiye görevlilerinin müdahalede bulunduğu yangın kontrol altına alındı. Bu sırada takviye ekipler istenildi. İçeride bulunan kağıtların yeniden alev almasıyla yangın yeniden büyüdü. Alevler deponun her yanını sardı. Alev topuna dönen deponun söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki tesislere sıçramaması için önlem alırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

Alev alev yanan tesisten görüntü

Söndürme çalışmlarından görüntü

Haber-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli)

Kastamonu'da hortum

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.

Devrekani'de, öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte hortum oluştu. İlçe merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıkan hortum, paniğe neden oldu. Yaklaşık 20 dakika etkili olan hortumu, ilçede yaşayanlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Belediye ekipleri, hortum ve şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

-Hortum'dan görüntü

Haber:Gürkan YILMAZ/KASTAMONU

Tekirdağ'da 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da, psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen İbrahim Yakut (55), gece biri polis 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçarak zorla girdiği evde İsmail Şentürk’ü (57) bıçaklayarak öldürdü. Polisin güçlükle yakaladıktan sonra tutuklanan Yakut, yaşanan olayları hatırlamadığını söyledi.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve pskilojik şizofreni rahatsızlığı bulunan İbrahim Yakut, Tintinpınar Caddesi üzerindeki bir kıraathaneye giderek burada tartıştığı sahibi ve bir müşteriyi bıçakladı. İhbar üzerine gelen polislere de direnen Yakup, yaşanan kargaşada 1 polis memuru da bıçakla yaraladıktan sonra kıraathaneden dışarıya çıkıp, koşarak uzaklaşmaya çalıştı. İbrahim Yakut, kendisini kovalayan polis ekiplerinden saklanmak için bir apartmana girdi. 4 katlı apartmanın en üst katına çıkan Yakut, dairenin kapısını çaldı. Dairede oturan İsmail Şentürk’ün kapıyı açmasıyla birlikte zorla içeriye giren Yakut, elindeki bıçakla Şentürk’e saldırıp boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Şentürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Takviye gelen polis ekiplerinin de desteğiyle daire kapısı kırılarak içeriye girilmesinin ardından İbrahim Yakut, kendisini kilitlediği evin banyosunda biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildikten sonra güçlükle yakalandı. Gözaltına alınan Yakut, hastanedeki sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Yakut, ifadesinde yaşanan olaylar hatırlamadığını, aksine daireye girdiğinde ölen kişinin yerde yattığını ve kendisinin kimseye saldırmadığını söylediği öğrenildi. Elleri kelepçeli olarak adliyeye götürülen Yakut, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek, birden fazla kişiyi ve görevli memura mukavemet ve yaralamak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliye tabela

Cinayet zanlısının polis aracından indirilmesi

Polisin elimdeki delil torbaları ve suç aleti

Elleri kelepçeli adliyeye getirilişi

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ

Bodrum'da satış yapması yasaklanan midyeciler Belediye Başkanı Aras'ı ziyaret etti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayram tatilinde çok sayıda kişinin sokak satıcılarından yedikleri midyeden zehirlenmesi üzerine satış yapmaları geçici olarak yasaklanan midyecilerden 30'u Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ı ziyaret etti. Soruna ortak çözüm üretip, tekrar satış yapmak isteyen midyecilere Başkan Aras, bir an önce hijyen kuralları ile ilgili eksiklerini tamamlamaları ve alınan numunelerin laboratuvar sonuçlarının uygun çıkması halinde yasağın kaldırılacağını söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı'nın arifesi olan 3 Haziran ve sonrasındaki 2 günde 50'nin üzerinde kişi, sokakta seyyar satıcılardan aldıkları midye dolmaları yedikten sonra rahatsızlandı. Hastanelere giden vatandaşların tedavileri yapılıp taburcu edildi. Bunun üzerine harekete geçen Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri de sokaklarda midye dolma satışının önlenmesi için çalışma başlatttı. Bodrum Belediyesi'nin sokakta midye satışını durdurdu. Midye satışının durdurulması belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Bodrum'da, açıkta midye dolma satışları, halkımızın son günlerde yaşadığı gıda zehirlenmesi vakaları dolayısıyla bir süreliğine durdurulmuştur. Halk sağlığını tehdit eden gıdalarla ilgili harekete geçen belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerekli denetimlere başlamıştır. Vatandaşlarımızın bu süre zarfında, nerede üretildiği belli olmayan ve açıkta satılan midyeleri tüketmemeleri önemle rica olunur" diye duyuruldu. Bodrum'da 9 günlük tatili boyunca midyeden zehirlenenlerin sayısının 203 kişiye ulaştığı bildirildi. Sokakta midye satışı yasağı devam ederken, 30 midye satıcısı bugün Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

MİDYECİLER ORTAK ÇÖZÜM YOLU İSTEDİ

Midyeciler satış yapmaya yeniden başlamak istediklerini belirterek, yaşanan sorunun kaynağını bulmak ve midye satışında Türkiye'ye rol model olabilmek için neler yapılması gerektiği konusunda Başkan Aras ile görüş alışverişinde bulundu. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Tanju Aksu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan da görüşmeye katıldı. Yaklaşık 30 senedir Bodrum'da midye sattıklarını ve bugüne kadar böyle bir sorun yaşamadıklarını söyleyen midyeciler, Bodrum Belediyesi ile ortak bir çözüm yolu bulmak istediklerini Başkan Aras'a iletti.

'HALK SAĞLIĞI BELEDİYENİN BİRE BİR SORUMLULUĞUDUR'

Başkan Aras da Bodrum'da iş yapan hiçbir esnafın mağdur olmasını istemediklerini ancak halk sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bu zinciri kontrol edeceğiz. İlk önce bu işin üretimini kontrol edeceğiz. Öncelikle il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri vasıtası ile midyenin nereden alındığını, nereden geldiğini, menşeini tespit etmemiz gerekiyor. Bunu bir sisteme oturttuğumuz taktirde bir daha böyle bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz. Biz bu riske giremeyiz. Halk sağlığı belediyenin bire bir sorumluluğudur. Bu nedenle satışları durdurduk çünkü hangi midyenin sağlığa zararlı olduğunu bilemeyiz. Bu önlemi derhal almak zorundaydık. Bunu çoluk çocuk yiyor. Midye, çok çabuk bakteri üreten bir gıda. Eğer uygun şartlarda üretilip satılmazsa ciddi sağlık problemlerine neden olur."

'TEPSİYLE MİDYE SATIŞI YASAK'

Başkan Aras, Bodrum'da satılan midyelerin üretim yerlerini de denetleyeceklerini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"İmalathanelerimiz restoran mutfağı gibi olmalı. Bir gıda ürünü üretiliyor çünkü. Biz restoran mutfaklarını nasıl denetliyor ve bazı standartlar ortaya koyuyorsak sizin mutfağınızı da aynı şekilde denetleyeceğiz. Ondan sonra size de ruhsat vereceğiz. Bu iş ancak böyle yürür. Şu an bu işin altyapısını oturtmaya çalışıyoruz. Standartlara uygun üretim yapıyorsanız daha sonra sokakta sattığınız koşulları denetleyeceğiz. Midye, güneşin altında tepsiyle satılamaz. Bunu kesinlikle yapmayın. Sabit noktalara izin verdik. Ancak tepsiyle satışı durdurduk. Sabit noktalara da soğutuculu bir sistem düşünelim. Bu iş modern, çağdaş yerlerde nasıl yapılıyorsa öyle yapalım."

Gereken standartların yerine getirilmesinin ardından uygun şartlarda midye satışlarının başlayabileceğini belirten Başkan Aras, "Sonuçta midye sahillerin vazgeçilmezi. Bizim de yıllardır tükettiğimiz bir ürün ama gerçekten de uygun şartlarda üretilmesini sağlamak zorundayız. Biz İlçe Tarım Müdürlüğü ile ortak çalışarak bunu denetleyeceğiz" dedi.

Midyeciler de ürettikleri her ürünü ilk önce kendilerinin yediklerini ve böyle bir problemin ilk kez yaşanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, denetimlere hazır olduklarını söyledi.

PLANKTON PATLAMASI NEDEN OLDU

Midye üreticisi Akın Durmaz yaşanan olayın plankton patlaması nedeniyle meydana geldiğini ileri sürerek, "Bu sene yoğun yağmurlarla birlikte denizde plankton patlaması yaşandı. Gözle görülmeyen ancak yoğun olduğunda denizin rengini değiştirerek kendini belli eden bir canlı. Bu 8-10 senedir midyeye hiç zarar vermemişti. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini de şaşırtan bir durum. Şimdi tahliller yapıldı, bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyoruz" yorumunu yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında Başkan Aras midyecilerden, bir an önce eksiklerini tamamlamalarını isteyerek, alınan numunelerin laboratuvar sonuçları doğrultusunda satışlara yeniden başlayabileceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

-Midecilerin CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ile makamında görüşmelerinden görüntü

-Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: BODRUM (Muğla)

