DHA YURT BÜLTENİ-17 

Sahilde kaybolan küçük Cansu, kendisini bulan zabıtaya sarılarak teşekkür etti



Bursa'nın İznik ilçesinde, annesiyle sahilde gezen Cansu Yavaş (5), bir anda ortadan kayboldu. Yaklaşık 3 saat sonra zabıta ekiplerince bulunan Cansu, görevliye sarılarak teşekkür etti.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Eşrefzade Mahallesi'nde meydana geldi. Minik Cansu, annesi Sevgi Yavaş ile İznik Gölü kenarına geldi. Annesinin bir anlık dalgınlığından faydalanan Cansu, ortadan kayboldu. Kızının kaybolduğunu fark eden Sevgi Yavaş, panikle her yerde çocuğunu aradı ancak bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, Cansu'yu bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından minik Cansu, zabıta ekiplerince İznik Çarşısı'nda bulundu. Ekip aracına bindirilen Cansu, sahil yolunda bekleyen annesine teslim edildi. Kızının bulunduğunu öğrenen Sevgi Yavaş, kızına sarılırken, küçük Cansu ise ağladı. Ekipler, ailenin yanından ayrılacağı sırada küçük Cansu, zabıta memurlarına sarılarak teşekkür etti.



Görüntü Dökümü:

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-Zabıta ekipleri kayıp kızı getirirken

-Kaybolan kız annesine sarılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), ()

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Uçuruma yuvarlanan traktörde ölen aile toprağa verildi

Çorum’un İskilip ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan traktörün şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden Galip ile eşi Güllü ve çocukları Berkay Karadana, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde İskilip ilçesi İbik köyü Semerkaya mevkiinde meydana geldi. Galip Karadana yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Galip ile birlikte eşi Güllü ve oğulları Berkay Karadana olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan akrabaları Süleyman Karadana ise hastanede tedaviye alındı.

BAYRAM ZİYARETİNE GELMİŞLER

Karadana ailesinin Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ankara'dan Çorum'a geldiği, akraba ziyareti dönüş yolunda kaza geçidi öğrenildi.

CENAZELERİ YAN YANA DEFNEDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden baba Galip ile eşi Güllü ve oğlu Berkay Karadana'nın cenazesi, bugün İskilip ilçesi İbik köyüne ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yeri

-Defin işlemi

-Aileden foto

-Detaylar

Haber-Kamera: -Serkan-Barış-Yusuf ÇINAR-ÇORUM ()

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Uyuşturucuları yere atarak kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Samsun'da uygulama noktasındaki yunus polis ekiplerini görünce araç içindeki 20 gram sentetik uyuşturucu ve ağır dozda ağrı kesici 6 kapsülü yere atıp kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde akşam saaterinde uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Polis ekiplerini gören, şüpheliler uyuşturucu ve hapları yere atarak araçka kaçmaya başladı. Şüpheliler, polis kovalamacası sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu kullandıkları ev taşıdıkları saptanan şüpheliler, Z.A.(35) ve T.D.(21) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TABANCA VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan uygulamaya devam eden ekipler, şüpeh üzerine durdurulan 55 ABZ 407 plakalı otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobilin şöför mahallinde tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Aracın içinde bulunan Y.R.C. (30), A.T. (29) ve B.T. (16) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Uyuşturucu bulunan arabadan arama

- Ele geçirilen maddelerden detay

- Arabadan arama çalışmasından detaylar

- Uyuşturucu şüphelisiyle polisin diyalogu

- Narkotik polisinin maddeyi incelemesi

- Silah yakalanan arabadan görüntüler

- Şüphelilerin polis otosuna bindirilişi

- Yunus polisi amirinin haber merkezine anons geçmesi

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, ()

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Tekirdağ’da en iyi kirazlar yarıştı

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali’nde yapılan En İyi Kiraz Yarışması’nda geçen yılın birincisi Gülzade Yıldız’ın yetiştirdiği kirazlar bu yıl da birinci oldu.

Tekirdağ’da bu yıl düzenlenen 55’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikler i kapsamında bugün En İyi Kiraz Yarışması yapıldı. Festival alanında düzenlenen yarışmaya bölgede yetiştirilen kirazlar jürinin önüne çıktı. 12 üreticinin katıldığı yarışmada kirazlar, tarla bakımı, yetiştirme, ürün toplama ve tadı kategorilerinde değerlendirmeye alındı. Tekirdağ Ziraat Odası ve üretici temsilcilerinin başkanlarından oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesiyle en iyi kirazlar seçildi.

Yarışmada geçen yıl da birinciliği kazanan Gülzade Yıldız’ın yetiştirdiği kirazlar bu yılda birinci oldu. Yarışmanın ikincisi Mustafa Kurtkan, üçüncüsü ise Vedat Ataç oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sepetlerde sergilenen kirazlar

-Kiraz üreticileri

-Jüri heyeti

-Sonuçların açıklanması

-Birinciye ödülünün verilmesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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