DHA YURT BÜLTENİ-17

1)BAYRAM TATİLİNİN İLK 5 GÜNÜNDE KAZA BİLANÇOSU: 53 ÖLÜ, 355 YARALI



DOKUZ günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kaza oldu. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 17.00'ye kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 118 kazada, 53 kişi öldü, 355 kişi yaralandı. Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrası vatandaşlar, tatil yörelerine ya da memleketlerine gitmek için yola çıktı. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde tatilciler yollarda yoğunluğa neden olurken, alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 17.00'ye kadar 118 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 53 kişi öldü, 355 kişi de yaralandı.

* Cuma günü saat 18.00'den gece yarısına kadar Van Balıkesir, İzmir, Kayseri, Konya, Kırıkkale ve Elazığ'da meydana gelen 7 ayrı kazada, 10 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

* Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi; Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin'de meydana gelen 25 kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi yaralandı.

* ?Bayram tatilinin 2'nci günü olan Pazar; Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı.

* Tatilin 3'üncü günü ve Arife günü olan Pazartesi günü ise Karabük, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Niğde ve Muğla’da meydana gelen 28 kazada, 11 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 4'üncü günü ve Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan Salı günü, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Antalya, Kayseri, Bingöl, Gaziantep, Sinop, Çanakkale, İstanbul, Düzce, Balıkesir, Denizli, Aksaray, Sivas, Niğde'de meydana gelen 22 kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 5'inci günü ve Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan Çarşamba (bugün) saat 16.30'a kadar ise 13 kaza oldu. Bursa, Konya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Burdur, Adıyaman, Antalya, Kırıkkale, Denizli, Zonguldak ve Adana’da meydana gelen kazalarda, 8 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.

GÜN GÜN KAZALAR

31 Mayıs Cuma (saat 18.00'den sonra) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar : 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

4 Haziran Salı (Bayramın 1. günü): 22 kazada, 11 ölü, 88 yaralı

5 Haziran Çarşamba (Bayramın 2. Günü): 13 kazada, 8 ölü, 36 yaralı

Cengiz YILMAZ/İSTANBUL, ()

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2)ÇEŞME GİRİŞİ TRAFİK KİLİTLENDİ

Bayramlaşmaların ardından Türkiye'nin dört bir yanından olduğu kadar İzmir ve çevresinden de binlerce kişi öğleden sonra Çeşme' ye geldi. Akşam saatlerinde de devam eden araç yoğunluğu otoyolda da Çeşme istikameti yönüne doru fazlalaştı. Turizm merkezinin girişi Alaçatı ve Çeşme gişelerinde uzun kuyruklar oluştu. Bu yoğunluk şehrin sokaklarına kadar yansıdı. Ilıca plajına giden on binler Ilıca Şantiye evleri bölgesine araçlarını parkederken sokaklarda yer kalmadı.

ILICA PLAJINA AKIN ETTİLER

Bayrım ilk gününde Çeşme'ye on binlerce tatilci akın etti. Otellerine yerleşen Çeşme tutkunları ilk olarak Beach cluplara akın etti. Şezlongların kaldırılması ve tamamen halka açılmasının ardından Ilıca plajı hınca hınç doldu. Kendi şemsiyelerini ve havlularını alan binlerce kişi deniz kum ve güneşin tadını güneş batana kadar çıkarttı.

Görüntü Dökümü

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-Ilıca plajının Drone ile çekilen görüntüsü

-Otoyol çeşmeye geliş

-Otoyol Alaçatı giriş araç konvoyu- sokaklar araçlar park

KAHRAMAN DURAK/ -ÇEŞME -İZMİR

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3)KARABÜK’TE DOLU YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı özellikle sürücülere zor anlar yaşatırken, sürücüler çareyi akaryakıt istasyonlarına sığınmakta buldu.

Eskipazar’da saat 16.00 sıralarında yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Doludan kaçan sürücüler, akaryakıt istasyonlarına ve yol kenarlarındaki iş yerlerine sığındı. Görüş mesafesinin kısaldığı D-755 Karayolu Söğütlüçeşme mevkinde akaryakıt istasyonuna sığınan sürücülerden bazıları araçlarının zarar görmemesi için üzerine karton kağıt koyarak korumaya çalıştı. Bazı sürücüler ise yol kenarlarında duraklama yapmak zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü

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-Dolu yağışından görüntü

Araçlardan görüntü

HABER: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()

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4)GAZİANTEP'TE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI: 4 YARALI

GAZİANTEP'te, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Mustafa Erdem yönetimindeki 27 JD 538 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen İbrahim Halil Bozkurt yönetimindeki 27 UL 749 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Savrulup bariyere çıkan 27JD 538 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Erdem ile diğer araçtaki 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Kaza yapan otomobiller

- Polis ve Jandarmenın çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ,- GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 185 MB