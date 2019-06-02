DHA YURT BÜLTENİ - 17

Hendek’te 4.6 büyüklüğünde deprem (ek)

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Hendek'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden olurken, deprem anında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir alışveriş merkezinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde depremi hissedenlerin korku içerisinde mağazadan çıkmaları güvenlik kameralarınca görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kameraları görüntüleri

HABER: Kadir KAZIN/HENDEK(Sakarya), ()

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Yusufeli'de oy verme işlemi başladı (2)

SANDIKLAR AÇILIP SAYIMA BAŞLANDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilip yenilenen belediye başkanlığı seçiminde saat 17.00'da tamamlanan oy verme işlemininin ardından sandıklar açılarak sayım işlemine başlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ARTVİN ()

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Diyarbakır'da cadde ortasında kavga; çok sayıda gözaltı

DİYARBAKIR'da cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavga polis tarafından güçlükle sona erdirildi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Kentin en işlek caddelerinden olan Ekinciler Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı önlemek için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun arttığı caddedeki kavgaya karışanları ayırırken polis ekipleri güçlük çekti. Bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Kavga ekiplerin çabasıyla sona erdirildi. Olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Polisin gözaltına alması

- Kalabalıktan detaylar

- Polis araçlarından detaylar

- Detay ve genel görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

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Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı (3)

OY SAYIMINA BAŞLANDI

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesinde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi bitti. 5 adayın yarıştığı seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sürenin dolmasının ardından görevliler tarafından açılan sandıktaki oyların sayımına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sandıklar

- Sandıkların boşaltılması

- Sandıkta bulunan sandıklardaki oyların sayılması

- Sayım sırasında bekleyen vatandaşlar

- Oylar torbalara konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Eskişehir Valisi Çakacak, çocuklara sürücü karnesi dağıttı

ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, Ankara karayolu üzerindeki polis kontrol noktasında denetimlere katıldı. Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ile birlikte denetimlere katılan Vali Çakacak, sürücülere uyarılarda bulunurken, araçlardaki çocuklara da ‘Sürücü Seyahat Karnesi’ dağıttı.

Polis ekiplerince durdurulan araç sürücülerinin bayramlarını da kutlayan Vali Çakacak, araçlarda bulunan çocuklara İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Sürücü Seyahat Karnesi' uygulamasını anlatıp, sürücüleri uyarmaları için düdük ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Vali Çakacak, bayram tatili süresi boyunca tüm trafik tedbirlerinin alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bayram tatilimiz başladı, uzun bir tatil. Dolayısıyla insanlar tatilde sevdiklerine, yakınlarına ulaşmak amacıyla yollara dökülmüş durumdalar. Gördüğünüz gibi trafik bir hayli yoğun. Yoğun olan trafiğin düzenli bir şekilde, güven içerisinde akabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız bütün trafik tedbirlerini aldılar. Bütün yollarda şu anda, 10 kilometrede bir denetim olmak üzere bütün trafik ekiplerimiz karayolları üzerinde. Amacımız insanlarımızın bayramda ulaşmak istedikleri yerlere güven içerisinde kazasız belasız ulaşmalarını sağlamak. Bakanlığımız bu yıl içinde, özellikle karayolu trafik güvenliğimizle ilgili olarak çeşitli kampanyalar başlattı. Bu bayramda da gördüğünüz gibi not vermek için yolcularımıza karne dağıttık. Amacımız sürücülerimizin trafik kurallarına ne kadar uyduğunu göstermek. Aynı şekilde yine çocuklarımıza birer kırmızı düdük veriyoruz ve sürücülerimiz trafik kurallarına uygun hareket etmez ise ‘kırmızı düdük’ çalıyorlar."

Görüntü dökümü:

-Vali Çakacak sürücülere uyarılarda bulunurken,

-Çocuklara karne ve hediye verirken,

-Vali Çakacak'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR-

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Karabük Valisi tatilcileri uyardı, çocuklara sürücü karnesi verdi

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, kentin girişinde polis ekiplerinin drone ile trafik denetimine katılarak lokum ve şeker ikramında bulunduğu sürücülere daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunup, çocuklarına da 'Sürücü Seyahat Karnesi' ile kırmızı düdük hediye etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin D-755 Karayolu'nda drone ile yaptığı trafik denetimine katıldı. Vali Gürel, ekiplerce durdurulan sürücülere uymaları gereken trafik kurallarını hatırlattı. Özellikle emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı. Sürücülere ve yolculara lokum ve şeker ikram ederek bayramlarını kutladı. Sürücülerin çocuklarına İçişleri Bakanlığınca 'Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum' sloganıyla başlatılan proje kapsamında araç kullanan anne ve babalarının yaptığı hataları işleyecekleri karnelerini ve kırmızı düdüklerini teslim etti. Çocuklardan anne ve babaların yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini, düdük çalarak ikaz etmelerini istedi. Ayrıca otobüslerde bulunan çocuklara da karne verilerek, sürücü hakkında kural ihlallerini karneye işlemeleri istendi.

Vali Gürel, trafik tedbirlerini aldıklarını belirterek,’’9 günlük bayram tatilinde özellikle metropellerden kentimize çok fazla sayıda araç geldiğini görüyoruz. Şu ana kadar 69 bin aracın geldiğini görüyoruz. Bu büyük bir yoğunluk. Bazı noktalardaki sıkışıklığın arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle bertaraf edildiğini görüyoruz. Maksadımız vatandaşlarımızın bayramlarını bayram havasında geçirmesi, sevdiklerini huzurlu ve güvenli bir şekilde ulaşmaları. Bu maksatla da arkadaşlarımız yoğu bir faaliyet içerisindeler. Vatandaşlarımız bayram yaparken onlar görevleri başında vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyorlar." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Drone ile denetim

-Lokum ve şeker ikramı

-Fuat Gürel’in sürücü ve yolculara uyarılarda bulunması

-Fuat Gürel’in çocuk yolculara seyahat karnesi ve düdük vermesi

-Fuat Gürel’in açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()