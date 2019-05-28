DHA YURT BÜLTENİ - 17 

Kazada yaralanan anne, kucağındaki yaralı oğluyla ambulansa taşındı

Çorum’da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Kazada, yaralanan Tenzile Boızkurt bırakmadığı oğlu Egemen Can'ı (3) kucağına alarak konulduğu sedyeyle ambulansa taşındı.

Kaza, saat 16:30 sıralarında Çorum Sungurlu karayolu Boğazkale yol ayrımında meydana geldi. Doğan Ertuğrul idaresindeki 06 L 6149 plakalı kamyon, Tuncay Gün idaresindeki 07 JA 969 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Tuncay Gün (49),Tenzile Bozkurt (42), Eğemen Can Bozkurt (3), Nedime Gün (68) ve Hayri Gün (72) yaralandı. Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kazada, yaralanan Tenzile Boızkurt bırakmadığı oğlu Egemen Can'ı (3) kucağına alarak konulduğu sedyeyle ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altın aalındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı anne ve bebeği sedye üzerinde acil servisine alınırken

-Diğer yaralıların acil servise alınması

-Detaylar

(SÜRE:2 dk) (BOYUT 222MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM, ()

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Usta Sanatçı Eşref Kolçak, son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak (92), Gemlik Asım Kocabıyık Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gemlik ilçesinde tedavi gördüğü Devlet Hastanesi’nde pazar günü saat 17.00 sıralarında yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak’ın cenaze namazı, bugün ikindi namazının ardından Gemlik Asım Kocabıyık Cami’nde kılındı. Kolçak'ın cenazesine ses sanatçısı Bedia Akartürk, sinema sanatçısı Nuri Alço, Hülya Koçyiğit, Tuncay Akça, Yönetmen Türker İnanoğlu, sanat camiasından isimler, hayranları, yakınları ve Gemlik halkından oluşan yüzlerce kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kolçak'ın tabutu, gözyaşları eşliğinde ilçe mezarlığına götürüldü.

OĞLU VE EŞİNİN YANINA GÖMÜLDÜ

Usta sanatçı Eşref Kolçak vasiyeti üzerine, 2017 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı oğlu Harun Kolçak ve 9 yıl önce hayatını kaybeden eşi Özcan Koçak'ın yanına defnedildi. Kolçak, bir süre önce de Gemlik Belediye Mezarlığı’ndaki aile kabristanına kendi isminin yazılı olduğu mezar taşı yaptırmıştı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN YARIŞTILAR

Öte yandan Eşref Kolçak'ın cenazesi kaldırılırken, birçok kişi Hülya Koçyiğit'e yoğun ilgi gösterdi. Bir grup, Hülya Koçyiğit ve yeşilcam oyuncuları ile fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı. Cenazeye katılımın çok fazla olmaması ise dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Hülya Koçyiğit, Nuri Alço ve Levent Aykul ile röp.

-Namazdan ve katılanlardan detaylar

-Cenazenin araca yüklenmesi

Haber: Muammer İRTEM, Feyzi SARIKAYA/Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,()

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İzmit Belediyesi'nden işçi çıkarılmasına, sendikadan tepki

Hizmet-İş Sendikası'nca İzmit Belediyesi'nden 10 işçinin çıkarılmasına tepki gösterildi. Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, işçilerin ramazanda işsiz bırakıldığını söyledi.

İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ A.Ş. bünyesinde çalışan 10 işçinin iş sözleşmelerinin feshedilmesine tepki gösteren Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ersoy, sendika üyeleriyle belediye önünde basın açıklaması yaptı. 'Başkan Fatma, işçileri atma' sloganları atılırken, Ersoy yaptığı açıklamada, "Hizmet-İş Sendikamızın yetkili olduğu İzmit Belediyesi şirketi BEKAŞ A.Ş.'de çalışan 10 üyemizin iş akdi feshedilmiştir. Kamuoyunun dikkatini çekmemek için gizli ve sessiz bir biçimde yapılan bu fesih yasa dışı, hukuksuz ve kanunsuzdur. Fesih sebebinin yazılmadığı, BEKAŞ A.Ş. tarafından fesih işleminin yapılması gerekirken İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları tarafından yapılan bu fesih, yasal olarak geçersiz ve yok hükmündedir" dedi.

İdris Ersoy, ramazanda işçilerin işsiz bırakıldığını belirterek, "31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, miting alanlarında ve basın yayın kuruluşlarında yaptığı konuşmada, 'Kimsenin ekmeği ile oynamayacağım. İşçiler bana güvensin' diyerek, 'Ben de işçi çocuğuyum; emeğin, alın terinin, açlığın ne olduğunu bilirim' demiş; ancak daha 2 ay olmadan mübarek ramazan günü çalışanları işsizliğe mahkum etmiştir. Bu hukuksuzluğu, kuralsızlığı, mobbingi kabul etmemiz mümkün değildir" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı İdris Ersoy'un açıklamalarıyla ilgili, "Belediyemizde temin etmeye çalıştığımız iş huzurunu bozmaya çalışan Hizmet- İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy'un işçileri galeyana getirmeye çalıştığı ve kamuoyunda infial yaratmaya çabaladığı demagoji dolu açıklamaları mesnetsiz ve gerçek dışıdır. İzmit Belediyesi'nden 10 kişi işten atılmamıştır. Sözüm ona 'işçi kıyımı' diye nitelendirilen olayda, 4 kişinin belediyede olan deneme süreleri de dolmuştur. Bekaş A.Ş.'de çalışmakta olan 4 personelden 2'si, 31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kala, diğer 2'si ise seçim sonuçları açıklandıktan sonra işe alınmışlardır. Bu da tabiatı gereği etik olmayan bir usuldür. Söz konusu 4 kişi, İdris Ersoy'un iddia ettiği gibi Hizmet İş Sendikası'na üye değildir. Burada da Hizmet İş Sendikası'nın kamuoyunu bir kez daha yanılttığını ve karmaşa ortamı yaratmaya çalıştığını görüyoruz" diye konuştu.

Dilek Yalçın, 6 kişinin ise kendi isteğiyle işten ayrıldığını belirterek, "Sendika Başkanı Ersoy'un iddia ettiği gibi diğer 6 çalışan arkadaşımız da işten atılmamış, aksine kendi istekleri ile işten ayrılmayı talep etmişlerdir. Bizler de bu arkadaşlarımızın taleplerini olumlu karşılayarak ve herhangi bir zorluk çıkarmadan bu taleplerini yerine getirdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Belediye önünde toplanan işçilerden görüntü

-Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy'un açıklaması

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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İnşaattan düşen alçı ustası yaralandı

Burdur'da inşaatta alçı sıva yapan İsmail Türksoy (25) iskeleden düşerek ağır yaralandı.

Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi Şehit Akif Altay Caddesi'nde bir inşaatın iç kısmında alçı sıva yapan İsmail Türksoy dengesini kaybederek, üzerinde çalıştığı 3-4 metre yükseklikteki iskeleden zemine düştü. Arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Türksoy'un kaburgaları ve sol kolu kırıldı. Kırılan kaburga kemiklerinin akciğerine zarar verdiği belirlenen Türksoy, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- İnşaattan dış plan görüntü

- Hastane önünden detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Barakada çıkan yangında köpek telef oldu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda bulunan bir baraka yanarken, baraka içerisinde bulunan bir köpek telef oldu.

Öğleden sonra, Karamürsel Kayacık Mahallesi’nde ormanlık alanda Fatih Yolgan'a ait barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Barakanın yandığını görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, baraka ve içerisinde bulunan eşyalar küle dönerken, baraka içerisinde bulunan bir köpek yanarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi

-Detaylar

Haber: Soner GÜLEZER/KARAMÜRSEL(Kocaeli),()