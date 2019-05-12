DHA YURT BÜLTENİ -17

Bedirhan bebeğin katili PKK'lı teröristlerden biri daha yakalandı (3)

3 TERÖRİST DAHA YAKALANDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeniışık köyüne düzenlenen operasyonda sağ olarak ele geçirilen PKK'lı Metin Daşdemir olayı ile ilgili 3 teröristin daha yakalandığı belirtildi. Hakkari Valiliği, yakalanan terör örgütü mensuplarından Serhildan Gever kod adlı Yavuz Bozkurt'un bir çok eyleme katıldığını belirtilerek şu açıklamayı yaptı:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 11.05.2019 günü İlimiz Yüksekova ilçesi Yeniışık köyünde 3 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarından Serhildan Gever (K) Yavuz Bozkurt’un birçok eyleme katıldığı ve 31 Temmuz 2018 tarihinde Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya’nın şehit edilmesi olayının üçüncü faili olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

VAN ()

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Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

TÜRKİYE'nin farklı illerinden Kilis'e gelen komando birlikleri ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Öncüpınar Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti. Konvoydaki birliklerin Mera ile Tel Rıfat bölgesine konuşlanacağı öğrenildi.

Suriye’de görev yapmak için birçok ilden yola çıkan komando birlikleri ile zırhlı araçlar Kilis’e ulaştı. Öncüpınar Hudut Kapısı'ndan çıkan askeri konvoy, Suriye’nin Mera ile Tel Rıfat bölgesine hareket etti. Suriye’ye geçen konvoydaki asker ve araçların Tel Rıfat ve Mera bölgelerinde konuşlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri konvoyun gelişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 19 yaralı



KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi, 19 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) dağ yolu girişinde meydana geldi. Kablo fabrikasında çalışan işçileri mesaiye götüren Mehmet Aşatır yönetimindeki 38 P 1234 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada sürücü ile midibüsteki 18 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Genel detay

Süre: 1.11-155 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz (3)

HALKA SİMİT İKRAM ETTİ

Bir dizi ziyaret için memleketi Antalya’nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları üyelerinin 2'ncisini düzenlediği 'Gece gece simit çay' etkinliğine katıldı. Partili gençlerin Atatürk Caddesi’nde meşalelerle karşıladığı Bakan Çavuşoğlu, kalabalığı selamlamasının ardından etkinlik alanına geçti. Hükümet Meydanı’na kurulan stantta katılımcılara simit, çay ve kahvaltılık ikram eden partili gençlere katılan Bakan Çavuşoğlu, halka simit dağıttı. Bakan Çavuşoğlu ilk simidi ise Alanya’da oturan ailesinin yanına gelen ve etkinliğe katılan şarkıcı Lara’ya verdi.

Yaklaşık 20 dakika gençlerle beraber halka ikramda bulunan Çavuşoğlu daha sonra meydanda toplananlarla sohbet etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu etkinliğin ardından Alanya’daki programını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakanın alana gelişi ve karşılanışı

- Bakan Çavuşoğlu’nun şarkıcı Lara’ya simit vermesi

- Bakan Çavuşoğlu vatandaşa simit dağıtmasından detay görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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Kardeşini yaralayan kişiye pusu kurup kurşun yağdırdı

Bursa'da 25 yaşındaki Kadir A. bir süre önce kardeşi Baki A.'yı (22) silahla yaralayan Samet S'yi (34) evinin önünde silahla vurarak ağır yaraladı. Polis ekipleri, olay yerinden otomobili ile kaçan Kadir A.'yı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Namık Kemal Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Samet S. (34), aralarında husumet bulunan Baki A.'yı (22) bacağından silah ile vurdu. Hafif yaralanan Baki A. kaldırıldığı hastaneden taburcu olurken şüpheli Samet S. tutuklanarak cezaevine konuldu. Kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Samet S. akşam saatlerinde evine gireceği esnada Baki A.'nın ağabeyi Kadir A.'nın kendisine kurduğu pusuda kullandığı silahtan çıkan 4 kurşun ile yaralandı.

Olayın ardından Kadir A. otomobili ile kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Samet S. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için soruşturması sürüyor. Öte yandan hastaneye kaldırılan Samet S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıdan görüntüler

-Olay yerinden detaylar

-Polis ekiplerinden görüntüler

Süre: 1.54 sn Boyut: 214 MB

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()

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