DHA YURT BÜLTENİ -17

Uçurumdan düşen AA muhabiri aranıyor (3)

KAYIP GAZETECİYE ULAŞILAMADI

Bayburt-Trabzon il sınırında bulunan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı bulunamadı. Gazeteci için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Uçurumda gece karanlığında arama çalışmasının riskli olmasından dolayı ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Arama çalışmalarından detay

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN BAYBURT

=========

Ayvacık'ta kıyıya vurmuş çocuk cesedi bulundu

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, 4 yaşlarında olduğu tahmin edilen kıyıya vurmuş erkek çocuk cesedi bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Kayalar köyü sahilinde meydana geldi. Sahilde çocuk cesedi görenler durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, sahilde 4 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek çocuk cesediyle karşılaştı. İncelemenin ardından çocuğun cesedi Ayvacık Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, çocuğun cesedinin 3 Mayıs tarihinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu boğulan ve kayıp olan göçmenlerden biri olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cesedin cenaze aracına getirilmesinden görüntü

-Cesedi cenaze aracına koyulmasından görüntü

-Jandarma ve cenaze aracından görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), ()

==================

Fabrika işçisi evinde ölü bulundu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, fabrika işçisi Kurtuluş İçöz(48) işe gitmeyince mesai arkadaşları polise haber verdi. Eve girildiğinde, Kurtuluş İçöz’ün banyoda cesediyle karşılaşıldı.

Olay Derince Çınarlı Mahallesi Türkeli Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Çalıştığı fabrikada saat 16.00 vardiyasına gitmeyen Kurtuluş İçöz'ün iş arkadaşları, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Arkadaşlarından haber alamadıklarını söyleyen işçilerin ihbarı üzerine Kurtuluş İçöz'ün evine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin evin kapısını açmasının ardından içeri giren acil sağlık ekipleri, evin banyosunda olduğu belirlenen Kurtuluş İçöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Kurtuluş İçöz'ün cenazesi, evdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle öldüğü düşünülen Kurtuluş İçöz’ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerinden görüntüler

- Ekiplerin eve girişi

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),()

=======================

Siirt'te PKK operasyonu

SİİRT merkez ve Eruh ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yardım edenlerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Siirt merkez ve Eruh ilçelerinde, kimlikleri belirlenen 4 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerinde arama da yapılan 4 kişi, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü

------------

- Güvenlik güçlerinin operasyon düzenlemesi

- Evlere baskın yapılması

- Gözaltın alınanların adliye çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

=======================

Edirne'de yağmur etkili oldu

EDİRNE'de akşam saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığınıp yağmurun dinmesini beklerken caddeler suyla doldu.

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte gökyüzünün kararmasıyla başlayan yağmur zaman şiddetini artırarak aralıkla yağdı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altları ve iş yerlerine sığınarak yağmurun dinmesini beklerken caddeler su birikintileri oluştu. Polis kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Edirne'nin merkeze bağlı Büyükdöllük köyünde ise yağmurundan önce yağan dolu buğday ekili tarlalara zarar verdiği öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri akşam saatlerinde etkili olan yağışın ilerleyen saatlerde etkisini yitireceğini bildirdi. Yetkililer, yarın hava sıcaklığının 23 derece olacağını ve kentte yağış beklenmediğini söyledi.

Görüntü dökümü:

Yağmur yağışı

Saçaklardan akan yağmur suları

Yağmurdan kaçanlar

Saçak altında bekleyenler

Caddelerde su birikintisi

Su dolu caddelerde yürümekte zorlananlar

Farklı açılardan yağmur görüntüleri

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

=========================

Öğretmenden 4'üncü sınıf öğrencisine tokat kamerada(2)

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bolu'da Cumhuriyet İlkokulu'nda, öğretmen G.Y.'nin şiddet uyguladığı öğrencinin babası H.E., haberlerin ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne davet edildi. Baba H.E. emniyetteki ifadesinde öğretmen G.Y.'den şikayetçi olmadığını söyledi. H.E., öğretmen ile görüştüğünü kendisinin özür dilediğini ve olayı kendi aralarında hallettiklerini söylediği öğrenildi.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından ifadeye çağrılan öğretmen G.Y.' nin ise olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ve bir anlık boşlukta meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Öğretmen hakkında Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan idari soruşturma sürüyor.

BOLU ()

=====================