DHA YURT BÜLTENİ -17

Malatya'da işçileri taşıyan minibüs duvara çarptı: 10 yaralı

Malatya'da, fabrika işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve 9 işçi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Abdulhamit Özkaş yönetimindeki 44 AAN 169 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ile yaralanan 9 işçiyi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Minibüsten detay

- Çekici yardımıyla minibüsün kaldırılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Otomobilini vermeyen kuzenini baltayla kafasından yaraladı

ADANA’da kuzeninden otomobilini kullanmak için isteyen Cumali K., yakıt olmadığı nedeniyle olumsuz cevap aldığı Hüseyin K.'yı baltayla yaraladı.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde Cumali K., kuzeni olan Hüseyin K.’den kullanmak için otomobilini istedi. Hüseyin K. otomobilde yakıt olmadığını belirterek veremeyeceğini söyleyince, Cumali K. ile aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine Cumali K., eline aldığı balta ile kuzeni Hüseyin K.'nın kafasına vurdu. Daha sonra kuzeninin otomobiline de baltayla zarar veren Cumali K., olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hüseyin K.’yı hastaneye kaldırdı. Hüseyin K. tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Cumali K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Arabanın dış görüntüsü

- İçerisindeki cam kırıkları

- Baltanın görüntüsü

- Çevredeki vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA. ()

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İzmit'te mahalle muhtarının büfesi kurşunlandı

İZMİT'te, Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek'e ait büfenin önüne motosikletle gelen kişi tabanca ile 4 el ateş açtı. Büfede bulunanlar büyük korku yaşarken, motosikletli kişi olay yerinden kaçtı.

Akşam saatlerinde İzmit Ayazma Mahallesi Beypınarı Caddesi üzerinde bulunan Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek'e ait büfenin önüne motosikletle gelen kişi, tabanca ile dükkana 4 el ateş ederek kaçtı. Olay anında dükkanda bulunanlar büyük korku yaşarken, kurşunlar büfede bulunan soğutuculara ve camlara isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis, dükkanda olay yerinde incelemede bulunurken, 4 adet boş kovan buldu.

Olay sırasında bir iftar davetinde olduğu öğrenilen Muhtar Fırat Çiçek, hemen dükkanına geldi. Muhtar Çiçek olay yerindeki gazetecilere açıklama yapmak istemezken, kurşunlamanın Çiçek'in dün akşam saatlerinde tartıştığı husumetlileri tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kurşunlanan dükkanın görüntüsü

- Polis ekiplerinin kovanları araması

- Dükkandaki kurşun delikleri

- Yerdeki boş kovanlar

- Polis ekiplerinin çalışmaları

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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HES kanalına düşen 2 karacayı köylüler kurtardı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde HES kanalına düşen 2 karaca, köylüler ve cenazeden dönenler tarafından boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı.

Reşadiye ilçesinde İsmailiye köyüne otobüsle cenazeye gelenler, dönüş yolunda HES kanalına düşen 2 karacayı fark etti. Otobüsü durduran kişiler, köylülerin de yardımıyla suya düşen karacaları çıkarmak için seferber oldu. Köyden getirilen ipe bağlanan 2 karaca, yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Köy sakinlerinden İsmaliye Köyü Dernek Başkanı Ömer Erdem, "Köyümüzde bir yakınımızın cenazesini defnettikten sonra dönüşte, tesadüfen 2 karacayı Tozanlı Cilhane bölgesindeki HES kanalında çırpınırken gördük ve kanaldan kurtardık ama daha önce de bu tip olaylara bölgemizde sıkça şahit olduk. HES kanalının yetersiz güvenlik tedbirlerinden dolayı insan veya hayvanlar için tehlike oluşturuyor" dedi. HES kanalı içerisinden çıkartılan karacalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 2 karacanın ise HES kanalındaki görüntüleri ise vatandaşlar tarafında cep telefonları ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü

-Karacaların kanaldan çıkarılışı

-Genel Detay

Haber:Fatih YILMAZ - Kamera: TOKAT-

(156 MB)

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