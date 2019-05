DHA YURT BÜLTENİ -17

Aydın şehidini uğurladı

Şırnak'ta sürdürülen operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş (24), memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şırnak Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle, dün (pazartesi) çıkan çatışmada ağır yaralanan ve askeri helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş'un bu sabah memleketi Aydın'a getirilen cenazesi, önce Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Dana sonra askerler tarafından hastane morgundan alınan şehit Sözleşmeli Piyade Er Akkuş'un cenazesi ilk olarak Ortaklar Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Bekar olan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınmasının ardından 2 yıldır sözleşmeli piyade er olarak görev yaptığı öğrenilen şehidin cenazesi, ikindide Ortaklar Çarşı Camisi'ne getirildi. Burada düzenlene askeri törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Kara, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Rıza Posacı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, çevre ilçelerin belediye başkanları, şehidin annesi Nazife Akkuş, ablası Münevver Duran, kardeşleri Yasemin Demirkapu ve Erkan Akkuş'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ağabeyinin tabutun başından bir an olsun ayrılmayan Erkan Akkuş, taziyeleri kabul etti. Bir ara ağabeyinin tabutuna sarılan Erkan Akkuş, "Sen 95 kiloluk bir adamdın, seni nasıl böyle devirdiler" diyerek, gözyaşı döktü. Nazife Akkuş da kızları Münevver Duran ve Yasemin Demirkapu ile birlikte oğulunun tabutuna sarılıp, öptü. Anne ve kızlarının tabuta sarılarak ağlaması yürekleri dağladı. Anne ve 2 kızı, yakınları tarafından sakinleştirilerek tabuttan uzaklaştırıldı.

Cenaze namazı kılınırken ön safta yer alan şehidin kardeşi Erkan Akkuş, güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından şehidin askerlerin omzunda, bando eşliğinde taşınan tabutu, cenaze aracına konulup, Ortaklar Mahalle Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-------

-Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş'un fotoğrafı

-Şehidin cenazenin camiye getirilmesinden görüntü

-Şehidin kandeşi Erkan Akkuş'un taziyeleri kabul etmesi

-Şehidin annesi ve kardeşlerinin tabuta saralıp ağlamaları

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin tabutunun bando eşliğinde askerlerin omzunda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Burhan CEYHAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / GERMENCİK (Aydın), ()

====================

Çanakkale'de üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi: 25 yaralı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i minibüs sürücüsü 24'ü öğrenci olmak üzere toplam 25 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Doğancıköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini taşıyan Emin Korkmaz (54) yönetimindeki 17 LS 989 plakalı minibüs kontrolden çıkarak önce orta refüje ardından yol kenarındaki refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada, sürücü Emin Korkmaz ile 24 öğrenci olmak üzere toplam 25 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Biga Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------

-Kaza anının görüntüsü.

Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), ()

=====================

Otel çalışanlarının midibüsü kaza yaptı; yaralılar var (1)

Antalya'nın Kemer ilçesinde, otel personelinin taşındığı servis midibüsü ile kapalı kasa minibüs çarpıştı. Çok sayıda kişinin yaralandığı kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler ve ilk yardım ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () -

==================

Furkan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı (Görüntü ekiyle yeniden)

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde kaybolduktan 20 gün sonra çobanlar tarafından cansız bedenine ulaşılan Furkan Yiğit (4) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri, mahallenin önünden geçen Kocasu Çayı ile arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de katıldığı aramalarda, kovuklar, çukurlar iş makineleriyle kazıldı. Jandarmaya ekipleri, vücut ısısını algılayan drone 'sky ranger' uçurarak tarama yaptı. AFAD ekipleri eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanı baştan sona taradı. Ancak Furkan'ın izine rastlanmadı.

Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan baba Fehim Yiğit, çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Babası Eset, annesi Hatmi Sultan ve zihinsel engelli kardeşi Yusuf Yiğit ile birlikte 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına alınan Fehim Yiğit, 26 Nisan günü çıkarıldığı Hınıs Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklandı.

ÖNCE CESEDİ SONRA AYAKAKABISI BULUNDU

Baba Fehim Yiğit'in tutuklanmasının ardından da Budaklı'da küçük Furkan'ı arama çalışmaları devam etti. Tüm bölgede aramalara rağmen bulunamayan Furkan'dan dün saat 07.00 sıralarında acı haber geldi. Hayvan otlatmak için mahalleye 12 kilometre uzaklıktaki Zübeyir Mahallesi'nin Kom mevkiine giden çobanlar, bir çocuk cesedi ile karşılaştı. Çobanlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri cesedin Furkan Yiğit'e ait olduğunu belirledi. Küçük Furkan'ın ayakkabısı ise cesedinin bulunduğu yere 20 metre uzaklıkta görüldü. Furkan'ın cesedi Karaçoban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve burada ön otopsisi yapıldı. Küçük Furkan'ın annesi çocuğunun açlıktak ve soğuktan öldüğünü iddia ederek gözyaşı döktü. Furkan'ın cenazesi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsi işlemleri tamamlanan küçük çocuğun cenazesi dün akşam saatlerinde Karaçoban Devlet Hastanesi morguna geri getirildi.

TUTUKLU BABA CENAZEYE KATILAMADI

Karaçoban Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Furkan Yiğit'in cenazesi morgdan alınarak Budaklı Mahallesi'ne getirildi. Mezarlık yanında kılınan cenaze namazına Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci, Karayazı Kaymakamı Eyyup Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AFAD İl Müdürü Selahattin Karsli, Furkan'ın akrabaları ve köylüler katıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı cenaze namazından özel harekat ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Furkan'ın cenazesi mezarlıkta gözyaşı ve dualar arasında toprağa verildi.

Furkan'ın kaybolmasından sonra gözaltına alındıktan sonra 'kasten öldürme' şüphesiyle Ağrı'nın Patnos İlçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan baba Fehim Yiğit'in katılamadığı cenaze töreninde anne Gülperi Yiğit ağıtlar yaktı. Gözü yaşlı anneyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

KARDEŞİNİN CEZAEVİNDEN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Furkan'ın defnedilmesinin ardından Vali Okay Memiş ve beraberindekiler mezarlıkta anne Gülperi Yiğit'in yanına gitti ve taziye dileklerinde bulundu. Vali Okay Memiş acılı anneye, çok üzgün olduklarını belirterek, "Çok aradık, her yeri aradık ama bulamadık. Gönül isterdiki Furkan'a sağ salim ulaşalım ama olmadı. Allah sabır versin. Bir isteğiniz olursa kapım her zaman açık" dedi.

Amca Mehmet Yiğit de Vali Memiş'ten suçsuz olduğunu düşündüğü kardeşinin serbest bırakılmasını istedi. Mehmet Yiğit, "Furkan'ın ağabeyi Ferhat kaza geçirdiği için hastanede tedavi görüyordu. Tedavisinde yardımcı olun. Bir çocukları toprağa girdi, biri hastanede anne yalnız kaldı. Kardeşim suçsuz yere cezaevinde, dışarıya çıkarılmasını istiyoruz" diyerek Vali Okay Memiş'ten yardım istedi.

Bunun üzerine Okay Memiş de baba Fehim Yiğit'in çelişkili ifadeleri nedeniyle cezaevinde olduğunu belirtti. Vali ve beraberindekilerin mezarlıktan ayrılmasının ardından anne Gülperi Yiğit oğlu Furkan'ın mezarı başında gözyaşı döktü. Oğlunun mezarının toprağını öpen acılı anne "Yavrum çok küçüktü. Ben onsuz ne yapacağım? Canım yanıyor" diye ağıtlar yaktı.

Görüntü Dökümü

-------

-Cenaze aracının köye gelmesi

-Cenaze namazına katılan vatandaşlar

-Jandarma ekiplerinin aldığı güvelik önlemi-

-Vali Okay Memiş'in cenaze namazına katılması

-Cenaze namazını kılınması

-Cenazenin mezarlığa götürülmesi

-Vali Okay Memiş'in furkanın annesi ve amcsı ile konuşması

-Gülperi Yiğit'in oğlunun mezarına sarılması ve ağlaması

SÜRE: 05.37 BOYUT:675 MB

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU /Karaçoban/ ERZURUM,()

===============

6 şüpheli adliyeye sevk edildi,

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde batan ve yüklü olduğu 285 kilogram uyuşturucu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahiline vuran tekne ile bağlantılı oldukları iddiasıyla sahilde beklerken gözaltına alınan 6 şüpheli, Ayvacık Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Adliyeye sevk edilen 6 şahıstan görüntüler

-Jandarma ekiplerinin hastaneden çıkışı ve adliyeye gelişinden genel görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), ()