DHA YURT BÜLTENİ - 17

Eşi terk edince aydınlatma direğine çıktı



AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, tartıştığı eşinin boşanma davası açarak evi terk etmesi üzerine şehirlerarası otobüs terminali içerisinde bulunan aydınlatma direğine çıkan belediye temizlik işçisi Yusuf Y. (49), intihar etmek istedi. Olay yerinden tesadüfen motosikletle geçen Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Şükrü Irgat tarafından ikna edilen işçi direkten indirildikten sonra hastaneye götürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Nazilli Otogarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan eşi Dilek Y. ile tartışan Yusuf Y., mesai bitimi geldiği evde eşini göremedi. Masanın üzerinde mahkemeden gelen boşanma tebligatını gören işçi terk edildiğini anladı. Telefonla ulaşamadığı eşi Dilek Y.’yi aramak için evlerinin yakınında bulunan şehirlerarası otobüs terminaline giden Yusuf Y., tüm aramalara rağmen bulamayınca, terminal içerisinde bulunan 30 metre yükseklikteki aydınlatma direğine çıktı. Burada kızını telefonla arayarak intihar edeceğini söyleyip helallik istedi.

Genç kız olay yerine geldiğinde babasını direğin tepesinde görünce 112 sağlık ekipleri ile polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen emniyet güçleri Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çevrede güvenlik tedbiri alan polis, yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri direğin altına hava yastığı açtı. İtfaiye ekiplerinin merdiven sepetine polis eşliğinde bindirilen genç kız da yalvarmalarına rağmen babasını ikna edemedi.

MÜDÜRÜ GÖRÜP SESLENDİ

Motosikletiyle tesadüfen bölgeden geçen Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şükrü Irgat kalabalığı görüp ne olduğunu merak ederek olay yerine yaklaştı. Direğin tepesinden Müdür Irgat’ı gören Yusuf Y., polise müdürle görüşmek istediğini söyledi. İtfaiye merdiveniyle direğe çıkan Irgat, yaklaşık 1 saate yakın süre konuştuğu Yusuf Y.’yi ikna ederek direkten indirdi. Eşinin boşanma davası açarak kendisini terk etmesi üzerine sinir krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Y., Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay ve genel görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

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Gaziantep'te yanan depo paniğe neden oldu



GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, pide fırının üst katında bulunan depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralananın olmadığı yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü

Yangın gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda Halil Korkmaz'a ait pide fırının üst katındaki depoda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Alevleri gören komşuların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında depo kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Kadir ÇELİK / İSLAHİYE(Gaziantep),()

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İzmir’de bıçaklı kavga: 1 yaralı



İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Eserkent Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mustafa Kasım (29), henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirlenemeyen bir kişiyle sözlü olarak tartışmaya başladı. İkili arasında gerginliğin artmasıyla, kimliği öğrenilemeyen kişi bıçakla Kasım’ı yaraladı. Şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Kasım'ı ambulansa alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Kasım'ın hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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