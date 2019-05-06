DHA YURT BÜLTENİ - 17

DENİZLİ'DE İLK TERAVİH KILINDI

DENİZLİ'de Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar camilere akın ederken, kent merkezindeki Delikliçınar Yeni Camii, tıklım tıklım doldu.

'11 Ayın Sultanı' Ramazan ayının gelişiyle birlikte Denizlili vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan ayının coşkusunu yaşayan vatandaşlar, yatsı namazının ardından kentteki camilerde huşu içerisinde ilk teravih namazlarını kıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan Delikliçınar Yeni Camii'de Ramazan'ın ilk gününde ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından tıklım tıklım doldu. Caminin içerisinde kendilerine yer bulamayan bazı vatandaşlar ise caminin giriş kısmındaki kapalı alanda namazlarını eda etti. Ramazan ayının ilk teravih namazını kılan vatandaşlardan Ramazan Özdemir, “12 yaşından beri oruç tutuyorum. Ramazan ayını çok özlemiştik. Hayırlısıyla 11 Ayın Sultanı Ramazan'a bugün başlıyoruz. Sabah ilk sahuru, akşam ise ilk iftarımızı yapacağız. Bu mübarek 30 günün tüm Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Delikliçınar Yeni Camii'den detay

-Camiye giren vatandaşlardan detay

-Camideki vatandaşlardan detay

-Teravih namazının kılınmasından detay

-Namaz kılan Ramazan Özdemir ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

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UŞAK'TA İLK TERAVİH NAMAZI

UŞAK'ta Ramazan Ayı'nın gelmesi ile birlikte ilk teravih namazını kılındı. İlk teravih namazı olması nedeniyle camilerde yoğunluk yaşandı.

İslam aleminin kutsal ayı olan 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı kılınan teravihle başladı. Uşak'ta bulunan Osmanlı döneminin en önemli mimari eserlerinden Ulu Camii, ilk teravihte birçok vatandaşı ağırladı.

Germiyanoğulları devrinde yapıldığı düşünülen Uşak Ulu cami, önemli gecelerde olduğu gibi teravih namazı için de tercih edildi. Teravih namazı öncesinde din görevlileri Ramazan ayının önemine değinerek, cemaate vaaz verdi. Yatsı namazı öncesinde asırlık camiye gelen insanlar saflarda yerini aldı. Kadın erkek, genç yaşlı yüzlerce insan, yatsı namazını eda ettikten sonra ilk teravih namazını huşu içinde eda etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cami Genel Görüntü

-Yatsı ezanının okunması

-Vatandaşların Camiye girişi

-Vatandaşların Yatsı Namazını kılması

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK,()

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MARMARİS'TE BİNLERCE KİŞİ HIDRELLEZİ PLAJDA KUTLADI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aralarında yabancı uyruklu yerleşik yaşayanlarında bulunduğu binlerce kişi 4,5 kilometre boyunca uzanan halk plajında Hıdrellezi kutladı.

Aralarında İngiliz, Alman, Ukrayna ve Rusya uyruklu yerleşik yaşayan yabancılarında bulunduğu binlerce Marmarisli bugün(Pazar) saat 20.30 sıralarında Hıdrellez'i kutlamak için plaja akın etti. Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı 4,5 kilometre boyunca uzanan plaj dilek tutanlarla doldu. Kadın, erkek ve gençler deniz kenarında 41 tane taşı dua ve dileklerle toplayarak poşetlere koydu. Plajda yakılan ateşin üzerinden vatandaşlar üçer kez atlayarak dilek tuttu. Toplanan taşlar bir süre sonra dualarla denize atıldı. Kimileri yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerle piknik yaptı. Deniz manzarası eşliğinde Hıdırellez kutlayanlar şarkılarla eğlendi. Aileler eğlenirken çocuklarda kumlarda oyunlar oynadı, ayaklarını denize sokup taş attı.

Avukat Arzu Alper, “ 41 tane taşı toplayıp bir gül ağacı dibine koyarak ev, araba ve evlilik dileğinde bulunağım. Herkese sağlık ve huzur diliyorumö dedi. Balıkçılık yapan Dilek Selçuk, “ Bol balık ve güzel bir turizm sezonu diliyorumö dedi. Kamuran Akgül ise, “ 37 yıldır her Hıdrellez'de sahile gelerek taş toplar ve dilek dilerim. Yaradan ülkemize huzur ve barış versin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Halk plajında yakılan ateş etrafında toplananlar

Ateş üzerinden atlayanlar

Deniz kenarında taş toplayanlar ve dilek tutanlar

Hıdırellez için dilek tutmaya plaja gelen vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS,()

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7 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA İTFAİYE ERİ ÇOCUĞU HAVLU İLE ISITMAYA ÇALIŞTI



DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan hafif ticari araçtaki, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İtfaiye eri, kazada hafif yaralanan ve korku yaşayan çocuğu sakinleştirip, havluya sararak ısıtmaya çalıştı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Muğla-Denizli yolunun Tavas ilçe çıkışında meydana geldi. Muharrem Kapancı (36) yönetimindeki 42 EEY 10 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp, tarlaya devrildi. Kazada, araçta bulunan sürücü Kapancı, Ali Soyuçok (32), Ayşe Kapancı (34) ile çocuklar, Berkay Kapancı (2), Aysima Kapancı (7), Elif Kapancı (4) ve Ramazan Erdem Kapancı (13) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazada hafif yaralanan ve korkup ağlayan 2 yaşındaki Berkay Kapancı, itfaiye eri tarafından ambulansa götürüldü. İtfaiye eri, soğuktan üşüyen minik Berkay'ı havluyla ısıtmaya çalışması ise dikkat çekti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KUZEY MAKEDONYA SEÇİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA



DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kuzey Makedonya’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin başarıyla tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Kuzey Makedonya’da 5 Mayıs günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyduğu belirtilerek, “Türkiye, Kuzey Makedonya’nın siyasi birliği, istikrarı ve refahına büyük önem atfetmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun ülkenin barış ve istikrarını pekiştireceğine inanıyoruzö denildi.

Bakanlığın açıklamasında, Türkiye’nin Kuzey Makedonya’yla ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi için çalışacağı aktarılırken, Balkanlar’da istikrar ve refahı arttırmak için bölge ülkeleriyle işbirliğinin sürdüreceği de vurgulandı.

Haber: ANKARA,()

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