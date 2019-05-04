DHA YURT BÜLTENİ -17

Adana'ya şehit ateşi düştü



HAKKARİ'de bugün sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışı sonucu 3 asker şehit olurken, şehit askerlerden birinin Adana’nın İmamoğlu ilçesinden Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan (28) olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden havan atışı yapıldığı bildirildi. Teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi. Şehit olan askerlerden birinin Adana’nın İmamoğlu ilçesi Sevinçli Köyü’nden Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan olduğu öğrenildi. Şehit Mehmet Erdoğan’ın 3 ay önce evlendiği belirtilirken oğullarının şehit haberini alan baba evinde ise yas hakim oldu. Şehit Mehmet Erdoğan cenazesinin yarın öğleden sonra Sevinçli Köy Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin fotoğrafları

Haber-Kamera: ADANA, ()

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Suriye'de TSK gözlem noktası yakınına saldırı: 4 asker yaralı



SURİYE'de İdlib'in güneyindeki Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktası yakınına rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırıda 4 asker hafif yaralandı.

Suriye'de İdlib'in güneyinde Hama kentinin ise kuzeyinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 10 nolu gözlem noktası yakınlarına Suriye rejim güçleri tarafından topçu atışı ile saldırıda bulunuldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterler ile tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Saldırı sonrası bölgede yaşanan askeri hareketlilik

Haber: Eyyüp BURUN / Kamera: GAZİANTEP, ()

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Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü

KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesi kullandığı kum yüklü traktörün kontrolünü yitiren Salim Uyar (63) ve yanındaki Afganistan uyruklu Muhammed, devrilen aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Domaniç ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Sefa köyünde ocaktan kum yükü alarak yola çıkan Salim Uyar’ın kullandığı plakasız traktör dikkatsizlik sonucu yol kenarına devrilerek ters döndü. Kazada traktörün altında kalan sürücü Salim Uyar ve yanındaki Afganistan uyruklu Muhammed (21) isimli genç hayatını kaybetti. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından iki kişinin cesetleri kepçeyle kaldırılan traktörün altından çıkarılarak Domaniç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan traktör

-Jandarma ve sağlık ekipleri

-Kepçeyle traktörün kaldırılması

-Cesetlerin cenaze aracına konması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),()-

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Kulaklıkla müzik dinleyerek yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın altında can verdi

ANTALYA'da yolun karşısına geçmek için yaya üst geçidi kullanmayan Zeinap Karasukova (35), kulaklıkla müzik dinlediği için geldiğini fark etmediği mermer yüklü TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, Konyaaltı ilçesi batı çevre yolunda saat 19.00'da meydana geldi. 32 FK 311 plakalı mermer yüklü TIR'la Sarısu Kavşağı'ndan Burdur istikametine doğru seyir halinde olan Muhsin Uysal, iddiaya göre restoranlarda garson olarak çalışan Zeinap Karasukova'nın bir anda yola fırladığını gördü. TIR'ı durdurmak için fren yapan Uysal, manevra yapmasına rağmen araç Karasukova'ya çarptı. Bir anda TIR'ın tekerleri altında kalan genç kadın feci şekilde can verdi.

KULAĞINDA KULAKLIK VARMIŞ

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturup trafiği kontrol altına alırken itfaiye ekipleri ise Karasukova'nın parçalanan bedenini tekerlerin arasından çıkarmak için çaba sarf etti. Polis olayı gören bir görgü tanığı ve TIR sürücüsü Muhsin Uysal'ın ifadesine başvurdu. Görgü tanığı ve Uysal, genç kadının kulağında kulaklık takılı olduğunu ve tüm uyarılara rağmen TIR'ın geldiğini fark etmediğini söyledi.

Karasukova'nın olay yerindeki yay üst geçidi kullanmak yerine kontrolsüz ve yaya geçidi bulunmayan yolu tercih ettiği dikkati çekti. Talihsiz kadından geriye ise etrafa saçılan terlikleri ve özel eşyaları kaldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Karasukova'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Kapanan yol ise TIR'ın yoldan çekilmesiyle yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden detay

TIR detayı

Etrafa saçılan ayakkabılar

Cesetten detay

Üst geçitten detay

İzleyen vatandaşlardan detay

İtfaiye ekiplerinin çalışmasından detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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Kızının taciz edildiğini iddia ederek işyerini bastı: 1 yaralı

MANİSA'da, iddiaya göre kız çocuğunun taciz edildiğini öğrenen öfkeli baba, taciz ettiği ileri sürülen kişinin önce işyerinin camlarını kırdı ardından da işyeri sahibini ayağından tek el ateş ederek vurdu.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin birleştiği noktada Arda Mahallesi Kenzi Caddesi üzerindeki bir çiğköfteci dükkanında meydana geldi. Kız çocuğunun bir çiğköfteci işletmecisi tarafından taciz edildiğini öğrenen baba Mehmet A. (45) dükkanın önüne gelerek önce işyerinin camlarını kırdı. Daha sonra dükkana girerek işyeri sahibi emekli polis 45 yaşındaki Muaviye D. ile tartışmaya başlayan Mehmet A., yanında getirdiği silahıyla Muaviye D.'yı sağ ayağından tek el ateş ederek yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işyeri sahibi Muaviye D.'yi Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, öfkeli baba silahıyla birlikte polise teslim oldu. İşyeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, lise öğrencisi kız çocuğunun işyeri sahibi hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden genel görüntü

-Ambulans ekiplerinin görüntüsü

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,()

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Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

ŞANLIURFA’da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 12 mahallede yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 dizüstü bilgisayar, 11 hard disk, yazıcı, bahis kuponları ile 2 bin 300 lira ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin şubeden çıkarılması

- Adreslere yapılan operasyon

- Polis ekiplerinin adreslerde arama yapması

- Ele geçirilen bilgisayarlar ve paralar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali-LEYLAK- Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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