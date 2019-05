DHA YURT BÜLTENİ -17

Eski damadının vurduğu kasap öldü

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, eski damadı M.D.'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan İsmet Körpe (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kasaplık yapan İsmet Körpe, iş yerinin önüne motosikletiyle gelen eski damadı M.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Körpe, çağrılan ambulans ile önce Düziçi Devlet Hastanesi'ne ardından, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen İsmet Körpe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis, motosikletiyle olay yerinden kaçan M.D.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

- Şahsın pompalı tüfekle kasabı vurduğu anın güvenlik kamera görüntüsü

- Olay yerinden genel görüntüler

- Yerdeki kan

- Ölen şahsın sağlık fotoğrafı

SÜRE:01'42" BOYUT:189 mb

Haber:İbrahim EMÜL-Kamera: DÜZİÇİ,(Osmaniye), ()

BBP Genel Başkanı Destici: S-400'lerden asla vazgeçmemeliyiz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin S-400'den vazgeçmemesi halinde ABD'nin intikama yönelik adımlar atabileceğini belirterek, "Onun için birlik olmak zorundayız ve ne pahasına olursa olsun S-400'lerden asla vazgeçmemeliyiz" dedi.

Bir dizi temas ve ziyarette bulunmak için Afyonkarahisar'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (TÜMSİAD) ziyaret etti. Dernek Başkanı İbrahim Birliktir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Genel Başkan Destici, ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye ittifakıyla ilgili, seçim dönemlerinin biraz hararetli geçtiğini vurgulayan Destici, özellikle ateşin düşmesi gerektiğine dikkat çekti. Destici, “Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ki 'Bu ateşi biraz düşürelim. Kızgın demiri soğutalım ve dolayısıyla gelin hep birlikte Türkiye İttifakı'nı kuralım' dedi. Yani bu bir seçime yönelik ittifak değil. Seçimler bitti, artık önümüzde 4,5 yıllık süreç var. Bu süreci gelin el birliği ile birlikte değerlendirelim, ülkemizin temel meselelerini çözmede birlikte olalım. Yani benim anladığım buydu" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ KAVGA, AYRIŞMA İSTEMİYOR'

“Cumhurbaşkanımızın bunu ifade ederken bir anladığımız da şuydu" diyen Destic,i açıklamasına şu devam etti:

"Tabii ki bölücüler, siyasi bölücüler bunun dışında. Terör örgütü sevicileri bunun dışında. Çünkü neden onlarla, siyasi bölücülerle yol yürüyemezsiniz, ki adamın derdi zaten ülkeyi bölmek. Milleti bölmek ve zaten arkasını terör örgütüne dayadığını açıkça ifade ediyor. Onlarla zaten bir araya gelmemiz mümkün değil. Ama onun dışında kalan sağdan, soldan bu ittifaktan öbür ittifaktan hangi siyasi parti olursa olsun bunların Türkiye meselelerini çözme noktasında bir araya gelmesi. Milletimiz de bunu istiyor. Milletimiz kavga, ayrışma istemiyor. Biz de onun üzerine dedik ki Büyük Birlik Partisi olarak ay yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan devletin varlığından ve ülkenin bütünlüğünden milletin istiklali ve istikbalinden yana olan herkes bir araya gelsin."

'BU SİSTEMİ KURMALIYIZ'

Türkiye'nin güvenlikle ilgili meseleleri olduğunu vurgulayan Destici, “Bakın bizim terör meselemiz var. Bunu çözmemiz lazım. Bunu yine birlikte çözebiliriz. Amerika şu anda baskı yapıyor. Bakın şu anda açıktan PYD ve YPG'yi destekliyor, bize düşmanlık ediyor. Ama Türkiye istikrarlı bir şekilde özellikle S-400 konusunda vazgeçmezse, yarın bu baskını intikama dönüştürebilir. Amerika Birleşik Devletleri intikam alıcı adımlar atmaya kalkabilir. Buna karşı nasıl durabiliriz, birlik olursak durabiliriz. Onun için birlik olmak zorundayız ve ne pahasına olursa olsun S-400'lerden asla vazgeçmemeliyiz. Çünkü bizim şu anda hava savunma sistemimiz çok zayıf. Bizim bunu mutlaka güçlendirmemiz lazım. Onun için Amerika Birleşik Devletleri değil, bütün batı karşımıza çıksa yine bu sistemi Türkiye'ye kurmalıyız" dedi.

'YSK'NIN KARARINA RIZA GÖSTERMEMİZ GEREKİR'

Seçimlerin bittiğini ama itiraz sürecinin devam ettiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ve Büyükçemece, Maltepe ilçeleri üzerinde. Daha önce de ifade ettim. Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği karara herkesin demokratik bir olgunlukla rıza göstermesi lazım. Yani bir tarafın istediği şekilde karar verirse YSK doğru karar vermiş olacak. Bir tarafın istemediği şekilde verirse yanlış karar verecek. Bunu kabul etmiyorum. Yüksek Seçim Kurulu'na, herkes verdiği karara rıza göstermesi lazım. Çünkü en üst kurul anayasal kurumumuz. Bunu da yıpratmaya kimsenin hakkı yok. YSK da elindeki belgeye ve bilgiye göre karar verecektir diye ümit ediyoruz. Böyle karar vermesini bekliyoruz. Ama sonuç ne olursa olsun YSK'nın kararını sağduyu ile karşılamalıyız. İster yenilenme ister ret kararı versin. Her ikisini de bütün taraflar olarak olgunlukla karşılamalıyız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Genel Başkanı Desticinin derneğe gelişi

-Destici ve beraberindekilerden detay

-Genel detaylar

-Desticinin konuşması

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

Karasu Nehri taştı, köy yolları ve tarlalar sular altına kaldı

ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesinde bazı, tarla, bahçe ve köy yolu su altında kaldı.

Erzincan il genelinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Kargın Beldesi'nde yoğun yağmur sonrası Karasu Nehri'nin taşması sonucu bazı, tarla, bahçe ve köy yolu su altında kaldı. Karların erimesi ve aşırı yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Karasu Nehri'nde taşkın yaşandı.

Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesinde, Yollarüstü, Büklümdere, Yuvalı, Çayırdüzü, Kemerçam, Kösebey kışlağı köyü ile grup köy yollarının karların erimesi ve aşırı yağış dolayısıyla sel gelmiş yollar kapalı olduğu öğrenildi. Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler bölge de çalışmalara başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Karasu nehrinin taşkın halinden görüntü (drone ile)

-Sel suları altında kalan tarlalardan görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

Taşan dere suyuna kapılan Ceylan'ın cansız bedeni bulundu (2)

CEYLAN, HAYVANLARI KURTARMAK İSTERKEN ÖLMÜŞ

Bingöl'ün Genç ilçesinde sel sularına kapılıp kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Ceylan Yakti'nin(15), suya girmeye çalışan hayvanlara engel olmak isterken, taşan dereye düştüğü ortaya çıktı.

Yakınlarının verdiği bilgilere göre Ceylan, kardeşi Ramazan (13) ile birlikte hayvan otlatan ablası Aysel Yakti'nin yanına gitti. Ancak aniden bastıran sağanakla birlikte dere taştı. Kardeşler de hayvanlarla birlikte eve dönmek için yola çıktı. Bu sırada hayvanlar taşan dere suyuna yöneldi. Ceylan önlerine geçerek engel olmaya çalıştı. Dengesini kaybedip, taşan dereye düştü. Sel sularına kapılan Ceylan, kayboldu. Kardeşi ile ablası ise çalılara tutunarak, kurtuldu. Ceylan Yakti, Büyükçağ Köyü'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

- Dere yataklarının görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 381 MB

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,()

Adana'da pompalı tüfekli 'ters yön' kavgası: 4 yaralı

ADANA’da trafik yüzünden tartıştığı kişilerce darp edildikten sonra evine giden Batıkan Öztekin’in ağabeyleri Kadir ve Emrah Öztekin, kardeşini darp ettiği iddia edilen 4 kişiyi dövdü, bazılarını da pompalı tüfekle yaraladı. Çıkan saçmalar nedeniyle bir otomobilin camının patladığı olayda bazı esnaflar dükkanlarında soğukkanlılıkla oturup olay yerini izlerken çevredeki bazı vatandaşlar da şaşkınlıkla izledi.

Olay, Seyhan ilçesindeki Yeşilyuva Mahallesi’nde bulunan 36004 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletiyle ters yönde ilerleyen Batıkan Öztekin, çevredeki esnaf tarafından ters yönde gittiği gerekçesiyle uyarıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle darp edilen Batıkan Öztekin, evine giderek durumu ağabeyleri Kadir ile Emrah Öztekin’e anlattı. Yanlarına pompalı tüfek alan üç kardeş, olay yerine gelerek esnaflar Müjdat Kavran, Cuma Ali Gülen, Mahmut Belkiya Kaya ve Ahmet Akar’ı darp etti. Kardeşler daha sonra pompalı tüfekle çevreye ateş açmaya başladı. Bu sıra esnaflar saçmalar nedeniyle hafif yaralanırken bir otomobilin camı patladı. Yaralılar, tedavilerinin ardından gözaltına alınmak üzere ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, olay yerinden kaçan Batıkan, Kadir ve Emrah Öztekin polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde polis inceleme yaparken, olayın gerçekleştiği dükkanın yanındaki esnaflar da soğukkanlılıkla kendi aralarında sohbet etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

- Olay yerindeki polisler

- Kafasından yaralanan şahsın görüntüleri

- Bir vatandaşın olayı anlatması

- Yerde boş kovanlar

- Camı kırılan araçtan genel ve detaylar

- Olay yerinden geçen kalabalık öğrenci grubu

SÜRE:02'43" BOYUT:301 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,()

Sahibinin borçları nedeniyle haciz konulan yarış atına, ikinci ihalede de alıcı çıkmadı

Bursa'daki Osmangazi Hipodromu'nda bulunan 7 yaşındaki 'Mademoiselle' isimli İngiliz atı, sahibinin borcu nedeniyle icradan satışa çıkarıldı. Ancak 12 birinciliği olan at, bugün yapılan ikinci ihaleye de katılan olmaması üzerine satıştan düşürüldü.

Türkiye’nin birçok ilindeki hipodromlarda yarışlara katılan 'Mademoiselle' isimli İngiliz atına, İstanbul'da bulunan sahibinin borçları nedeniyle haciz işlemi uygulandı. 2014 yılından bu yana 81 yarışa katılan ve 12 kez birinci olan Mademoiselle, sahibine 717 bin 480 TL kazandırdı.

Bursa 7'nci İcra Dairesi atın, icradan satışına karar verince, ilk ihale 16 Nisan günü Nilüfer ilçesindeki Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Hipodromu'nun 35'inci Blok'taki 9 No'lu ahırında gerçekleştirildi. Mademoiselle'nin 38 bin TL'den satışa çıkarıldığı ihaleye katılan olmadı. Bunun üzerine ihale 3 Mayıs gününe ertelendi. Bugün ikinci kez açılan ihaleye de katılan olmayınca at, satıştan düşürüldü.

"ÖLÜ BİR YATIRIM DEĞİL"

Alacaklı avukatı Yusuf Yağız Yüce at üzerindeki haczin devam ettiğini ancak satışın düştüğünü belirterek, "İşlemleri yapmaya devam edeceğiz. Güzel bir hayvan, kendisine yazık olmasını istemiyoruz. İhaleye katılan olsaydı 37 bin 250 artı KDV’den satışa çıkacaktı. Gelir getiren bir at. İhaleye giren birileri olana kadar devam edeceğiz. Şampiyon bir at olduğu için yarışlarda koşma ihtimali var, kazandırması da iyi olduğu için yavruları da verimli koşabilecek. İngiliz saf kan bir at. Ölü bir yatırım değil. Hayvanın kapalı ağırda kalmasına, koşulların iyi gitmemesinden ötürü üzülüyoruz" dedi. Avukat Bulut Bağcı da atın kıymetli bir at olduğunu, söyledi.

Görüntü dökümü;

-Avukatların açıklamaları

Süre: 2.13, Boyut: 292 MB

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,()

500 üniteyle geçen yılın rekorunu geçtiler

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Namık Kemal Ortaokulu ile Kızılay, ‘Kahraman olmak kanında var’ kan bağışı kampanyası düzenledi.

Namık Kemal Ortaokulu bahçesinde Kızılay tarafından kurulan çadırlarla kan bağışı istasyonu oluşturuldu. Sabah başlayan kan bağışı kampanyasına Kaymakam İskender Yönden, Türk Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri de katıldı. Geçen yılın 386 ünite kan bağışı rekorunun geçilmesinin hedeflendiği kan bağışı kampanyasına sabah saatlerinden itibaren eğitimci, veli ve eski mezunlardan oluşan geniş bir topluluk katıldı. Okul İdaresi ile Okul Aile Birliği yönetimini bu çalışmalarından dolayı kutlayan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, yoğun ilgi gösterilen kan bağışı kampanasının diğer okullara örnek olması dileğinde bulundu.

Velilerle kan bağışçılarının yoğun ilgi gösterdiği “Kahraman olmak kanında var" kampanyasının gün sonunda 500 ünite kana ulaşılarak, geçen yılın rekoru 114 ünite fazlasıyla egale edildiği bildirildi. Ayrıca Kızılay tarafından kampanyayı düzenleyerek kan bağışında bulunmaya öncülük eden Okul müdürlerine teşekkür belgesi verildi.

Görüntü Dökümü

-Okul içerisindeki Kızılay çadırı

-Kan vermek için sırada bekleyenler

-Kaymakamın okul müdürü ve velilerle konuşması

-Kan bağışında bulunanlar

SÜRE:1,09 SN BOYUT:52 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

===========================

Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

MERSİN'de, fırtına nedeni ile karaya oturan 131 metre uzunluğundaki kargo gemisini kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Dünya genelindeki birçok ülke arasında canlı hayvan taşımacılığı yapan Lübnan bandıralı Wardeh isimli kargo gemisine, bağlı olduğu şirketin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeni ile haciz konuldu. 16 Ağustos 2018'de Uluslararası Mersin Limanı (MIP) demir sahasına demir atan gemide 2 personel bırakılmasına, kaptan ve mühendislerin de aralarında bulunduğu mürettebatın ayrılmasına karar verildi.

15 Ocak'ta etkili olan fırtına gemiyi vurdu. Demirli bulunduğu yerden kurtulan gemi, sürüklenerek liman mendireğine yaklaşık 500 metre kala karaya oturdu. Fırtına dindikten sonra havalanan askeri helikopter gemideki 2 personeli kurtarırken, tanklardaki 400 ton yakıt ve 20 ton yağın denize sızma ihtimaline karşı gemi çevresine bariyer çekildi. Yaşanan gelişmelerin ardından liman başkanlığınca açılan acil satış ihalesinde 9 milyon TL karşılığında gemiyi satın alan şirket, kurtarma çalışması için düğmeye bastı. Sancağa yani sağa yatık halde bulunan 131 metre uzunluğundeki 8 bin 393 grosstonluk geminin düzeltilmesi için iskele tarafına tonlarca ağırlık yerleştirildi.

Bir müddet düz hale gelmesi beklenecek olan gemi daha sonra römorkörler yardımı ile bulunduğu yerden çekilecek.

Görüntü Dökümü

- Geminin drone görüntüleri

- Çalışmadan genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'30" BOYUT: 271 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

==========================

TARSUS'TA PAZAR YERİNDE ÇIKAN HORTUM KORKUTTU

MERSİN'in Tarsus ilçesinde çıkan hortum, pazar yerindeki brandaları uçurdu.

İsmetpaşa Mahallesi'nde kurulan halk pazarında bir anda şiddetli rüzgar ile birlikte hortum meydana geldi. Pazar yerindeki seyyar satıcıların tezgahlarını güneşten korumak için kurduğu brandalar, hortum nedeniyle uçtu. Hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü

-Rüzgarla oluşan hortum

-Hortumun ilerlemesi

-Bir kişinin koşturması

-Hortumun yön değiştirerek pazara girmesi

-Savrulan demirleri tutanlar

-Parçalanan brandanın görüntüsü

-Genel ve detay

(BOYUT:86,59 mb) (SÜRE:45 saniye)

Haber:Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS(Mersin), ()