DHA YURT BÜLTENİ-17

Komşusunun çocuğuna taciz iddiasıyla gözaltına alındı



ADIYAMAN'da, komşusunun 12 yaşındaki kızına tacizde bulunduğu iddia edilen Emrah E. (33), çocuğun yakınları tarafından dövüldü. Evine gizlenen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Bir çocuk babası Emrah E. (33), öğleden sonra, aynı apartmanda oturan komşusunun kızı T.Ç.'yi taciz etti. Apartman girişinde tacize uğradıktan sonra çığlık atarak eve kaçan çocuk, durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine apartman girişine inen çocuğun yakınları, Emrah E.'yi dövmeye başladı. Olayı duyanlar durumu polise bildirdi.

İhbarla bölgeye giden polisler, bu sırada evine gizlenerek kendisini korumaya çalışan Emrah E.'yi gözaltına almak istedi. Polislerin gözaltına almaya çalıştığı sırada baygınlık geçiren Emrah E., çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste kendine gelen Emrah E., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve kalabalık

- Polislerin önlem alması

- Sağlık görevlileri

- Şüphelinin sedye ile binadan indirilmesi

- Şüphelinin ambulansa alınması

- Mahallelilerin polise olayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Aydın'da 1 Mayıs kutlandı

AYDIN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için toplanan işçiler, kortej yürüyüşü yaptı. Eğitim İş Sendikası Aydın Şube Sekreteri Yener Bozkurt'un tertip komitesi başkanlığındaki yürüyüşe; CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, Eğitim-İş, Belediye-İş ve Kamu-İş sendikaları ile Türk Tabipler Birliği üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile birlikte binlerce işçi katıldı. Pankartlar ve Türk bayrakları taşıyan topluluk, yürüyüşü Atatürk Kent Meydanı'nda sonlandırdı. Etrafı bariyerlerle çevrili alana aranarak alınan topluluk, meydanda şarkılar ve türküler eşliğinde eğlendi. Bu sırada çevrede görevli bazı belediye temizlik işçilerinin, kutlamalara katılanları karşıdan izleyip, çalışmaya devam ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kortej yürüyüşünden görüntü

- Belediye Temizlik işçilerinin kortej yürüyüşü sırasında çalışması

- Atatürk Kent Meydanı'ndan görüntü

Haber- Kamera; Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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İskenderun'da paraşütlü 1 Mayıs kutlaması

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Amanos Dağları'nın zirvesinden Türk bayraklarıyla atlayan 2 yamaç paraşütçüsünün gösterisi dikkat çekti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Belen, Arsuz Payas, Dörtyol ve Erzin ilçelerininden gelenlerin de katıldığı kutlama etkinliği yapıldı. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve siyasi partiler İskenderun Belediyesi Spor Kompleksi önünde toplandı. Ellerinde flamalar ve dövizler bulunan kalabalık grup Atatürk Anıtı'na yürüdü. Etkinliğin Tertip Komitesi Başkanı Ali Karadaş, 1 Mayıs’ın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirterek, "Sabah elim bir haber ile yıkıldık. Şanlıurfa'da kutlamalara giden 5 işçi kaza sonrası yaşamını yitirdi. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Kutlamalarda, Amanos Dağları'nın zirvesinden Türk Bayraklarıyla atlayan 2 yamaç paraşütçüsünün gösterisi dikkat çekti. Miting alanına inen paraşütçüler, kutlamalara katılanlardan alkış aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sivil toplum kuruluşu temsilcileri toplanmaları

-Ellerde bayraklar dövizler yürüyüş görüntüleri

-Def çalan grup

-Paraşütçülerin alana inişi

-Miting alanında konuşma

-Canlı müzik

-Çevreden görüntüler

SÜRE: 2'47" BOYUT:127 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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İnekleri aramaya giden Berat, kayboldu (2)

26 SAAT SONRA BULUNDU

ERZURUM'un Narman ilçesinin Koçkaya köyünde dün saat 16.30 sıralarında kaybolan 10 yaşındaki Berat Akdemir, 26 saat sonra sağ olarak bulundu. Yolunu kaybedince gece dağlık arazide geçiren küçük Berat'ın meranın bulunduğu dağın arkasındaki Oltu ilçesine bağlı Damarlıtaş köyüne kadar yürüdü. Buradaki dağlık alanda Damarlıtaş köyünün çobanı tarafından bulunan Berat Akdemir, köye götürüldü. Yaklaşık 10 kilometrelik yolu yürüyerek gelen küçük çocuğu gören köylüler hemen jandarmaya haber verdi. Jandarma ve Akdemir ailesi gelene kadar Damarlıtaş köyü sakinleri, korkan ve bitkin düşen çocuğa yiyecek verdi. Arama çalışmalarını yarım bırakan ekipler, Berat Akdemir'i almak için Damarlıtaş köyüne gitti. Oğullarına sağ salim kavuşan aile sevinç gözyaşı döktü. Berat Akdemir jandarma ve arama kurtarma köpekleriyle fotoğraf çektirdi. Berat Akdemir sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Narman Devlet Hastanesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Çocukla röportaj

- Aileden detaylar

ERZURUM ()

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İşçi-Patron 1 Mayıs’ı eğlenerek kutladı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde özel bir şirketin sahipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü şirkette çalışan yöneticiler, işçiler ve aileleriyle kutladı.

İskenderun ilçesinde filtre sektöründe hizmet veren bir şirketin sahipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kentteki bir otelde düzenledikleri etkinlikte şirket çalışanları ve aileleriyle kutladı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Dokumacı, her zaman emeğe ve emekçiye saygı duyduğunu belirterek “Ben de emekçiyim ve bu günlere sizler gibi emeğimizle, alın terimizle çalışarak geldik. Tabi bu çalışmalarımızda yönetim kurulu üyelerimiz ve ortaklarımızın da katkılar büyükö dedi.

Çalışanlar etkinlik boyunca müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Firma sahibi ve ortakları bir arada

-Firma ortağının iyi eğlenceler dilemesi

-1 mayıs pankartı

- Firma ortakları ve çalışanlar aileleri ile birlikte müzik eşliğinde eğlenmeleri

SÜRE:2'11" BOYUT:99 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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Bursa'da 1 Mayıs tatili, park ve yeşil alanları doldurdu

Bursa'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı tatilini fırsat bilen vatadaşlar yeşil alanlara ve parklara akın etti.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, parklara ve yeşil alanlara akın etti. Havanın sıcak ve güneşli olmasıyla vatandaşlar mesire alanlarını doldururken, yakınlarıyla piknik yapmanın keyfini çıkardı. Bugün, Bursa Reşat Oyal Kültürparkı'na ise yaklaşık 25 bin kişi giriş-çıkış yaptı. Yetişkinler yürüyüş yapıp, demledikleri çayları içerken, çocuklar ise güneşin altında oynamayı tercih etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Parktan ve yeşil alanlardan görüntü

-Piknik yapan ve çay içenlerden görüntü

-Gölden ve çocuklardan görüntü

Süre: 03.12 Boyut: 358 MB

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA-

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Herkes eğlendi, onlar çalıştı

MERSİN'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşku ile kutlandı. İşçilerin toplanıp halaylar çektiği alanın yan tarafında bir apartmanın dış cephesini boyayan 2 emekçi eğlencelere aldırmadan işlerini yapmayı sürdürdü.

Kent merkezindeki kutlamalar Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edildi. Şehrin farklı bölgelerinden gelen işçiler, üst aramasının ardından eski Tevfi Sırrı Gür Stadyumu önündeki toplanma alanına giriş yaptı. İşçiler davul-zurna eşliğinde halaylar çekerken, alanın yan tarafındaki bir apartmanın dış cephesini boyayan 2 emekçi eğlencelere aldırmadan işlerini yapmaya devam etti. O anlar eğlenen bazı işçiler tarafından da cep telefonları ile kaydedilirken, yaklaşık 10 bin kişi kutlamanın yapılacağı Cumhuriyet Alanı'na doğru yürüyüşe geçti. Ellerindeki Türk Bayrakları, pankart ve dövizlerle sloganlar atarak yürüyen işçiler aynı coşku ile alana giriş yaptı.

Buradaki kutlamalarda işçilere CHP'li Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de eşlik etti. Çalan müzikler ve yine davul-zurna eşliğinde halaylar çeken emekçilerin eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.

Yerel müzik gruplarının da türküler seslendirdiği kutlama programı olaysız bir şekilde sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- İşçilerin alana girişi ve polis noktasından geçişleri

- Tef çalan bir kadının detay görüntüsü

- Halay çeken kadınların genel ve detay görüntüleri

- İşçilerin çalıştığı binanın genel görüntüsü

- Boya yapan işçilerin genel ve detay görüntüleri

- Emekçilerin Cumhuriyet Alanı'na doğru yürüyüşe geçmesi

- Babasının omuzunda oturan bir çocuğun düdük çalması

- Yürüyüşe katılan çocukların genel ve detay görüntüleri

- İşçilerin alana girişi

- Alandan genel görüntü

- Kadın ve erkek işçilerin halayından genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03'00" BOYUT: 328 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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