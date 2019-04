DHA YURT BÜLTENİ -17

İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü (2)

PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, babası Fethi Ö. ile annesi Dilek Ö.'yü tabanca ile ateş ederek öldüren Birkan Ö. gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi. MOBESE kameraları sayesinde aracının bulunduğu yer tespit edilerek yakalanan Birkan Ö.'nün anne ve babasını öldürdüğü tabancaya da el konuldu. Birkan Ö., kendisinden 10 yaş büyük bir kızla ilişkisi olması nedeniyle ailesi ile tartıştığını, psikolojisinin bozulduğunu belirterek, pişman olmadığını söyledi. Birkan Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Genç kızı taciz eden Suriyeliyi taksi durağında dövdüler

Konya'da, İngilizce eğitimi gördüğü kurs binasına girene kadar H.K.K. (20) adlı genç kızı takip, eteğini kaldırarak, taciz eden Suriyeli İ.E.H. (23), çevredekiler tarafından taksi durağında dövüldü. İ.E.H., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Şems Tebrizi Mahallesi Mazhar Babalık Sokak'ta meydana geldi. H.K.K., İngilizce eğitimi gördüğü kurs binasına yürüyerek, giderken, iddiaya göre, Suriye uyruklu İ.E.H. tarafından takip edildi. Genç kız, kurs binasına girmek isterken, İ.E.H. de adres sorma bahanesiyle arkasından geldi. Bir süre konuşan İ.E.H., daha sonra genç kızı eteğini kaldırarak, taciz etti. H.K.K.'nin bağırması üzerine çevredekiler, yanına gelip, durumu öğrendi. Genç kızın tacize uğradığını söylemesi üzerine kaçmaya çalışan İ.E.H., taksi durağına alınıp, dövüldü. Bu sırada ihbarla olay yerine polis ekipleri geldi. Genç kız ise olayın şokuyla uzun süre gözyaşı döktü. Gözaltına alınan İ.E.H., suçlamayı reddetti. Polis, çevrede yaptığı incelemede, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında taciz anının olduğunu belirledi. İ.E.H., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Rus turistlere, festival havasında karşılama

FRAPORT TAV Antalya Airport ile Rixos Hotels iş birliğiyle tatil için Antalya'ya gelen Rus turistler için 2. Dış Hatlar Terminali'nde, festival havasında karşılama etkinliği yapıldı. Fraport TAV Antalya Havalimanı Eş Genel Müdürü Deniz Varol, yüksek turizm sezonunun bugün itibarıyla açıldığını, 24 saat içinde 35 bin Rus turistin Antalya'ya geleceğini kaydetti.

Antalya'da, Rixos Hotels Grubu ile Fraport TAV Antalya Airport yönetimlerinin iş birliğiyle 2. Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen turist karşılama töreni, festival havasında gerçekleşti. Turistler, Rixos Hotels Grubu ile The Land of Legends'in rengarenk kostümlü animasyon ekiplerinin dans şovlarıyla karşılandı. Yolcu çıkış kapısı önünde müzik ve dans eşliğinde karşılanan turistlere, içecek ikram edildi. Festival alanını andıran manzarayı gören Rus turistler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimileri, müziğin ritmine ayak uydurup, dans ederken, kimileri de animatörlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

6 DAKİKADA 1 UÇAK İNECEK

Fraport TAV Antalya Havalimanı Eş Genel Müdürü Deniz Varol, yüksek turizm sezonunun bugün itibarıyla açıldığını, 24 saat içinde 250 uçağın Antalya Havalimanı'na ineceğini söyledi. Bunun da her 6 dakikada 1 uçak anlamına geldiğini belirten Varol, "30 Nisan günü yaklaşık 35 bin Rus yolcu Antalya Havalimanı'ndan giriş yapacak. Yoğun bir 24 saat, diyebiliriz. '747' diye adlandırdığımız büyük gövdeli 2 katlı uçakların da indiğini gördüm. Buna çok sevindim. 2018 bir rekor yılıydı. Antalya Havalimanı olarak 4,5 milyon Rus turisti ağırladık. Biz bunun daha artmasını istiyoruz" diye konuştu.

2018 ile 2019 yılının ilk 3 aylık dönemini kıyasladıklarında yüzde 50'ye varan Rus turist artışı gözlemlediklerini anlatan Varol, "Rus yolcular, Antalya Havalimanı için ana yolcu grubu olarak nitelendirdiğimiz turist grubu. Her adım, her pazarlama, her tanıtım çok önemli. Buradaki etkinlik de bu pazarlama ve tanıtımlara katkı sunuyor. Sezonun bu coşkuyla geçmesini istiyoruz" dedi.

RUS PAZARINDA YÜZDE 12'LİK ARTIŞ

Etkinliğe katılan Rixos Sungate Genel Müdürü Derya Billur ise yılın ilk 3 ayında özellikle Rusya pazarında yüzde 12'lik artış olduğunu söyledi. Bu artışın memnuniyet verici olduğunu belirten Billur, "Bağımsız Ülkeler Topluluğu'nda özellikle Rusya'da bu günden itibaren bayram var. Bu da yüksek sezonumuzu açtığımızı gösteriyor. Burada sadece kendi misafirlerimizi değil Antalya'ya gelen tüm misafirleri karşılıyoruz. Festival havasında karşılama düzenledik" diye konuştu.

Edirne'de Roman Eylem Planı çalışmaları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Roman Strateji Eylem Planı kapsamında Edirne'de valilik ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle Edirne Roman Eylem Planı'nın oluşturulması için çalışmalara başlandı. Vali Ekrem Canalp, "Türkiye'de Romanların en yoğun bulunduğu illerin başında Edirne geldiği için Romanlara yönelik yapacağımız çalışmalarda da Edirne Türkiye'ye örnek olmak zorunda" dedi.

Edirne Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve kentteki sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle Edirne Roman Eylem Planı'nın oluşturulması için ilk toplantı yapıldı. Toplantıda, kentte Romanların sosyal hayata entegrasyonu, yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve refahın arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.Edirne Huzurevi Konferans Salonu'ndaki toplantıya Vali Ekrem Canalp, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ve çok sayıda kurum müdürüyle sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Toplantıda ilk olarak Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş konuştu. Özbaş, amaçlarının Edirne yerelinde oluşturulacak eylem planıyla Romanlar'ın sosyal hayatındaki refah seviyesini artırmak olduğunu söyledi.

'DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ'

Özbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2016 yılında başlatılan Roman Açılımı kapsamında Edirne'de ilgili tarafları bir araya getirerek eylem planı oluşturmak istediklerini ifade etti. Romanlara yönelik il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Özbaş, "Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz, ama maalesef eğitim, istihdam, konut, çocuk suçluluğu, kadına yönelik şiddet, sağlık, küçük yaş evlilikler, suç oranlarının azaltılması konusunda daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün bu projede tüm taraflar olarak buradayız. Ulusal bazda hazırlanan stratejik eylem planında biz ilimiz için yerel bazda, somut, gözle görülür bir eylem planı oluşturmak adına burada toplandık" dedi.

CANALP: EDİRNE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMALI

Edirne Valisi Ekrem Canalp de Romanlara yönelik yapılacak çalışmalarda Edirne'nin Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Canalp, "Türkiye'de Romanların en yoğun bulunduğu illerin başında Edirne geldiği için yapacağımız çalışmalarda da Edirne Türkiye'ye örnek olmak zorunda. Bizim de daha önce yapmış olduğumuz belli çalışmalar var, yakın zamanda yapılan bu çalışmaları derleyip, toparlayıp, kendimiz yeni bir eylem planı hazırlayalım istedik. Ama bu eylem planını yaparken de mutlaka bütün tarafların bir araya gelerek beraber şekillendirmesi, hepsinden daha anlamlı ve kıymetli olacağı için de bugün buradaki hazirunu bir araya getirdik. İnşallah bu çalıştaydan elde edeceğimiz sonuçlar, her bir masanın yapacağı analizler ve bunların çalışma takvimi, daha sonra Edirne'de Romanlara yönelik yapacağımız bütün çalışmalar için hem bir yön gösterici olacak, hem de nelerin yapılacağına ilişkin temel belirleyici olacak" diye konuştu.

Tokat'ta düğünlerde polis uygulaması bu yıl da sürecek

TOKAT'ta Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu düğünlerde silah ve havai fişek kullanımının önüne geçmek için bu yıl da polis görevlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Erenler ve Cami Kebir Mahallesinde gerçekleşen 'Huzur Toplantısı'na katıldı. Emniyet Müdür Yardımcıları, ilgili şube müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda mahalle sakinlerinin şikayet ve önerileri dinlendi. İl Emniyet Müdürü Topaloğlu, mevcut olan kamu düzeni ve güven ortamının korunması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarının sağlanması, sorunların çözümü noktasında bu toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

'DÜĞÜNLERDE POLİS GÖREV ALACAK'

Düğünlerde silah ve havai fişek atılmasının yasak olduğuna dikkat çeken Topaloğlu, "Düğünler de silah atanları uyarın. Tokat'ın bir özelliği var. Burası kültürlerine bağlı olan bir il, büyükleri dinlerler. Bakın bu mermi gidiyor, dışarıda çoluk çocuk var. Sakat kalan vefat erenler oluyor. Valiliğimiz karar aldı. Düğün yapacak şahıslar Valiliğe dilekçe veriyorlar. Bizler de o adrese muhakkak polis görevlendiriyoruz. Düğünün başından sonuna kadar orada bir arkadaşımız bekleyecek. Bu uygulamayı geçen sene başlattık. Çok güzel oldu, memnun kaldık. Şehir içerisinde silah attırmadık. Bu illaki yasak diye değil, bu konuda bilinçlenmemiz lazım. İnsanlar uzaya gidiyor, biz halen havaya silah atıyoruz. Böyle bir şey olmaz. Biz gerekli önlemlerimizi aldık" diye konuştu.

