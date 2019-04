DHA YURT BÜLTENİ - 17

Alanyasporlu Josef Sural, kazada yaşamını yitirdi (7)

'BU GECE İSTANBUL'A, YARIN SABAH DA ÇEKYA'YA GÖNDERECEĞİZ'

Alanya'daki kazada yaşamını yitiren Josef Sural'ın cenaze töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor ailesinin çok kıymetli bir evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını vurguladı. Çavuşoğlu, "Sural'ın ailesine, sevdiklerine, Alanyaspor camiasına, taraftarlarına, hocalarına başsağlığı diliyorum. Bugün telefonla görüştüğüm Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in kulübümüze ve Alanya halkına ve kulübüne, taraftarlarına baş sağlığı dileklerini iletmek istiyorum" diye konuştu.

'SURAL'IN AİLESİ ARTIK BİZİM AİLEMİZDİR'

Bakan Çavuşoğlu, olayı duyduğunda kahrolduğunu aktarırken, şöyle devam etti:

"Bugün resmi bir ziyaret için gittiğim Irak'ta bu üzüntü verici haberi başkanımızdan aldık. Cenazesinin ülkesine gönderilmesi için her türlü tedbiri aldık. Kulübümüze, taraftarlarımıza, tüm yetkililerimize Valimize ve Alanya Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu akşam, bu gece Antalya'dan İstanbul'a, yarın sabah da ilk uçakla, 07.00 civarında kalkacak uçakla Çekya'ya göndereceğiz. Ailesini de birazdan kendi uçağıma alıp Prag'a ulaştıracağız. Zaten ben Bratislava'ya gidiyorum. Bu arada Sparta Prag takımına da gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyoruz. Prag'dan özel uçak ailesini almak için göndermek istediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sural'ın ailesi artık bizim ailemizdir. Kendi ailemiz gibi her zaman sahip çıkacağız. Biz Sural'ı ve ailesini çok sevdik. Tüm takım arkadaşları, hocamız, taraftar, teknik ekibimiz çok sevmişti. Oynadığı futbol kadar efendiliğiyle sevildi. Onlar da Alanya'yı çok sevdi. Taraftarları, kulübü çok sevdi. Bu inşallah bu törenle kalmayacak. Hiçbir zaman bu kıymetli evladımızı unutmayacağız. Ruhu şad olsun."

'GERÇEKTEN ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da "Kaybettiğimiz sporcumuz için çok üzgünüz. Sizlere bugün acımızı paylaştığınız için Türkiye'nin her yerinden gelen kulüp başkanlarımıza, siyasetçilerimize taraftarlarımıza ve bütün camiamıza sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten acımız çok büyük. İlk defa ne söyleyeceğimi bilemediğim yerdeyim. Hepinizden özür diliyorum. Josef Sural bizim ailemizin çok önemli, çok değerli bir parçasıydı. Karakter olarak da çok kaliteli bir kardeşimizdi. Dün akşamki geçirdikleri trafik kazasında 6 oyuncumuzun yaralandığı ve 1 oyuncumuzun hayatını kaybettiği Josef Sural kardeşimizi bugün burada ebediyete uğurlayacağız. Camiamıza sabırlar diliyorum. Acımızı paylaştığınız için, geldiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

'AİLEMİZİN BİR FERDİNİ KAYBETTİK'

Başkan Hasan Çavuşoğlu, Josef Sural'ın cenaze töreninin ardından da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Alanyaspor ailesinin çok değerli futbolcusunu, kardeşini kaybettiğini aktaran Çavuşoğlu, "Ailemizin bir ferdini, değerli bir oyuncumuzu kaybettik. Bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Bu akşam itibariyle memleketine gönderiyoruz. Ailesi de Dışişleri Bakanımızın uçağıyla memleketine götürülecek" diye konuştu.

JOSEF'İN AİLESİ BİZİM AİLEMİZ"

Türkiye'nin her yerinden arayıp acılarını paylaşan siyasetçilere, kulüp başkanlarına, taraftara teşekkür eden Çavuşoğlu, "Bugün benim en konuşamadığım bir gündür. Çok zorlandığım bir gündür. Ailemizden birisi eksildi. Acımız büyük. Ailesine de başsağlığı diliyoruz. Josef'in ailesi bizim ailemizdir. Kendisine Allah'tan rahmet camiamıza, Türk futboluna başsağlığı diliyoruz. Gerçekten bugün sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

'KULÜPTE KARAR ÇIKACAK'

Çavuşoğlu, 'Kulübünüzde deplasman dönüşü futbolcuların kafileyle yolculuk yapma zorunluluğu getirmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna şöyle cevap verdi:

"Aslında çıkması gerekir. Benim kulübümde bundan sonra kesinlikle böyle bir karar çıkacaktır. Türkiye'de tüm hocaların, teknik direktörün zorlandığı bir konu. 'Böyle kural koyduğun zaman futbolcu küsüyor' diyorlar. Aslında futbolcularımızın sağlığı için bunların yapıldığının bilinmesi gerekir. Genelde böyle oluyor ama iki gün izin denk gelince ondan dolayı. Maç pazartesi olması nedeniyle teknik heyetin verdiği 2 gün serbest izinden dolayı oyuncularımız böyle bir karar almış. Bilgimiz olsaydı futbolcularımızı gönlünü eder kafileyle dönmesini sağlardık. Ama bazı şeylerin önüne geçilmiyor. Bundan sonra bizim kulüpte böyle bir karar çıkacak."

'TUTUKLANDIĞINI DUYDUM'

Çavuşoğlu, kaza yapan araçta iki şoför bulunduğunu hatırlatarak, ilçe emniyet müdüründen aldığı bilgiyi aktararak, "İki şoförün ön tarafta olduğu. Birisinin araç kullandığı diğerinin yanında olduğunu, gelirken de Konya'da şoför değişikliği yaptıklarını futbolcularımız, kendileri de söyledi. Ama olayı hatırlamadıklarını ve uyuduklarını da emniyet müdürümüz bizzat kendisi söyledi. Yargı ayrı bir şey, soruşturmasını adli merciler yürütüyor. Tutuklandığını duydum. Net bilmiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kulüp dış plan görüntü

- Kulüp bayrağının yarıya indirilmiş hali

- Taraftarların kulüp önünde görüntüsü

- Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

HABER: Engin ANAK- Tolga YILDIRIM- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

=======================

Kardeşini göğsünden bıçakladı

KARAMAN'da Sami D. (44), kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan kardeşi İbrahim D.'yi (39), iddiaya göre aralarındaki alacak - verecek meselesi yüzünden göğsünden bıçakladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Cedit Mahallesi 266 Sokakta meydana geldi. Sami D., kardeşi İbrahim D. ile aralarında alacak-verecek yüzünden tartışma başlatı. Tartışmada sinirlerine hakim olamayan Sami D., kardeşini göğsünden bıçakladı. İbrahim D., kanlar içinde yere yığıldı, Sami D. de bisikletiyle olay yerinden uçaklaştı. Yaralı İbrahim D., çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan Sami D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------

- Yaralının ambulansa alınması

- Olay yerinde polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

==========================================

Eski eşinin boşanma davası avukatını öldürüp, intihar etti (3)

AKSARAY BAROSU'NDAN TEPKİ

Aksaray'da, çiftçi Abdurrahman D. (46), eski eşinin boşanma davası avukatı İbrahim Ergin'i (50) ofisinde göğsünden tabancayla öldürmesinin ardından baroya kayıtla avukatlar tepki gösterdi.

Aksaray Adliye Binası önünde cübbelerini giyip bir araya gelen avukatlar, meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı. Avukatlar adına konuşan Aksaray Baro Başkanı Erhan Toprak, "Meslektaşı İbrahim Ergin'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti. Avukatların hayatlarının her zaman tehlike içinde olduğunu ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

'AVUKATLAR ADALET SAVUNUCULARIDIR'

"Meslektaşımız, davacı vekili olarak mesleğini icra etmekte olduğu bir boşanma davası nedeniyle davalı şahıs tarafından bürosunda katledilmiştir. Bir avukatın öldürülmesi için başka hiçbir şeye gerek yok. Sadece bir dava dilekçesinin yazılmış olması yeterli. Bilinmesini isteriz ki, avukat kimsenin borcunun ve bu borcun ödenmemesinin sebebi değildir. Bilinmesini isteriz ki, avukat paylaşılamayan miras mallarının taraflar arasında yarattığı mal hırsının sebebi değildir. Avukat boşanan ya da boşanmak isteyen tarafların kavgalarının sebebi de değildir. Avukat, gaspçının, katilin, hırsızın, tecavüzcünün iştirakçisi değildir. Avukat, tüm bu örnek olarak saymış olduğum olaylarda kanunların taraflara savunma hakkı tanınma sebebiyle kanunların verdiği yetki ve görevler doğrultusunda görevini icra eden adalet savunucularıdır."

Yetkililere seslenen Toprak, "Lütfen bu olayı artık kınamayla, taziye mesajları ile geçiştirmeyelim. Tüm yetkili kurumlarımız, barolarımız ve barolar birliğimizle birlikte bu hastalıklı zihniyetin ortadan kaldırılması için bir araya gelerek ortak akılla bir yol haritası oluşturalım." dedi.



Görüntü Dökümü

-----------

- Avukatlardan detay

- Toprak'ın açıklama yapması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

================================

Paraşüt pilotu hayatını kaybetti



Denizli'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de yamaç paraşütü yapan 45 yaşındaki Aşkın Bakır, Hiarapolis Antik Kenti'nin üzerinde bulunan tepeye düşüp hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Pamukkale'deki Dinamit Tepesi Mevkii'nde meydana geldi. Tek kişilik yamaç paraşütü ile atlayış yapan Aşkın Bakır (45), havalandıktan yaklaşık 3 dakika sonra paraşütün kanadının kapanması sonucu Hierapolis Antik Kenti'nin üzerindeki tepeye çakıldı. Kazayı gören pilotun arkadaşları olay yerine koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, antik kentte düşen paraşüt pilotu Aşkın Bakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Pilotun arkadaşları ise Bakır'a ait paraşütü topladı.

Kaza yerindeki incelemenin sona ermesinin ardından jandarma ve AFAD ekipleri, zorlu arazi koşullarında Aşkın Bakır'ın cesedini tepeden indirdi. Aşkın Bakır'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İstanbul'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için Pamukkale'ye gelen Aşkın Bakır'ın, profesyonel pilotluğun yanı sıra telefon ticareti yaptığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden detaylar

-paraşütten detaylar

-Jandarma ekiplerinden ve pilotun arkadaşlarından detaylar

-Cesedin taşınması

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

===========================================

TIR, önüne aldığı otomobili 300 metre sürükledi

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde TIR, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

Kaza, Turgutlu - Manisa yolu üzeri Hamalınkırı mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Turgutlu yönünden Manisa istikametine seyir halinde olan Caner A. (52) idaresindeki 45 UV 813 plakalı TIR yine aynı yönde seyir halindeki Osman E. (56) yönetimindeki 45 E 3434 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan dönen ve TIR'ın önüne geçen otomobil, yaklaşık 300 metre sürüklendi. Facianın eşiğinden dönülen kazada otomobil içerisinde bulunan üç kişi mucize eseri yara almadan kurtuldu. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

"SÜRÜKLENDİK GELDİK BURAYA KADAR"

Otomobil içerisindeki yolculardan Şahin Güleç (42), "Çobanisa'dan tarladan dönüyorduk. Biz yolda düz bir şekilde gidiyorduk. Ne olduğunu anlamadık. Birden TIR'ın önüne geldik. Sürüklenmeye başladık. Korna çaldık ama bizi duyan olmadı. Daha sonra TIR durdu araçtan indik. Buraya kadar geldik. Şükür burnumuz bile kanamadı" dedi.

"SANIRIM GÜNEŞTEN GÖRMEDİM"

TIR sürücüsü Caner A. ise "Ben hiç bir türlü önüme gelen aracı görmedim. Sanırım güneşten. Sadece sesler duydum. Dorseden geliyor sandım sağa çektim baktım önümde arabayı gördüm. Şükürler olsun ki maddi hasarlı atlattık kazayı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yerinden genel görüntüler

Polis ekiplerinin çalışmasından görüntüler

Otomobil içerisindeki yolcu Şahin Güleç röp.

Genel ve detay görüntüler

Cemil SEVAL / MANİSA ()

=========================

Babalarının cenazesine sarılıp ağladılar

GAZİANTEP'te iş yerinden çıktıktan sonra yolda kalp krizi geçiren Suriye uyruklu Mustafa Mustafa (55), olay yerinde öldü. Bu sırada eve giden çocukları, babalarının yerde yatan cesediyle karşılaşınca sarılarak gözyaşı döktü.

Olay akşam saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakkabı imalathanesinde çalışan Suriye uyruklu Mustafa Mustafa işten çıktıktan sonra eve gitmek için yürüdüğü sırada bir anda yere yığıldı. Mustafa'yı hareketsiz yerde yatarken görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Mustafa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yol kenarında babalarının cenazesini gören Mustafa Mustafa'nın eşi ve 3 çocuğu sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Suriyeli babanın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Yerdeki cenaze

- Adamın yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

===================

Foça'da, çocuk istismarı protesto edildi

İZMİR'in Foça İlçesi'nde, son günlerde Türkiye genelinde yaşanan çocuk istismarı ve bu konudaki suçlarla ilgili yasal eksiklikler protesto edildi. Foça Demokrasi Meydanı'nda yapılan basın açıklamasından sonra katılımcılar yarım saat oturma eylemi yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça Kadın Kolları'nın düzenlediği protestoya İzmir 26'ncı dönem Milletvekili Zeynep Altıok, Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, CHP İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, CHP Aliağa eski İlçe Başkanı Özcan Durmaz, partililer ve vatandaşlar geldi.

ACİL OLARAK TEDBİR ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ

CHP Foça Kadın Kolları Başkanı Suna Saraçoğlu'nun okuduğu basın açıklamasında herkesin çocukları için endişe duyduğuna vurgu yapıldı. Saraçoğlu, açıklamasında, "Hükümeti acil olarak tedbir almaya çağırıyoruz. Kadınlar, anneler, babalar olarak, çocuklar için güvenli ortamlar oluşturuluncaya kadar, çocuklarımızın korunması için konulmuş yasal çerçeve yeniden düzenleninceye kadar, çocuklarımızın istismar edilmesine zemin hazırlayan kurumlar kapatılıncaya ve istismarcılar hakettikleri cezayı alıncaya kadar mücadele ve takibe devam edeceğiz. Çocuklarımızı korumak hepimizin görevidir. İstismara susmak, buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Kirli zihniyetlerin sinsice hareket ederek çocuklarımızı incitmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

SON BEŞ YILDA YÜZDE 700 ARTIŞ

İzmir eski Milletvekili Zeynep Altıok ise "Çocuklara cinsel taciz son beş yılda yüzde yediyüz artış göstermiştir. Akıl almaz bir durum. En son Rabia Naz üzerinden bir toplumsal duyarlık oluştu. Bugün Türkiye cinsel istismar sıralamasında ne yazık ki dünya üçüncüsü durumuna gelmiştir. Bu çok acıdır. Ne kadar hazin ve ne kadar geri durumda olduğumuzun göstergesidir. Küçükçekmece yaşadığımız son acı olsun istiyoruz. Çocuklarımızın üzerinden kirli ellerinizi çekin" dedi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'de bir baba olarak duygularını biraz kabaca ifade etmek istediğini söyleyip, "Sapkınlığın bir hastalık olduğu söyleniyor. Bana göre dünyanın en adice, en şerefsizce, en haysiyetsizce olan şeyidir" dedi.

Konuşmaların ardından ellerinde "Susmayacağız", "Çocuk istismarına Hayır", "İstismar Edeni Koruma Affetme', " Çocuk Susar Sen Susma istismara Sessiz Kalma', "Çocuk Bedenime Dokunma', "Çocuk İstismarına Göz Yumulamaz', "Sessiz Kalma Durdur', "Susmuyoruz', "Susma Ortak Olma' gibi dövizler bulunan katuılımcılar slogan ve alkışlarla yarım saatlik oturma eylemi yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Demokrasi Meydanı ve oluşturulan çemberden genel ve detay görüntü

Konuşmalardan bölümler

Oturma eylemi, dövizli sloganlı protestolardan görünümler

Seyfi GÜL / İZMİR (FOÇA)

==============================

Bakan Pakdemirli: İzmir'de biyoçeşitliliğin yok olması, hayatın yok olmasıdır (ek)

15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİMİZ VAR

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov arasında, Türkiye - Azerbaycan Tarım Yürütme Komitesi (TYK) 9'uncu Dönem Toplantısı kapsamında TYK Tutanağı, Pamuk Mutabakat Zaptı ve Pamuk Niyet Beyanının imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninin ardan taraflar arasında, basına kapalı olarak ikili görüşmeler yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmelerin ardından, gazetecilere açıklama yapıldı. Bakan Bekir Pakdemirli, Azerbaycan'la 15 milyar dolarlık ticaret hedeflerinin olduğunu, bu hedefe ulaşmak, 15 milyar dolarlık potansiyel ticaretten daha fazla pay alabilmek için çalıştıklarını söyledi. Türkiye fındık alanında dünya pazarının yüzde 65-70'ine sahip olduğunu da anımsatan Bakan Pakdemirli, "Azerbaycan da artık ciddi bir fındık üreticisi haline gelmeye başladı. Bu alanda Azerbaycan'la hem üretim hem pazarlama alanında işbirliği yapma konusunda birlikte adımlar atmaya kararlar verdik' diye konuştu.

İLGİLİ KANUN MECLİS'TE

Pamuk alanında da bir iş birliği imzaladıklarını vurgulayan Bekir Pakdemirli, "Azerbaycan'ın pamuk üretimi potansiyelinin artması konunda Türkiye'nin her türlü desteği vermesi konusunda fikir birliğine vardık. Toprak analizleri konusunda Türkiye iyi. Burada da Azerbaycan'la işbirliği yapacağız. İyi işleyen bir sigorta modelimiz var, TARSİM. Kötü zamanda çiftçinin yanında olan bir sistem. Aynısını, bir benzerini Azerbaycan'da hayata geçirmek istiyoruz. Azerbaycan da bu konuda hızlı adımlar attı, ilgili kanun meclistedir" dedi.

'BALIK TİCARETİ İTHALATINDA DAHA FAZLA PAY ALMAK İSTİYORUZ'

Azerbaycan'ın karşılıklı tarım müşaviri atanması konusunda talebinin bulunduğunu da aktaran Pakdemirli, şunları söyledi: "Azerbaycan tarafından bir tarım müşaviri olursa biz de atarız, hiç bir sıkıntımız yok. İşbirliği alanlarında biri de TİGEM, tarımsal işletmeler genel müdürlüğümüz. Hem tohumculuk hem de diğer alanlarda iş birliklerimiz devam edecek. Biz kültür balığı yetiştiriciliğinde dünya önde gelen ülkelerdeniz. 2023 hedefimiz olan 1 milyar dolar ihracat hedefimizi geçen yıl itibarıyla gerçekleştirdik. İleriye yönelik daha agresif bir hedef koyarak 2023 için 2 milyar dolar ihracat hedefini koyduk. Kültür balıkçılığı konusundaki bilgi birikimimizi paylaşmak istiyoruz. Azerbaycan'ın yaptığı balık ticareti ve ithalatından da daha fazla pay almak istediğimizi, ama Azerbaycan'ın kendi kapasitesini oluşturmak istediğinde onların yanında olacağımızı dost ve kardeş ülke olarak bildirdik"

'KARŞILIKLI TİCARET VE YATIRIMA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Ormancılık konularında da her türlü yardıma hazır olduklarını söyleyen Pakdemirli, şöyle dedi: "Türkiye'nin orman alanın artıran nadiren ülkelerden biri olduğumuzu, son 15 yılda 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduğumuzu kendilerine ilettik. Bu alanda da her türlü teknik desteğe hazır olduğumuzu ilettik. Yangınla mücadelede dünyada birinciyiz, bu alanda da bilgimizi becerimizi aktarmaya hazır olduğumu ilettik. Azerbaycan ve Türkiye 'iki devlet, bir millet' diyoruz. Bu anlamda kardeşlerimize hiç bir şekilde birbirinden ayırmadan bilgi birikim ve becerimizi karşılıklı paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde bu ilişkimizi karşılıklı ticaret ve yatırıma dönüşeceğine inanıyorum"

Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov da, şunları söyledi: "Türkiye ile Azerbaycan arasında tarım sayesinde ilişkilerin daha iyi olması için karşılıklı görüşmeler yaptık. Azerbaycan ve Türkiye arasında tarım sayesinde ilişkiler hızla yükseliyor. Azerbaycan'da önemli ıslahatlar yapıldı. Hayata geçirilen ıslahatların olumlu neticelenmesi için bizim esas strateji partnerimiz Türkiye'dir, Türkiye'nin Tarım Bakanlığıdır"

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLDİ

Toplantının ardından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Urla Zeytinalanı Camiinde sela okuduktan sonra bazı vatandaşlar tarafından fiziksel şiddete maruz kalan imam Mehmet Beskisiz ile Narlıdere Kutlu Yalvaç Camiinde sela okuduktan sonra fiziksel şiddete maruz kalan müezzin kayyım Mehmet Kuzgun'a, Devlet Övüç Madalyası verildi. Kuzgun ve Beskisiz madalyalarını, Bakan Pakdemirli ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız'dan aldı.

Umut KARAKOYUN / İZMİR ()

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov imza töreni

- Her iki bakanın açıklaması

- Mehmet Beskisiz ile Mehmet Kuzgun'a devlet övünç madalyasının verilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()