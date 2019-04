DHA YURT BÜLTENİ - 17 

Sakarya'da dehşet; İş ortağını, eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, iş ortağı müteahhit Ahmet Kuzgun’u öldürdükten sonra evine gelerek eşini ve kızını öldürüp ardından da intihar eden İsmail Bozbay ve ailesinin cenazeleri Akyazı ilçesine getirildi. İsmail Bozbay, eşi Aycan ve kızları Serra’nın cenazeleri ağıtlarla karşılanırken, yakınları ayakta durmakta zorlandı. Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sırasında Aycan Bozbay’ın babası Aydın Toy, kızı ve torunu için gözyaşı dökerken, torununun tabutuna sarılarak, “Pembe rengi çok severdi yavrumö dedi. Aydın Toy damadının tabutuna bakarak , “Yazık oldu hepinize, ne gerek vardıö dedi. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Kabakulak Mahallesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

Cenaze namazından görüntüler

Dedenin ağlaması

Cenazelerin götürülmesi

HABER-KAMERA: Alaattin ONUR / AKYAZI(Sakarya),()

===========================

Dolandırıcılık şüphelisi kıskıvrak yakalandı



AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıtıp telefonla ulaştığı N.Ç.'yi (88) ikinci kez dolandırmaya çalışan şüpheli M.T. (42), polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelenin, bahçıvan ve temizlik görevlisi gibi davranıp randevu noktasında önlem alan polis ekiplerince yakalanma anı da polis kemarasına aneban yansıdı.

İlçede, N.Ç. adlı kişi polisi arayarak, kendisini telefonla arayıp, savcı olarak tanıtan bir kişinin, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini, kendisine yardımcı olmak için para istediğini ve belirttiği adrese 450 bin lira para bıraktığını belirterek yardım istedi. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adamın, en son görüştüğü kişinin yine kendisinden 100 bin lira istediğini söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belediye personeli giyindiği kıyafetlerle, bahçıvan ve temizlik görevlisi gibi davranıp söz konusu randevu yerinde önlem aldı. Şüpheli, buluştuğu N.Ç.'den parayı alacağı sırada temizlikçi ve bahçıvan görevlisi gibi davranan polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan M.T. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan yakalanma anı da polis kamerası tarafından anbean görüntülenen şüphelinin, Samsun'da ünlü bir kebap ustası olduğu, borçlarından dolayı telefonla dolandırıcılık yönetimiyle para kazandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polis operasyonu görüntüsü

Haber: Sinan HARMANCI / MERZİFON(Amasya),()

===============================

Edirne'de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde ciğer kuyruğu



EDİRNE Belediyesi tarafından düzenlenen, ünü yurt sınırlarını aşan Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen 'acı süs biberi yeme' yarışması ve bedava ciğer dağıtımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kimi yarışmacının acıya aldırış etmediği, kiminin ise acıdan gözlerinden yaş geldiği etkinlikte dağıtılan bin kilonun üzerindeki ciğer ialabilmek için vatandaşlar uzun kuyruk oluştu.

Edirne'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü Atatürk Anıtı'na ciğerci esnafının çelenk konmasıyla başladı. Törene Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, esnaf dernekleri temsilcileri, çok sayıda ciğerci esnafı ve vatandaş katıldı. Ciğerci esnafının anıta çelenk konmasının ardından festivale katılan tüm bandolar hep birlikte İstiklal Marşı'nı çaldı. Anıt önündeki programın ardından festival korteji Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

'EDİRNE GASTRONOMİ YARIŞINDAN KOPAMAZ'

Caddede kurulan platformda konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, son yıllarda sadece Türkiye'de değil bütün dünyada gastronomi turizminin giderek arttığına dikkat çekti. Gürkan, "Aslında baktığınızda son dönemde artık ülkeler birbirleriyle değil şehirler birbirleriyle yarışıyor. 8 bin 300 yıllık geçmişi olan Edirne gibi bir kentin bu yarıştan kopması mümkün değil. Tarihi, doğası, kültürü ama onun ötesinde farklı medeniyetlerle binlerce yıllık beslenerek gelmiş ve özellikle Osmanlı gibi bir cihan imparatorluğuna başkentlik yapmış Edirne'de saray mutfağı kurulmuş. Bu mutfaklarla gastronomisini çok geliştirmiş kentin bu alanda da söyleceği çok sözler, yazacağı çok hikayeler olması lazım. Dünyada sadece Edirne'de yapılan Edirne tava ciğerin öyküsü de burada, bu noktada başlıyor" dedi.

'DÜNYANIN EN İYİ TAVACILARI DA EDİRNE'DE'

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Dünyanın en büyük tavasıyla birlikte en iyi tavacılarının da Edirne'de olduğunu ifade ederek, "Bu festival son zamanlarda dünyada hızla gelişen gastronomi turizminin de Edirne için en iyi sembolüdür. Turizm ,Türkiye için çok kıymetli. Edirne için de sosyal ve ekonomik hayatının can damarı, vazgeçilmez bir unsuru. Bu çerçevede biz daha önce sadece kültür turizminin bir alt unsuru gibi görünmüş olan gastronomi turizminin bugün Edirne'de de artık kendi turizm alanı olarak gelişiyor. Gastronomi Edirne'de çok kıymetli ve değerli bir yere sahip. Çünkü Edirne bir imparatorluğa başkentlik yapmış, o imparatorluğun mutfağına ev sahipliği yapmış olan bir ildir. Bu ilin mutfağı çok zengin ve bu ilin ustaları da bu zengin mutfağı çok güzel temsil ediyorlar" diye konuştu.

HEM YEDİLER HEM YANDILAR

Sözü ve Bestesi Beyazıt Sansı'ya ait olan meşhur tava ciğer marşının okunduğu etkinlikte temsili ciğer pişirme geleneğine geçildi. Burada Vali Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan tavanın başına geçerek ciğer pişirdi. Etkinlikte daha sonra festivalin olmazsa olmazı acı biber yeme yarışması yapıldı. Toplamda 10 yarışmacının 3 dakika sürede yiyebildiği kadar biber yemesi gereken yarışmada birbirinden renkli görüntüler oluştu. Yarışmada kimi yarışmacılar acıya aldırış etmezken kimisi de adeta ağladı. Yarışmada Aykut Pekkeskin isimli vatandaş 3 tabak biber yiyerek birinci oldu. Yarışmada birinciye ağırlığınca ayçiçek yağı hediye edildi.

BEDAVA CİĞER KUYRUĞUNUN SONU GÖZÜKMEDİ

Biber yeme yarışmasının ardından yaklaşık bin kiloya yakın dağıtılan ekmek arası ciğer alabilmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Saraçlar Caddesi, PTT önünde başlayan kuyruğun sonu gözükmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Ciğer kuyruğu

Kuyruktan detay

Yaşanan izdiham

İzdiham detay

Ciğer pişirilmesi

Recep Gürkan konuşması

Detay görüntü

Ekrem Canalp'ın konuşması

Biber yeme yarışması

Yarışmadan detay

Yarışmacılara ödül verilmesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER / EDİRNE,()

=========================

Hafif ticari aracın çarptığı Bürge, toprağa verildi (2)

ÇARPAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'e, Akçay Caddesi Semt Garajı yakınında yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, B.K. idaresindeki 35 AY 197 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen B.K., Bürge Yolbilir'e çarptıktan sonra kayıplara karıştı. Bürge Yolbilir olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri kaza anında hafif ticari aracın plakasını düşürdüğünü belirledi. Güzergah üzerindeki MOBESE kameralarını incelemeye alan ekipler, B.K.'nın Sarnıç Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan B.K.'yı Sarnıç Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde, B.K.'nın 0.89 promil alkollü olduğu ve daha önceden de alkollü araç kullanırken yakalandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

==========================

Ermeniler tarafından katledilen Süleymanlı şehitleri anıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta Ermeniler tarafından katledilen Süleymanlı şehitleri; Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Tarih Kültür ve Turizm Platformu düzenlenen ‘Asılsız Ermeni iddialarını kınama ve şehitlerimizi anma’ programıyla anıldı.

Anma etkinliği, Merkez Onikişubat ilçesinin Süleymanlı Mahallesi’ndeki Süleymanlı Şehitliği'nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. Açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu Başkanı Ahmet Kolutek, Ermenilerin dile getirdiği iddiaların asılsız olduğunu tüm dünyaya haykırmak amacıyla programı düzenlediklerini söyledi.

CAN: ONBİNLERCE ŞEHDİMİZİ ANMAK İÇİN TOPLANDIK

Ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, programa katılanlar adına bir basın açıklaması yaptı. Can, şunları söyledi:

"Bugün burada sözde Ermeni soykırımı iddialarını kınamak ve Ermeni çeteleri tarafından tam da burada, Süleymanlı’da vahşice katledilen on binlerce şehidimizi anmak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Bu hem ecdadımıza olan saygı ve sevgimizin bir gereği, hem de milli birlik ve bütünlüğümüz açısından ortaya koyduğumuz toplumsal refleksin dünyaya ilanıdır. Ermeni Diasporası, Ermenistan devleti ve Türkiye’ye düşman ülkeler tarafından gündemde tutulan sözde soykırım iddiaları adeta modern bir Haçlı seferine dönüşmüştür. Öyle ki, 1915 yılında Türk devletine haince saldıran Ermeni çetelerin hukuk çerçevesinde durdurulması için yapılan hareketler ve Osmanlı devleti tarafından tamamen güvenlik amacıyla alınan tehcir kararının, bu çevrelerce bir soykırım olarak adlandırılması ülkemize ve milletimize karşı topyekûn bir siyasi saldırı halini almıştır."

ERMENİ BAŞBAKANIN 'TÜRKLER HAKLIYDI' SÖZLERİNİ HATIRLATIRIZ

Ermeni çetelerin işbirlikçilerle birlikte bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıkları Müslümanlara yönelik katliamların resmi belgelerde ve arşivlerde açık net olarak görüldüğünü ifade eden Rektör Can, şöyle devam etti:

"Yüce Milletimiz söz konusu dönemlerde katliamlara maruz kalan evlatları ile ilgili hukuki haklarını saklı tutmakta kendi yapmış oldukları katliamları ecdadımıza yüklemeye çalışan şer odaklarını şiddetle kınamaktadır. Ortak gelecek ve huzurlu yarınlar için Ermeni halkına 1918’de kurulan ilk Ermenistan Devletinin Başbakan Ovannes Kaçaznuni’nin 'Emperyal güçlerin oyunlarına geldik, hayal gördük yazık ettik memleketimize. Aslını söylemek gerekirse, Türkler haklıydı' sözlerini hatırlatıyor, emperyal odakların ve teröristlerin kanlı pençelerinden kendilerini kurtarmalarını ümit ve temenni ediyoruz. Bizler Kahramanmaraşlı Sivil Toplum kuruluşları olarak Ermeni çeteleri tarafından on binlerce Müslüman Türk’ün katledildiği Süleymanlı’da,aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz."

Daha sonra programa katılanlar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde 150 metrelik Türk Bayrağı açarak Süleymanlı Şehitlik Anıtı’ndan Kanlıköprü’ye yürüdü.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

=========================

Erdoğan'dan Güngör'e teşekkür plaketi



CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde yüzde 67.6 oranında oy alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e 'Rabia' şeklinde teşekkür plaketi verdi.

AK Parti’nin Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 28'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde en çok oy alan büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına plaket verdi. Erdoğan'ın plaket verdiği başkanlardan biri de yüzde 67.6 oy oranıyla Konya ve Malatya'dan sonra en çok oy alan üçüncü aday olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör oldu.

Güngör, yerel seçimlerin kazanılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdimleriyle Yerel Seçimlerde Büyükşehir Belediyeleri arasında üçüncülük ödülümüzü aldık. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı teşkilatlarımıza ve başarının asıl sahibi hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

================