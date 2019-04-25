DHA YURT BÜLTENİ-17

İZMİR'DE ASKERİ BİRLİKTE EĞİTİM KAZASI: 1 ŞEHİT, 1 YARALI (EK)

ŞEHİT ASTSUBAY OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NDA

İzmir'in Urla ilçesi Uzunada'daki askeri birlikte bomba tahrip eğitimi sırasında kaza sonucu yaşanan patlamada şehit olan Astsubay Hüseyin Bulut'un cenazesi, nöbetçi savcının olay yerindeki incelemesinden sonra otopsiye gönderildi. Helikopterle Hava Eğitim Komutanlığı'na getirilen şehit Hüseyin Bulut'un cenazesi daha sonra ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Evli iki çocuk babası olan şehit astsubayın, kursiyer teğmenlere bomba imha eğitim verdiği sırada patlamanın yaşandığı öğrenildi. Otopsinin ardından şehit Hüseyin Bulut'un cenazesi, silah arkadaşlarına teslim edilecek. Bu arada patlama sırasında yaralana Teğmen Yunus Emre Toraman'ın tedavisinin ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde halen devam ettiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit askerin cenazesinin getirilmesinden görüntü.

- Şehit askerin silah arkadaşlarının görüntüsü.

- Urla Uzunada'dan genel ve detay görüntü

Taylan YILDIRIM - Davut CAN / İZMİR ()

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MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

İZMİR’deki SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Bulut’un (40) acı haberi Mersin’deki ailesine ulaştı.

Merkez Toroslar İlçesi Akbelen Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'nde yaşayan şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Bulut’un annesi Rabia Bulut, acı haberi sağlık ekipleri ve görevliler verdi. Askerlerde dev bir Türk bayrağı asarken, haberi alan yakınları ise eve akın etti.

Acılı şehit annesi Rabia Bulut, aldığı haberin ardından güçlükle ayakta dururken, sağlık ekipleri müdahale etti. Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un, cenazesinin eşi Sultan Bulut'un memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde defnedilmesi bekleniyor. Zeynep Doğa (10) ve Ahmet (4) adında iki çocuğu bulunan şehit Bulut'un, 2'si kız 4 kardeş olduğu ve babası Ahmet Bulut'un vefat ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()-

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BİTLİS'TE YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 34 YARALI

BİTLİS'in Tatvan İlçesi'nde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerle birlikte 34 kişi yaralandı. Yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza, bugün saat 16.30 sırında Tatvan İlçisi'nin çıkışında bulunan Bitlis-Tatvan Kavşağı'nda meydana geldi. Bitlis'ten Ahlat ilçesi yönüne giden 22 BE 825 plakalı TIR, Tatvan'dan Bitlis yönüne gitmek üzere kavşakta dönmeye çalışan 65 EA 361 palakılı yolcu otobüsü çarpıştı. TIR'ın çarpması sonucu otobüs yan yatarken, meydana gelen kazada, otobüs ve TIR'ın sürücüleri ile otobüste bulunan 32 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden detaylar

-Ambulanslar

-Çevredeki vatandaşlar

-Kaza yapan otobüs ve TIR

-Olay yerinden detaylar

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CHP'Lİ ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK SALDIRIYA KARIŞANLARA CEZA VERİLMESİNİ İSTEDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı hakkında konuştu. Özel, kurdukları, savcı ve hukukçuların da aralarında yer aldığı bir heyetin saldırıyı araştırdığını belirtirken suçluların cezasını çekmesini istedi.

CHP'ye 25 yıl sonra ilçede seçim kazandıran Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın'a, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan CHP'li Özel, "Turgutlu'muz 1989- 1994 döneminde müthiş hizmetler yapan, hepimizin çok sevdiği, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz başkanımız İsmail Kırdar'dan sonra sosyal demokrat belediyeciliğe hasret kalmıştı. Belediyenin içinden, belediyede emeği olan, partimizin çok sevdiği, Turgutlu'nun benimsediği değerli Çetin Başkanımızı, başkan adayı olarak gösterdiğimiz gün Turgutlu'da büyük bir rüzgar esmeye başladı. Ona sadece bizler inanmadık. Ona ailesi, bütün Turgutlu inandı" dedi. Belediye Başkanı Akın ise "Biz Turgutlu'ya hizmet etmek için aday olduk. Çok güzel projelerimiz var. Bu projelerimizi hayata geçirmek için ekip olarak bütün gayretimizi göstereceğiz. Turgutlu'nun kamu kaynakları hiçbir şekilde hovardaca kullanılmayacak. O hovardalığa müsaade etmeyeceğiz" dedi. Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da Başkan Akın'ı tebrik etti.

'DETAYLAR PARTİMİZ TARAFINDAN YAYINLANACAK'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik şehit cenazesindeki saldırıyla ilgili de konuştu. Özel, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye protokolünün 4'üncü sırasındaki kişi olduğunu belirterek, koruma için uygulanması gereken tedbirlerin bakanlardan daha ileri düzeyde olmadığı gerektiğini savundu.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süleyman Soylu, 'Bir organizasyon yok, köy dışından kimse yok' diyerek soruşturmaya yön verdiğini, soruşturmanın üstünü örttüğünü kendisi açıkça beyan etti. Bunun üzerine Grup Başkanvekilimiz Engin Özkoç başkanlığında, genel başkan yardımcılarımızdan ve milletvekillerimizden bir heyet oluşturuldu. Heyette savcılar var, hukukçular var. Olayı bizzat yaşayan genel başkan yardımcılarımız var. Bu heyet çalışmalarını yaptıkça, Süleyman Soylu'nun söylediklerinin hilafında organize ve planlı bir linç girişiminin olduğu bulgularına ulaştılar. Biz bu bulgularla soruşturmanın genişletilmesi için ilgili savcılığa başvuruda bulunduk. Tabii detaylar partimiz tarafından yayınlanacak. Ancak birkaç hususu sorduğunuz için söyleyelim. En başta Süleyman Soylu'yu yalanlayan kendisine bağlı olan jandarmanın fezlekesidir. Jandarma olaya dışarıdan da çok sayıda kişinin geldiğini, olayda 39 kişinin aktif provokatör olarak yer aldığını ve olayın organize bir saldırı olduğunu fezlekeye geçirmişken, kendisi adına görev yapan jandarmanın bu raporunun hilafında Süleyman Soylu'nun 'organizasyon yok' demesini aslında idari bir açıklama değil, siyasi bir suç örtme olduğu açıkça ortadadır."

'AÇIK BİR PROVAKOSYON'

Açıklamasını sürdüren Özel, "Bugüne kadar genel olarak medyada görmediğimiz bir inşaattan demirlerin alınarak istiflendiğini, aşağıya atıldığını, çatı katında önceden istiflenmiş sopaların belli gruplara dağıtıldığını, planlı- programlı olarak kitlenin bir yerden bir yere yönlendirilirken sürekli önde bulunanlara 'Vur, niye vurmuyorsun? Sen de vursana' gibi söylemleri yumruk atan kişinin ifadesine de yansımıştır" dedi. Olayı açık bir provakosyon olarak niteleyen Özel, saldırıyı gerçekleştiren kişinin şehit yakını olmadığını da vurguladı. Geçmişte Taner Yıldız ve Ahmet Türk'e yönelik saldırılara tepki gösterdiklerini ve suçluların cezasını çekmesi için o dönemlerde de görüş verdiklerini belirten Özel, suçlular kimse cezalandırılmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Manisa Milletvekillerinin karşılanması

- Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Belediye Başkanı Çetin Akın'ın açıklamaları

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ- Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), ()

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İŞTEN ÇIKARILAN BELEDİYE İŞÇİLERİNİN OTURMA EYLEMİNİ SÜRDÜRDÜ

BOLU Belediyesi'nde son dönemde taşeron olarak istihdam edildikleri işten çıkarılan 97 kişiden 20'si dün Bolu Belediyesi binası önünde başlattıkları oturma eylemini bugün de sürdürdü. İşçilere destek veren Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "1 Mayıs'ta yine burada bütün arkadaşlarımızla işçilerden buraya toplanmalarını bizim direnişimize, bizim eylemimize destek vermelerini istiyoruz." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın adaylığı döneminde, başkan olması halinde hiçbir belediye işçisini işten çıkarmayacağı yönündeki noter tasdikli taahhüt imzaladığı 19 Aralık'tan sonra işe alınan 127 işçiden 97'si geçen pazartesi günü işten çıkarıldı. 97 işçiden 20'si dün Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı. Hak-İş Sendikası'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği oturma eylemi bugün de sürdü. İşçiler, Tanju Özcan'ın işten çıkarma kararını geri almasını istedi. İşçiler adına bir konuşan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye genelinde Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası'na karşı bir kıyım başladı. İşçilerimiz zorla Hak-İş ve Hizmet-İş'ten istifa ettirilip, tehdit ediliyor, işten atılıyor. Biz Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası olarak işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanlarında olduklarımızı belirtmek için burada bu eylemi yapıyoruz. Özellikle Bolu Belediyesi'nde önce işçi arkadaşlarımız tehditle sendikamızdan istifa ettirildi. Daha sonra daire içerisinde büroda çalışan arkadaşlarımızın iş yerleri değiştirildi. Şimdi de 97 arkadaşımız işten atıldı. Gerekçe, belediyenin imkanları kısıtlı, maaşlar ödenemez. Biz kesinlikle bütçe açıklarının işçilerin emekçilerin alınterinden kapanacağına inanmıyoruz. Bolu Belediyesi'ndeki 97 arkadaşımız kapının önüne konuldu. 1 tane arkadaşımız intihara kalkıştı. Biz Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarıyoruz. Zulmetmeyi bırakın. İşçilerin ekmeği ile oynamayı bırakın." dedi.



1 Mayıs'a kadar oturma eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden Özdemir, "1 Mayıs'ta yine burada bütün arkadaşlarımızla işçilerden buraya toplanmalarını bizim direnişimize, bizim eylemimize destek vermelerini istiyoruz. Mübarek ay, önümüz Ramazan ayı, ondan sonra bayram geliyor. Bunların hepsinin çocukları var. Borçları var, kredileri var. Sormadan, konuşmadan, herhangi bir şey yapmadan 'Ben sizi işten atıyorum' diyerek bunları mağdur etmek ne vicdana ne merhamete sığar." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İşçilerden görüntüler

-Basın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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BAŞI KAVANOZA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ JANDARMA KURTARDI

ELAZIĞ'da başı plastik kavanoza sıkışan yavru köpek, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ- Pertek yolundaki Esentepe Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi atan jandarma, yol kenarında içindeki yemeği almak isterken başını plastik kavanoza sıkıştıran yavru köpeği gördü. Ekipler, kavanoza sıkışan köpeği kurtararak kontrolünü yaptıktan sonra doğaya bıraktı.

Görüntü Dökümü

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- Jandarmanın kafası sıkışan yavru köpeği kurtarması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,()

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