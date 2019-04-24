DHA YURT BÜLTENİ -17

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümünde anma töreni düzenlendi (3)

57'NCİ ALAY ŞEHİTLİĞİNDE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümünde, Şehitler Abidesi, Fransız Anıtı ve İngiliz Helles Anıtı'nın ardından 57'nci Alay Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Kara Kuvvetleri Komutanı General Sir Mark Carleton-Smith, Fransa'dan Tümgeneral Christian Bailly, Yeni Zelanda Meclis Başkanı RT Hon Trevor Mallard, Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, Avustralya Ankara Büyükelçisi He Marc İnnesbrown, Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Safovic, Hindistan Büyükelçisi Sabjay Bhattacharyya, Yeni Zelanda Büyük Elçisi He Ms Wendy Hinton, Srilanka Büyükelçiliği Müsteşarı Dilani Weerakoon, Avusturya Savunma Ateşesi Monika Schöberl, Almanya Büyükelçiliği Elçisi Dirk Rotenberg, gaziler ve izciler katıldı.

ALBAY ALÖMEROĞLU, 57'NCİ ALAYI ANLATTI

Resmi tören, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşik Krallığı Kara Kuvvetleri Komutanı General Sir Mark Carleton-Smith ve 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in anıta çelenk koymasıyla başladı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve saygı atışının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Albay Esin Derya Alömeroğlu, 57'nci Alay'ın Çanakkale Savaşları'nın sembolü, Çanakkale'de çarpışan kahramanların her birinin de 57'nci Alay'ın birer ferdi olduğunu söyledi. 104 yıl önce Çanakkale'de gerçekleşen muharebelerin tarihin akışını değiştiren ve destanlaşan başarılarla dolu olduğunu belirten Alömeroğlu, "18 Mart 1915 tarihinde boğazı geçemeyeceğini anlayan müttefikler, deniz harekatıyla ulaşamadıkları amaçlarını gerçekleştirmek için karaya asker çıkarmaya ve yeni bir taarruza karar vermişlerdir. İtilaf Devletlerine mensup 30 bin 962 kişilik büyük bir kuvvet 25 Nisan 1915 sabahı harp gemilerinin yoğun ateş desteğiyle Arıburnu'ndan karaya çıkmış ve Conkbayırı'na doğru hızla ilerlemeye başlamıştı. Bunun üzerine 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal emir beklemeksizin ve kendi inisiyatifiyle birliklerini bölgenin en kritik ve o saatlerde savunmasız durumda bulunan Kocaçimentepe istikametinde harekete geçirmiştir. Yarbay Mustafa Kemal, 'Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir' emrini verdi. Yarbay Mustafa Kemal ve 57'nci Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Bey, Bedrin Aslanları kadar şanlı olan 57'nci Alay'ın en ön saflarında çarpışıyordu. Düşman ağır bir mağlubiyet ile Conkbayır'ı yamaçlarından Arıbrnu'na doğru ardında binlerce ölü bırakarak geri çekiliyordu. 57'nci Alay Cesaret Tepe Bomba Sırtı Hattı'nda görev yapmış ve düşmanın çekip gittiği son güne kadar en kanlı çarpışmaların içerisinde bulunmuştur. Çanakkale muharebelerinden sonra 57'nci Alay, Galiçya Cephesi'nde savaşmış 1'inci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Filistin Cephesi'ne intikal etmiştir. Filistin Cephesi'nde bir yıl boyunca çok sayıda muharebeye katılmıştır. Nablus Muharebesi'nde çoğunluğu şehit düşünce ordu bünyesinden çıkartılmış ve aziz hatırasına saygı sebebiyle bir daha da kurulmamıştır. Kahraman şehitlerimiz, yattığınız topraklarda rahat uyuyunuz, bizler gücümüzü manevi varlığınızdan ve asil ruhlarından alıyoruz. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan TSK, 'Vatan sana canım feda' diyen Mehmetçiklere ve 'Vatan sağolsun' diyen analar var oldukça, dünyanın sayılı güçlerinden biri olarak aziz milletimiz ve vatanımızın bekası ile bölgesindeki barış ve huzurun güvencesi olmaya devam edecektir."

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

Törende, Kuran-ı Kerim tilaveti ve Çanakkale Cephesi'nde şehit düşen askerler için dua edilmesinin ardından 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.Tören, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla son buldu.

Tören'in ardından Çanakkale gazisi ve 57'nci Alay Şehitliği'nde heykeli olan Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz'la (83) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kaçmaz'ın heykelinin önünde fotoğraf çekindi.

Görüntü Dökümü

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-57. Alay Şehitliği'ndeki törenden görüntü

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Fatih Emrah ERDOĞAN- Murat ÇİMEN- İbrahim MAŞE/ ÇANAKKALE, ()

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Elazığ'da üniversite öğrencilerinin evi, yangında kullanılamaz hale geldi

ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı ev, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki Parlak Sokak'ta çıktı. Üniversite öğrencilerinin kaldığı evde bilinmeyen çıkan yangında, dumanı gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, yangın sırasında öğrencilerin evde olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiyenin yangını söndürmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,()

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Ot toplarken 750 metre yükseklikten düştü

SİİRT'in Tillo ilçesinde, iddiaya göre yabani ot toplarken dengesini kaybeden Asiye Aktuğ (40), 750 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yer drone ile tespit edilen Aktuğ'a ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Olay, öğlen saatlerinde Kaletül Üstad tepesi bölgesinde meydana geldi. Asiye Aktuğ, ailesiyle birlikte yabani ot topladığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 750 metre yükseklikteki tepeden düştü. Olayı gören yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından drone ile Aktuğ'un düştüğü yeri tespit etti. Hayatını kaybettiği düşünülen Aktuğ'a ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Ot toplayan kadının düştüğü yerden görüntü

- Ekiplerin kadının cesedini arar iken görüntü

- Dron ile cesedin aramasının görüntü

- Jandarma, polis, AFAD ve UMKE ekiplerinin kadını araması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

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Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, Doğancan A.’nın (23) kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Yaralanan Doğancan A.’nın, 1.59 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu Tersaneler mevkiinde meydana geldi. Doğancan A. idaresindeki 67 AAJ 154 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Devrilen motosikletiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen Doğancan A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi Doğancan A.’ya ilk müdahalede bulundu. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Doğancan A.'nın 1.59 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sağlık durumu iyi olan Doğancan A.’ya 5 yıl içerisinde ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin lira para cezası kesilip, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Görüntü Dökümü

-Yaralıya vatandaşların müdahalesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Kazaya karışan motosiklet

-Motosikletin çevreye dağılan parçaları

-Polisin incelemesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Sağlık Müdürlüğü çatısında intihar girişimi

MANİSA İl Sağlık Müdürlüğü çatısına çıkan 32 yaşındaki Ömer A., intihara kalkıştı. Ömer A.'nın bir dalgınlığından yararlanan polis, çatıda yakalayarak eylemini sonlandırdı.

Bugün saat 16.00 sıralarında, Yunusemre ilçesi İzmir Caddesi üzerinde bulunan Manisa İl Sağlık Müdürlüğü binasının çatısına çıkan, ailevi sorunları olduğunu ileri süren Ömer A., intihara kalkıştı. Aşağı atlayacağını söyleyen Ömer A.'yı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ve Sağlık Müdürlüğü çalışanları, Ömer A.'nın yanına giderek, intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri de Ömer A.'nın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Yaklaşık 20 dakika sonra bir polis memuru, dalgınlığını fırsat bilerek Ömer A.'yı yakaladı. Ömer A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- İntihar girişiminden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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Emniyet Müdürü Sula'dan üniversiteli öğrencilere 'İletişim' semineri

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akademi tarafından Bursa’da organize edilen ‘Etkili İletişim’ semineri, pek çok ülkede verdiği konferanslarla tanınan Polis Başmüfettişi Ahmet Sula ile üniversiteli gençleri buluşturdu. Seminerde konuşan Sula, iletişimin önemine değinerek,'' İletişimde en önemli dilin samimiyet olduğunu gördüğüm için gençlerimize bu tecrübelerimizi paylaşıp, onlara katkı sunmayı amaçlıyoruz’’ dedi.

TÜRSAB Akademi’nin Bursa’da organize ettiği ‘Etkili İletişim’ seminerinde çok sayıda ülkede Türkiye ile ilgili verdiği seminerlerle tanınan 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, üniversiteli gençlerle buluştu. Bursa Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez Kampüsü’nde gerçekleşen seminerde konuşan Emniyet Müdürü Sula, ‘’İletişimde en önemli dilin samimiyet olduğunu gördüğüm için gençlerimize bu tecrübelerimizi paylaşıp, onlara katkı sunmayı amaçlıyoruz. Hayatta en değerli şey iletişimdir. Biz de onlarla bu kapsamda iletişim kuracağız. Bu faliyetlere önem verdiğimiz için birikimlerimizi ülkenin her yerinde anlatmak istiyoruz. Bu kapsamda 50 şehri gezip, 80 bin gençle buluştuk. Geleceğimiz olan gençlere bu birikimi ne kadar çok aktarabilirsek o kadar faydalı oluruz’’ diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Seminerden görüntülü

-Sula röp

-Detaylar

Süre:2 dk 54 sn-Boyut:324 mb

BURSA ()

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Antalya'da 4 Hint düğünü yapılacak

ANTALYA'da, 11 günde yapılacak 4 Hint düğünü için 100 Tır dolusu dekor, sahne, ses ışık ve görüntü sistemi kullanılacak.

Hint grup pazarında faaliyet gösteren Inventum Global'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi ve Kemer ilçesindeki otellerde 4 büyük düğün organizasyonu gerçekleştirilecek. Düğün sahiplerince, isim bilgileri ve düğün bütçelerinin açıklanmasının istenmediği düğünler için davetliler, hazırlanan birbirinden etkileyici görsel şovlarla büyüleyici bir ambiyansta eğlenecek.

Düğünlerin uçak, otel, transferler, ağırlama, özel geceler de dahil olmak üzere tüm koordinasyonunu gerçekleştiren Inventum Global, dört organizasyonda tedarikçileriyle yaklaşık 1000 kişilik ekiple hizmet verecek. Her etkinlik için daha önce görülmemiş konseptler kullanılacak. Düğün organizasyonları için, 100 Tır dekor, sahne, ses, ışık ve görüntü sistemi kullanılacak.

Hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan ve tamamen gizlilik içerisinde sürdürülen düğünler için Türkiye, Hindistan ve Dubai'den profesyonel çekim ve prodüksiyon ekipleri, teknik ekipler, aşçılar, servis ekipleri ve dekor ekipleri çalışıyor. On binlerce çiçekle dizayn edilen mekanlardaki düğünlerde günün farklı saatlerinde, şovlar, ses ışık gösterileri, seremoniler ve törenler konuklara unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Inventum Global kurucu ortağı Bünyat Özpak, Hint pazarında aralıksız devam eden pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi. Üst üste, 11 günde 4 düğün organizasyonu gerçekleştireceklerine dikkati çeken Özpak, "Yüksek bütçeli bu dört düğün sonrasında diyebilirim ki, artık Türkiye Hint düğün pazarında çok daha iyi bir noktadadır. Yakın bir gelecekte Türkiye, Hint düğün pazarında en çok tercih edilen destinasyonlar arasında en üst sırada olacaktır. Biz buna inanıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Düğünden detay (arşiv)

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Antalya- )

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