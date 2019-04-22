DHA YURT BÜLTENİ-17

Tacizciye sütyen takıp etek giydirip gezdirdiler (EK GÖRÜNTÜYLE)



ADANA'da 2 kardeş, akrabaları genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle 18 yaşındaki genci sütyen ve etek giydirip, sokaklarda gezdirdi. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşan kardeşler, tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Halil K. (23) ve ağabeyi Hasan K. (25) akrabaları olan genç kızın C. isimli genç tarafından taciz edildiğini öğrendi. Öfkeye kapılan kardeşler, tacizle suçlanan gencin iş yerine gitti. Buradaki çalışanlardan A.D. (18), kardeşlere, C.'nin işyerinde olmadığını söyledi. Ancak kardeşler, A.D.'yi tacizciye yardım ettiği gerekçesiyle zorla otomobillerinin bagajına koyup, kaçırdı.

Hasan K. ve Halil K. yol üzerindeki bir mağazadan etek ve sütyen alıp, A.D.'ye giydirdi. Ardından dan A.D.'yi sokak ortasında gezdirerek, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin ihbar edilmesi üzerine araştırma başlatan polis, Halil K. ve ağabeyi Hasan K.'yi yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Adli tıp biriminden çıkarılması

- Adli tıp birimi girişi ve tabelası

SÜRE: 46" BOYUT:85 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

==================

Yaşlı kadın çığlık atınca, özel güvenlik görevlileri yakaladı

İZMİT(Kocaeli),() - İZMİT'te, biri kadın 2 kişi emekli maaşını çeken yaşlı kadını takip edip çantasını gasp etti. Yaşlı kadının çığlıklarını duyan özel güvenlik görevlileri 2 kişiyi yakalayarak polise teslim etti.

Olay bugün sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi Abrurrahman Yüksel Caddesi üzerinde meydana geldi. Emekli maaşını çektikten sonra alışveriş için çarşıya çıkan R.E.'yi (65), çeşitli suçlardan sabıka kayıtları bulunan S.V.(20) isimli kadın ile ile U.Ö. (19) takibe aldı. Kadının boş bulunduğu bir zamanı yoklayan 2 kişi, R.E.'nin elindeki çantayı alıp kaçmaya başladı. Yaşlı kadının yardım çığlıkları üzerine olay yerine yakın bir yerde bulunan iş merkezinin güvenlik görevlileri şüphelileri kovalamaya başladı. Kısa süre sonra şüphelileri yakalayan özel güvenlik görevlileri, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, S.V. ile U.Ö.'yü gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Emniyette işlemleri tamamlanan S.V. ve U.Ö. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

=========================

Kılıçdaroğlu'na saldırı Eskişehir'de protesto edildi



ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı, CHP Eskişehir İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.

Vilayet Meydanı'nda, aralarında siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerin de yer aldığı eylemde basın açıklamasını CHP İl Başkanı Abdulkadir Adar okudu. Adar, şunları söyledi:

"Dün ülkemizin başkentinde, hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik, beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya da devam edeceğiz. Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığıyız. Buna fırsat vermeyeceğiz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin tüm demokratik birikimi, birlik ve bütünlüğü feda edilemez."

Görüntü dökümü:

-Genel görüntü,

-Vatandaşlar slogan atarken,

-Adar'ın konuşması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR-

==============

Çanakkale'de, Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama



ÇANAKKALE’de CHP İl Başkanlığı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde yapılan saldırıyı kınamak için basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, CHP ilçe başkanları, CHP'li ilçe belediye başkanları, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Basın açıklamasını yapan CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Çanakkale’den Türkiye’ye seslendiklerini belirten Güneşhan, "Ülkemizin başkentinde hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı’ya ve onun ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto ve provokasyon da değildir. Organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Hiç kimsenin bu ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya gücü yetmez. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni geçmişte olduğu gibi bugün yine karıştırmak isteyenler çıkacaktır. Biz yurtseverler, milliyetçiler, Atatürkçüler olarak dimdik karşılarında duracağız. Biz bu vatanı karşılıksız sevdik. Bu ülkeyi kimsenin çıkarları için zor durumda bırakmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeye bahar gelecek. Demokrasi kazanacak, barış kazanacak, sevgi kazanacak, sonuçta Türkiye kazanacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Basın açıklamasına katılanlardan görüntü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan görüntü.

İsmet Güneşhan'ın açıklaması.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ()

========================

Malkara'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Malkara ilçesine bağlı İbrice Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Baki Meriç' e (60) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibi Meriç ile mahalle sakinleri yangına hortum ve kovalarla su dökerek söndürmeye çalışırken, alevler rüzgarın de etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine giden Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ev yanarak kullanılmaz hale gelirken, çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------------

- İtfaiye ekipelerinin yangına müdahalesi

- Söndürme çalışmalarından detay

- Yangından detay

- Yanan evin içinden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

========================

"Soyuldum" dedi, alacaklısına kızıp ihbarda bulunduğu ortaya çıktı

ANTALYA'da polisi arayıp kar maskeli, pompalı tüfekli iki kişi tarafından soyulduğu ihbarında bulunan market sahibi Necmettin Çokdinç'in (55) polise yalan söylediği, paranın ise borcu yüzünden alındığı ortaya çıktı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3550 Sokak'ta bulunan, Necmettin Çokdinç'e ait markette meydana geldi. 112 acil yardım hattını arayan Necmettin Çokdinç, pompalı tüfekli kar maskeli iki kişinin işyerinde bulunan 2 bin lirayı aldığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, market sahibi Necmettin Çokdinç'in ifadesine başvurdu. Yapılan ön görüşmede Çokdinç'in işyerinin soyulmadığı, borçlu olduğu kişinin gelip alacağını istediği, kasada bulunan 1250 lirayı aldığı için kızıp polise ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bakkalın dış plan görüntüsü

- Ekiplerden görüntü

93 MB/// 50 SN HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

=============================

Türk Yıldızları, Şehitler Abidesi'ni böyle selamladı

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 104’üncü yıl dönümü nedeniyle 24- 25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek uluslararası anma törenleri öncesinde Şehitler Abidesi semalarında prova uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın uçuşu kokpit kameralarına yansıdı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104’üncü yıl dönümü nedeniyle 24-25 Nisan tarihlerinde iki gösteri uçuşu gerçekleştirecek olan Türk Yıldızları bugün, Şehitler Abidesi'nde prova uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları'nın prova gösterisi nefesleri kesti. Vatandaşlar bu muhteşem gösteriye tanıklık ederek, bu anları cep telefonları ile görüntüledi. Şehitler Abidesi semalarında prova uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın uçuşu kokpit kameralarına yansıdı.

Türk Yıldızları'nın, Instagram hesabından, "Çevre tanıma uçuşumuzu tamamladık. Çanakkale/Abide'de, 23 Nisan Salı günü saat 12.00'daki provamıza ve 25 Nisan Perşembe günü saat 11.30'daki gösterimize tüm halkımızı bekleriz" yazısıyla paylaşılan kısa videoda Şehitler Abidesi semalarında prova uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın uçuşu kokpit kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehitler Abidesi semalarında prova uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları'nın kokpitten abide görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

=======================

Japon mühendis anısına aikido gösterisi

Yalova'da 4 yıl önce Osmangazi Köprüsü’ndeki halat kopmasının sorumluluğunu üzerine alarak intihar eden Japon mühendis Kishi Ryoichi anısına Yalova Üniversitesi öğrencileri aikido gösterisi yaptı.

Yalova Üniversitesi Aikido Topluluğu, Japon kültürünü Yalova Üniversitesi öğrencilerine tanıtmak amacıyla Yalova Üniversitesi Yerleşkesi'nde içinde Japon kültürünü yansıtan unsurların olduğu 1’inci Japon Türk Dostluk Günü adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Osmangazi Köprüsü’nde görev alan ve burada çalışırken halat kopmasından kendini sorumlu tutarak intihar eden Japon mühendis Kishi Ryoichi anısına aikido gösterisi yapıldı. Törene Japonya’nın İstanbul Konsolos Vekili ve Kültür Ataşesi Takumi Suemitsu da katıldı.

Kendileri için saygının oldukça önemli olduğunu söyleyen Suemitsu, “Böyle bir etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada bir Japon havası var. Tebrik ederim. Aikido, çay seremonisi bir saygıdır. Japon kültüründe en önemli konu saygıdır. Aikido, karate ve judoda kim kazanırsa kazansın. En önemli olan saygıdır. Böyle bir etkinliğe imza attığınız için teşekkür ediyorum. Japon kültürünün tadını çıkarın. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Yalova Üniversitesi Aikido Topluluğu, intihar eden Japon mühendis anısına aikido gösterisinde bulundu. Ardından Japon kılıç sanat ekollerinden olan Mugai Ryu tekniğiyle İstanbul Mugen Kai Kılıç Okulu’ndan gelen Sensei Sezgin Burak Azak ve öğrencileri bir kılıç gösterisi gerçekleştirdi. Etkinliğin devamında öğrencilere geleneksel Japon ağaç sanatı bonsai sergisi gezildi. Etkinliğin sonunda ise katılımcılara geleneksel Japon yemeği olan suşi ikram edildi.

Görüntü Bilgisi:

-------------------

-Salondan genel görüntü

-Konsolos vekilinin konuşması

-Aikido gösterisi

Süre:2.49 dk Boyut:315 mb

Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,

